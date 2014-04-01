Tomografia komputerowa

Dział tomografii firmy Philips dostarcza rozwiązania na miarę konkretnych potrzeb z zakresu opieki, pomagając jednocześnie sprostać nieustannie rosnącym oczekiwaniom. Przyświecający nam cel inspiruje nas do nawiązywania partnerskiej współpracy z placówkami medycznymi, aby dzięki nowej ofercie produktów z zakresu obrazowania tomograficznego firmy Philips umożliwić im zapewnianie jeszcze lepszej opieki pacjentom. Działając razem, możemy pokonać wszystkie ograniczenia. Problemy zdrowotne nie znają granic, nie może ich więc mieć również opieka medyczna.
Oferta rozwiązań z zakresu tomografii dająca pełny wgląd w dane dzięki połączeniu trafności, prostoty i niezawodności
Tomograf Philips Spectral CT 7500 pozwala uzyskać dane spektralne podczas każdego badania, pomagając Ci postawić właściwe rozpoznanie tak ważne dla Twoich pacjentów. Spectral CT 7500 to spektralny tomograf komputerowy oferujący doskonałą jakość obrazu, sprawny przebieg badań i obrazowanie z niską dawką promieniowania. To połączenie nowoczesnych technologii, zaawansowanych narzędzi i wsparcia, które pozwala odkryć wyjątkowe zalety obrazowania spektralnego.
Tomograf Philips CT 5300 korzysta ze sztucznej inteligencji przynoszącej nowe możliwości i korzyści w pracy, z wirtualnymi narzędziami do współpracy w czasie rzeczywistym i usługami zdalnymi zwiększającymi wydajność i stopień wykorzystania systemu. Inteligentne rozwiązania są widoczne w każdym aspekcie. Zapewnia to również całkowicie nowy poziom pewności diagnostycznej, pozwalając sprostać wszystkim bieżącym potrzebom w zakresie obrazowania i zaoferować pacjentom jeszcze wyższy poziom opieki. CT Smart Workflow, czyli kompleksowy zestaw funkcji opartych na sztucznej inteligencji, zapewnia precyzję dawki, prędkość i jakość obrazu w wielu rodzajach badań, w tym kardiologicznych, bariatrycznych, interwencyjnych oraz urazowych. Sterowana przez sztuczną inteligencję kamera oszczędza czas, zwiększa dokładność oraz zapewnia zgodność pozycjonowania pacjenta. Wartość inwestycji chroni serwis zdalny z profilaktycznym monitorowaniem i nasza innowacyjna gwarancja Tube for Life¹.
System Philips Incisive CT pomoże sprostać najbardziej nagłym wyzwaniom. Oferuje rozwiązania, w tym bezprecedensową lampę objętą dożywotnią gwarancją¹, niezbędne na każdym etapie badania — od akwizycji po opis obrazu — oraz na wszystkich płaszczyznach: finansowej, klinicznej i operacyjnej, ułatwiając jak nigdy dotąd podejmowanie trafnych decyzji od początku do końca. Obecnie, dzięki wyposażeniu w pakiet Precise Suite, codziennie używane narzędzia mają wsparcie sztucznej inteligencji, pozwalając specjalistom skupić swoją uwagę na pacjencie, a nie na procesie. Precise Suite to nowo opracowany pakiet narzędzi wyposażonych w sztuczną inteligencję, zapewniających najszybszą w branży rekonstrukcję, automatyczne pozycjonowanie pacjenta i wiele innych przydatnych funkcji pozwalających na uzyskiwanie wysokiej jakości obrazów z niską dawką i w krótkim czasie. Od kompensacji ruchu w badaniach serca po pewność w zabiegach interwencyjnych, Precise Suite oferuje korzyści w codziennej pracy radiologa.
Chcesz zwiększyć możliwości kliniczne swojej placówki? Odpowiedzią jest wydajny i niezawodny system CT 3500 firmy Philips, na którego sprawność i skuteczność możesz zawsze liczyć, także w placówkach wykonujących bardzo dużą liczbę badań. Zaawansowane rozwiązania wsparte AI¹ umożliwiają sprostanie wyzwaniom finansowym, związanym z ciągłym niedoborem personelu oraz rosnącymi wymaganiami pacjentów. System daje możliwość nieprzerwanego wykonywania badań przesiewowych płuc u nawet 240 pacjentów w ciągu 8 godzin. Szerokie możliwości kliniczne i lampa vMRC o wysokiej wydajności umożliwiają szybkie i sprawne wykonanie 200–300 badań pacjentów w ciągu dnia¹.
Opracowany jako symulator TK tomograf Big Bore RT pozwala podnieść pewność diagnostyczną, skrócić czas do rozpoczęcia leczenia oraz zaoferować znakomitą rentowność i komfort pacjenta, co stanowi cztery fundamenty doskonałej opieki nad pacjentem.
lub 64-rzędowy (128-warstwowy)!
Zobacz jak tomograf spektralny pomaga w diagnostyce pacjentów onkologicznych.
Zobacz jak tomograf spektralny pomaga w diagnostyce pacjentów onkologicznych.
Większe możliwości z zakresu obrazowania tomograficznego i wydajność, która nie ma sobie równych.
Ambient Experience
Wyższy komfort i większe zadowolenie pacjentów dzięki specjalnie zaprojektowanemu środowisku, w którym zarówno pacjenci, jak i personel mogą się odprężyć i poczuć bezpiecznie. Zobacz, w jaki sposób tworzymy warunki, dzięki którym możemy skupić się na pacjentach i ich rodzinach.
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Pewna diagnoza podczas pierwszego badania dzięki tomografowi IQon Elite Spectral CT
Przejrzyj studia przypadku doktora Gopala Punjabiego, kierownika pracowni diagnostyki obrazowej w ośrodku Hennepin Healthcare, i dowiedz się, jakie cenne dane dostarczane przez tomograf IQon Elite Spectral CT pozwalają na trafne leczenie pacjentów.
Poprawa jakości obrazów i obniżenie dawki promieniowania dzięki technologii rekonstrukcji IMR
Lek. med. Tariq Hameed, adiunkt w zakładzie radiologii klinicznej i nauk obrazowych na Wydziale Medycznym Uniwersytetu w Indianie, dzieli się swoimi doświadczeniami z praktyki klinicznej związanymi ze stosowaniem rekonstrukcji iteracyjnej opartej na wiedzy.
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