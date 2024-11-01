Wyszukiwane terminy

Rezonans magnetyczny

    Rezonanse magnetyczne Philips

    Płynnie łączymy dane, technologie i ludzi

    Wobec znacznej różnorodności pacjentów i wskazań klinicznych potrzebny jest system MR, który zapewnia najwyższą jakość obrazu i szybkość technologii cyfrowej w rożnych sytuacjach klinicznych. Nasze rezonanse magnetyczne są dostosowane do potrzeb nowoczesnych obiektów medycznych.

    Poproś o ofertę
    Zapis do newslettera
    icon:email

    Bądź na bieżąco z wydarzeniami i innowacjami od Philips

    Zapisz się już teraz

    Systemy MR

    Nowe portfolio rozwiązań MR zapewniających szybkość, wygodę i pewność diagnostyczną, wszystko w celu poprawy opieki nad pacjentem.

    •  
      MR 7700

      MR 7700  

      Dzięki zastosowaniu unikatowej konstrukcji, gradientów XP i sztucznej inteligencji* system Philips MR 7700 to przełomowe rozwiązanie do obrazowania z natężeniem pola 3,0 T. System został stworzony jako odpowiedź na potrzeby dzisiejszej medycyny i wymagających programów badawczych. MR 7700 to wysoka dokładność, moc i wytrzymałość gwarantujące stawianie wiarygodnych rozpoznań. Między innymi dzięki temu to najczęściej wybierany system do wysokiej jakości obrazowania dyfuzyjnego i układu nerwowego. Możliwości systemu można rozszerzyć o w pełni zintegrowane obrazowanie wielojądrowe i spektroskopię w celu odkrywania nowych opcji diagnostyki i leczenia, ale bez zakłócania badań pacjentów ani rezygnowania z ich wygody zapewnianej przez szeroki otwór tunelu. Coś jeszcze? System MR 7700 to komfort zarówno z perspektywy personelu, jak i pacjentów dzięki łatwym w użyciu funkcjom dostępnym w przemyślanej konstrukcji skanera i organizacji pracy umożliwiającej bezkonfliktowe korzystanie z systemu przez naukowców i lekarzy.

      NMRF429
      Wyświetl produkt
    •  
      Ingenia Elition 3.0T X

      Ingenia Elition 3.0T X  

      System Ingenia Elition firmy Philips oferuje zaawansowane techniki obrazowania MR i wyznacza nowe standardy klinicznych badań naukowych z zakresu obrazowania z użyciem pola o natężeniu 30 T oraz nowych rozwiązań opartych na gradientach i technologii RF. Zapewnia wyjątkową jakość obrazowania i umożliwia skrócenie czasu badań MR nawet o 50%¹. Osiągnięcie takiego wyniku było możliwe dzięki zastosowaniu systemu skracającego czas potrzebny na przygotowanie pacjenta do badania oraz przyspieszeniu skanowania zarówno w trybie 2D jak i 3D. Ponadto system Ingenia Elition umożliwia wybór koloru oświetlenia rodzaju muzyki i odpowiadających jej elementów graficznych które pomagają pacjentom zrelaksować się oraz informują ich o przebiegu badania.

      781358
      Wyświetl produkt
    •  
      Ingenia Elition 3.0T S

      Ingenia Elition 3.0T S

      System Ingenia Elition S pozwala uzyskać obrazy o znakomitej jakości i to w czasie krótszym nawet o 50%¹. Funkcja Compressed SENSE przyspiesza akwizycję obrazów zarówno w trybie 2D, jak i 3D. Tak wysoka wydajność jest możliwa dzięki zastosowaniu technologii wspomagających obrazowanie, takich jak SmartExam², 4D Multi-Transmit i ScanWise Implant³. Bazą dla wprowadzonych ulepszeń było połączenie innowacyjnej konstrukcji gradientów i modułu RF z technologią akceleracji Compressed SENSE. System Ingenia Elition S umożliwia ponadto wybór koloru oświetlenia, rodzaju muzyki i elementów graficznych, które pomagają pacjentom zrelaksować się i odprężyć oraz informują o przebiegu badania.

      781357
      Wyświetl produkt
    •  
      Ingenia Ambition 1.5T X

      Ingenia Ambition 1.5T X

      System Ingenia Ambition X z nowym, rewolucyjnym, całkowicie szczelnym magnesem BlueSeal umożliwia wykonywanie badań MR bez konieczności uzupełniania helu, co przekłada się na większą produktywność¹. System Ingenia Ambition X pozwala uzyskać wyjątkową jakość obrazowania nawet w trudnych przypadkach oraz skrócić czas badań nawet o 50%² dzięki przyspieszającej skanowanie funkcji Compressed SENSE. Dotyczy to obrazowania wszystkich struktur anatomicznych, zarówno 2D, jak i 3D. Osiągnięcie takiego rezultatu było możliwe dzięki zastosowaniu bezkontaktowego systemu monitorowania pacjenta skracającego czas potrzebny na jego ułożenie. System Ingenia Ambition umożliwia ponadto wybór koloru oświetlenia, rodzaju muzyki i elementów graficznych, które pomagają pacjentom zrelaksować się i odprężyć oraz informują ich o przebiegu badania.

      781356
      Wyświetl produkt
    •  
      Ingenia Ambition 1.5T S

      Ingenia Ambition 1.5T S

      System Ingenia Ambition S z nowym, rewolucyjnym, całkowicie szczelnym magnesem BlueSeal umożliwia wykonywanie badań MR bez konieczności uzupełniania helu, co przekłada się na większą produktywność¹. System Ingenia Ambition S pozwala uzyskać wyjątkową jakość obrazowania nawet w trudnych przypadkach oraz skrócić czas badań nawet o 50%² dzięki przyspieszającej skanowanie funkcji Compressed SENSE. Dotyczy to obrazowania wszystkich struktur anatomicznych, zarówno 2D, jak i 3D. Osiągnięcie takiego rezultatu było możliwe dzięki zastosowaniu systemu monitorowania pacjenta skracającego czas potrzebny na jego ułożenie. System Ingenia Ambition S umożliwia ponadto wybór koloru oświetlenia, rodzaju muzyki i elementów graficznych, które pomagają pacjentom zrelaksować się i odprężyć oraz informują ich o przebiegu badania.

      781359
      Wyświetl produkt
    •  
      MR 5300

      MR 5300  

      Innowacyjny system rezonansu magnetycznego o natężeniu pola 1,5 T został wyposażony w dostępny wyłącznie w sprzęcie firmy Philips magnes z obsługą bezhelową BlueSeal oraz szereg technologii wspartych sztuczną inteligencją², która pozwala uprościć i zautomatyzować najbardziej złożone zadania kliniczne i administracyjne, pozwalając Ci poświęcić więcej uwagi swoim pacjentom. To przełomowe rozwiązanie, które poprawia wydajność pracowni rezonansu magnetycznego, skraca czas trwania badań, umożliwia lekarzom formułowanie trafnych wniosków diagnostycznych oraz pozwala na kontrolowanie kosztów obrazowania.

      782110
      Wyświetl produkt

    Nasze innowacje


    Odkryj unikalne technologie MRI, które zwiększają produktywność radiologiczną, jednocześnie zapewniając wyjątkową jakość obrazowania i wrażenia pacjenta.

    • Technologia obrazowania MR BlueSeal
      Technologia obrazowania MR BlueSeal

      Seria bezhelowych systemów MR 1,5 T to pierwsza i jedyna w branży oferta w pełni szczelnych systemów 1,5 T, która eliminuje komplikacje i nieprzewidywalność związane ze stosowaniem helu.

      Dowiedz się więcej
    • SmartSpeed
      SmartSpeed

      Błyskawiczne obrazowanie wysokiej jakości szerokiej grupy pacjentów dzięki szybkiemu i nowoczesnemu silnikowi wykorzystującemu AI.

      Dowiedz się więcej
    • R11 MR Workspace
      R11 MR Workspace

      Proste w obsłudze oprogramowanie MR Workspace opracowano z myślą o uproszczeniu przebiegu pracy w pracowni rezonansu magnetycznego od momentu akwizycji obrazu do postawienia diagnozy. To rozwiązanie, które pozwoli Twojemu zespołowi podnieść wydajność i przewidywalność oraz zapewnić wykonywanie zadań bez niepotrzebnych zakłóceń.

      Dowiedz się więcej
    • MR 5300
      MR 5300

      System MR 5300, nasz drugi system rezonansu magnetycznego o sile pola 1,5 T z obsługą bezhelową. Dzięki technologiom wspartym sztuczną inteligencją, które automatyzują najbardziej złożone zdania kliniczne i administracyjne, nie tylko podnosi wydajność pracy w pracowni rezonansu magnetycznego, ale zapewnia też wyjątkową jakość obrazowania diagnostycznego.

      Dowiedz się więcej
    • Compressed SENSE
      Compressed SENSE

      Funkcja Compressed SENSE firmy Philips – rewolucyjna technika, która skraca czas wykonywania nie tylko samych sekwencji, ale całego badania MR.

      Dowiedz się więcej
    • Rozbudowa rezonansu magnetycznego
      Rozbudowa rezonansu magnetycznego

      Dowiedz się jak rozbudować analogowy system MR do cyfrowej architektury Ingenia.

      Dowiedz się więcej

    Opcje i aktualizacje


    Rozszerz możliwości swojego systemu MR.

    body_map

    Mapa ciała z perspektywy rezonansu magnetycznego

     

    Zobacz ponad 100 przypadków klinicznych obrazujących anatomię ludzkiego ciała i prezentujących możliwości diagnostyczne systemów Philipsa.

     

       

    Zobacz mapę (strona anglojęzyczna)

    Clinical cases from nearly every anatomy 

     

    Explore 100+ clinical cases from your peers around the globe, that showcase how Philips MR digital technology strengthens your imaging needs.

    Clinical cases from nearly every anatomy 

     

    Explore 100+ clinical cases from your peers around the globe, that showcase how Philips MR digital technology strengthens your imaging needs.

    Clinical cases from nearly every anatomy 

     

    Explore 100+ clinical cases from your peers around the globe, that showcase how Philips MR digital technology strengthens your imaging needs.

    Innowacje w rezonansie magnetycznym
    The Next MR Wave

    Dowiedz się więcej

    Wsparcie na każdym kroku

    Philips Education

    Edukacja i szkolenia

    Dowiedz się więcej
    Customer services

    Oferta serwisowa

    Dowiedz się więcej
    Philips Medical Capital

    Philips Medical Capital

    Dowiedz się więcej

    * Tylko do użycia z implantami dopuszczonymi lub warunkowo dopuszczonymi do badnia MR, przy ścisłym przestrzeganiu instrukcji obsługi.

    Zawsze jesteśmy zainteresowani współpracą.

    Daj nam znać, jak możemy Ci pomóc.

    1
    Wybierz interesujący Cię obszar
    2
    Szczegóły kontaktu

    Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.

    Rozumiem

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.

    Rozumiem

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone.

    Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.

    Wchodzisz na polską stronę Philips Healthcare
    Please select the checkbox

    Strona przeznaczona wyłącznie dla osób, które stosują wyroby medyczne jako profesjonaliści, w tym osób wykonujących zawody medyczne, osób działających na rzecz podmiotów ochrony zdrowia lub podmiotów prowadzących obrót wyrobami medycznymi w charakterze profesjonalnym.

    Czy jesteś osobą spełniającą powyższe kryteria?

    TAK NIE