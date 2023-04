Dzięki wykorzystaniu gier i wirtualnego przyjaciela - przewodnika w celu wcześniejszego przygotowania dzieci i ich rodziców do badania, rozwiązanie pomaga przeprowadzić małe dzieci przez procedurę obrazowania MRI, co znacząco zmniejsza ich lęk i ułatwia wykonanie badania.



Program edukacyjny dla małych pacjentów to najnowsza inicjatywa dostępna w ramach rozwiązania Ambient Experience firmy Philips. Rozwiązanie to obejmuje szeroką gamę dedykowanych funkcji pomagających obniżyć lęk pacjentów i zdecydowanie poprawić komfort zarówno pacjentów, jak i personelu.