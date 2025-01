Korzyści dla wszystkich dzięki elementom sterującym zlokalizowanym na gantry po stronie pacjenta

Takie rozwiązanie pozwala wykonywać więcej czynności przy pacjencie, a jednocześnie ułatwia zachowanie spójności pomiędzy operatorami i skraca czas oczekiwania na wyniki. Zaawansowane, a zarazem łatwe w obsłudze narzędzia do pozycjonowania i wyboru protokołu zostały opracowane w taki sposób, aby większość zadań potrzebnych do skonfigurowania i wykonania skanu można było przeprowadzić tuż przy pacjencie. Aż 84% użytkowników zgadza się, że elementy sterujące zlokalizowane na gantry po stronie pacjenta OnPlan poprawiają zadowolenie pacjentów, 91% sądzi, że zwiększają spójność pomiędzy operatorami, a 48% uważa, że rozwiązanie to umożliwia przebadanie co najmniej siedmiu pacjentów więcej w ciągu dnia⁵.