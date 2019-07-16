Usługi modernizacji, doposażenia i aktualizacji sprzętu firmy Philips pomogą szybko i ekonomicznie wydłużyć żywotność, zwiększyć wydajność oraz trwałość posiadanego aparatu przy jednoczesnym dostosowaniu go do wymagań, norm
i potrzeb. Jest to doskonała alternatywa dla zakupu nowych systemów.
Obniżenie kosztów
Dbałość
o cyberbezpieczeństwo danych
Ambient Experience
Wyższy komfort i większe zadowolenie pacjentów dzięki specjalnie zaprojektowanemu środowisku, w którym zarówno pacjenci, jak i personel mogą się odprężyć i poczuć bezpiecznie. Zobacz, w jaki sposób tworzymy warunki, dzięki którym możemy skupić się na pacjentach i ich rodzinach.
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Zachęcamy do zapoznania się z planem członkostwa dla placówek posiadających ultrasonografy Philips
Zachęcamy do zapoznania się z planem członkostwa dla placówek posiadających ultrasonografy Philips
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