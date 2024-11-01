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Ingenia Elition 3.0T X

Rewolucja w dziedzinie jakości obrazowania i szybkości badania

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System Ingenia Elition firmy Philips oferuje zaawansowane techniki obrazowania MR i wyznacza nowe standardy klinicznych badań naukowych z zakresu obrazowania z użyciem pola o natężeniu 30 T oraz nowych rozwiązań opartych na gradientach i technologii RF. Zapewnia wyjątkową jakość obrazowania i umożliwia skrócenie czasu badań MR nawet o 50%¹. Osiągnięcie takiego wyniku było możliwe dzięki zastosowaniu systemu skracającego czas potrzebny na przygotowanie pacjenta do badania oraz przyspieszeniu skanowania zarówno w trybie 2D jak i 3D. Ponadto system Ingenia Elition umożliwia wybór koloru oświetlenia rodzaju muzyki i odpowiadających jej elementów graficznych które pomagają pacjentom zrelaksować się oraz informują ich o przebiegu badania.

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Cechy
Pewność diagnostyki nowotworów układu nerwowego
Pewność diagnostyki nowotworów układu nerwowego

Pewność diagnostyki nowotworów układu nerwowego

3D APT (Amide Proton Transfer transfer protonu amidowego) to wyjątkowa metoda obrazowania rezonansu magnetycznego mózgu bez użycia środka kontrastowego. Obecność endogennych białek komórkowych jest wykorzystywana do uzyskania sygnału MR bezpośrednio korelującego z rozrostem komórek – wskaźnikiem aktywności nowotworowej. Dzięki temu metoda 3D APT pozwala uzyskać większa pewność diagnostyczną.

Pewność diagnostyki nowotworów układu nerwowego

Pewność diagnostyki nowotworów układu nerwowego
3D APT (Amide Proton Transfer transfer protonu amidowego) to wyjątkowa metoda obrazowania rezonansu magnetycznego mózgu bez użycia środka kontrastowego. Obecność endogennych białek komórkowych jest wykorzystywana do uzyskania sygnału MR bezpośrednio korelującego z rozrostem komórek – wskaźnikiem aktywności nowotworowej. Dzięki temu metoda 3D APT pozwala uzyskać większa pewność diagnostyczną.

Pewność diagnostyki nowotworów układu nerwowego

3D APT (Amide Proton Transfer transfer protonu amidowego) to wyjątkowa metoda obrazowania rezonansu magnetycznego mózgu bez użycia środka kontrastowego. Obecność endogennych białek komórkowych jest wykorzystywana do uzyskania sygnału MR bezpośrednio korelującego z rozrostem komórek – wskaźnikiem aktywności nowotworowej. Dzięki temu metoda 3D APT pozwala uzyskać większa pewność diagnostyczną.
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Pewność diagnostyki nowotworów układu nerwowego
Pewność diagnostyki nowotworów układu nerwowego

Pewność diagnostyki nowotworów układu nerwowego

3D APT (Amide Proton Transfer transfer protonu amidowego) to wyjątkowa metoda obrazowania rezonansu magnetycznego mózgu bez użycia środka kontrastowego. Obecność endogennych białek komórkowych jest wykorzystywana do uzyskania sygnału MR bezpośrednio korelującego z rozrostem komórek – wskaźnikiem aktywności nowotworowej. Dzięki temu metoda 3D APT pozwala uzyskać większa pewność diagnostyczną.
Szybsza akwizycja obrazów DWI – nawet o 30%³
Szybsza akwizycja obrazów DWI – nawet o 30%³

Szybsza akwizycja obrazów DWI – nawet o 30%³

Zastosowane w systemie Ingenia Elition niezwykle efektywne gradienty pozwalają przyspieszyć obrazowanie dyfuzyjne nawet o 30% przy jednoczesnym zwiększeniu ostrości³. Średni wzrost rozdzielczości kontrastowej jaki można uzyskać podczas obrazowania dyfuzyjnego wynosi 70%³. Skrócenie czasu TE nawet o 15% w przypadku obrazowania dyfuzyjnego dodatkowo poprawia wskaźnik SNR.

Szybsza akwizycja obrazów DWI – nawet o 30%³

Szybsza akwizycja obrazów DWI – nawet o 30%³
Zastosowane w systemie Ingenia Elition niezwykle efektywne gradienty pozwalają przyspieszyć obrazowanie dyfuzyjne nawet o 30% przy jednoczesnym zwiększeniu ostrości³. Średni wzrost rozdzielczości kontrastowej jaki można uzyskać podczas obrazowania dyfuzyjnego wynosi 70%³. Skrócenie czasu TE nawet o 15% w przypadku obrazowania dyfuzyjnego dodatkowo poprawia wskaźnik SNR.

Szybsza akwizycja obrazów DWI – nawet o 30%³

Zastosowane w systemie Ingenia Elition niezwykle efektywne gradienty pozwalają przyspieszyć obrazowanie dyfuzyjne nawet o 30% przy jednoczesnym zwiększeniu ostrości³. Średni wzrost rozdzielczości kontrastowej jaki można uzyskać podczas obrazowania dyfuzyjnego wynosi 70%³. Skrócenie czasu TE nawet o 15% w przypadku obrazowania dyfuzyjnego dodatkowo poprawia wskaźnik SNR.
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Szybsza akwizycja obrazów DWI – nawet o 30%³
Szybsza akwizycja obrazów DWI – nawet o 30%³

Szybsza akwizycja obrazów DWI – nawet o 30%³

Zastosowane w systemie Ingenia Elition niezwykle efektywne gradienty pozwalają przyspieszyć obrazowanie dyfuzyjne nawet o 30% przy jednoczesnym zwiększeniu ostrości³. Średni wzrost rozdzielczości kontrastowej jaki można uzyskać podczas obrazowania dyfuzyjnego wynosi 70%³. Skrócenie czasu TE nawet o 15% w przypadku obrazowania dyfuzyjnego dodatkowo poprawia wskaźnik SNR.
Rozdzielczość wyższa nawet o 60%³
Rozdzielczość wyższa nawet o 60%³

Rozdzielczość wyższa nawet o 60%³

Nowo opracowane gradienty w połączeniu z technologią akceleracji Compressed SENSE pozwalają uzyskać nawet o 60% wyższą rozdzielczość przestrzenną³ przy takim samym czasie trwania badania. Przekłada się to na wzrost liczby detali i większą precyzję. Dzięki temu personel medyczny może skrócić czas potrzebny na wykonanie np. izotropowego obrazowania 3D układu mięśniowo-szkieletowego. W rezultacie większa precyzja zapewnia wzrost efektywności.

Rozdzielczość wyższa nawet o 60%³

Rozdzielczość wyższa nawet o 60%³
Nowo opracowane gradienty w połączeniu z technologią akceleracji Compressed SENSE pozwalają uzyskać nawet o 60% wyższą rozdzielczość przestrzenną³ przy takim samym czasie trwania badania. Przekłada się to na wzrost liczby detali i większą precyzję. Dzięki temu personel medyczny może skrócić czas potrzebny na wykonanie np. izotropowego obrazowania 3D układu mięśniowo-szkieletowego. W rezultacie większa precyzja zapewnia wzrost efektywności.

Rozdzielczość wyższa nawet o 60%³

Nowo opracowane gradienty w połączeniu z technologią akceleracji Compressed SENSE pozwalają uzyskać nawet o 60% wyższą rozdzielczość przestrzenną³ przy takim samym czasie trwania badania. Przekłada się to na wzrost liczby detali i większą precyzję. Dzięki temu personel medyczny może skrócić czas potrzebny na wykonanie np. izotropowego obrazowania 3D układu mięśniowo-szkieletowego. W rezultacie większa precyzja zapewnia wzrost efektywności.
Click here for more information
Rozdzielczość wyższa nawet o 60%³
Rozdzielczość wyższa nawet o 60%³

Rozdzielczość wyższa nawet o 60%³

Nowo opracowane gradienty w połączeniu z technologią akceleracji Compressed SENSE pozwalają uzyskać nawet o 60% wyższą rozdzielczość przestrzenną³ przy takim samym czasie trwania badania. Przekłada się to na wzrost liczby detali i większą precyzję. Dzięki temu personel medyczny może skrócić czas potrzebny na wykonanie np. izotropowego obrazowania 3D układu mięśniowo-szkieletowego. W rezultacie większa precyzja zapewnia wzrost efektywności.
Nowe obszary w dziedzinie czynnościowego obrazowania OUN metodą rezonansu magnetycznego
Nowe obszary w dziedzinie czynnościowego obrazowania OUN metodą rezonansu magnetycznego

Nowe obszary w dziedzinie czynnościowego obrazowania OUN metodą rezonansu magnetycznego

Zastosowane w systemie Ingenia Elition gradienty Vega HP pozwalają uzyskać nawet o 23% wyższą rozdzielczość czasową podczas badań fMRI co przekłada się na wyjątkową jakość obrazowania czynnościowego przy natężeniu pola 30 T³. System Ingenia Elition otwiera drogę do nowych obszarów w dziedzinie czynnościowego obrazowania OUN metodą rezonansu magnetycznego dając możliwość lepszego poznania połączeń i funkcjonalnych zależności w obrębie mózgu.

Nowe obszary w dziedzinie czynnościowego obrazowania OUN metodą rezonansu magnetycznego

Nowe obszary w dziedzinie czynnościowego obrazowania OUN metodą rezonansu magnetycznego
Zastosowane w systemie Ingenia Elition gradienty Vega HP pozwalają uzyskać nawet o 23% wyższą rozdzielczość czasową podczas badań fMRI co przekłada się na wyjątkową jakość obrazowania czynnościowego przy natężeniu pola 30 T³. System Ingenia Elition otwiera drogę do nowych obszarów w dziedzinie czynnościowego obrazowania OUN metodą rezonansu magnetycznego dając możliwość lepszego poznania połączeń i funkcjonalnych zależności w obrębie mózgu.

Nowe obszary w dziedzinie czynnościowego obrazowania OUN metodą rezonansu magnetycznego

Zastosowane w systemie Ingenia Elition gradienty Vega HP pozwalają uzyskać nawet o 23% wyższą rozdzielczość czasową podczas badań fMRI co przekłada się na wyjątkową jakość obrazowania czynnościowego przy natężeniu pola 30 T³. System Ingenia Elition otwiera drogę do nowych obszarów w dziedzinie czynnościowego obrazowania OUN metodą rezonansu magnetycznego dając możliwość lepszego poznania połączeń i funkcjonalnych zależności w obrębie mózgu.
Click here for more information
Nowe obszary w dziedzinie czynnościowego obrazowania OUN metodą rezonansu magnetycznego
Nowe obszary w dziedzinie czynnościowego obrazowania OUN metodą rezonansu magnetycznego

Nowe obszary w dziedzinie czynnościowego obrazowania OUN metodą rezonansu magnetycznego

Zastosowane w systemie Ingenia Elition gradienty Vega HP pozwalają uzyskać nawet o 23% wyższą rozdzielczość czasową podczas badań fMRI co przekłada się na wyjątkową jakość obrazowania czynnościowego przy natężeniu pola 30 T³. System Ingenia Elition otwiera drogę do nowych obszarów w dziedzinie czynnościowego obrazowania OUN metodą rezonansu magnetycznego dając możliwość lepszego poznania połączeń i funkcjonalnych zależności w obrębie mózgu.
Automatyczne planowanie skanowania
Automatyczne planowanie skanowania

Automatyczne planowanie skanowania

Technologia SmartExam² zapewnia powtarzalne rezultaty planowania w przypadku ponad 80% wszystkich procedur. Opiera się ona na inteligentnym adaptacyjnym oprogramowaniu które automatycznie planuje geometrie skanowania na podstawie zatwierdzonych preferencji. Takie rozwiązanie pozwala ustandaryzować procedurę badań MR pomiędzy różnymi konsolami firmy Philips do tego typu badań.

Automatyczne planowanie skanowania

Automatyczne planowanie skanowania
Technologia SmartExam² zapewnia powtarzalne rezultaty planowania w przypadku ponad 80% wszystkich procedur. Opiera się ona na inteligentnym adaptacyjnym oprogramowaniu które automatycznie planuje geometrie skanowania na podstawie zatwierdzonych preferencji. Takie rozwiązanie pozwala ustandaryzować procedurę badań MR pomiędzy różnymi konsolami firmy Philips do tego typu badań.

Automatyczne planowanie skanowania

Technologia SmartExam² zapewnia powtarzalne rezultaty planowania w przypadku ponad 80% wszystkich procedur. Opiera się ona na inteligentnym adaptacyjnym oprogramowaniu które automatycznie planuje geometrie skanowania na podstawie zatwierdzonych preferencji. Takie rozwiązanie pozwala ustandaryzować procedurę badań MR pomiędzy różnymi konsolami firmy Philips do tego typu badań.
Click here for more information
Automatyczne planowanie skanowania
Automatyczne planowanie skanowania

Automatyczne planowanie skanowania

Technologia SmartExam² zapewnia powtarzalne rezultaty planowania w przypadku ponad 80% wszystkich procedur. Opiera się ona na inteligentnym adaptacyjnym oprogramowaniu które automatycznie planuje geometrie skanowania na podstawie zatwierdzonych preferencji. Takie rozwiązanie pozwala ustandaryzować procedurę badań MR pomiędzy różnymi konsolami firmy Philips do tego typu badań.
Niezwykłe wrażenia wizualne
Niezwykłe wrażenia wizualne

Niezwykłe wrażenia wizualne

Firma Philips poświęca szczególną uwagę kwestii komfortu pacjentów podczas badań MR. Nasz wyjątkowy program Ambient Experience pozwala na dostosowanie oświetlenia oraz elementów dźwiękowych i wizualnych prezentowanych w gantry do preferencji personelu i pacjentów. To innowacyjne rozwiązanie zostało opracowane z myślą o zapewnieniu relaksujących bodźców sensorycznych.

Niezwykłe wrażenia wizualne

Niezwykłe wrażenia wizualne
Firma Philips poświęca szczególną uwagę kwestii komfortu pacjentów podczas badań MR. Nasz wyjątkowy program Ambient Experience pozwala na dostosowanie oświetlenia oraz elementów dźwiękowych i wizualnych prezentowanych w gantry do preferencji personelu i pacjentów. To innowacyjne rozwiązanie zostało opracowane z myślą o zapewnieniu relaksujących bodźców sensorycznych.

Niezwykłe wrażenia wizualne

Firma Philips poświęca szczególną uwagę kwestii komfortu pacjentów podczas badań MR. Nasz wyjątkowy program Ambient Experience pozwala na dostosowanie oświetlenia oraz elementów dźwiękowych i wizualnych prezentowanych w gantry do preferencji personelu i pacjentów. To innowacyjne rozwiązanie zostało opracowane z myślą o zapewnieniu relaksujących bodźców sensorycznych.
Click here for more information
Niezwykłe wrażenia wizualne
Niezwykłe wrażenia wizualne

Niezwykłe wrażenia wizualne

Firma Philips poświęca szczególną uwagę kwestii komfortu pacjentów podczas badań MR. Nasz wyjątkowy program Ambient Experience pozwala na dostosowanie oświetlenia oraz elementów dźwiękowych i wizualnych prezentowanych w gantry do preferencji personelu i pacjentów. To innowacyjne rozwiązanie zostało opracowane z myślą o zapewnieniu relaksujących bodźców sensorycznych.
Większy komfort pacjentów
Większy komfort pacjentów

Większy komfort pacjentów

Dzięki materacowi zwiększającemu komfort system Ingenia Elition zapewnia pacjentom większą wygodę. Leżenie w bezruchu na materacu zwiększającym komfort było łatwiejsze niż leżenie na standardowym materacu średnio dla 90% pacjentów odczuwających silny dyskomfort⁵. Ogólny komfort w przypadku tej grupy pacjentów może wzrosnąć nawet o 36%⁵.

Większy komfort pacjentów

Większy komfort pacjentów
Dzięki materacowi zwiększającemu komfort system Ingenia Elition zapewnia pacjentom większą wygodę. Leżenie w bezruchu na materacu zwiększającym komfort było łatwiejsze niż leżenie na standardowym materacu średnio dla 90% pacjentów odczuwających silny dyskomfort⁵. Ogólny komfort w przypadku tej grupy pacjentów może wzrosnąć nawet o 36%⁵.

Większy komfort pacjentów

Dzięki materacowi zwiększającemu komfort system Ingenia Elition zapewnia pacjentom większą wygodę. Leżenie w bezruchu na materacu zwiększającym komfort było łatwiejsze niż leżenie na standardowym materacu średnio dla 90% pacjentów odczuwających silny dyskomfort⁵. Ogólny komfort w przypadku tej grupy pacjentów może wzrosnąć nawet o 36%⁵.
Click here for more information
Większy komfort pacjentów
Większy komfort pacjentów

Większy komfort pacjentów

Dzięki materacowi zwiększającemu komfort system Ingenia Elition zapewnia pacjentom większą wygodę. Leżenie w bezruchu na materacu zwiększającym komfort było łatwiejsze niż leżenie na standardowym materacu średnio dla 90% pacjentów odczuwających silny dyskomfort⁵. Ogólny komfort w przypadku tej grupy pacjentów może wzrosnąć nawet o 36%⁵.
  • Pewność diagnostyki nowotworów układu nerwowego
  • Szybsza akwizycja obrazów DWI – nawet o 30%³
  • Rozdzielczość wyższa nawet o 60%³
  • Nowe obszary w dziedzinie czynnościowego obrazowania OUN metodą rezonansu magnetycznego
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Pewność diagnostyki nowotworów układu nerwowego
Pewność diagnostyki nowotworów układu nerwowego

Pewność diagnostyki nowotworów układu nerwowego

3D APT (Amide Proton Transfer transfer protonu amidowego) to wyjątkowa metoda obrazowania rezonansu magnetycznego mózgu bez użycia środka kontrastowego. Obecność endogennych białek komórkowych jest wykorzystywana do uzyskania sygnału MR bezpośrednio korelującego z rozrostem komórek – wskaźnikiem aktywności nowotworowej. Dzięki temu metoda 3D APT pozwala uzyskać większa pewność diagnostyczną.

Pewność diagnostyki nowotworów układu nerwowego

Pewność diagnostyki nowotworów układu nerwowego
3D APT (Amide Proton Transfer transfer protonu amidowego) to wyjątkowa metoda obrazowania rezonansu magnetycznego mózgu bez użycia środka kontrastowego. Obecność endogennych białek komórkowych jest wykorzystywana do uzyskania sygnału MR bezpośrednio korelującego z rozrostem komórek – wskaźnikiem aktywności nowotworowej. Dzięki temu metoda 3D APT pozwala uzyskać większa pewność diagnostyczną.

Pewność diagnostyki nowotworów układu nerwowego

3D APT (Amide Proton Transfer transfer protonu amidowego) to wyjątkowa metoda obrazowania rezonansu magnetycznego mózgu bez użycia środka kontrastowego. Obecność endogennych białek komórkowych jest wykorzystywana do uzyskania sygnału MR bezpośrednio korelującego z rozrostem komórek – wskaźnikiem aktywności nowotworowej. Dzięki temu metoda 3D APT pozwala uzyskać większa pewność diagnostyczną.
Click here for more information
Pewność diagnostyki nowotworów układu nerwowego
Pewność diagnostyki nowotworów układu nerwowego

Pewność diagnostyki nowotworów układu nerwowego

3D APT (Amide Proton Transfer transfer protonu amidowego) to wyjątkowa metoda obrazowania rezonansu magnetycznego mózgu bez użycia środka kontrastowego. Obecność endogennych białek komórkowych jest wykorzystywana do uzyskania sygnału MR bezpośrednio korelującego z rozrostem komórek – wskaźnikiem aktywności nowotworowej. Dzięki temu metoda 3D APT pozwala uzyskać większa pewność diagnostyczną.
Szybsza akwizycja obrazów DWI – nawet o 30%³
Szybsza akwizycja obrazów DWI – nawet o 30%³

Szybsza akwizycja obrazów DWI – nawet o 30%³

Zastosowane w systemie Ingenia Elition niezwykle efektywne gradienty pozwalają przyspieszyć obrazowanie dyfuzyjne nawet o 30% przy jednoczesnym zwiększeniu ostrości³. Średni wzrost rozdzielczości kontrastowej jaki można uzyskać podczas obrazowania dyfuzyjnego wynosi 70%³. Skrócenie czasu TE nawet o 15% w przypadku obrazowania dyfuzyjnego dodatkowo poprawia wskaźnik SNR.

Szybsza akwizycja obrazów DWI – nawet o 30%³

Szybsza akwizycja obrazów DWI – nawet o 30%³
Zastosowane w systemie Ingenia Elition niezwykle efektywne gradienty pozwalają przyspieszyć obrazowanie dyfuzyjne nawet o 30% przy jednoczesnym zwiększeniu ostrości³. Średni wzrost rozdzielczości kontrastowej jaki można uzyskać podczas obrazowania dyfuzyjnego wynosi 70%³. Skrócenie czasu TE nawet o 15% w przypadku obrazowania dyfuzyjnego dodatkowo poprawia wskaźnik SNR.

Szybsza akwizycja obrazów DWI – nawet o 30%³

Zastosowane w systemie Ingenia Elition niezwykle efektywne gradienty pozwalają przyspieszyć obrazowanie dyfuzyjne nawet o 30% przy jednoczesnym zwiększeniu ostrości³. Średni wzrost rozdzielczości kontrastowej jaki można uzyskać podczas obrazowania dyfuzyjnego wynosi 70%³. Skrócenie czasu TE nawet o 15% w przypadku obrazowania dyfuzyjnego dodatkowo poprawia wskaźnik SNR.
Click here for more information
Szybsza akwizycja obrazów DWI – nawet o 30%³
Szybsza akwizycja obrazów DWI – nawet o 30%³

Szybsza akwizycja obrazów DWI – nawet o 30%³

Zastosowane w systemie Ingenia Elition niezwykle efektywne gradienty pozwalają przyspieszyć obrazowanie dyfuzyjne nawet o 30% przy jednoczesnym zwiększeniu ostrości³. Średni wzrost rozdzielczości kontrastowej jaki można uzyskać podczas obrazowania dyfuzyjnego wynosi 70%³. Skrócenie czasu TE nawet o 15% w przypadku obrazowania dyfuzyjnego dodatkowo poprawia wskaźnik SNR.
Rozdzielczość wyższa nawet o 60%³
Rozdzielczość wyższa nawet o 60%³

Rozdzielczość wyższa nawet o 60%³

Nowo opracowane gradienty w połączeniu z technologią akceleracji Compressed SENSE pozwalają uzyskać nawet o 60% wyższą rozdzielczość przestrzenną³ przy takim samym czasie trwania badania. Przekłada się to na wzrost liczby detali i większą precyzję. Dzięki temu personel medyczny może skrócić czas potrzebny na wykonanie np. izotropowego obrazowania 3D układu mięśniowo-szkieletowego. W rezultacie większa precyzja zapewnia wzrost efektywności.

Rozdzielczość wyższa nawet o 60%³

Rozdzielczość wyższa nawet o 60%³
Nowo opracowane gradienty w połączeniu z technologią akceleracji Compressed SENSE pozwalają uzyskać nawet o 60% wyższą rozdzielczość przestrzenną³ przy takim samym czasie trwania badania. Przekłada się to na wzrost liczby detali i większą precyzję. Dzięki temu personel medyczny może skrócić czas potrzebny na wykonanie np. izotropowego obrazowania 3D układu mięśniowo-szkieletowego. W rezultacie większa precyzja zapewnia wzrost efektywności.

Rozdzielczość wyższa nawet o 60%³

Nowo opracowane gradienty w połączeniu z technologią akceleracji Compressed SENSE pozwalają uzyskać nawet o 60% wyższą rozdzielczość przestrzenną³ przy takim samym czasie trwania badania. Przekłada się to na wzrost liczby detali i większą precyzję. Dzięki temu personel medyczny może skrócić czas potrzebny na wykonanie np. izotropowego obrazowania 3D układu mięśniowo-szkieletowego. W rezultacie większa precyzja zapewnia wzrost efektywności.
Click here for more information
Rozdzielczość wyższa nawet o 60%³
Rozdzielczość wyższa nawet o 60%³

Rozdzielczość wyższa nawet o 60%³

Nowo opracowane gradienty w połączeniu z technologią akceleracji Compressed SENSE pozwalają uzyskać nawet o 60% wyższą rozdzielczość przestrzenną³ przy takim samym czasie trwania badania. Przekłada się to na wzrost liczby detali i większą precyzję. Dzięki temu personel medyczny może skrócić czas potrzebny na wykonanie np. izotropowego obrazowania 3D układu mięśniowo-szkieletowego. W rezultacie większa precyzja zapewnia wzrost efektywności.
Nowe obszary w dziedzinie czynnościowego obrazowania OUN metodą rezonansu magnetycznego
Nowe obszary w dziedzinie czynnościowego obrazowania OUN metodą rezonansu magnetycznego

Nowe obszary w dziedzinie czynnościowego obrazowania OUN metodą rezonansu magnetycznego

Zastosowane w systemie Ingenia Elition gradienty Vega HP pozwalają uzyskać nawet o 23% wyższą rozdzielczość czasową podczas badań fMRI co przekłada się na wyjątkową jakość obrazowania czynnościowego przy natężeniu pola 30 T³. System Ingenia Elition otwiera drogę do nowych obszarów w dziedzinie czynnościowego obrazowania OUN metodą rezonansu magnetycznego dając możliwość lepszego poznania połączeń i funkcjonalnych zależności w obrębie mózgu.

Nowe obszary w dziedzinie czynnościowego obrazowania OUN metodą rezonansu magnetycznego

Nowe obszary w dziedzinie czynnościowego obrazowania OUN metodą rezonansu magnetycznego
Zastosowane w systemie Ingenia Elition gradienty Vega HP pozwalają uzyskać nawet o 23% wyższą rozdzielczość czasową podczas badań fMRI co przekłada się na wyjątkową jakość obrazowania czynnościowego przy natężeniu pola 30 T³. System Ingenia Elition otwiera drogę do nowych obszarów w dziedzinie czynnościowego obrazowania OUN metodą rezonansu magnetycznego dając możliwość lepszego poznania połączeń i funkcjonalnych zależności w obrębie mózgu.

Nowe obszary w dziedzinie czynnościowego obrazowania OUN metodą rezonansu magnetycznego

Zastosowane w systemie Ingenia Elition gradienty Vega HP pozwalają uzyskać nawet o 23% wyższą rozdzielczość czasową podczas badań fMRI co przekłada się na wyjątkową jakość obrazowania czynnościowego przy natężeniu pola 30 T³. System Ingenia Elition otwiera drogę do nowych obszarów w dziedzinie czynnościowego obrazowania OUN metodą rezonansu magnetycznego dając możliwość lepszego poznania połączeń i funkcjonalnych zależności w obrębie mózgu.
Click here for more information
Nowe obszary w dziedzinie czynnościowego obrazowania OUN metodą rezonansu magnetycznego
Nowe obszary w dziedzinie czynnościowego obrazowania OUN metodą rezonansu magnetycznego

Nowe obszary w dziedzinie czynnościowego obrazowania OUN metodą rezonansu magnetycznego

Zastosowane w systemie Ingenia Elition gradienty Vega HP pozwalają uzyskać nawet o 23% wyższą rozdzielczość czasową podczas badań fMRI co przekłada się na wyjątkową jakość obrazowania czynnościowego przy natężeniu pola 30 T³. System Ingenia Elition otwiera drogę do nowych obszarów w dziedzinie czynnościowego obrazowania OUN metodą rezonansu magnetycznego dając możliwość lepszego poznania połączeń i funkcjonalnych zależności w obrębie mózgu.
Automatyczne planowanie skanowania
Automatyczne planowanie skanowania

Automatyczne planowanie skanowania

Technologia SmartExam² zapewnia powtarzalne rezultaty planowania w przypadku ponad 80% wszystkich procedur. Opiera się ona na inteligentnym adaptacyjnym oprogramowaniu które automatycznie planuje geometrie skanowania na podstawie zatwierdzonych preferencji. Takie rozwiązanie pozwala ustandaryzować procedurę badań MR pomiędzy różnymi konsolami firmy Philips do tego typu badań.

Automatyczne planowanie skanowania

Automatyczne planowanie skanowania
Technologia SmartExam² zapewnia powtarzalne rezultaty planowania w przypadku ponad 80% wszystkich procedur. Opiera się ona na inteligentnym adaptacyjnym oprogramowaniu które automatycznie planuje geometrie skanowania na podstawie zatwierdzonych preferencji. Takie rozwiązanie pozwala ustandaryzować procedurę badań MR pomiędzy różnymi konsolami firmy Philips do tego typu badań.

Automatyczne planowanie skanowania

Technologia SmartExam² zapewnia powtarzalne rezultaty planowania w przypadku ponad 80% wszystkich procedur. Opiera się ona na inteligentnym adaptacyjnym oprogramowaniu które automatycznie planuje geometrie skanowania na podstawie zatwierdzonych preferencji. Takie rozwiązanie pozwala ustandaryzować procedurę badań MR pomiędzy różnymi konsolami firmy Philips do tego typu badań.
Click here for more information
Automatyczne planowanie skanowania
Automatyczne planowanie skanowania

Automatyczne planowanie skanowania

Technologia SmartExam² zapewnia powtarzalne rezultaty planowania w przypadku ponad 80% wszystkich procedur. Opiera się ona na inteligentnym adaptacyjnym oprogramowaniu które automatycznie planuje geometrie skanowania na podstawie zatwierdzonych preferencji. Takie rozwiązanie pozwala ustandaryzować procedurę badań MR pomiędzy różnymi konsolami firmy Philips do tego typu badań.
Niezwykłe wrażenia wizualne
Niezwykłe wrażenia wizualne

Niezwykłe wrażenia wizualne

Firma Philips poświęca szczególną uwagę kwestii komfortu pacjentów podczas badań MR. Nasz wyjątkowy program Ambient Experience pozwala na dostosowanie oświetlenia oraz elementów dźwiękowych i wizualnych prezentowanych w gantry do preferencji personelu i pacjentów. To innowacyjne rozwiązanie zostało opracowane z myślą o zapewnieniu relaksujących bodźców sensorycznych.

Niezwykłe wrażenia wizualne

Niezwykłe wrażenia wizualne
Firma Philips poświęca szczególną uwagę kwestii komfortu pacjentów podczas badań MR. Nasz wyjątkowy program Ambient Experience pozwala na dostosowanie oświetlenia oraz elementów dźwiękowych i wizualnych prezentowanych w gantry do preferencji personelu i pacjentów. To innowacyjne rozwiązanie zostało opracowane z myślą o zapewnieniu relaksujących bodźców sensorycznych.

Niezwykłe wrażenia wizualne

Firma Philips poświęca szczególną uwagę kwestii komfortu pacjentów podczas badań MR. Nasz wyjątkowy program Ambient Experience pozwala na dostosowanie oświetlenia oraz elementów dźwiękowych i wizualnych prezentowanych w gantry do preferencji personelu i pacjentów. To innowacyjne rozwiązanie zostało opracowane z myślą o zapewnieniu relaksujących bodźców sensorycznych.
Click here for more information
Niezwykłe wrażenia wizualne
Niezwykłe wrażenia wizualne

Niezwykłe wrażenia wizualne

Firma Philips poświęca szczególną uwagę kwestii komfortu pacjentów podczas badań MR. Nasz wyjątkowy program Ambient Experience pozwala na dostosowanie oświetlenia oraz elementów dźwiękowych i wizualnych prezentowanych w gantry do preferencji personelu i pacjentów. To innowacyjne rozwiązanie zostało opracowane z myślą o zapewnieniu relaksujących bodźców sensorycznych.
Większy komfort pacjentów
Większy komfort pacjentów

Większy komfort pacjentów

Dzięki materacowi zwiększającemu komfort system Ingenia Elition zapewnia pacjentom większą wygodę. Leżenie w bezruchu na materacu zwiększającym komfort było łatwiejsze niż leżenie na standardowym materacu średnio dla 90% pacjentów odczuwających silny dyskomfort⁵. Ogólny komfort w przypadku tej grupy pacjentów może wzrosnąć nawet o 36%⁵.

Większy komfort pacjentów

Większy komfort pacjentów
Dzięki materacowi zwiększającemu komfort system Ingenia Elition zapewnia pacjentom większą wygodę. Leżenie w bezruchu na materacu zwiększającym komfort było łatwiejsze niż leżenie na standardowym materacu średnio dla 90% pacjentów odczuwających silny dyskomfort⁵. Ogólny komfort w przypadku tej grupy pacjentów może wzrosnąć nawet o 36%⁵.

Większy komfort pacjentów

Dzięki materacowi zwiększającemu komfort system Ingenia Elition zapewnia pacjentom większą wygodę. Leżenie w bezruchu na materacu zwiększającym komfort było łatwiejsze niż leżenie na standardowym materacu średnio dla 90% pacjentów odczuwających silny dyskomfort⁵. Ogólny komfort w przypadku tej grupy pacjentów może wzrosnąć nawet o 36%⁵.
Click here for more information
Większy komfort pacjentów
Większy komfort pacjentów

Większy komfort pacjentów

Dzięki materacowi zwiększającemu komfort system Ingenia Elition zapewnia pacjentom większą wygodę. Leżenie w bezruchu na materacu zwiększającym komfort było łatwiejsze niż leżenie na standardowym materacu średnio dla 90% pacjentów odczuwających silny dyskomfort⁵. Ogólny komfort w przypadku tej grupy pacjentów może wzrosnąć nawet o 36%⁵.

Specyfikacja

Magnes
Magnes
Siła pola
  • 3.0T
Projekt otworu
  • 70 cm
Masa magnesu
  • 4800 kg (z czynnikiem chłodzącym)
Technologia HeliumSave
  • Tak (zerowe odparowanie helu)
Współczynnik parowania czynnika chłodzącego
  • 0 litrów/godz.
Gradienty Vega HP
Gradienty Vega HP
Amplituda / amplituda wektorowa
  • 45 / 78 mT/m
Maks. szybkość narastania na oś
  • 220 T/m/s
Liniowość gradientów
  • &lt;0.5%
Fidelity gradientów
  • Więcej niż 99,97%
RF transmit
RF transmit
Równoległa transmisja RF
  • Tak
Moc wyjściowa
  • ≥ 2 × 18 kW
Odbiornik RF
Odbiornik RF
Liczba niezależnych kanałów odbiorczych
  • System niezależny od kanałów
Lokalizacja konwertera sygnału analogowego na cyfrowy (ADC)
  • Wewnątrz cewki w pobliżu kanałów odbiorczych
Minimalna wysokość sufitu
  • Cyfrowe
Wytyczne instalacyjne
Wytyczne instalacyjne
Minimalne wymagania instalacyjne
  • 24 m²
Minimalna wysokość sufitu
  • 2.6 m
Magnes
Magnes
Siła pola
  • 3.0T
Projekt otworu
  • 70 cm
Gradienty Vega HP
Gradienty Vega HP
Amplituda / amplituda wektorowa
  • 45 / 78 mT/m
Maks. szybkość narastania na oś
  • 220 T/m/s
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Magnes
Magnes
Siła pola
  • 3.0T
Projekt otworu
  • 70 cm
Masa magnesu
  • 4800 kg (z czynnikiem chłodzącym)
Technologia HeliumSave
  • Tak (zerowe odparowanie helu)
Współczynnik parowania czynnika chłodzącego
  • 0 litrów/godz.
Gradienty Vega HP
Gradienty Vega HP
Amplituda / amplituda wektorowa
  • 45 / 78 mT/m
Maks. szybkość narastania na oś
  • 220 T/m/s
Liniowość gradientów
  • &lt;0.5%
Fidelity gradientów
  • Więcej niż 99,97%
RF transmit
RF transmit
Równoległa transmisja RF
  • Tak
Moc wyjściowa
  • ≥ 2 × 18 kW
Odbiornik RF
Odbiornik RF
Liczba niezależnych kanałów odbiorczych
  • System niezależny od kanałów
Lokalizacja konwertera sygnału analogowego na cyfrowy (ADC)
  • Wewnątrz cewki w pobliżu kanałów odbiorczych
Minimalna wysokość sufitu
  • Cyfrowe
Wytyczne instalacyjne
Wytyczne instalacyjne
Minimalne wymagania instalacyjne
  • 24 m²
Minimalna wysokość sufitu
  • 2.6 m
  • 1. W porównaniu ze skanami uzyskanymi za pomocą systemów firmy Philips bez technologii Compressed SENSE.
  • 2. Korzystanie z funkcji SmartExam nie jest możliwe w przypadku pacjentów z implantami warunkowo dopuszczonymi do obrazowania MR.
  • 3. W porównaniu ze skanami 3D układu mięśniowo-szkieletowego uzyskanymi za pomocą systemu Ingenia 3.0T Omega HP R5.3.
  • 4. W porównaniu ze skanami uzyskanymi bez użycia funkcji ComforTone.
  • 5. W porównaniu ze standardowym materacem.
  • Niniejsza treść nie jest przeznaczona dla odbiorców z USA.

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Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.

Rozumiem

You are about to visit a Philips global content page

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