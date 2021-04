Zapalenie dziąseł

Zapalenie dziąseł to problem, który dotyka większości dorosłych Polaków. Problem często bagatelizowany, a niesłusznie, ponieważ zapalenie dziąseł to prosta droga do o wiele bardziej groźnego zapalenia przyzębia. Sprawdź, co powinieneś o nim wiedzieć.

