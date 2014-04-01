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Tomografia komputerowa | Philips Healthcare

    Systemy i rozwiązania z zakresu tomografii

    Dobrze skoordynowany system danych, technologii i ludzi


    Dział tomografii firmy Philips dostarcza rozwiązania na miarę konkretnych potrzeb z zakresu opieki, pomagając jednocześnie sprostać nieustannie rosnącym oczekiwaniom. Przyświecający nam cel inspiruje nas do nawiązywania partnerskiej współpracy z placówkami medycznymi, aby dzięki nowej ofercie produktów z zakresu obrazowania tomograficznego firmy Philips umożliwić im zapewnianie jeszcze lepszej opieki pacjentom. Działając razem, możemy pokonać wszystkie ograniczenia. Problemy zdrowotne nie znają granic, nie może ich więc mieć również opieka medyczna. 

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    Systemy obrazowania tomograficznego

    Oferta rozwiązań z zakresu tomografii dająca pełny wgląd w dane dzięki połączeniu trafności, prostoty i niezawodności

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      Spectral CT 7500

      Spectral CT 7500  

      Tomograf Philips Spectral CT 7500 pozwala uzyskać dane spektralne podczas każdego badania, pomagając Ci postawić właściwe rozpoznanie tak ważne dla Twoich pacjentów. Spectral CT 7500 to spektralny tomograf komputerowy oferujący doskonałą jakość obrazu, sprawny przebieg badań i obrazowanie z niską dawką promieniowania. To połączenie nowoczesnych technologii, zaawansowanych narzędzi i wsparcia, które pozwala odkryć wyjątkowe zalety obrazowania spektralnego.

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      CT 5300

      CT 5300  

      Tomograf Philips CT 5300 korzysta ze sztucznej inteligencji przynoszącej nowe możliwości i korzyści w pracy, z wirtualnymi narzędziami do współpracy w czasie rzeczywistym i usługami zdalnymi zwiększającymi wydajność i stopień wykorzystania systemu. Inteligentne rozwiązania są widoczne w każdym aspekcie. Zapewnia to również całkowicie nowy poziom pewności diagnostycznej, pozwalając sprostać wszystkim bieżącym potrzebom w zakresie obrazowania i zaoferować pacjentom jeszcze wyższy poziom opieki. CT Smart Workflow, czyli kompleksowy zestaw funkcji opartych na sztucznej inteligencji, zapewnia precyzję dawki, prędkość i jakość obrazu w wielu rodzajach badań, w tym kardiologicznych, bariatrycznych, interwencyjnych oraz urazowych. Sterowana przez sztuczną inteligencję kamera oszczędza czas, zwiększa dokładność oraz zapewnia zgodność pozycjonowania pacjenta. Wartość inwestycji chroni serwis zdalny z profilaktycznym monitorowaniem i nasza innowacyjna gwarancja Tube for Life¹.

      728285
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      Incisive CT

      Incisive CT  

      System Philips Incisive CT pomoże sprostać najbardziej nagłym wyzwaniom. Oferuje rozwiązania, w tym bezprecedensową lampę objętą dożywotnią gwarancją¹, niezbędne na każdym etapie badania — od akwizycji po opis obrazu — oraz na wszystkich płaszczyznach: finansowej, klinicznej i operacyjnej, ułatwiając jak nigdy dotąd podejmowanie trafnych decyzji od początku do końca. Obecnie, dzięki wyposażeniu w pakiet Precise Suite, codziennie używane narzędzia mają wsparcie sztucznej inteligencji, pozwalając specjalistom skupić swoją uwagę na pacjencie, a nie na procesie. Precise Suite to nowo opracowany pakiet narzędzi wyposażonych w sztuczną inteligencję, zapewniających najszybszą w branży rekonstrukcję, automatyczne pozycjonowanie pacjenta i wiele innych przydatnych funkcji pozwalających na uzyskiwanie wysokiej jakości obrazów z niską dawką i w krótkim czasie. Od kompensacji ruchu w badaniach serca po pewność w zabiegach interwencyjnych, Precise Suite oferuje korzyści w codziennej pracy radiologa.

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      Philips CT 3500

      Philips CT 3500  

      Chcesz zwiększyć możliwości kliniczne swojej placówki? Odpowiedzią jest wydajny i niezawodny system CT 3500 firmy Philips, na którego sprawność i skuteczność możesz zawsze liczyć, także w placówkach wykonujących bardzo dużą liczbę badań. Zaawansowane rozwiązania wsparte AI¹ umożliwiają sprostanie wyzwaniom finansowym, związanym z ciągłym niedoborem personelu oraz rosnącymi wymaganiami pacjentów. System daje możliwość nieprzerwanego wykonywania badań przesiewowych płuc u nawet 240 pacjentów w ciągu 8 godzin. Szerokie możliwości kliniczne i lampa vMRC o wysokiej wydajności umożliwiają szybkie i sprawne wykonanie 200–300 badań pacjentów w ciągu dnia¹.

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      Big Bore RT

      Big Bore RT  

      Opracowany jako symulator TK tomograf Big Bore RT pozwala podnieść pewność diagnostyczną, skrócić czas do rozpoczęcia leczenia oraz zaoferować znakomitą rentowność i komfort pacjenta, co stanowi cztery fundamenty doskonałej opieki nad pacjentem.

      728242
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    incisive tomograf 64 rzędowy

    Poznaj tomograf szyty na miarę!

    Philips Tomograf Incisive CT 32-rzędowy (64-warstwowy)  

    lub 64-rzędowy (128-warstwowy)!

    Dowiedz się więcej

    Zobacz jaką przewagę daje tomograf komputerowy z detektorem spektralnym!

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    Spectral CT 7500

    To coś więcej niż tomograf komputerowy...

    ... to tomograf z detektorem spektralnym!

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    incisive tomograf 64 rzędowy

      Spectral CT 7500 RT  

     

    Zobacz jak tomograf spektralny pomaga w diagnostyce pacjentów onkologicznych.

    Odkryj Spectral CT 7500 RT

    Opcje z zakresu tomografii

    Większe możliwości z zakresu obrazowania tomograficznego i wydajność, która nie ma sobie równych.

    Korzystaj z doświadczenia kolegów z branży

    Dr Gopal Punjabi, studium przypadku — miniatura

    Pewna diagnoza podczas pierwszego badania dzięki tomografowi IQon Elite Spectral CT

    Przejrzyj studia przypadku doktora Gopala Punjabiego, kierownika pracowni diagnostyki obrazowej w ośrodku Hennepin Healthcare, i dowiedz się, jakie cenne dane dostarczane przez tomograf IQon Elite Spectral CT pozwalają na trafne leczenie pacjentów.

    Przeczytaj studium przypadku (9.8MB)
    Dr Tariq Hameed, studium przypadku — miniatura

    Poprawa jakości obrazów i obniżenie dawki promieniowania dzięki technologii rekonstrukcji IMR

    Lek. med. Tariq Hameed, adiunkt w zakładzie radiologii klinicznej i nauk obrazowych na Wydziale Medycznym Uniwersytetu w Indianie, dzieli się swoimi doświadczeniami z praktyki klinicznej związanymi ze stosowaniem rekonstrukcji iteracyjnej opartej na wiedzy.

    Przeczytaj studium przypadku (2.27MB)

    Nowości i informacje z dziedziny radiologii ›

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