Rezonans magnetyczny

Wobec znacznej różnorodności pacjentów i wskazań klinicznych potrzebny jest system MR, który zapewnia najwyższą jakość obrazu i szybkość technologii cyfrowej w rożnych sytuacjach klinicznych. Nasze rezonanse magnetyczne są dostosowane do potrzeb nowoczesnych obiektów medycznych.
Nowe portfolio rozwiązań MR zapewniających szybkość, wygodę i pewność diagnostyczną, wszystko w celu poprawy opieki nad pacjentem.
Dzięki zastosowaniu unikatowej konstrukcji, gradientów XP i sztucznej inteligencji* system Philips MR 7700 to przełomowe rozwiązanie do obrazowania z natężeniem pola 3,0 T. System został stworzony jako odpowiedź na potrzeby dzisiejszej medycyny i wymagających programów badawczych. MR 7700 to wysoka dokładność, moc i wytrzymałość gwarantujące stawianie wiarygodnych rozpoznań. Między innymi dzięki temu to najczęściej wybierany system do wysokiej jakości obrazowania dyfuzyjnego i układu nerwowego. Możliwości systemu można rozszerzyć o w pełni zintegrowane obrazowanie wielojądrowe i spektroskopię w celu odkrywania nowych opcji diagnostyki i leczenia, ale bez zakłócania badań pacjentów ani rezygnowania z ich wygody zapewnianej przez szeroki otwór tunelu. Coś jeszcze? System MR 7700 to komfort zarówno z perspektywy personelu, jak i pacjentów dzięki łatwym w użyciu funkcjom dostępnym w przemyślanej konstrukcji skanera i organizacji pracy umożliwiającej bezkonfliktowe korzystanie z systemu przez naukowców i lekarzy.
System Ingenia Elition firmy Philips oferuje zaawansowane techniki obrazowania MR i wyznacza nowe standardy klinicznych badań naukowych z zakresu obrazowania z użyciem pola o natężeniu 30 T oraz nowych rozwiązań opartych na gradientach i technologii RF. Zapewnia wyjątkową jakość obrazowania i umożliwia skrócenie czasu badań MR nawet o 50%¹. Osiągnięcie takiego wyniku było możliwe dzięki zastosowaniu systemu skracającego czas potrzebny na przygotowanie pacjenta do badania oraz przyspieszeniu skanowania zarówno w trybie 2D jak i 3D. Ponadto system Ingenia Elition umożliwia wybór koloru oświetlenia rodzaju muzyki i odpowiadających jej elementów graficznych które pomagają pacjentom zrelaksować się oraz informują ich o przebiegu badania.
System Ingenia Elition S pozwala uzyskać obrazy o znakomitej jakości i to w czasie krótszym nawet o 50%¹. Funkcja Compressed SENSE przyspiesza akwizycję obrazów zarówno w trybie 2D, jak i 3D. Tak wysoka wydajność jest możliwa dzięki zastosowaniu technologii wspomagających obrazowanie, takich jak SmartExam², 4D Multi-Transmit i ScanWise Implant³. Bazą dla wprowadzonych ulepszeń było połączenie innowacyjnej konstrukcji gradientów i modułu RF z technologią akceleracji Compressed SENSE. System Ingenia Elition S umożliwia ponadto wybór koloru oświetlenia, rodzaju muzyki i elementów graficznych, które pomagają pacjentom zrelaksować się i odprężyć oraz informują o przebiegu badania.
System Ingenia Ambition X z nowym, rewolucyjnym, całkowicie szczelnym magnesem BlueSeal umożliwia wykonywanie badań MR bez konieczności uzupełniania helu, co przekłada się na większą produktywność¹. System Ingenia Ambition X pozwala uzyskać wyjątkową jakość obrazowania nawet w trudnych przypadkach oraz skrócić czas badań nawet o 50%² dzięki przyspieszającej skanowanie funkcji Compressed SENSE. Dotyczy to obrazowania wszystkich struktur anatomicznych, zarówno 2D, jak i 3D. Osiągnięcie takiego rezultatu było możliwe dzięki zastosowaniu bezkontaktowego systemu monitorowania pacjenta skracającego czas potrzebny na jego ułożenie. System Ingenia Ambition umożliwia ponadto wybór koloru oświetlenia, rodzaju muzyki i elementów graficznych, które pomagają pacjentom zrelaksować się i odprężyć oraz informują ich o przebiegu badania.
System Ingenia Ambition S z nowym, rewolucyjnym, całkowicie szczelnym magnesem BlueSeal umożliwia wykonywanie badań MR bez konieczności uzupełniania helu, co przekłada się na większą produktywność¹. System Ingenia Ambition S pozwala uzyskać wyjątkową jakość obrazowania nawet w trudnych przypadkach oraz skrócić czas badań nawet o 50%² dzięki przyspieszającej skanowanie funkcji Compressed SENSE. Dotyczy to obrazowania wszystkich struktur anatomicznych, zarówno 2D, jak i 3D. Osiągnięcie takiego rezultatu było możliwe dzięki zastosowaniu systemu monitorowania pacjenta skracającego czas potrzebny na jego ułożenie. System Ingenia Ambition S umożliwia ponadto wybór koloru oświetlenia, rodzaju muzyki i elementów graficznych, które pomagają pacjentom zrelaksować się i odprężyć oraz informują ich o przebiegu badania.
Innowacyjny system rezonansu magnetycznego o natężeniu pola 1,5 T został wyposażony w dostępny wyłącznie w sprzęcie firmy Philips magnes z obsługą bezhelową BlueSeal oraz szereg technologii wspartych sztuczną inteligencją², która pozwala uprościć i zautomatyzować najbardziej złożone zadania kliniczne i administracyjne, pozwalając Ci poświęcić więcej uwagi swoim pacjentom. To przełomowe rozwiązanie, które poprawia wydajność pracowni rezonansu magnetycznego, skraca czas trwania badań, umożliwia lekarzom formułowanie trafnych wniosków diagnostycznych oraz pozwala na kontrolowanie kosztów obrazowania.
Odkryj unikalne technologie MRI, które zwiększają produktywność radiologiczną, jednocześnie zapewniając wyjątkową jakość obrazowania i wrażenia pacjenta.
Seria bezhelowych systemów MR 1,5 T to pierwsza i jedyna w branży oferta w pełni szczelnych systemów 1,5 T, która eliminuje komplikacje i nieprzewidywalność związane ze stosowaniem helu.Dowiedz się więcej
Błyskawiczne obrazowanie wysokiej jakości szerokiej grupy pacjentów dzięki szybkiemu i nowoczesnemu silnikowi wykorzystującemu AI.Dowiedz się więcej
Proste w obsłudze oprogramowanie MR Workspace opracowano z myślą o uproszczeniu przebiegu pracy w pracowni rezonansu magnetycznego od momentu akwizycji obrazu do postawienia diagnozy. To rozwiązanie, które pozwoli Twojemu zespołowi podnieść wydajność i przewidywalność oraz zapewnić wykonywanie zadań bez niepotrzebnych zakłóceń.Dowiedz się więcej
System MR 5300, nasz drugi system rezonansu magnetycznego o sile pola 1,5 T z obsługą bezhelową. Dzięki technologiom wspartym sztuczną inteligencją, które automatyzują najbardziej złożone zdania kliniczne i administracyjne, nie tylko podnosi wydajność pracy w pracowni rezonansu magnetycznego, ale zapewnia też wyjątkową jakość obrazowania diagnostycznego.Dowiedz się więcej
Funkcja Compressed SENSE firmy Philips – rewolucyjna technika, która skraca czas wykonywania nie tylko samych sekwencji, ale całego badania MR.Dowiedz się więcej
Dowiedz się jak rozbudować analogowy system MR do cyfrowej architektury Ingenia.Dowiedz się więcej
Rozszerz możliwości swojego systemu MR.
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Wyższy komfort i większe zadowolenie pacjentów dzięki specjalnie zaprojektowanemu środowisku, w którym zarówno pacjenci, jak i personel mogą się odprężyć i poczuć bezpiecznie. Zobacz, w jaki sposób tworzymy warunki, dzięki którym możemy skupić się na pacjentach i ich rodzinach.Dowiedz się więcej
Zobacz ponad 100 przypadków klinicznych obrazujących anatomię ludzkiego ciała i prezentujących możliwości diagnostyczne systemów Philipsa. Clinical cases from nearly every anatomy Explore 100+ clinical cases from your peers around the globe, that showcase how Philips MR digital technology strengthens your imaging needs. Clinical cases from nearly every anatomy Explore 100+ clinical cases from your peers around the globe, that showcase how Philips MR digital technology strengthens your imaging needs. Clinical cases from nearly every anatomy Explore 100+ clinical cases from your peers around the globe, that showcase how Philips MR digital technology strengthens your imaging needs.
Zobacz ponad 100 przypadków klinicznych obrazujących anatomię ludzkiego ciała i prezentujących możliwości diagnostyczne systemów Philipsa.
Clinical cases from nearly every anatomy
Explore 100+ clinical cases from your peers around the globe, that showcase how Philips MR digital technology strengthens your imaging needs.
Clinical cases from nearly every anatomy
Explore 100+ clinical cases from your peers around the globe, that showcase how Philips MR digital technology strengthens your imaging needs.
Clinical cases from nearly every anatomy
Explore 100+ clinical cases from your peers around the globe, that showcase how Philips MR digital technology strengthens your imaging needs.
* Tylko do użycia z implantami dopuszczonymi lub warunkowo dopuszczonymi do badnia MR, przy ścisłym przestrzeganiu instrukcji obsługi.
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