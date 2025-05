Philips OneBlade Intimate

Wytrzymałe ostrza ze stali szlachetnej



Nasze ostrza są wykonane z trwałej stali szlachetnej, aby służyć przez nawet 4 miesiące*. Oznacza to potrzebę wymiany tylko 3 razy w roku. Ułatw sobie życie poprzez utworzenie przypomnienia w telefonie, aby wiedzieć, kiedy nadejdzie czas na wymianę ostrzy. Jest to ważne, ponieważ to dobrze naostrzone ostrze sprawia, że depilacja jest szybka i przyjemna.