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System Ingenia Ambition S z nowym, rewolucyjnym, całkowicie szczelnym magnesem BlueSeal umożliwia wykonywanie badań MR bez konieczności uzupełniania helu, co przekłada się na większą produktywność¹. System Ingenia Ambition S pozwala uzyskać wyjątkową jakość obrazowania nawet w trudnych przypadkach oraz skrócić czas badań nawet o 50%² dzięki przyspieszającej skanowanie funkcji Compressed SENSE. Dotyczy to obrazowania wszystkich struktur anatomicznych, zarówno 2D, jak i 3D. Osiągnięcie takiego rezultatu było możliwe dzięki zastosowaniu systemu monitorowania pacjenta skracającego czas potrzebny na jego ułożenie. System Ingenia Ambition S umożliwia ponadto wybór koloru oświetlenia, rodzaju muzyki i elementów graficznych, które pomagają pacjentom zrelaksować się i odprężyć oraz informują ich o przebiegu badania.
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Magnes BlueSeal – czas zapomnieć o helu
Magnes BlueSeal – czas zapomnieć o helu
Magnes BlueSeal – czas zapomnieć o helu
Magnes BlueSeal – czas zapomnieć o helu
Zaprojektowany w celu ograniczenia kosztów montażu i innych kosztów konstrukcyjnych
Zaprojektowany w celu ograniczenia kosztów montażu i innych kosztów konstrukcyjnych
Zaprojektowany w celu ograniczenia kosztów montażu i innych kosztów konstrukcyjnych
Zaprojektowany w celu ograniczenia kosztów montażu i innych kosztów konstrukcyjnych
Cel: wyeliminowanie przerw w pracy pracowni rezonansu magnetycznego
Cel: wyeliminowanie przerw w pracy pracowni rezonansu magnetycznego
Cel: wyeliminowanie przerw w pracy pracowni rezonansu magnetycznego
Cel: wyeliminowanie przerw w pracy pracowni rezonansu magnetycznego
Skrócenie czasu badań nawet o 50%
Skrócenie czasu badań nawet o 50%
Skrócenie czasu badań nawet o 50%
Skrócenie czasu badań nawet o 50%
Skrócenie czasu wstrzymywania oddechu i lepsze wykonywanie poleceń przez pacjentów
Skrócenie czasu wstrzymywania oddechu i lepsze wykonywanie poleceń przez pacjentów
Skrócenie czasu wstrzymywania oddechu i lepsze wykonywanie poleceń przez pacjentów
Skrócenie czasu wstrzymywania oddechu i lepsze wykonywanie poleceń przez pacjentów
Możliwość obrazowania pacjentów z implantami warunkowo dopuszczonymi do obrazowania MR
Możliwość obrazowania pacjentów z implantami warunkowo dopuszczonymi do obrazowania MR
Możliwość obrazowania pacjentów z implantami warunkowo dopuszczonymi do obrazowania MR
Możliwość obrazowania pacjentów z implantami warunkowo dopuszczonymi do obrazowania MR
Wydajność pracy i powtarzalna jakość badań
Wydajność pracy i powtarzalna jakość badań
Wydajność pracy i powtarzalna jakość badań
Wydajność pracy i powtarzalna jakość badań
Relaks i zdyscyplinowanie pacjentów
Relaks i zdyscyplinowanie pacjentów
Relaks i zdyscyplinowanie pacjentów
Relaks i zdyscyplinowanie pacjentów
Większe możliwości kliniczne dzięki okresowym modernizacjom
Większe możliwości kliniczne dzięki okresowym modernizacjom
Większe możliwości kliniczne dzięki okresowym modernizacjom
Większe możliwości kliniczne dzięki okresowym modernizacjom
Wydajność z myślą o pacjentach
Wydajność z myślą o pacjentach
Wydajność z myślą o pacjentach
Z myślą o pacjentach
Z myślą o pacjentach
Z myślą o pacjentach
Magnes BlueSeal – czas zapomnieć o helu
Magnes BlueSeal – czas zapomnieć o helu
Magnes BlueSeal – czas zapomnieć o helu
Magnes BlueSeal – czas zapomnieć o helu
Zaprojektowany w celu ograniczenia kosztów montażu i innych kosztów konstrukcyjnych
Zaprojektowany w celu ograniczenia kosztów montażu i innych kosztów konstrukcyjnych
Zaprojektowany w celu ograniczenia kosztów montażu i innych kosztów konstrukcyjnych
Zaprojektowany w celu ograniczenia kosztów montażu i innych kosztów konstrukcyjnych
Cel: wyeliminowanie przerw w pracy pracowni rezonansu magnetycznego
Cel: wyeliminowanie przerw w pracy pracowni rezonansu magnetycznego
Cel: wyeliminowanie przerw w pracy pracowni rezonansu magnetycznego
Cel: wyeliminowanie przerw w pracy pracowni rezonansu magnetycznego
Skrócenie czasu badań nawet o 50%
Skrócenie czasu badań nawet o 50%
Skrócenie czasu badań nawet o 50%
Skrócenie czasu badań nawet o 50%
Skrócenie czasu wstrzymywania oddechu i lepsze wykonywanie poleceń przez pacjentów
Skrócenie czasu wstrzymywania oddechu i lepsze wykonywanie poleceń przez pacjentów
Skrócenie czasu wstrzymywania oddechu i lepsze wykonywanie poleceń przez pacjentów
Skrócenie czasu wstrzymywania oddechu i lepsze wykonywanie poleceń przez pacjentów
Możliwość obrazowania pacjentów z implantami warunkowo dopuszczonymi do obrazowania MR
Możliwość obrazowania pacjentów z implantami warunkowo dopuszczonymi do obrazowania MR
Możliwość obrazowania pacjentów z implantami warunkowo dopuszczonymi do obrazowania MR
Możliwość obrazowania pacjentów z implantami warunkowo dopuszczonymi do obrazowania MR
Wydajność pracy i powtarzalna jakość badań
Wydajność pracy i powtarzalna jakość badań
Wydajność pracy i powtarzalna jakość badań
Wydajność pracy i powtarzalna jakość badań
Relaks i zdyscyplinowanie pacjentów
Relaks i zdyscyplinowanie pacjentów
Relaks i zdyscyplinowanie pacjentów
Relaks i zdyscyplinowanie pacjentów
Większe możliwości kliniczne dzięki okresowym modernizacjom
Większe możliwości kliniczne dzięki okresowym modernizacjom
Większe możliwości kliniczne dzięki okresowym modernizacjom
Większe możliwości kliniczne dzięki okresowym modernizacjom
Wydajność z myślą o pacjentach
Wydajność z myślą o pacjentach
Wydajność z myślą o pacjentach
Z myślą o pacjentach
Z myślą o pacjentach
Z myślą o pacjentach
|Siła pola
|
|Projekt otworu
|
|Masa magnesu
|
|Typowa jednorodność V-RMS
|
|Technologia mikrochłodzenia
|
|Maksymalne pole widzenia
|
|Typ urządzeń kontrolujących magnesu
|
|Współczynnik parowania czynnika chłodzącego
|
|Wymagania dot. przewodów wentylacyjnych
|
|Maks. amplituda dla każdej osi
|
|Maks. szybkość narastania gradientu dla każdej osi
|
|Minimalne wymagania instalacyjne
|
|Wysokość pomieszczenia (minimalna)
|
|Liczba niezależnych kanałów odbioru
|
|Lokalizacja konwertera analogowo-cyfrowego (ADC)
|
|Tor sygnału od cewki do rekonstruktora
|
|dStream
|
|Konfiguracja badania z pomocą wirtualnego instruktora
|
|Automatyczne wyśrodkowanie pacjenta
|
|Bezdotykowe wyzwalanie obrazowania czynnością oddechową
|
|Rozpoczynanie badania w sali badań
|
|Implant ScanWise
|
|Automatyczne planowanie i skanowanie
|
|Automatyczny instruktaż dla pacjenta
|
|Automatyczny post-processing
|
|Siła pola
|
|Projekt otworu
|
|Maks. amplituda dla każdej osi
|
|Maks. szybkość narastania gradientu dla każdej osi
|
|Siła pola
|
|Projekt otworu
|
|Masa magnesu
|
|Typowa jednorodność V-RMS
|
|Technologia mikrochłodzenia
|
|Maksymalne pole widzenia
|
|Typ urządzeń kontrolujących magnesu
|
|Współczynnik parowania czynnika chłodzącego
|
|Wymagania dot. przewodów wentylacyjnych
|
|Maks. amplituda dla każdej osi
|
|Maks. szybkość narastania gradientu dla każdej osi
|
|Minimalne wymagania instalacyjne
|
|Wysokość pomieszczenia (minimalna)
|
|Liczba niezależnych kanałów odbioru
|
|Lokalizacja konwertera analogowo-cyfrowego (ADC)
|
|Tor sygnału od cewki do rekonstruktora
|
|dStream
|
|Konfiguracja badania z pomocą wirtualnego instruktora
|
|Automatyczne wyśrodkowanie pacjenta
|
|Bezdotykowe wyzwalanie obrazowania czynnością oddechową
|
|Rozpoczynanie badania w sali badań
|
|Implant ScanWise
|
|Automatyczne planowanie i skanowanie
|
|Automatyczny instruktaż dla pacjenta
|
|Automatyczny post-processing
|
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System Ingenia Ambition X z nowym, rewolucyjnym, całkowicie szczelnym magnesem BlueSeal umożliwia wykonywanie badań MR bez konieczności uzupełniania helu, co przekłada się na większą produktywność¹. System Ingenia Ambition X pozwala uzyskać wyjątkową jakość obrazowania nawet w trudnych przypadkach oraz skrócić czas badań nawet o 50%² dzięki przyspieszającej skanowanie funkcji Compressed SENSE. Dotyczy to obrazowania wszystkich struktur anatomicznych, zarówno 2D, jak i 3D. Osiągnięcie takiego rezultatu było możliwe dzięki zastosowaniu bezkontaktowego systemu monitorowania pacjenta skracającego czas potrzebny na jego ułożenie. System Ingenia Ambition umożliwia ponadto wybór koloru oświetlenia, rodzaju muzyki i elementów graficznych, które pomagają pacjentom zrelaksować się i odprężyć oraz informują ich o przebiegu badania.
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Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.Rozumiem
Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.Rozumiem
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