Podczas prasowania technologia ActiveSense rozpoznaje wzory włókien i automatycznie dopasowuje temperaturę stopy żelazka oraz ilość pary, co zapewnia prasowanie ubrań przy idealnych ustawieniach, bezpiecznych dla danej tkaniny. Dzięki wbudowanemu czujnikowi ruchu wie także, kiedy żelazko jest pozostawione na ubraniu lub desce do prasowania. W takim przypadku automatycznie schłodzi stopę do bezpiecznej temperatury (o wiele niższej temperatury niż w przypadku delikatnych ubrań). Jest to możliwe dzięki technologii szybkiego chłodzenia stopy, która działa na zasadzie dopływu zimnej wody do rozgrzanej stopy.