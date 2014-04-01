Tomografia komputerowa

Ambient Experience

Wyższy komfort i większe zadowolenie pacjentów dzięki specjalnie zaprojektowanemu środowisku, w którym zarówno pacjenci, jak i personel mogą się odprężyć i poczuć bezpiecznie. Zobacz, w jaki sposób tworzymy warunki, dzięki którym możemy skupić się na pacjentach i ich rodzinach.

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