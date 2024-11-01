Wyszukiwane terminy

Ingenia Elition 3.0T S

Doskonałe możliwości obrazowania 3.0T w zasięgu ręki

Znajdź podobne produkty

System Ingenia Elition S pozwala uzyskać obrazy o znakomitej jakości i to w czasie krótszym nawet o 50%¹. Funkcja Compressed SENSE przyspiesza akwizycję obrazów zarówno w trybie 2D, jak i 3D. Tak wysoka wydajność jest możliwa dzięki zastosowaniu technologii wspomagających obrazowanie, takich jak SmartExam², 4D Multi-Transmit i ScanWise Implant³. Bazą dla wprowadzonych ulepszeń było połączenie innowacyjnej konstrukcji gradientów i modułu RF z technologią akceleracji Compressed SENSE. System Ingenia Elition S umożliwia ponadto wybór koloru oświetlenia, rodzaju muzyki i elementów graficznych, które pomagają pacjentom zrelaksować się i odprężyć oraz informują o przebiegu badania.

Kontakt z nami
Cechy
Podstawa jakości obrazu 3.0T — technologia Multi-Transmit RF
Podstawa jakości obrazu 3.0T — technologia Multi-Transmit RF

Podstawa jakości obrazu 3.0T — technologia Multi-Transmit RF

Firma Philips jako pierwsza wprowadziła do obrazowania 3.0T w 2008 roku technologię Multi-Transmit RF. Technologia MultiTransmit z dwoma różnymi wzmacniaczami R to standard w systemach obrazowania 3.0T firmy Philips. Wynika to z naszego przekonania o konieczności wykonywania obrazowania w jakości 3.0T w obszarze całego ciała.

Podstawa jakości obrazu 3.0T — technologia Multi-Transmit RF

Podstawa jakości obrazu 3.0T — technologia Multi-Transmit RF
Firma Philips jako pierwsza wprowadziła do obrazowania 3.0T w 2008 roku technologię Multi-Transmit RF. Technologia MultiTransmit z dwoma różnymi wzmacniaczami R to standard w systemach obrazowania 3.0T firmy Philips. Wynika to z naszego przekonania o konieczności wykonywania obrazowania w jakości 3.0T w obszarze całego ciała.

Podstawa jakości obrazu 3.0T — technologia Multi-Transmit RF

Firma Philips jako pierwsza wprowadziła do obrazowania 3.0T w 2008 roku technologię Multi-Transmit RF. Technologia MultiTransmit z dwoma różnymi wzmacniaczami R to standard w systemach obrazowania 3.0T firmy Philips. Wynika to z naszego przekonania o konieczności wykonywania obrazowania w jakości 3.0T w obszarze całego ciała.
Click here for more information
Podstawa jakości obrazu 3.0T — technologia Multi-Transmit RF
Podstawa jakości obrazu 3.0T — technologia Multi-Transmit RF

Podstawa jakości obrazu 3.0T — technologia Multi-Transmit RF

Firma Philips jako pierwsza wprowadziła do obrazowania 3.0T w 2008 roku technologię Multi-Transmit RF. Technologia MultiTransmit z dwoma różnymi wzmacniaczami R to standard w systemach obrazowania 3.0T firmy Philips. Wynika to z naszego przekonania o konieczności wykonywania obrazowania w jakości 3.0T w obszarze całego ciała.
Rozdzielczość przestrzenna wyższa nawet o 60%
Rozdzielczość przestrzenna wyższa nawet o 60%

Rozdzielczość przestrzenna wyższa nawet o 60%

Całkowicie nowa koncepcja gradientów w połączeniu z przyspieszającą badanie technologią Compressed SENSE pozwalają uzyskać w takim samym czasie obrazowania nawet o 60% wyższą rozdzielczość przestrzenną⁶ skutkującą uwidocznieniem większej liczby detali. Pozwala to na przejście z wielokierunkowego obrazowania 2D do pojedynczego, wydajnego skanu 3D o wysokiej rozdzielczości.

Rozdzielczość przestrzenna wyższa nawet o 60%

Rozdzielczość przestrzenna wyższa nawet o 60%
Całkowicie nowa koncepcja gradientów w połączeniu z przyspieszającą badanie technologią Compressed SENSE pozwalają uzyskać w takim samym czasie obrazowania nawet o 60% wyższą rozdzielczość przestrzenną⁶ skutkującą uwidocznieniem większej liczby detali. Pozwala to na przejście z wielokierunkowego obrazowania 2D do pojedynczego, wydajnego skanu 3D o wysokiej rozdzielczości.

Rozdzielczość przestrzenna wyższa nawet o 60%

Całkowicie nowa koncepcja gradientów w połączeniu z przyspieszającą badanie technologią Compressed SENSE pozwalają uzyskać w takim samym czasie obrazowania nawet o 60% wyższą rozdzielczość przestrzenną⁶ skutkującą uwidocznieniem większej liczby detali. Pozwala to na przejście z wielokierunkowego obrazowania 2D do pojedynczego, wydajnego skanu 3D o wysokiej rozdzielczości.
Click here for more information
Rozdzielczość przestrzenna wyższa nawet o 60%
Rozdzielczość przestrzenna wyższa nawet o 60%

Rozdzielczość przestrzenna wyższa nawet o 60%

Całkowicie nowa koncepcja gradientów w połączeniu z przyspieszającą badanie technologią Compressed SENSE pozwalają uzyskać w takim samym czasie obrazowania nawet o 60% wyższą rozdzielczość przestrzenną⁶ skutkującą uwidocznieniem większej liczby detali. Pozwala to na przejście z wielokierunkowego obrazowania 2D do pojedynczego, wydajnego skanu 3D o wysokiej rozdzielczości.
Skrócenie czasu badań nawet o 50%
Skrócenie czasu badań nawet o 50%

Skrócenie czasu badań nawet o 50%

Funkcja Compressed SENSE przyspiesza obrazowanie 2D i 3D nawet o 50%, pozwalając zachować porównywalną jakość obrazu¹. System Ingenia Elition S nie tylko przyspiesza sekwencje obrazowania, ale skraca także całkowity czas trwania badania. Zaoszczędzony czas personel może poświęcić na to, co najważniejsze — opiekę nad pacjentem. To szybkość, która za każdym razem przekłada się na efektywność.

Skrócenie czasu badań nawet o 50%

Skrócenie czasu badań nawet o 50%
Funkcja Compressed SENSE przyspiesza obrazowanie 2D i 3D nawet o 50%, pozwalając zachować porównywalną jakość obrazu¹. System Ingenia Elition S nie tylko przyspiesza sekwencje obrazowania, ale skraca także całkowity czas trwania badania. Zaoszczędzony czas personel może poświęcić na to, co najważniejsze — opiekę nad pacjentem. To szybkość, która za każdym razem przekłada się na efektywność.

Skrócenie czasu badań nawet o 50%

Funkcja Compressed SENSE przyspiesza obrazowanie 2D i 3D nawet o 50%, pozwalając zachować porównywalną jakość obrazu¹. System Ingenia Elition S nie tylko przyspiesza sekwencje obrazowania, ale skraca także całkowity czas trwania badania. Zaoszczędzony czas personel może poświęcić na to, co najważniejsze — opiekę nad pacjentem. To szybkość, która za każdym razem przekłada się na efektywność.
Click here for more information
Skrócenie czasu badań nawet o 50%
Skrócenie czasu badań nawet o 50%

Skrócenie czasu badań nawet o 50%

Funkcja Compressed SENSE przyspiesza obrazowanie 2D i 3D nawet o 50%, pozwalając zachować porównywalną jakość obrazu¹. System Ingenia Elition S nie tylko przyspiesza sekwencje obrazowania, ale skraca także całkowity czas trwania badania. Zaoszczędzony czas personel może poświęcić na to, co najważniejsze — opiekę nad pacjentem. To szybkość, która za każdym razem przekłada się na efektywność.
Większa pewność w przypadku diagnostyki nowotworów układu nerwowego
Większa pewność w przypadku diagnostyki nowotworów układu nerwowego

Większa pewność w przypadku diagnostyki nowotworów układu nerwowego

3D APT (Amide Proton Transfer, transfer protonu amidowego) to wyjątkowa metoda obrazowania rezonansu magnetycznego mózgu bez użycia środka kontrastowego. Obecność endogennych białek komórkowych jest wykorzystywana do uzyskania sygnału MR bezpośrednio korelującego z rozrostem komórek – wskaźnikiem aktywności nowotworowej. Dzięki temu metoda 3D APT pozwala uzyskać większa pewność diagnostyczną.

Większa pewność w przypadku diagnostyki nowotworów układu nerwowego

Większa pewność w przypadku diagnostyki nowotworów układu nerwowego
3D APT (Amide Proton Transfer, transfer protonu amidowego) to wyjątkowa metoda obrazowania rezonansu magnetycznego mózgu bez użycia środka kontrastowego. Obecność endogennych białek komórkowych jest wykorzystywana do uzyskania sygnału MR bezpośrednio korelującego z rozrostem komórek – wskaźnikiem aktywności nowotworowej. Dzięki temu metoda 3D APT pozwala uzyskać większa pewność diagnostyczną.

Większa pewność w przypadku diagnostyki nowotworów układu nerwowego

3D APT (Amide Proton Transfer, transfer protonu amidowego) to wyjątkowa metoda obrazowania rezonansu magnetycznego mózgu bez użycia środka kontrastowego. Obecność endogennych białek komórkowych jest wykorzystywana do uzyskania sygnału MR bezpośrednio korelującego z rozrostem komórek – wskaźnikiem aktywności nowotworowej. Dzięki temu metoda 3D APT pozwala uzyskać większa pewność diagnostyczną.
Click here for more information
Większa pewność w przypadku diagnostyki nowotworów układu nerwowego
Większa pewność w przypadku diagnostyki nowotworów układu nerwowego

Większa pewność w przypadku diagnostyki nowotworów układu nerwowego

3D APT (Amide Proton Transfer, transfer protonu amidowego) to wyjątkowa metoda obrazowania rezonansu magnetycznego mózgu bez użycia środka kontrastowego. Obecność endogennych białek komórkowych jest wykorzystywana do uzyskania sygnału MR bezpośrednio korelującego z rozrostem komórek – wskaźnikiem aktywności nowotworowej. Dzięki temu metoda 3D APT pozwala uzyskać większa pewność diagnostyczną.
Automatyczne planowanie skanowania
Automatyczne planowanie skanowania

Automatyczne planowanie skanowania

Technologia SmartExam² zapewnia powtarzalne rezultaty planowania w przypadku ponad 80% wszystkich procedur. Bazując na adaptacyjnym oprogramowaniu, które automatycznie planuje geometrie skanowania na podstawie zatwierdzonych preferencji, pozwala ustandaryzować badania MR wykonywane na różnych konsolach firmy Philips przeznaczonych do tego typu badań.

Automatyczne planowanie skanowania

Automatyczne planowanie skanowania
Technologia SmartExam² zapewnia powtarzalne rezultaty planowania w przypadku ponad 80% wszystkich procedur. Bazując na adaptacyjnym oprogramowaniu, które automatycznie planuje geometrie skanowania na podstawie zatwierdzonych preferencji, pozwala ustandaryzować badania MR wykonywane na różnych konsolach firmy Philips przeznaczonych do tego typu badań.

Automatyczne planowanie skanowania

Technologia SmartExam² zapewnia powtarzalne rezultaty planowania w przypadku ponad 80% wszystkich procedur. Bazując na adaptacyjnym oprogramowaniu, które automatycznie planuje geometrie skanowania na podstawie zatwierdzonych preferencji, pozwala ustandaryzować badania MR wykonywane na różnych konsolach firmy Philips przeznaczonych do tego typu badań.
Click here for more information
Automatyczne planowanie skanowania
Automatyczne planowanie skanowania

Automatyczne planowanie skanowania

Technologia SmartExam² zapewnia powtarzalne rezultaty planowania w przypadku ponad 80% wszystkich procedur. Bazując na adaptacyjnym oprogramowaniu, które automatycznie planuje geometrie skanowania na podstawie zatwierdzonych preferencji, pozwala ustandaryzować badania MR wykonywane na różnych konsolach firmy Philips przeznaczonych do tego typu badań.
Możliwość skutecznego diagnozowania pacjentów z implantami warunkowo dopuszczonymi do obrazowania MR
Możliwość skutecznego diagnozowania pacjentów z implantami warunkowo dopuszczonymi do obrazowania MR

Możliwość skutecznego diagnozowania pacjentów z implantami warunkowo dopuszczonymi do obrazowania MR

Oprogramowanie ScanWise Implant³ upraszcza wykonywanie badań obrazowych pacjentów z implantami warunkowo dopuszczonymi do obrazowania MR dzięki prowadzeniu operatora krok po kroku przez procedurę konfiguracji parametrów wskazanych przez producenta implantu. System obrazowania MR automatycznie stosuje te wartości podczas całego badania.

Możliwość skutecznego diagnozowania pacjentów z implantami warunkowo dopuszczonymi do obrazowania MR

Możliwość skutecznego diagnozowania pacjentów z implantami warunkowo dopuszczonymi do obrazowania MR
Oprogramowanie ScanWise Implant³ upraszcza wykonywanie badań obrazowych pacjentów z implantami warunkowo dopuszczonymi do obrazowania MR dzięki prowadzeniu operatora krok po kroku przez procedurę konfiguracji parametrów wskazanych przez producenta implantu. System obrazowania MR automatycznie stosuje te wartości podczas całego badania.

Możliwość skutecznego diagnozowania pacjentów z implantami warunkowo dopuszczonymi do obrazowania MR

Oprogramowanie ScanWise Implant³ upraszcza wykonywanie badań obrazowych pacjentów z implantami warunkowo dopuszczonymi do obrazowania MR dzięki prowadzeniu operatora krok po kroku przez procedurę konfiguracji parametrów wskazanych przez producenta implantu. System obrazowania MR automatycznie stosuje te wartości podczas całego badania.
Click here for more information
Możliwość skutecznego diagnozowania pacjentów z implantami warunkowo dopuszczonymi do obrazowania MR
Możliwość skutecznego diagnozowania pacjentów z implantami warunkowo dopuszczonymi do obrazowania MR

Możliwość skutecznego diagnozowania pacjentów z implantami warunkowo dopuszczonymi do obrazowania MR

Oprogramowanie ScanWise Implant³ upraszcza wykonywanie badań obrazowych pacjentów z implantami warunkowo dopuszczonymi do obrazowania MR dzięki prowadzeniu operatora krok po kroku przez procedurę konfiguracji parametrów wskazanych przez producenta implantu. System obrazowania MR automatycznie stosuje te wartości podczas całego badania.
Niezwykłe wrażenia wizualne
Niezwykłe wrażenia wizualne

Niezwykłe wrażenia wizualne

Absolutnie wyjątkowe rozwiązanie Ambient Experience i In-Bore Connect zapewniają pacjentom niezapomniane wrażenia podczas badania MR. Pozwala ono pacjentom przenieść się myślami z pracowni do wybranego przez siebie miejsca, które pozwoli im się odprężyć i ułatwi wykonywanie poleceń personelu.

Niezwykłe wrażenia wizualne

Niezwykłe wrażenia wizualne
Absolutnie wyjątkowe rozwiązanie Ambient Experience i In-Bore Connect zapewniają pacjentom niezapomniane wrażenia podczas badania MR. Pozwala ono pacjentom przenieść się myślami z pracowni do wybranego przez siebie miejsca, które pozwoli im się odprężyć i ułatwi wykonywanie poleceń personelu.

Niezwykłe wrażenia wizualne

Absolutnie wyjątkowe rozwiązanie Ambient Experience i In-Bore Connect zapewniają pacjentom niezapomniane wrażenia podczas badania MR. Pozwala ono pacjentom przenieść się myślami z pracowni do wybranego przez siebie miejsca, które pozwoli im się odprężyć i ułatwi wykonywanie poleceń personelu.
Click here for more information
Niezwykłe wrażenia wizualne
Niezwykłe wrażenia wizualne

Niezwykłe wrażenia wizualne

Absolutnie wyjątkowe rozwiązanie Ambient Experience i In-Bore Connect zapewniają pacjentom niezapomniane wrażenia podczas badania MR. Pozwala ono pacjentom przenieść się myślami z pracowni do wybranego przez siebie miejsca, które pozwoli im się odprężyć i ułatwi wykonywanie poleceń personelu.
Większy komfort pacjentów
Większy komfort pacjentów

Większy komfort pacjentów

Wraz z systemem Ingenia Elition S wprowadzamy nasz materac ComfortPlus, który jest grubszy od standardowego. Dzięki swoim właściwościom wiskoelastycznym zmniejsza swoją grubość pod wpływem nacisku i ciepła ciała. Średnio 90% pacjentów odczuwających silny dyskomfort podczas badania uznało, że leżenie w bezruchu na materacu ComfortPlus było dla nich łatwiejsze do zniesienia⁴.

Większy komfort pacjentów

Większy komfort pacjentów
Wraz z systemem Ingenia Elition S wprowadzamy nasz materac ComfortPlus, który jest grubszy od standardowego. Dzięki swoim właściwościom wiskoelastycznym zmniejsza swoją grubość pod wpływem nacisku i ciepła ciała. Średnio 90% pacjentów odczuwających silny dyskomfort podczas badania uznało, że leżenie w bezruchu na materacu ComfortPlus było dla nich łatwiejsze do zniesienia⁴.

Większy komfort pacjentów

Wraz z systemem Ingenia Elition S wprowadzamy nasz materac ComfortPlus, który jest grubszy od standardowego. Dzięki swoim właściwościom wiskoelastycznym zmniejsza swoją grubość pod wpływem nacisku i ciepła ciała. Średnio 90% pacjentów odczuwających silny dyskomfort podczas badania uznało, że leżenie w bezruchu na materacu ComfortPlus było dla nich łatwiejsze do zniesienia⁴.
Click here for more information
Większy komfort pacjentów
Większy komfort pacjentów

Większy komfort pacjentów

Wraz z systemem Ingenia Elition S wprowadzamy nasz materac ComfortPlus, który jest grubszy od standardowego. Dzięki swoim właściwościom wiskoelastycznym zmniejsza swoją grubość pod wpływem nacisku i ciepła ciała. Średnio 90% pacjentów odczuwających silny dyskomfort podczas badania uznało, że leżenie w bezruchu na materacu ComfortPlus było dla nich łatwiejsze do zniesienia⁴.
Ograniczenie hałasu docierającego do pacjenta
Ograniczenie hałasu docierającego do pacjenta

Ograniczenie hałasu docierającego do pacjenta

ComforTone to nasze wyjątkowe rozwiązanie, które pozwala ograniczyć hałas nawet o 80%⁵ przy jednoczesnym zachowaniu zbliżonej jakości i kontrastu obrazu oraz czasu trwania badania. Technologię ComforTone można stosować podczas rutynowych badań np. mózgu, kręgosłupa i układu mięśniowo-szkieletowego, jak i badań z ustawieniami wysokiego gradientu dzięki gotowym do użycia protokołom ExamCard.

Ograniczenie hałasu docierającego do pacjenta

Ograniczenie hałasu docierającego do pacjenta
ComforTone to nasze wyjątkowe rozwiązanie, które pozwala ograniczyć hałas nawet o 80%⁵ przy jednoczesnym zachowaniu zbliżonej jakości i kontrastu obrazu oraz czasu trwania badania. Technologię ComforTone można stosować podczas rutynowych badań np. mózgu, kręgosłupa i układu mięśniowo-szkieletowego, jak i badań z ustawieniami wysokiego gradientu dzięki gotowym do użycia protokołom ExamCard.

Ograniczenie hałasu docierającego do pacjenta

ComforTone to nasze wyjątkowe rozwiązanie, które pozwala ograniczyć hałas nawet o 80%⁵ przy jednoczesnym zachowaniu zbliżonej jakości i kontrastu obrazu oraz czasu trwania badania. Technologię ComforTone można stosować podczas rutynowych badań np. mózgu, kręgosłupa i układu mięśniowo-szkieletowego, jak i badań z ustawieniami wysokiego gradientu dzięki gotowym do użycia protokołom ExamCard.
Click here for more information
Ograniczenie hałasu docierającego do pacjenta
Ograniczenie hałasu docierającego do pacjenta

Ograniczenie hałasu docierającego do pacjenta

ComforTone to nasze wyjątkowe rozwiązanie, które pozwala ograniczyć hałas nawet o 80%⁵ przy jednoczesnym zachowaniu zbliżonej jakości i kontrastu obrazu oraz czasu trwania badania. Technologię ComforTone można stosować podczas rutynowych badań np. mózgu, kręgosłupa i układu mięśniowo-szkieletowego, jak i badań z ustawieniami wysokiego gradientu dzięki gotowym do użycia protokołom ExamCard.
Wydajność z myślą o pacjentach

Wydajność z myślą o pacjentach

Rosnące wykorzystanie rezonansu magnetycznego sprawiło, że pracownie zaczęły poszukiwać sposobów na zwiększenie wydajności swojej pracy. Wydawało się jednak, że wysoka produktywność stoi w sprzeczności z poświęcaniem pacjentom czasu i uwagi, jakich oczekiwali od personelu wykonującego badanie. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, opracowano rozwiązania z zakresu usprawniania organizacji pracy SmartWorkflow pozwalające na sprawne wykonywanie badań bez uszczerbku dla zainteresowania i uwagi, jakiej oczekują pacjenci.

Wydajność z myślą o pacjentach

Rosnące wykorzystanie rezonansu magnetycznego sprawiło, że pracownie zaczęły poszukiwać sposobów na zwiększenie wydajności swojej pracy. Wydawało się jednak, że wysoka produktywność stoi w sprzeczności z poświęcaniem pacjentom czasu i uwagi, jakich oczekiwali od personelu wykonującego badanie. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, opracowano rozwiązania z zakresu usprawniania organizacji pracy SmartWorkflow pozwalające na sprawne wykonywanie badań bez uszczerbku dla zainteresowania i uwagi, jakiej oczekują pacjenci.

Wydajność z myślą o pacjentach

Rosnące wykorzystanie rezonansu magnetycznego sprawiło, że pracownie zaczęły poszukiwać sposobów na zwiększenie wydajności swojej pracy. Wydawało się jednak, że wysoka produktywność stoi w sprzeczności z poświęcaniem pacjentom czasu i uwagi, jakich oczekiwali od personelu wykonującego badanie. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, opracowano rozwiązania z zakresu usprawniania organizacji pracy SmartWorkflow pozwalające na sprawne wykonywanie badań bez uszczerbku dla zainteresowania i uwagi, jakiej oczekują pacjenci.
  • Podstawa jakości obrazu 3.0T — technologia Multi-Transmit RF
  • Rozdzielczość przestrzenna wyższa nawet o 60%
  • Skrócenie czasu badań nawet o 50%
  • Większa pewność w przypadku diagnostyki nowotworów układu nerwowego
Zobacz wszystkie cechy
Podstawa jakości obrazu 3.0T — technologia Multi-Transmit RF
Podstawa jakości obrazu 3.0T — technologia Multi-Transmit RF

Podstawa jakości obrazu 3.0T — technologia Multi-Transmit RF

Firma Philips jako pierwsza wprowadziła do obrazowania 3.0T w 2008 roku technologię Multi-Transmit RF. Technologia MultiTransmit z dwoma różnymi wzmacniaczami R to standard w systemach obrazowania 3.0T firmy Philips. Wynika to z naszego przekonania o konieczności wykonywania obrazowania w jakości 3.0T w obszarze całego ciała.

Podstawa jakości obrazu 3.0T — technologia Multi-Transmit RF

Podstawa jakości obrazu 3.0T — technologia Multi-Transmit RF
Firma Philips jako pierwsza wprowadziła do obrazowania 3.0T w 2008 roku technologię Multi-Transmit RF. Technologia MultiTransmit z dwoma różnymi wzmacniaczami R to standard w systemach obrazowania 3.0T firmy Philips. Wynika to z naszego przekonania o konieczności wykonywania obrazowania w jakości 3.0T w obszarze całego ciała.

Podstawa jakości obrazu 3.0T — technologia Multi-Transmit RF

Firma Philips jako pierwsza wprowadziła do obrazowania 3.0T w 2008 roku technologię Multi-Transmit RF. Technologia MultiTransmit z dwoma różnymi wzmacniaczami R to standard w systemach obrazowania 3.0T firmy Philips. Wynika to z naszego przekonania o konieczności wykonywania obrazowania w jakości 3.0T w obszarze całego ciała.
Click here for more information
Podstawa jakości obrazu 3.0T — technologia Multi-Transmit RF
Podstawa jakości obrazu 3.0T — technologia Multi-Transmit RF

Podstawa jakości obrazu 3.0T — technologia Multi-Transmit RF

Firma Philips jako pierwsza wprowadziła do obrazowania 3.0T w 2008 roku technologię Multi-Transmit RF. Technologia MultiTransmit z dwoma różnymi wzmacniaczami R to standard w systemach obrazowania 3.0T firmy Philips. Wynika to z naszego przekonania o konieczności wykonywania obrazowania w jakości 3.0T w obszarze całego ciała.
Rozdzielczość przestrzenna wyższa nawet o 60%
Rozdzielczość przestrzenna wyższa nawet o 60%

Rozdzielczość przestrzenna wyższa nawet o 60%

Całkowicie nowa koncepcja gradientów w połączeniu z przyspieszającą badanie technologią Compressed SENSE pozwalają uzyskać w takim samym czasie obrazowania nawet o 60% wyższą rozdzielczość przestrzenną⁶ skutkującą uwidocznieniem większej liczby detali. Pozwala to na przejście z wielokierunkowego obrazowania 2D do pojedynczego, wydajnego skanu 3D o wysokiej rozdzielczości.

Rozdzielczość przestrzenna wyższa nawet o 60%

Rozdzielczość przestrzenna wyższa nawet o 60%
Całkowicie nowa koncepcja gradientów w połączeniu z przyspieszającą badanie technologią Compressed SENSE pozwalają uzyskać w takim samym czasie obrazowania nawet o 60% wyższą rozdzielczość przestrzenną⁶ skutkującą uwidocznieniem większej liczby detali. Pozwala to na przejście z wielokierunkowego obrazowania 2D do pojedynczego, wydajnego skanu 3D o wysokiej rozdzielczości.

Rozdzielczość przestrzenna wyższa nawet o 60%

Całkowicie nowa koncepcja gradientów w połączeniu z przyspieszającą badanie technologią Compressed SENSE pozwalają uzyskać w takim samym czasie obrazowania nawet o 60% wyższą rozdzielczość przestrzenną⁶ skutkującą uwidocznieniem większej liczby detali. Pozwala to na przejście z wielokierunkowego obrazowania 2D do pojedynczego, wydajnego skanu 3D o wysokiej rozdzielczości.
Click here for more information
Rozdzielczość przestrzenna wyższa nawet o 60%
Rozdzielczość przestrzenna wyższa nawet o 60%

Rozdzielczość przestrzenna wyższa nawet o 60%

Całkowicie nowa koncepcja gradientów w połączeniu z przyspieszającą badanie technologią Compressed SENSE pozwalają uzyskać w takim samym czasie obrazowania nawet o 60% wyższą rozdzielczość przestrzenną⁶ skutkującą uwidocznieniem większej liczby detali. Pozwala to na przejście z wielokierunkowego obrazowania 2D do pojedynczego, wydajnego skanu 3D o wysokiej rozdzielczości.
Skrócenie czasu badań nawet o 50%
Skrócenie czasu badań nawet o 50%

Skrócenie czasu badań nawet o 50%

Funkcja Compressed SENSE przyspiesza obrazowanie 2D i 3D nawet o 50%, pozwalając zachować porównywalną jakość obrazu¹. System Ingenia Elition S nie tylko przyspiesza sekwencje obrazowania, ale skraca także całkowity czas trwania badania. Zaoszczędzony czas personel może poświęcić na to, co najważniejsze — opiekę nad pacjentem. To szybkość, która za każdym razem przekłada się na efektywność.

Skrócenie czasu badań nawet o 50%

Skrócenie czasu badań nawet o 50%
Funkcja Compressed SENSE przyspiesza obrazowanie 2D i 3D nawet o 50%, pozwalając zachować porównywalną jakość obrazu¹. System Ingenia Elition S nie tylko przyspiesza sekwencje obrazowania, ale skraca także całkowity czas trwania badania. Zaoszczędzony czas personel może poświęcić na to, co najważniejsze — opiekę nad pacjentem. To szybkość, która za każdym razem przekłada się na efektywność.

Skrócenie czasu badań nawet o 50%

Funkcja Compressed SENSE przyspiesza obrazowanie 2D i 3D nawet o 50%, pozwalając zachować porównywalną jakość obrazu¹. System Ingenia Elition S nie tylko przyspiesza sekwencje obrazowania, ale skraca także całkowity czas trwania badania. Zaoszczędzony czas personel może poświęcić na to, co najważniejsze — opiekę nad pacjentem. To szybkość, która za każdym razem przekłada się na efektywność.
Click here for more information
Skrócenie czasu badań nawet o 50%
Skrócenie czasu badań nawet o 50%

Skrócenie czasu badań nawet o 50%

Funkcja Compressed SENSE przyspiesza obrazowanie 2D i 3D nawet o 50%, pozwalając zachować porównywalną jakość obrazu¹. System Ingenia Elition S nie tylko przyspiesza sekwencje obrazowania, ale skraca także całkowity czas trwania badania. Zaoszczędzony czas personel może poświęcić na to, co najważniejsze — opiekę nad pacjentem. To szybkość, która za każdym razem przekłada się na efektywność.
Większa pewność w przypadku diagnostyki nowotworów układu nerwowego
Większa pewność w przypadku diagnostyki nowotworów układu nerwowego

Większa pewność w przypadku diagnostyki nowotworów układu nerwowego

3D APT (Amide Proton Transfer, transfer protonu amidowego) to wyjątkowa metoda obrazowania rezonansu magnetycznego mózgu bez użycia środka kontrastowego. Obecność endogennych białek komórkowych jest wykorzystywana do uzyskania sygnału MR bezpośrednio korelującego z rozrostem komórek – wskaźnikiem aktywności nowotworowej. Dzięki temu metoda 3D APT pozwala uzyskać większa pewność diagnostyczną.

Większa pewność w przypadku diagnostyki nowotworów układu nerwowego

Większa pewność w przypadku diagnostyki nowotworów układu nerwowego
3D APT (Amide Proton Transfer, transfer protonu amidowego) to wyjątkowa metoda obrazowania rezonansu magnetycznego mózgu bez użycia środka kontrastowego. Obecność endogennych białek komórkowych jest wykorzystywana do uzyskania sygnału MR bezpośrednio korelującego z rozrostem komórek – wskaźnikiem aktywności nowotworowej. Dzięki temu metoda 3D APT pozwala uzyskać większa pewność diagnostyczną.

Większa pewność w przypadku diagnostyki nowotworów układu nerwowego

3D APT (Amide Proton Transfer, transfer protonu amidowego) to wyjątkowa metoda obrazowania rezonansu magnetycznego mózgu bez użycia środka kontrastowego. Obecność endogennych białek komórkowych jest wykorzystywana do uzyskania sygnału MR bezpośrednio korelującego z rozrostem komórek – wskaźnikiem aktywności nowotworowej. Dzięki temu metoda 3D APT pozwala uzyskać większa pewność diagnostyczną.
Click here for more information
Większa pewność w przypadku diagnostyki nowotworów układu nerwowego
Większa pewność w przypadku diagnostyki nowotworów układu nerwowego

Większa pewność w przypadku diagnostyki nowotworów układu nerwowego

3D APT (Amide Proton Transfer, transfer protonu amidowego) to wyjątkowa metoda obrazowania rezonansu magnetycznego mózgu bez użycia środka kontrastowego. Obecność endogennych białek komórkowych jest wykorzystywana do uzyskania sygnału MR bezpośrednio korelującego z rozrostem komórek – wskaźnikiem aktywności nowotworowej. Dzięki temu metoda 3D APT pozwala uzyskać większa pewność diagnostyczną.
Automatyczne planowanie skanowania
Automatyczne planowanie skanowania

Automatyczne planowanie skanowania

Technologia SmartExam² zapewnia powtarzalne rezultaty planowania w przypadku ponad 80% wszystkich procedur. Bazując na adaptacyjnym oprogramowaniu, które automatycznie planuje geometrie skanowania na podstawie zatwierdzonych preferencji, pozwala ustandaryzować badania MR wykonywane na różnych konsolach firmy Philips przeznaczonych do tego typu badań.

Automatyczne planowanie skanowania

Automatyczne planowanie skanowania
Technologia SmartExam² zapewnia powtarzalne rezultaty planowania w przypadku ponad 80% wszystkich procedur. Bazując na adaptacyjnym oprogramowaniu, które automatycznie planuje geometrie skanowania na podstawie zatwierdzonych preferencji, pozwala ustandaryzować badania MR wykonywane na różnych konsolach firmy Philips przeznaczonych do tego typu badań.

Automatyczne planowanie skanowania

Technologia SmartExam² zapewnia powtarzalne rezultaty planowania w przypadku ponad 80% wszystkich procedur. Bazując na adaptacyjnym oprogramowaniu, które automatycznie planuje geometrie skanowania na podstawie zatwierdzonych preferencji, pozwala ustandaryzować badania MR wykonywane na różnych konsolach firmy Philips przeznaczonych do tego typu badań.
Click here for more information
Automatyczne planowanie skanowania
Automatyczne planowanie skanowania

Automatyczne planowanie skanowania

Technologia SmartExam² zapewnia powtarzalne rezultaty planowania w przypadku ponad 80% wszystkich procedur. Bazując na adaptacyjnym oprogramowaniu, które automatycznie planuje geometrie skanowania na podstawie zatwierdzonych preferencji, pozwala ustandaryzować badania MR wykonywane na różnych konsolach firmy Philips przeznaczonych do tego typu badań.
Możliwość skutecznego diagnozowania pacjentów z implantami warunkowo dopuszczonymi do obrazowania MR
Możliwość skutecznego diagnozowania pacjentów z implantami warunkowo dopuszczonymi do obrazowania MR

Możliwość skutecznego diagnozowania pacjentów z implantami warunkowo dopuszczonymi do obrazowania MR

Oprogramowanie ScanWise Implant³ upraszcza wykonywanie badań obrazowych pacjentów z implantami warunkowo dopuszczonymi do obrazowania MR dzięki prowadzeniu operatora krok po kroku przez procedurę konfiguracji parametrów wskazanych przez producenta implantu. System obrazowania MR automatycznie stosuje te wartości podczas całego badania.

Możliwość skutecznego diagnozowania pacjentów z implantami warunkowo dopuszczonymi do obrazowania MR

Możliwość skutecznego diagnozowania pacjentów z implantami warunkowo dopuszczonymi do obrazowania MR
Oprogramowanie ScanWise Implant³ upraszcza wykonywanie badań obrazowych pacjentów z implantami warunkowo dopuszczonymi do obrazowania MR dzięki prowadzeniu operatora krok po kroku przez procedurę konfiguracji parametrów wskazanych przez producenta implantu. System obrazowania MR automatycznie stosuje te wartości podczas całego badania.

Możliwość skutecznego diagnozowania pacjentów z implantami warunkowo dopuszczonymi do obrazowania MR

Oprogramowanie ScanWise Implant³ upraszcza wykonywanie badań obrazowych pacjentów z implantami warunkowo dopuszczonymi do obrazowania MR dzięki prowadzeniu operatora krok po kroku przez procedurę konfiguracji parametrów wskazanych przez producenta implantu. System obrazowania MR automatycznie stosuje te wartości podczas całego badania.
Click here for more information
Możliwość skutecznego diagnozowania pacjentów z implantami warunkowo dopuszczonymi do obrazowania MR
Możliwość skutecznego diagnozowania pacjentów z implantami warunkowo dopuszczonymi do obrazowania MR

Możliwość skutecznego diagnozowania pacjentów z implantami warunkowo dopuszczonymi do obrazowania MR

Oprogramowanie ScanWise Implant³ upraszcza wykonywanie badań obrazowych pacjentów z implantami warunkowo dopuszczonymi do obrazowania MR dzięki prowadzeniu operatora krok po kroku przez procedurę konfiguracji parametrów wskazanych przez producenta implantu. System obrazowania MR automatycznie stosuje te wartości podczas całego badania.
Niezwykłe wrażenia wizualne
Niezwykłe wrażenia wizualne

Niezwykłe wrażenia wizualne

Absolutnie wyjątkowe rozwiązanie Ambient Experience i In-Bore Connect zapewniają pacjentom niezapomniane wrażenia podczas badania MR. Pozwala ono pacjentom przenieść się myślami z pracowni do wybranego przez siebie miejsca, które pozwoli im się odprężyć i ułatwi wykonywanie poleceń personelu.

Niezwykłe wrażenia wizualne

Niezwykłe wrażenia wizualne
Absolutnie wyjątkowe rozwiązanie Ambient Experience i In-Bore Connect zapewniają pacjentom niezapomniane wrażenia podczas badania MR. Pozwala ono pacjentom przenieść się myślami z pracowni do wybranego przez siebie miejsca, które pozwoli im się odprężyć i ułatwi wykonywanie poleceń personelu.

Niezwykłe wrażenia wizualne

Absolutnie wyjątkowe rozwiązanie Ambient Experience i In-Bore Connect zapewniają pacjentom niezapomniane wrażenia podczas badania MR. Pozwala ono pacjentom przenieść się myślami z pracowni do wybranego przez siebie miejsca, które pozwoli im się odprężyć i ułatwi wykonywanie poleceń personelu.
Click here for more information
Niezwykłe wrażenia wizualne
Niezwykłe wrażenia wizualne

Niezwykłe wrażenia wizualne

Absolutnie wyjątkowe rozwiązanie Ambient Experience i In-Bore Connect zapewniają pacjentom niezapomniane wrażenia podczas badania MR. Pozwala ono pacjentom przenieść się myślami z pracowni do wybranego przez siebie miejsca, które pozwoli im się odprężyć i ułatwi wykonywanie poleceń personelu.
Większy komfort pacjentów
Większy komfort pacjentów

Większy komfort pacjentów

Wraz z systemem Ingenia Elition S wprowadzamy nasz materac ComfortPlus, który jest grubszy od standardowego. Dzięki swoim właściwościom wiskoelastycznym zmniejsza swoją grubość pod wpływem nacisku i ciepła ciała. Średnio 90% pacjentów odczuwających silny dyskomfort podczas badania uznało, że leżenie w bezruchu na materacu ComfortPlus było dla nich łatwiejsze do zniesienia⁴.

Większy komfort pacjentów

Większy komfort pacjentów
Wraz z systemem Ingenia Elition S wprowadzamy nasz materac ComfortPlus, który jest grubszy od standardowego. Dzięki swoim właściwościom wiskoelastycznym zmniejsza swoją grubość pod wpływem nacisku i ciepła ciała. Średnio 90% pacjentów odczuwających silny dyskomfort podczas badania uznało, że leżenie w bezruchu na materacu ComfortPlus było dla nich łatwiejsze do zniesienia⁴.

Większy komfort pacjentów

Wraz z systemem Ingenia Elition S wprowadzamy nasz materac ComfortPlus, który jest grubszy od standardowego. Dzięki swoim właściwościom wiskoelastycznym zmniejsza swoją grubość pod wpływem nacisku i ciepła ciała. Średnio 90% pacjentów odczuwających silny dyskomfort podczas badania uznało, że leżenie w bezruchu na materacu ComfortPlus było dla nich łatwiejsze do zniesienia⁴.
Click here for more information
Większy komfort pacjentów
Większy komfort pacjentów

Większy komfort pacjentów

Wraz z systemem Ingenia Elition S wprowadzamy nasz materac ComfortPlus, który jest grubszy od standardowego. Dzięki swoim właściwościom wiskoelastycznym zmniejsza swoją grubość pod wpływem nacisku i ciepła ciała. Średnio 90% pacjentów odczuwających silny dyskomfort podczas badania uznało, że leżenie w bezruchu na materacu ComfortPlus było dla nich łatwiejsze do zniesienia⁴.
Ograniczenie hałasu docierającego do pacjenta
Ograniczenie hałasu docierającego do pacjenta

Ograniczenie hałasu docierającego do pacjenta

ComforTone to nasze wyjątkowe rozwiązanie, które pozwala ograniczyć hałas nawet o 80%⁵ przy jednoczesnym zachowaniu zbliżonej jakości i kontrastu obrazu oraz czasu trwania badania. Technologię ComforTone można stosować podczas rutynowych badań np. mózgu, kręgosłupa i układu mięśniowo-szkieletowego, jak i badań z ustawieniami wysokiego gradientu dzięki gotowym do użycia protokołom ExamCard.

Ograniczenie hałasu docierającego do pacjenta

Ograniczenie hałasu docierającego do pacjenta
ComforTone to nasze wyjątkowe rozwiązanie, które pozwala ograniczyć hałas nawet o 80%⁵ przy jednoczesnym zachowaniu zbliżonej jakości i kontrastu obrazu oraz czasu trwania badania. Technologię ComforTone można stosować podczas rutynowych badań np. mózgu, kręgosłupa i układu mięśniowo-szkieletowego, jak i badań z ustawieniami wysokiego gradientu dzięki gotowym do użycia protokołom ExamCard.

Ograniczenie hałasu docierającego do pacjenta

ComforTone to nasze wyjątkowe rozwiązanie, które pozwala ograniczyć hałas nawet o 80%⁵ przy jednoczesnym zachowaniu zbliżonej jakości i kontrastu obrazu oraz czasu trwania badania. Technologię ComforTone można stosować podczas rutynowych badań np. mózgu, kręgosłupa i układu mięśniowo-szkieletowego, jak i badań z ustawieniami wysokiego gradientu dzięki gotowym do użycia protokołom ExamCard.
Click here for more information
Ograniczenie hałasu docierającego do pacjenta
Ograniczenie hałasu docierającego do pacjenta

Ograniczenie hałasu docierającego do pacjenta

ComforTone to nasze wyjątkowe rozwiązanie, które pozwala ograniczyć hałas nawet o 80%⁵ przy jednoczesnym zachowaniu zbliżonej jakości i kontrastu obrazu oraz czasu trwania badania. Technologię ComforTone można stosować podczas rutynowych badań np. mózgu, kręgosłupa i układu mięśniowo-szkieletowego, jak i badań z ustawieniami wysokiego gradientu dzięki gotowym do użycia protokołom ExamCard.
Wydajność z myślą o pacjentach

Wydajność z myślą o pacjentach

Rosnące wykorzystanie rezonansu magnetycznego sprawiło, że pracownie zaczęły poszukiwać sposobów na zwiększenie wydajności swojej pracy. Wydawało się jednak, że wysoka produktywność stoi w sprzeczności z poświęcaniem pacjentom czasu i uwagi, jakich oczekiwali od personelu wykonującego badanie. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, opracowano rozwiązania z zakresu usprawniania organizacji pracy SmartWorkflow pozwalające na sprawne wykonywanie badań bez uszczerbku dla zainteresowania i uwagi, jakiej oczekują pacjenci.

Wydajność z myślą o pacjentach

Rosnące wykorzystanie rezonansu magnetycznego sprawiło, że pracownie zaczęły poszukiwać sposobów na zwiększenie wydajności swojej pracy. Wydawało się jednak, że wysoka produktywność stoi w sprzeczności z poświęcaniem pacjentom czasu i uwagi, jakich oczekiwali od personelu wykonującego badanie. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, opracowano rozwiązania z zakresu usprawniania organizacji pracy SmartWorkflow pozwalające na sprawne wykonywanie badań bez uszczerbku dla zainteresowania i uwagi, jakiej oczekują pacjenci.

Wydajność z myślą o pacjentach

Rosnące wykorzystanie rezonansu magnetycznego sprawiło, że pracownie zaczęły poszukiwać sposobów na zwiększenie wydajności swojej pracy. Wydawało się jednak, że wysoka produktywność stoi w sprzeczności z poświęcaniem pacjentom czasu i uwagi, jakich oczekiwali od personelu wykonującego badanie. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, opracowano rozwiązania z zakresu usprawniania organizacji pracy SmartWorkflow pozwalające na sprawne wykonywanie badań bez uszczerbku dla zainteresowania i uwagi, jakiej oczekują pacjenci.

Specyfikacja

Magnes
Magnes
Siła pola
  • 3,0 T
Projekt otworu
  • 70 cm
Masa magnesu
  • 4800 kg
Typowa jednorodność V-RMS
  • ≤ 0,9 ppm (przy DSV 45 cm)
Technologia HeliumSave
  • Tak (zerowe odparowanie helu)
Maksymalne pole widzenia
  • 55 cm
Współczynnik parowania czynnika chłodzącego
  • 0 litrów/godzinę (w zwykłych warunkach skanowania)
Vega gradients
Vega gradients
Max. amplitude for each axis
  • 36 mT/m
Max. slew rate for each axis
  • 160 T/m/s
RF transmit
RF transmit
Równoległa transmisja RF
  • Tak
Moc wyjściowa
  • ≥ 2 × 18 kW
Odbiornik RF
Odbiornik RF
Liczba niezależnych kanałów odbioru
  • System niezależny od kanałów
Lokalizacja konwertera analogowo-cyfrowego (ADC)
  • Wewnątrz cewki, w pobliżu elementów odbiorczych
Tor sygnału od cewki do rekonstruktora
  • W pełni cyfrowy
dStream
  • Tak
Wytyczne instalacyjne
Wytyczne instalacyjne
Minimalne wymagania instalacyjne
  • 3,4 m × 5,3 m
Minimalna wysokość sufitu
  • 2,56 m
Funkcja SmartWorkflow
Funkcja SmartWorkflow
Konfiguracja badania z pomocą wirtualnego instruktora
  • Tak
Automatyczne wyśrodkowanie pacjenta
  • Tak
Bezdotykowe wyzwalanie obrazowania czynnością oddechową
  • Tak
Rozpoczynanie badania w sali badań
  • Tak
Implant ScanWise
  • Tak
Automatyczne planowanie i skanowanie
  • Tak
Automatyczny instruktaż dla pacjenta
  • Tak
Automatyczny post-processing
  • Tak
Magnes
Magnes
Siła pola
  • 3,0 T
Projekt otworu
  • 70 cm
Vega gradients
Vega gradients
Max. amplitude for each axis
  • 36 mT/m
Max. slew rate for each axis
  • 160 T/m/s
Zobacz wszystkie specyfikacje
Magnes
Magnes
Siła pola
  • 3,0 T
Projekt otworu
  • 70 cm
Masa magnesu
  • 4800 kg
Typowa jednorodność V-RMS
  • ≤ 0,9 ppm (przy DSV 45 cm)
Technologia HeliumSave
  • Tak (zerowe odparowanie helu)
Maksymalne pole widzenia
  • 55 cm
Współczynnik parowania czynnika chłodzącego
  • 0 litrów/godzinę (w zwykłych warunkach skanowania)
Vega gradients
Vega gradients
Max. amplitude for each axis
  • 36 mT/m
Max. slew rate for each axis
  • 160 T/m/s
RF transmit
RF transmit
Równoległa transmisja RF
  • Tak
Moc wyjściowa
  • ≥ 2 × 18 kW
Odbiornik RF
Odbiornik RF
Liczba niezależnych kanałów odbioru
  • System niezależny od kanałów
Lokalizacja konwertera analogowo-cyfrowego (ADC)
  • Wewnątrz cewki, w pobliżu elementów odbiorczych
Tor sygnału od cewki do rekonstruktora
  • W pełni cyfrowy
dStream
  • Tak
Wytyczne instalacyjne
Wytyczne instalacyjne
Minimalne wymagania instalacyjne
  • 3,4 m × 5,3 m
Minimalna wysokość sufitu
  • 2,56 m
Funkcja SmartWorkflow
Funkcja SmartWorkflow
Konfiguracja badania z pomocą wirtualnego instruktora
  • Tak
Automatyczne wyśrodkowanie pacjenta
  • Tak
Bezdotykowe wyzwalanie obrazowania czynnością oddechową
  • Tak
Rozpoczynanie badania w sali badań
  • Tak
Implant ScanWise
  • Tak
Automatyczne planowanie i skanowanie
  • Tak
Automatyczny instruktaż dla pacjenta
  • Tak
Automatyczny post-processing
  • Tak
  • 1. W porównaniu ze skanami uzyskanymi za pomocą systemów firmy Philips bez technologii Compressed SENSE.
  • 2. Korzystanie z funkcji SmartExam nie jest możliwe w przypadku pacjentów z implantami warunkowo dopuszczonymi do obrazowania MR.
  • 3. Wyłącznie do stosowania z implantami dopuszczonymi lub warunkowo dopuszczonymi do obrazowania MR przy ścisłym przestrzeganiu instrukcji użycia.
  • 4. W porównaniu ze standardowym materacem.
  • 5. W porównaniu ze skanami uzyskanymi bez użycia funkcji ComforTone.
  • 6. W przypadku skanów izotropowych 3D MSK VIEW w porównaniu ze skanami uzyskanymi za pomocą systemów firmy Philips bez funkcji Compressed SENSE.

Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.

Rozumiem

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.

Rozumiem

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.

Wchodzisz na polską stronę Philips Healthcare
Please select the checkbox

Strona przeznaczona wyłącznie dla osób, które stosują wyroby medyczne jako profesjonaliści, w tym osób wykonujących zawody medyczne, osób działających na rzecz podmiotów ochrony zdrowia lub podmiotów prowadzących obrót wyrobami medycznymi w charakterze profesjonalnym.

Czy jesteś osobą spełniającą powyższe kryteria?

TAK NIE