Żarówki LED CANbus

Nie, korzystanie z adaptera CANBus nie jest obowiązkowe, ponieważ nie jest on wymagany we wszystkich przypadkach. Jest on zalecany tylko wtedy, gdy samochód jest wyposażony w system wykrywania usterek żarówek. W takim przypadku na desce rozdzielczej po modernizacji do żarówek LED może pojawić się sygnał ostrzegawczy przepalonej żarówki. Aby uniknąć tego błędu, konieczne jest zainstalowanie adaptera CANBUS. Jeśli występuje problem migotania, w takim przypadku może być wymagana instalacja adaptera CANBus Light Reapir w celu usunięcia problemu.