Zanieczyszczenia powietrza przedostają się do Twojego domu nie tylko przez otwarte drzwi i okna, ale też przez naturalną wentylację. Typowe zanieczyszczenia to alergeny uwalniane przez rośliny i kurz powstający wewnątrz pomieszczeń, ale szkodliwe cząsteczki wytwarzane są także podczas gotowania i sprzątania. Z kolei wyremontowane pomieszczenia i meble mogą emitować gazy i trujące substancje organiczne.



Naturalna wentylacja przepuszcza do pomieszczeń alergeny i cząsteczki pyłu zawieszonego PM2,5, które współtworzą smog. PM2,5 to cząsteczka, która wśród wszystkich zanieczyszczeń atmosferycznych jest najgroźniejsza dla zdrowia człowieka. Długotrwałe wdychanie powietrza zanieczyszczonego cząsteczkami PM2,5 skraca średnią długość życia, ponieważ przenikają one do najgłębszych partii płuc i wchłaniane są do krwioobiegu, zwiększając ryzyko chorób układu oddechowego i krążenia, a także nasilając ich objawy.

* Rzeczywiste wartości to współczynniki dla powietrza wewnątrz / na zewnątrz wynoszące 1,62–6,37 w miesiącach letnich i 2,05–10,99 w miesiącach zimowych. Tekst i liczby pochodzą z opracowania: T. Salthammer Angewandte Chemie Int. Ed. 52, (2013), 3320; oryginalne dane pochodzą z opracowania: B. Wang et al. / Atmospheric Environment 41 (2007) 2851–2861.