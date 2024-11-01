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System Ingenia Elition firmy Philips oferuje zaawansowane techniki obrazowania MR i wyznacza nowe standardy klinicznych badań naukowych z zakresu obrazowania z użyciem pola o natężeniu 30 T oraz nowych rozwiązań opartych na gradientach i technologii RF. Zapewnia wyjątkową jakość obrazowania i umożliwia skrócenie czasu badań MR nawet o 50%¹. Osiągnięcie takiego wyniku było możliwe dzięki zastosowaniu systemu skracającego czas potrzebny na przygotowanie pacjenta do badania oraz przyspieszeniu skanowania zarówno w trybie 2D jak i 3D. Ponadto system Ingenia Elition umożliwia wybór koloru oświetlenia rodzaju muzyki i odpowiadających jej elementów graficznych które pomagają pacjentom zrelaksować się oraz informują ich o przebiegu badania.
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Pewność diagnostyki nowotworów układu nerwowego
Pewność diagnostyki nowotworów układu nerwowego
Pewność diagnostyki nowotworów układu nerwowego
Pewność diagnostyki nowotworów układu nerwowego
Szybsza akwizycja obrazów DWI – nawet o 30%³
Szybsza akwizycja obrazów DWI – nawet o 30%³
Szybsza akwizycja obrazów DWI – nawet o 30%³
Szybsza akwizycja obrazów DWI – nawet o 30%³
Rozdzielczość wyższa nawet o 60%³
Rozdzielczość wyższa nawet o 60%³
Rozdzielczość wyższa nawet o 60%³
Rozdzielczość wyższa nawet o 60%³
Nowe obszary w dziedzinie czynnościowego obrazowania OUN metodą rezonansu magnetycznego
Nowe obszary w dziedzinie czynnościowego obrazowania OUN metodą rezonansu magnetycznego
Nowe obszary w dziedzinie czynnościowego obrazowania OUN metodą rezonansu magnetycznego
Nowe obszary w dziedzinie czynnościowego obrazowania OUN metodą rezonansu magnetycznego
Automatyczne planowanie skanowania
Automatyczne planowanie skanowania
Automatyczne planowanie skanowania
Automatyczne planowanie skanowania
Niezwykłe wrażenia wizualne
Niezwykłe wrażenia wizualne
Niezwykłe wrażenia wizualne
Niezwykłe wrażenia wizualne
Większy komfort pacjentów
Większy komfort pacjentów
Większy komfort pacjentów
Większy komfort pacjentów
Pewność diagnostyki nowotworów układu nerwowego
Pewność diagnostyki nowotworów układu nerwowego
Pewność diagnostyki nowotworów układu nerwowego
Pewność diagnostyki nowotworów układu nerwowego
Szybsza akwizycja obrazów DWI – nawet o 30%³
Szybsza akwizycja obrazów DWI – nawet o 30%³
Szybsza akwizycja obrazów DWI – nawet o 30%³
Szybsza akwizycja obrazów DWI – nawet o 30%³
Rozdzielczość wyższa nawet o 60%³
Rozdzielczość wyższa nawet o 60%³
Rozdzielczość wyższa nawet o 60%³
Rozdzielczość wyższa nawet o 60%³
Nowe obszary w dziedzinie czynnościowego obrazowania OUN metodą rezonansu magnetycznego
Nowe obszary w dziedzinie czynnościowego obrazowania OUN metodą rezonansu magnetycznego
Nowe obszary w dziedzinie czynnościowego obrazowania OUN metodą rezonansu magnetycznego
Nowe obszary w dziedzinie czynnościowego obrazowania OUN metodą rezonansu magnetycznego
Automatyczne planowanie skanowania
Automatyczne planowanie skanowania
Automatyczne planowanie skanowania
Automatyczne planowanie skanowania
Niezwykłe wrażenia wizualne
Niezwykłe wrażenia wizualne
Niezwykłe wrażenia wizualne
Niezwykłe wrażenia wizualne
Większy komfort pacjentów
Większy komfort pacjentów
Większy komfort pacjentów
Większy komfort pacjentów
|Siła pola
|
|Projekt otworu
|
|Masa magnesu
|
|Technologia HeliumSave
|
|Współczynnik parowania czynnika chłodzącego
|
|Amplituda / amplituda wektorowa
|
|Maks. szybkość narastania na oś
|
|Liniowość gradientów
|
|Fidelity gradientów
|
|Równoległa transmisja RF
|
|Moc wyjściowa
|
|Liczba niezależnych kanałów odbiorczych
|
|Lokalizacja konwertera sygnału analogowego na cyfrowy (ADC)
|
|Minimalna wysokość sufitu
|
|Minimalne wymagania instalacyjne
|
|Minimalna wysokość sufitu
|
|Siła pola
|
|Projekt otworu
|
|Amplituda / amplituda wektorowa
|
|Maks. szybkość narastania na oś
|
|Siła pola
|
|Projekt otworu
|
|Masa magnesu
|
|Technologia HeliumSave
|
|Współczynnik parowania czynnika chłodzącego
|
|Amplituda / amplituda wektorowa
|
|Maks. szybkość narastania na oś
|
|Liniowość gradientów
|
|Fidelity gradientów
|
|Równoległa transmisja RF
|
|Moc wyjściowa
|
|Liczba niezależnych kanałów odbiorczych
|
|Lokalizacja konwertera sygnału analogowego na cyfrowy (ADC)
|
|Minimalna wysokość sufitu
|
|Minimalne wymagania instalacyjne
|
|Minimalna wysokość sufitu
|
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Dzięki zastosowaniu unikatowej konstrukcji, gradientów XP i sztucznej inteligencji* system Philips MR 7700 to przełomowe rozwiązanie do obrazowania z natężeniem pola 3,0 T. System został stworzony jako odpowiedź na potrzeby dzisiejszej medycyny i wymagających programów badawczych. MR 7700 to wysoka dokładność, moc i wytrzymałość gwarantujące stawianie wiarygodnych rozpoznań. Między innymi dzięki temu to najczęściej wybierany system do wysokiej jakości obrazowania dyfuzyjnego i układu nerwowego. Możliwości systemu można rozszerzyć o w pełni zintegrowane obrazowanie wielojądrowe i spektroskopię w celu odkrywania nowych opcji diagnostyki i leczenia, ale bez zakłócania badań pacjentów ani rezygnowania z ich wygody zapewnianej przez szeroki otwór tunelu. Coś jeszcze? System MR 7700 to komfort zarówno z perspektywy personelu, jak i pacjentów dzięki łatwym w użyciu funkcjom dostępnym w przemyślanej konstrukcji skanera i organizacji pracy umożliwiającej bezkonfliktowe korzystanie z systemu przez naukowców i lekarzy.
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System Ingenia Elition S pozwala uzyskać obrazy o znakomitej jakości i to w czasie krótszym nawet o 50%¹. Funkcja Compressed SENSE przyspiesza akwizycję obrazów zarówno w trybie 2D, jak i 3D. Tak wysoka wydajność jest możliwa dzięki zastosowaniu technologii wspomagających obrazowanie, takich jak SmartExam², 4D Multi-Transmit i ScanWise Implant³. Bazą dla wprowadzonych ulepszeń było połączenie innowacyjnej konstrukcji gradientów i modułu RF z technologią akceleracji Compressed SENSE. System Ingenia Elition S umożliwia ponadto wybór koloru oświetlenia, rodzaju muzyki i elementów graficznych, które pomagają pacjentom zrelaksować się i odprężyć oraz informują o przebiegu badania.
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Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.Rozumiem
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