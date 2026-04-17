Zastrzeżenie

* Zgodnie z definicją sztucznej inteligencji opracowaną przez grupę ekspertów na szczeblu UE.

1 W porównaniu z systemem Ingenia Elition X z gradientami Vega HP

2 W porównaniu z systemem Ingenia Elition X z gradientami Vega HP, na podstawie danych z pomiarów istoty białej mózgu

3 W porównaniu ze skanami uzyskanymi techniką DTI/fMRI firmy Philips bez technologii MultiBand SENSE

4 Pomiar czasu od rozpoczęcia pierwszego skanu do zakończenia ostatniej rekonstrukcji. Uwzględnia obrazowanie z użyciem izotopów 1H (obrazy T2-zależne w sekwencji TSE i FLAIR, obrazy SSh DWI i uzyskiwane przed podaniem kontrastu i po nim obrazy T1-zależne w sekwencji 3D FFE) + 23Na (z rozmiarem woksela izotropowego 4 mm).

* Uwaga: urządzenie przeznaczone do celów badawczych obejmujących obrazowanie z użyciem fluoru (19F) i ksenonu (129Xe). Prawo federalne (lub Stanów Zjednoczonych) ogranicza zastosowanie tego urządzenia do zastosowań badawczych. Obrazowanie kliniczne z użyciem tych jąder wymaga użycia leku dopuszczonego do obrotu. Obecnie dla tych jąder nie są dostępne leki dopuszczone do stosowania przez FDA.