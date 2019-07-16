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Usługi w zakresie modernizacji sprzętu

Odkryj swój system na nowo

Poszerz możliwości kliniczne swojego aparatu, dzięki szerokiej gamie rozwiązań w zakresie modernizacji, doposażenia i aktualizacji.

Kontakt

    Usługi modernizacji, doposażenia i aktualizacji sprzętu firmy Philips pomogą szybko i ekonomicznie wydłużyć żywotność, zwiększyć wydajność oraz trwałość posiadanego aparatu przy jednoczesnym dostosowaniu go do wymagań, norm

    i potrzeb. Jest to doskonała alternatywa dla zakupu nowych systemów.

    W zależności od potrzeb usługi mogą obejmować:

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    Korzyści

    Usługi modernizacji mają na celu zapewnienie dostępu do najnowszej technologii bez konieczności wymiany sprzętu

    wydajnośc i komfort pracy

    Maksymalizacja wydajności systemu oraz komfort pracy

    obniżenie kosztów

    Obniżenie kosztów

     

    wysoka dostępność

    Wysoka dostępność

    wydłużenie okresu użytkowania aparatu

    Wydłużenie okresu użytkowania aparatu

    cyberbezpieczeństwo w pracy

    Dbałość

    o cyberbezpieczeństwo danych

    rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb

    Rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb

    pozytywny wpływ na środowisko "Zielony Szpital''

    Pozytywny wpływ na środowisko ''Zielony Szpital''

    Kluczowe rozwiązania

    epiq cvx

    Ultrasound Membership Plan!  

     

    Zachęcamy do zapoznania się z planem członkostwa dla placówek posiadających ultrasonografy Philips

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    Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.

    Rozumiem

    You are about to visit a Philips global content page

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