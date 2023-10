Aby uzyskać optymalne rezultaty, w urządzeniu Airfryer należy używać produktów przeznaczonych do przygotowania w piekarniku. Tego typu przekąski stają się złocisto-brązowe i chrupiące po przygotowaniu w urządzeniu Airfryer. Jeśli przygotowujesz w urządzeniu Airfryer przekąski przeznaczone do smażenia w głębokim tłuszczu, zwykle pozostają one jasne i często są mniej chrupiące. Jeśli przekąski przeznaczone do przygotowania w piekarniku nie są chrupiące i pozostają jasne, sprawdź następujące kwestie: Ilość składników: Wkładaj do kosza mniejsze porcje składników. Układaj na dnie kosza tylko jedną warstwę. Mniejsze porcje są smażone bardziej równomiernie. Ustawiona temperatura: Większość przekąsek należy przygotowywać w temperaturze 200°C. Wyjątek stanowią przekąski zawierające ciasto — należy je smażyć gorącym powietrzem w temperaturze 180°C. Czas przygotowania: Jeśli frytownica nie została wstępnie rozgrzana przed włożeniem do niej przekąsek, pamiętaj, aby po rozpoczęciu smażenia do czasu przygotowania dodać 3 minuty. Uwaga: większość przekąsek do całkowitego przygotowania wymaga czasu podanego dla piekarnika. Czasy przygotowania dla zwykłej frytownicy są krótsze — przekąski nie będą całkowicie przygotowane. Większość przekąsek wymaga przygotowywania przez 6–10 minut. Wskazówka: jeśli krokiety lub przekąski pękają podczas przygotowywania w urządzeniu Airfryer, wybierz krótszy czas przygotowania. Jeśli przekąski nadal nie są chrupiące i zarumienione, zalecamy kontakt z Centrum Obsługi Klienta firmy Philips w swoim kraju.