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System Ingenia Elition S pozwala uzyskać obrazy o znakomitej jakości i to w czasie krótszym nawet o 50%¹. Funkcja Compressed SENSE przyspiesza akwizycję obrazów zarówno w trybie 2D, jak i 3D. Tak wysoka wydajność jest możliwa dzięki zastosowaniu technologii wspomagających obrazowanie, takich jak SmartExam², 4D Multi-Transmit i ScanWise Implant³. Bazą dla wprowadzonych ulepszeń było połączenie innowacyjnej konstrukcji gradientów i modułu RF z technologią akceleracji Compressed SENSE. System Ingenia Elition S umożliwia ponadto wybór koloru oświetlenia, rodzaju muzyki i elementów graficznych, które pomagają pacjentom zrelaksować się i odprężyć oraz informują o przebiegu badania.
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Podstawa jakości obrazu 3.0T — technologia Multi-Transmit RF
Podstawa jakości obrazu 3.0T — technologia Multi-Transmit RF
Podstawa jakości obrazu 3.0T — technologia Multi-Transmit RF
Podstawa jakości obrazu 3.0T — technologia Multi-Transmit RF
Rozdzielczość przestrzenna wyższa nawet o 60%
Rozdzielczość przestrzenna wyższa nawet o 60%
Rozdzielczość przestrzenna wyższa nawet o 60%
Rozdzielczość przestrzenna wyższa nawet o 60%
Skrócenie czasu badań nawet o 50%
Skrócenie czasu badań nawet o 50%
Skrócenie czasu badań nawet o 50%
Skrócenie czasu badań nawet o 50%
Większa pewność w przypadku diagnostyki nowotworów układu nerwowego
Większa pewność w przypadku diagnostyki nowotworów układu nerwowego
Większa pewność w przypadku diagnostyki nowotworów układu nerwowego
Większa pewność w przypadku diagnostyki nowotworów układu nerwowego
Automatyczne planowanie skanowania
Automatyczne planowanie skanowania
Automatyczne planowanie skanowania
Automatyczne planowanie skanowania
Możliwość skutecznego diagnozowania pacjentów z implantami warunkowo dopuszczonymi do obrazowania MR
Możliwość skutecznego diagnozowania pacjentów z implantami warunkowo dopuszczonymi do obrazowania MR
Możliwość skutecznego diagnozowania pacjentów z implantami warunkowo dopuszczonymi do obrazowania MR
Możliwość skutecznego diagnozowania pacjentów z implantami warunkowo dopuszczonymi do obrazowania MR
Niezwykłe wrażenia wizualne
Niezwykłe wrażenia wizualne
Niezwykłe wrażenia wizualne
Niezwykłe wrażenia wizualne
Większy komfort pacjentów
Większy komfort pacjentów
Większy komfort pacjentów
Większy komfort pacjentów
Ograniczenie hałasu docierającego do pacjenta
Ograniczenie hałasu docierającego do pacjenta
Ograniczenie hałasu docierającego do pacjenta
Ograniczenie hałasu docierającego do pacjenta
Wydajność z myślą o pacjentach
Wydajność z myślą o pacjentach
Wydajność z myślą o pacjentach
Podstawa jakości obrazu 3.0T — technologia Multi-Transmit RF
Podstawa jakości obrazu 3.0T — technologia Multi-Transmit RF
Podstawa jakości obrazu 3.0T — technologia Multi-Transmit RF
Podstawa jakości obrazu 3.0T — technologia Multi-Transmit RF
Rozdzielczość przestrzenna wyższa nawet o 60%
Rozdzielczość przestrzenna wyższa nawet o 60%
Rozdzielczość przestrzenna wyższa nawet o 60%
Rozdzielczość przestrzenna wyższa nawet o 60%
Skrócenie czasu badań nawet o 50%
Skrócenie czasu badań nawet o 50%
Skrócenie czasu badań nawet o 50%
Skrócenie czasu badań nawet o 50%
Większa pewność w przypadku diagnostyki nowotworów układu nerwowego
Większa pewność w przypadku diagnostyki nowotworów układu nerwowego
Większa pewność w przypadku diagnostyki nowotworów układu nerwowego
Większa pewność w przypadku diagnostyki nowotworów układu nerwowego
Automatyczne planowanie skanowania
Automatyczne planowanie skanowania
Automatyczne planowanie skanowania
Automatyczne planowanie skanowania
Możliwość skutecznego diagnozowania pacjentów z implantami warunkowo dopuszczonymi do obrazowania MR
Możliwość skutecznego diagnozowania pacjentów z implantami warunkowo dopuszczonymi do obrazowania MR
Możliwość skutecznego diagnozowania pacjentów z implantami warunkowo dopuszczonymi do obrazowania MR
Możliwość skutecznego diagnozowania pacjentów z implantami warunkowo dopuszczonymi do obrazowania MR
Niezwykłe wrażenia wizualne
Niezwykłe wrażenia wizualne
Niezwykłe wrażenia wizualne
Niezwykłe wrażenia wizualne
Większy komfort pacjentów
Większy komfort pacjentów
Większy komfort pacjentów
Większy komfort pacjentów
Ograniczenie hałasu docierającego do pacjenta
Ograniczenie hałasu docierającego do pacjenta
Ograniczenie hałasu docierającego do pacjenta
Ograniczenie hałasu docierającego do pacjenta
Wydajność z myślą o pacjentach
Wydajność z myślą o pacjentach
Wydajność z myślą o pacjentach
|Siła pola
|
|Projekt otworu
|
|Masa magnesu
|
|Typowa jednorodność V-RMS
|
|Technologia HeliumSave
|
|Maksymalne pole widzenia
|
|Współczynnik parowania czynnika chłodzącego
|
|Max. amplitude for each axis
|
|Max. slew rate for each axis
|
|Równoległa transmisja RF
|
|Moc wyjściowa
|
|Liczba niezależnych kanałów odbioru
|
|Lokalizacja konwertera analogowo-cyfrowego (ADC)
|
|Tor sygnału od cewki do rekonstruktora
|
|dStream
|
|Minimalne wymagania instalacyjne
|
|Minimalna wysokość sufitu
|
|Konfiguracja badania z pomocą wirtualnego instruktora
|
|Automatyczne wyśrodkowanie pacjenta
|
|Bezdotykowe wyzwalanie obrazowania czynnością oddechową
|
|Rozpoczynanie badania w sali badań
|
|Implant ScanWise
|
|Automatyczne planowanie i skanowanie
|
|Automatyczny instruktaż dla pacjenta
|
|Automatyczny post-processing
|
|Siła pola
|
|Projekt otworu
|
|Max. amplitude for each axis
|
|Max. slew rate for each axis
|
|Siła pola
|
|Projekt otworu
|
|Masa magnesu
|
|Typowa jednorodność V-RMS
|
|Technologia HeliumSave
|
|Maksymalne pole widzenia
|
|Współczynnik parowania czynnika chłodzącego
|
|Max. amplitude for each axis
|
|Max. slew rate for each axis
|
|Równoległa transmisja RF
|
|Moc wyjściowa
|
|Liczba niezależnych kanałów odbioru
|
|Lokalizacja konwertera analogowo-cyfrowego (ADC)
|
|Tor sygnału od cewki do rekonstruktora
|
|dStream
|
|Minimalne wymagania instalacyjne
|
|Minimalna wysokość sufitu
|
|Konfiguracja badania z pomocą wirtualnego instruktora
|
|Automatyczne wyśrodkowanie pacjenta
|
|Bezdotykowe wyzwalanie obrazowania czynnością oddechową
|
|Rozpoczynanie badania w sali badań
|
|Implant ScanWise
|
|Automatyczne planowanie i skanowanie
|
|Automatyczny instruktaż dla pacjenta
|
|Automatyczny post-processing
|
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System Ingenia Elition firmy Philips oferuje zaawansowane techniki obrazowania MR i wyznacza nowe standardy klinicznych badań naukowych z zakresu obrazowania z użyciem pola o natężeniu 30 T oraz nowych rozwiązań opartych na gradientach i technologii RF. Zapewnia wyjątkową jakość obrazowania i umożliwia skrócenie czasu badań MR nawet o 50%¹. Osiągnięcie takiego wyniku było możliwe dzięki zastosowaniu systemu skracającego czas potrzebny na przygotowanie pacjenta do badania oraz przyspieszeniu skanowania zarówno w trybie 2D jak i 3D. Ponadto system Ingenia Elition umożliwia wybór koloru oświetlenia rodzaju muzyki i odpowiadających jej elementów graficznych które pomagają pacjentom zrelaksować się oraz informują ich o przebiegu badania.
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Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.Rozumiem
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