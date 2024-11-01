System Ingenia Ambition X z nowym, rewolucyjnym, całkowicie szczelnym magnesem BlueSeal umożliwia wykonywanie badań MR bez konieczności uzupełniania helu, co przekłada się na większą produktywność¹. System Ingenia Ambition X pozwala uzyskać wyjątkową jakość obrazowania nawet w trudnych przypadkach oraz skrócić czas badań nawet o 50%² dzięki przyspieszającej skanowanie funkcji Compressed SENSE. Dotyczy to obrazowania wszystkich struktur anatomicznych, zarówno 2D, jak i 3D. Osiągnięcie takiego rezultatu było możliwe dzięki zastosowaniu bezkontaktowego systemu monitorowania pacjenta skracającego czas potrzebny na jego ułożenie. System Ingenia Ambition umożliwia ponadto wybór koloru oświetlenia, rodzaju muzyki i elementów graficznych, które pomagają pacjentom zrelaksować się i odprężyć oraz informują ich o przebiegu badania.
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Nowoczesna, wysoce wydajna technologia mikrochłodzenia magnesu BlueSeal firmy Philips pozwoliła zmniejszyć ilość wykorzystywanego do chłodzenia ciekłego helu do wartości minimalnych w porównaniu ze stosowaną obecnie (< 0.5%). Tę minimalną ilość umieszcza się w magnesie na etapie produkcji, a następnie całkowicie uszczelnia magnes. Zapobiega to parowaniu helu, zarówno nagłemu, jak i stopniowemu.
Magnes BlueSeal – czas zapomnieć o helu
Nowoczesna, wysoce wydajna technologia mikrochłodzenia magnesu BlueSeal firmy Philips pozwoliła zmniejszyć ilość wykorzystywanego do chłodzenia ciekłego helu do wartości minimalnych w porównaniu ze stosowaną obecnie (< 0.5%). Tę minimalną ilość umieszcza się w magnesie na etapie produkcji, a następnie całkowicie uszczelnia magnes. Zapobiega to parowaniu helu, zarówno nagłemu, jak i stopniowemu.
Magnes BlueSeal – czas zapomnieć o helu
Nowoczesna, wysoce wydajna technologia mikrochłodzenia magnesu BlueSeal firmy Philips pozwoliła zmniejszyć ilość wykorzystywanego do chłodzenia ciekłego helu do wartości minimalnych w porównaniu ze stosowaną obecnie (< 0.5%). Tę minimalną ilość umieszcza się w magnesie na etapie produkcji, a następnie całkowicie uszczelnia magnes. Zapobiega to parowaniu helu, zarówno nagłemu, jak i stopniowemu.
Nowoczesna, wysoce wydajna technologia mikrochłodzenia magnesu BlueSeal firmy Philips pozwoliła zmniejszyć ilość wykorzystywanego do chłodzenia ciekłego helu do wartości minimalnych w porównaniu ze stosowaną obecnie (< 0.5%). Tę minimalną ilość umieszcza się w magnesie na etapie produkcji, a następnie całkowicie uszczelnia magnes. Zapobiega to parowaniu helu, zarówno nagłemu, jak i stopniowemu.
Zaprojektowany w celu ograniczenia kosztów montażu i innych kosztów konstrukcyjnych
Zaprojektowany w celu ograniczenia kosztów montażu i innych kosztów konstrukcyjnych
Ponieważ wprowadzony do szczelnego układu magnesu BlueSeal hel nie ma możliwości ucieczki, aparat nie wymaga stosowania przewodów awaryjnego wyrzutu, co zmniejsza koszty konstrukcyjne. Magnes BlueSeal firmy Philips jest także w przybliżeniu o 900 kg lżejszy niż aparat poprzedniej generacji¹, co może ułatwić jego montaż, ograniczyć konieczność przystosowywania stropu, a tym samym dodatkowo obniżyć koszty konstrukcyjne.
Zaprojektowany w celu ograniczenia kosztów montażu i innych kosztów konstrukcyjnych
Ponieważ wprowadzony do szczelnego układu magnesu BlueSeal hel nie ma możliwości ucieczki, aparat nie wymaga stosowania przewodów awaryjnego wyrzutu, co zmniejsza koszty konstrukcyjne. Magnes BlueSeal firmy Philips jest także w przybliżeniu o 900 kg lżejszy niż aparat poprzedniej generacji¹, co może ułatwić jego montaż, ograniczyć konieczność przystosowywania stropu, a tym samym dodatkowo obniżyć koszty konstrukcyjne.
Zaprojektowany w celu ograniczenia kosztów montażu i innych kosztów konstrukcyjnych
Ponieważ wprowadzony do szczelnego układu magnesu BlueSeal hel nie ma możliwości ucieczki, aparat nie wymaga stosowania przewodów awaryjnego wyrzutu, co zmniejsza koszty konstrukcyjne. Magnes BlueSeal firmy Philips jest także w przybliżeniu o 900 kg lżejszy niż aparat poprzedniej generacji¹, co może ułatwić jego montaż, ograniczyć konieczność przystosowywania stropu, a tym samym dodatkowo obniżyć koszty konstrukcyjne.
Zaprojektowany w celu ograniczenia kosztów montażu i innych kosztów konstrukcyjnych
Zaprojektowany w celu ograniczenia kosztów montażu i innych kosztów konstrukcyjnych
Ponieważ wprowadzony do szczelnego układu magnesu BlueSeal hel nie ma możliwości ucieczki, aparat nie wymaga stosowania przewodów awaryjnego wyrzutu, co zmniejsza koszty konstrukcyjne. Magnes BlueSeal firmy Philips jest także w przybliżeniu o 900 kg lżejszy niż aparat poprzedniej generacji¹, co może ułatwić jego montaż, ograniczyć konieczność przystosowywania stropu, a tym samym dodatkowo obniżyć koszty konstrukcyjne.
Cel: wyeliminowanie przerw w pracy pracowni rezonansu magnetycznego
Cel: wyeliminowanie przerw w pracy pracowni rezonansu magnetycznego
Magnes BlueSeal firmy Philips — wyposażony w cyfrowe urządzenia kontrolujące oraz możliwość wysyłania elektronicznych alarmów przez całą dobę siedem dni w tygodniu³ — jest pierwszym magnesem z systemem inteligencji adaptacyjnej wspomagającej unikalne funkcje serwisowe EasySwitch. Ich celem jest zminimalizowanie nieplanowanych przerw w pracy pracowni rezonansu magnetycznego spowodowanych problemami technicznymi systemu.
Cel: wyeliminowanie przerw w pracy pracowni rezonansu magnetycznego
Magnes BlueSeal firmy Philips — wyposażony w cyfrowe urządzenia kontrolujące oraz możliwość wysyłania elektronicznych alarmów przez całą dobę siedem dni w tygodniu³ — jest pierwszym magnesem z systemem inteligencji adaptacyjnej wspomagającej unikalne funkcje serwisowe EasySwitch. Ich celem jest zminimalizowanie nieplanowanych przerw w pracy pracowni rezonansu magnetycznego spowodowanych problemami technicznymi systemu.
Cel: wyeliminowanie przerw w pracy pracowni rezonansu magnetycznego
Magnes BlueSeal firmy Philips — wyposażony w cyfrowe urządzenia kontrolujące oraz możliwość wysyłania elektronicznych alarmów przez całą dobę siedem dni w tygodniu³ — jest pierwszym magnesem z systemem inteligencji adaptacyjnej wspomagającej unikalne funkcje serwisowe EasySwitch. Ich celem jest zminimalizowanie nieplanowanych przerw w pracy pracowni rezonansu magnetycznego spowodowanych problemami technicznymi systemu.
Cel: wyeliminowanie przerw w pracy pracowni rezonansu magnetycznego
Cel: wyeliminowanie przerw w pracy pracowni rezonansu magnetycznego
Magnes BlueSeal firmy Philips — wyposażony w cyfrowe urządzenia kontrolujące oraz możliwość wysyłania elektronicznych alarmów przez całą dobę siedem dni w tygodniu³ — jest pierwszym magnesem z systemem inteligencji adaptacyjnej wspomagającej unikalne funkcje serwisowe EasySwitch. Ich celem jest zminimalizowanie nieplanowanych przerw w pracy pracowni rezonansu magnetycznego spowodowanych problemami technicznymi systemu.
Skrócenie czasu badań nawet o 50%
Skrócenie czasu badań nawet o 50%
Funkcja Compressed SENSE systemu Ingenia Ambition skraca czas trwania obrazowania 2D i 3D – nie tylko sekwencji, ale całego badania pacjenta – nawet o 50%² przy porównywalnej jakości obrazowania. Dzięki temu można umówić na badania większą liczbę pacjentów.
Skrócenie czasu badań nawet o 50%
Funkcja Compressed SENSE systemu Ingenia Ambition skraca czas trwania obrazowania 2D i 3D – nie tylko sekwencji, ale całego badania pacjenta – nawet o 50%² przy porównywalnej jakości obrazowania. Dzięki temu można umówić na badania większą liczbę pacjentów.
Skrócenie czasu badań nawet o 50%
Funkcja Compressed SENSE systemu Ingenia Ambition skraca czas trwania obrazowania 2D i 3D – nie tylko sekwencji, ale całego badania pacjenta – nawet o 50%² przy porównywalnej jakości obrazowania. Dzięki temu można umówić na badania większą liczbę pacjentów.
Funkcja Compressed SENSE systemu Ingenia Ambition skraca czas trwania obrazowania 2D i 3D – nie tylko sekwencji, ale całego badania pacjenta – nawet o 50%² przy porównywalnej jakości obrazowania. Dzięki temu można umówić na badania większą liczbę pacjentów.
Skrócenie czasu wstrzymywania oddechu i lepsze wykonywanie poleceń przez pacjentów
Skrócenie czasu wstrzymywania oddechu i lepsze wykonywanie poleceń przez pacjentów
Funkcja Compressed SENSE skraca czas obrazowania nawet o 40% oraz pozwala ograniczyć czas wstrzymywania oddechu do mniej niż 5 s przy porównywalnej jakości obrazowania serca i jamy brzusznej². W połączeniu z wizualnymi i głosowymi komunikatami dotyczącymi wstrzymywania oddechu system Ingenia Ambition zapewni komfort badań wszystkim Twoim pacjentom.
Skrócenie czasu wstrzymywania oddechu i lepsze wykonywanie poleceń przez pacjentów
Funkcja Compressed SENSE skraca czas obrazowania nawet o 40% oraz pozwala ograniczyć czas wstrzymywania oddechu do mniej niż 5 s przy porównywalnej jakości obrazowania serca i jamy brzusznej². W połączeniu z wizualnymi i głosowymi komunikatami dotyczącymi wstrzymywania oddechu system Ingenia Ambition zapewni komfort badań wszystkim Twoim pacjentom.
Skrócenie czasu wstrzymywania oddechu i lepsze wykonywanie poleceń przez pacjentów
Funkcja Compressed SENSE skraca czas obrazowania nawet o 40% oraz pozwala ograniczyć czas wstrzymywania oddechu do mniej niż 5 s przy porównywalnej jakości obrazowania serca i jamy brzusznej². W połączeniu z wizualnymi i głosowymi komunikatami dotyczącymi wstrzymywania oddechu system Ingenia Ambition zapewni komfort badań wszystkim Twoim pacjentom.
Skrócenie czasu wstrzymywania oddechu i lepsze wykonywanie poleceń przez pacjentów
Skrócenie czasu wstrzymywania oddechu i lepsze wykonywanie poleceń przez pacjentów
Funkcja Compressed SENSE skraca czas obrazowania nawet o 40% oraz pozwala ograniczyć czas wstrzymywania oddechu do mniej niż 5 s przy porównywalnej jakości obrazowania serca i jamy brzusznej². W połączeniu z wizualnymi i głosowymi komunikatami dotyczącymi wstrzymywania oddechu system Ingenia Ambition zapewni komfort badań wszystkim Twoim pacjentom.
Możliwość obrazowania pacjentów z implantami warunkowo dopuszczonymi do obrazowania MR
Możliwość obrazowania pacjentów z implantami warunkowo dopuszczonymi do obrazowania MR
Oprogramowanie ScanWise Implant⁴ upraszcza badanie pacjentów z implantami warunkowo dopuszczonymi do obrazowania MR, prowadząc technika krok po kroku przez procedurę konfiguracji parametrów wskazanych przez producenta implantu. System obrazowania MR automatycznie stosuje te wartości podczas całego badania. Oprogramowanie ScanWise Implant⁴ daje pewność prawidłowego wykonywania badań u coraz większej grupy tego typu pacjentów, dzięki czemu Twoja placówka może czerpać korzyści z większej liczby skierowań.
Możliwość obrazowania pacjentów z implantami warunkowo dopuszczonymi do obrazowania MR
Oprogramowanie ScanWise Implant⁴ upraszcza badanie pacjentów z implantami warunkowo dopuszczonymi do obrazowania MR, prowadząc technika krok po kroku przez procedurę konfiguracji parametrów wskazanych przez producenta implantu. System obrazowania MR automatycznie stosuje te wartości podczas całego badania. Oprogramowanie ScanWise Implant⁴ daje pewność prawidłowego wykonywania badań u coraz większej grupy tego typu pacjentów, dzięki czemu Twoja placówka może czerpać korzyści z większej liczby skierowań.
Możliwość obrazowania pacjentów z implantami warunkowo dopuszczonymi do obrazowania MR
Oprogramowanie ScanWise Implant⁴ upraszcza badanie pacjentów z implantami warunkowo dopuszczonymi do obrazowania MR, prowadząc technika krok po kroku przez procedurę konfiguracji parametrów wskazanych przez producenta implantu. System obrazowania MR automatycznie stosuje te wartości podczas całego badania. Oprogramowanie ScanWise Implant⁴ daje pewność prawidłowego wykonywania badań u coraz większej grupy tego typu pacjentów, dzięki czemu Twoja placówka może czerpać korzyści z większej liczby skierowań.
Możliwość obrazowania pacjentów z implantami warunkowo dopuszczonymi do obrazowania MR
Możliwość obrazowania pacjentów z implantami warunkowo dopuszczonymi do obrazowania MR
Oprogramowanie ScanWise Implant⁴ upraszcza badanie pacjentów z implantami warunkowo dopuszczonymi do obrazowania MR, prowadząc technika krok po kroku przez procedurę konfiguracji parametrów wskazanych przez producenta implantu. System obrazowania MR automatycznie stosuje te wartości podczas całego badania. Oprogramowanie ScanWise Implant⁴ daje pewność prawidłowego wykonywania badań u coraz większej grupy tego typu pacjentów, dzięki czemu Twoja placówka może czerpać korzyści z większej liczby skierowań.
Rozdzielczość obrazów układu mięśniowo-szkieletowego wyższa nawet o 60%
Rozdzielczość obrazów układu mięśniowo-szkieletowego wyższa nawet o 60%
Dzięki szerokopasmowej architekturze cyfrowej dStream oraz funkcji Compressed SENSE system Ingenia Ambition zapewnia znakomitą wizualizację tkanek miękkich i kości, pozwalając uwidocznić nawet najdrobniejsze detale anatomiczne struktury kostnej, chrząstki i łękotki. Obecnie w aparacie z o połowę słabszym polem magnetycznym (1,5 T) można uzyskać obrazy 3D o rozdzielczości izotropowej poniżej milimetra (0,7 mm lub mniej) w czasie krótszym niż 5 minut i z doskonałym stosunkiem sygnału do szumu.
Rozdzielczość obrazów układu mięśniowo-szkieletowego wyższa nawet o 60%
Dzięki szerokopasmowej architekturze cyfrowej dStream oraz funkcji Compressed SENSE system Ingenia Ambition zapewnia znakomitą wizualizację tkanek miękkich i kości, pozwalając uwidocznić nawet najdrobniejsze detale anatomiczne struktury kostnej, chrząstki i łękotki. Obecnie w aparacie z o połowę słabszym polem magnetycznym (1,5 T) można uzyskać obrazy 3D o rozdzielczości izotropowej poniżej milimetra (0,7 mm lub mniej) w czasie krótszym niż 5 minut i z doskonałym stosunkiem sygnału do szumu.
Rozdzielczość obrazów układu mięśniowo-szkieletowego wyższa nawet o 60%
Dzięki szerokopasmowej architekturze cyfrowej dStream oraz funkcji Compressed SENSE system Ingenia Ambition zapewnia znakomitą wizualizację tkanek miękkich i kości, pozwalając uwidocznić nawet najdrobniejsze detale anatomiczne struktury kostnej, chrząstki i łękotki. Obecnie w aparacie z o połowę słabszym polem magnetycznym (1,5 T) można uzyskać obrazy 3D o rozdzielczości izotropowej poniżej milimetra (0,7 mm lub mniej) w czasie krótszym niż 5 minut i z doskonałym stosunkiem sygnału do szumu.
Rozdzielczość obrazów układu mięśniowo-szkieletowego wyższa nawet o 60%
Rozdzielczość obrazów układu mięśniowo-szkieletowego wyższa nawet o 60%
Dzięki szerokopasmowej architekturze cyfrowej dStream oraz funkcji Compressed SENSE system Ingenia Ambition zapewnia znakomitą wizualizację tkanek miękkich i kości, pozwalając uwidocznić nawet najdrobniejsze detale anatomiczne struktury kostnej, chrząstki i łękotki. Obecnie w aparacie z o połowę słabszym polem magnetycznym (1,5 T) można uzyskać obrazy 3D o rozdzielczości izotropowej poniżej milimetra (0,7 mm lub mniej) w czasie krótszym niż 5 minut i z doskonałym stosunkiem sygnału do szumu.
Badanie MR całego ciała w czasie poniżej 30 minut
Badanie MR całego ciała w czasie poniżej 30 minut
Korzystając z unikatowej funkcji Compressed SENSE, sekwencji mDIXON XD i techniki zależnego od dyfuzji obrazowania całego ciała DWIBS, system Ingenia Ambition umożliwia wykonanie wysokiej jakości badań całego ciała – w ramach protokołów ExamCard – w ciągu niespełna 30 minut. Duże pole obrazowania i liniowe gradienty magnesu BlueSeal umożliwiają szybkie przełączanie w tryb wysokiej jakości obrazowania całego ciała DWIBS w płaszczyźnie czołowej, co ma kluczowe znacznie w przypadku większej liczy skierowań.
Badanie MR całego ciała w czasie poniżej 30 minut
Korzystając z unikatowej funkcji Compressed SENSE, sekwencji mDIXON XD i techniki zależnego od dyfuzji obrazowania całego ciała DWIBS, system Ingenia Ambition umożliwia wykonanie wysokiej jakości badań całego ciała – w ramach protokołów ExamCard – w ciągu niespełna 30 minut. Duże pole obrazowania i liniowe gradienty magnesu BlueSeal umożliwiają szybkie przełączanie w tryb wysokiej jakości obrazowania całego ciała DWIBS w płaszczyźnie czołowej, co ma kluczowe znacznie w przypadku większej liczy skierowań.
Badanie MR całego ciała w czasie poniżej 30 minut
Korzystając z unikatowej funkcji Compressed SENSE, sekwencji mDIXON XD i techniki zależnego od dyfuzji obrazowania całego ciała DWIBS, system Ingenia Ambition umożliwia wykonanie wysokiej jakości badań całego ciała – w ramach protokołów ExamCard – w ciągu niespełna 30 minut. Duże pole obrazowania i liniowe gradienty magnesu BlueSeal umożliwiają szybkie przełączanie w tryb wysokiej jakości obrazowania całego ciała DWIBS w płaszczyźnie czołowej, co ma kluczowe znacznie w przypadku większej liczy skierowań.
Korzystając z unikatowej funkcji Compressed SENSE, sekwencji mDIXON XD i techniki zależnego od dyfuzji obrazowania całego ciała DWIBS, system Ingenia Ambition umożliwia wykonanie wysokiej jakości badań całego ciała – w ramach protokołów ExamCard – w ciągu niespełna 30 minut. Duże pole obrazowania i liniowe gradienty magnesu BlueSeal umożliwiają szybkie przełączanie w tryb wysokiej jakości obrazowania całego ciała DWIBS w płaszczyźnie czołowej, co ma kluczowe znacznie w przypadku większej liczy skierowań.
Większe możliwości kliniczne dzięki proaktywnym aktualizacjom
Większe możliwości kliniczne dzięki okresowym modernizacjom
Aby nasi klienci mogli cieszyć się nowoczesnym systemem przez cały czas jego eksploatacji, stworzyliśmy program Technology Maximizer mający na celu jego okresową modernizację pozwalającą na wprowadzanie najnowszych rozwiązań technicznych. Członkostwo w programie Technology Maximizer Pro umożliwia automatyczne aktualizowanie także najnowszych aplikacji specjalistycznych z preferowanych obszarów klinicznych.
Większe możliwości kliniczne dzięki okresowym modernizacjom
Aby nasi klienci mogli cieszyć się nowoczesnym systemem przez cały czas jego eksploatacji, stworzyliśmy program Technology Maximizer mający na celu jego okresową modernizację pozwalającą na wprowadzanie najnowszych rozwiązań technicznych. Członkostwo w programie Technology Maximizer Pro umożliwia automatyczne aktualizowanie także najnowszych aplikacji specjalistycznych z preferowanych obszarów klinicznych.
Większe możliwości kliniczne dzięki okresowym modernizacjom
Aby nasi klienci mogli cieszyć się nowoczesnym systemem przez cały czas jego eksploatacji, stworzyliśmy program Technology Maximizer mający na celu jego okresową modernizację pozwalającą na wprowadzanie najnowszych rozwiązań technicznych. Członkostwo w programie Technology Maximizer Pro umożliwia automatyczne aktualizowanie także najnowszych aplikacji specjalistycznych z preferowanych obszarów klinicznych.
Większe możliwości kliniczne dzięki proaktywnym aktualizacjom
Większe możliwości kliniczne dzięki okresowym modernizacjom
Aby nasi klienci mogli cieszyć się nowoczesnym systemem przez cały czas jego eksploatacji, stworzyliśmy program Technology Maximizer mający na celu jego okresową modernizację pozwalającą na wprowadzanie najnowszych rozwiązań technicznych. Członkostwo w programie Technology Maximizer Pro umożliwia automatyczne aktualizowanie także najnowszych aplikacji specjalistycznych z preferowanych obszarów klinicznych.
Relaks i zdyscyplinowanie pacjentów
Relaks i zdyscyplinowanie pacjentów
Od momentu umieszczenia pacjenta w tunelu magnesu (uważanym za najbardziej stresujący) do czasu zakończenia badania rozwiązanie In-Bore Connect firmy Philips pomaga mu zrelaksować się, wykonywać polecania oraz ograniczyć ruch. Badanie przeprowadzone w Szpitalu Uniwersyteckim Herlev w Gentofte w Danii pokazało, że zastosowanie rozwiązania In-Bore Connect pozwoliło ograniczyć liczbę ponownych badań aż o 70%⁵.
Relaks i zdyscyplinowanie pacjentów
Od momentu umieszczenia pacjenta w tunelu magnesu (uważanym za najbardziej stresujący) do czasu zakończenia badania rozwiązanie In-Bore Connect firmy Philips pomaga mu zrelaksować się, wykonywać polecania oraz ograniczyć ruch. Badanie przeprowadzone w Szpitalu Uniwersyteckim Herlev w Gentofte w Danii pokazało, że zastosowanie rozwiązania In-Bore Connect pozwoliło ograniczyć liczbę ponownych badań aż o 70%⁵.
Relaks i zdyscyplinowanie pacjentów
Od momentu umieszczenia pacjenta w tunelu magnesu (uważanym za najbardziej stresujący) do czasu zakończenia badania rozwiązanie In-Bore Connect firmy Philips pomaga mu zrelaksować się, wykonywać polecania oraz ograniczyć ruch. Badanie przeprowadzone w Szpitalu Uniwersyteckim Herlev w Gentofte w Danii pokazało, że zastosowanie rozwiązania In-Bore Connect pozwoliło ograniczyć liczbę ponownych badań aż o 70%⁵.
Od momentu umieszczenia pacjenta w tunelu magnesu (uważanym za najbardziej stresujący) do czasu zakończenia badania rozwiązanie In-Bore Connect firmy Philips pomaga mu zrelaksować się, wykonywać polecania oraz ograniczyć ruch. Badanie przeprowadzone w Szpitalu Uniwersyteckim Herlev w Gentofte w Danii pokazało, że zastosowanie rozwiązania In-Bore Connect pozwoliło ograniczyć liczbę ponownych badań aż o 70%⁵.
Z myślą o pacjentach
Z myślą o pacjentach
VitalEye – rewolucyjna technologia bezkontaktowego monitorowania pacjenta. Jakość sygnału czynności życiowych uzyskiwana z systemu VitalEye jest znacznie wyższa niż w przypadku metody wykorzystującej pas oddechowy. Operator otrzymuje ciągłe, wiarygodne sygnały czynności oddechowej bez konieczności wykonywania jakichkolwiek czynności.
Z myślą o pacjentach
VitalEye – rewolucyjna technologia bezkontaktowego monitorowania pacjenta. Jakość sygnału czynności życiowych uzyskiwana z systemu VitalEye jest znacznie wyższa niż w przypadku metody wykorzystującej pas oddechowy. Operator otrzymuje ciągłe, wiarygodne sygnały czynności oddechowej bez konieczności wykonywania jakichkolwiek czynności.
Z myślą o pacjentach
VitalEye – rewolucyjna technologia bezkontaktowego monitorowania pacjenta. Jakość sygnału czynności życiowych uzyskiwana z systemu VitalEye jest znacznie wyższa niż w przypadku metody wykorzystującej pas oddechowy. Operator otrzymuje ciągłe, wiarygodne sygnały czynności oddechowej bez konieczności wykonywania jakichkolwiek czynności.
Wydajność z myślą o pacjentach
Wydajność z myślą o pacjentach
Rosnące wykorzystanie rezonansu magnetycznego sprawiło, że pracownie zaczęły poszukiwać sposobów na zwiększenie wydajności swojej pracy. Wydawało się jednak, że wysoka produktywność stoi w sprzeczności z poświęcaniem pacjentom czasu i uwagi, jakich oczekiwali od personelu wykonującego badanie. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, opracowano rozwiązania z zakresu usprawniania organizacji pracy SmartWorkflow pozwalające na sprawne wykonywanie badań bez uszczerbku dla zainteresowania i uwagi, jakiej oczekują pacjenci.
Wydajność z myślą o pacjentach
Rosnące wykorzystanie rezonansu magnetycznego sprawiło, że pracownie zaczęły poszukiwać sposobów na zwiększenie wydajności swojej pracy. Wydawało się jednak, że wysoka produktywność stoi w sprzeczności z poświęcaniem pacjentom czasu i uwagi, jakich oczekiwali od personelu wykonującego badanie. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, opracowano rozwiązania z zakresu usprawniania organizacji pracy SmartWorkflow pozwalające na sprawne wykonywanie badań bez uszczerbku dla zainteresowania i uwagi, jakiej oczekują pacjenci.
Wydajność z myślą o pacjentach
Rosnące wykorzystanie rezonansu magnetycznego sprawiło, że pracownie zaczęły poszukiwać sposobów na zwiększenie wydajności swojej pracy. Wydawało się jednak, że wysoka produktywność stoi w sprzeczności z poświęcaniem pacjentom czasu i uwagi, jakich oczekiwali od personelu wykonującego badanie. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, opracowano rozwiązania z zakresu usprawniania organizacji pracy SmartWorkflow pozwalające na sprawne wykonywanie badań bez uszczerbku dla zainteresowania i uwagi, jakiej oczekują pacjenci.
Magnes BlueSeal – czas zapomnieć o helu
Zaprojektowany w celu ograniczenia kosztów montażu i innych kosztów konstrukcyjnych
Cel: wyeliminowanie przerw w pracy pracowni rezonansu magnetycznego
Nowoczesna, wysoce wydajna technologia mikrochłodzenia magnesu BlueSeal firmy Philips pozwoliła zmniejszyć ilość wykorzystywanego do chłodzenia ciekłego helu do wartości minimalnych w porównaniu ze stosowaną obecnie (< 0.5%). Tę minimalną ilość umieszcza się w magnesie na etapie produkcji, a następnie całkowicie uszczelnia magnes. Zapobiega to parowaniu helu, zarówno nagłemu, jak i stopniowemu.
Magnes BlueSeal – czas zapomnieć o helu
Nowoczesna, wysoce wydajna technologia mikrochłodzenia magnesu BlueSeal firmy Philips pozwoliła zmniejszyć ilość wykorzystywanego do chłodzenia ciekłego helu do wartości minimalnych w porównaniu ze stosowaną obecnie (< 0.5%). Tę minimalną ilość umieszcza się w magnesie na etapie produkcji, a następnie całkowicie uszczelnia magnes. Zapobiega to parowaniu helu, zarówno nagłemu, jak i stopniowemu.
Magnes BlueSeal – czas zapomnieć o helu
Nowoczesna, wysoce wydajna technologia mikrochłodzenia magnesu BlueSeal firmy Philips pozwoliła zmniejszyć ilość wykorzystywanego do chłodzenia ciekłego helu do wartości minimalnych w porównaniu ze stosowaną obecnie (< 0.5%). Tę minimalną ilość umieszcza się w magnesie na etapie produkcji, a następnie całkowicie uszczelnia magnes. Zapobiega to parowaniu helu, zarówno nagłemu, jak i stopniowemu.
Nowoczesna, wysoce wydajna technologia mikrochłodzenia magnesu BlueSeal firmy Philips pozwoliła zmniejszyć ilość wykorzystywanego do chłodzenia ciekłego helu do wartości minimalnych w porównaniu ze stosowaną obecnie (< 0.5%). Tę minimalną ilość umieszcza się w magnesie na etapie produkcji, a następnie całkowicie uszczelnia magnes. Zapobiega to parowaniu helu, zarówno nagłemu, jak i stopniowemu.
Zaprojektowany w celu ograniczenia kosztów montażu i innych kosztów konstrukcyjnych
Zaprojektowany w celu ograniczenia kosztów montażu i innych kosztów konstrukcyjnych
Ponieważ wprowadzony do szczelnego układu magnesu BlueSeal hel nie ma możliwości ucieczki, aparat nie wymaga stosowania przewodów awaryjnego wyrzutu, co zmniejsza koszty konstrukcyjne. Magnes BlueSeal firmy Philips jest także w przybliżeniu o 900 kg lżejszy niż aparat poprzedniej generacji¹, co może ułatwić jego montaż, ograniczyć konieczność przystosowywania stropu, a tym samym dodatkowo obniżyć koszty konstrukcyjne.
Zaprojektowany w celu ograniczenia kosztów montażu i innych kosztów konstrukcyjnych
Ponieważ wprowadzony do szczelnego układu magnesu BlueSeal hel nie ma możliwości ucieczki, aparat nie wymaga stosowania przewodów awaryjnego wyrzutu, co zmniejsza koszty konstrukcyjne. Magnes BlueSeal firmy Philips jest także w przybliżeniu o 900 kg lżejszy niż aparat poprzedniej generacji¹, co może ułatwić jego montaż, ograniczyć konieczność przystosowywania stropu, a tym samym dodatkowo obniżyć koszty konstrukcyjne.
Zaprojektowany w celu ograniczenia kosztów montażu i innych kosztów konstrukcyjnych
Ponieważ wprowadzony do szczelnego układu magnesu BlueSeal hel nie ma możliwości ucieczki, aparat nie wymaga stosowania przewodów awaryjnego wyrzutu, co zmniejsza koszty konstrukcyjne. Magnes BlueSeal firmy Philips jest także w przybliżeniu o 900 kg lżejszy niż aparat poprzedniej generacji¹, co może ułatwić jego montaż, ograniczyć konieczność przystosowywania stropu, a tym samym dodatkowo obniżyć koszty konstrukcyjne.
Zaprojektowany w celu ograniczenia kosztów montażu i innych kosztów konstrukcyjnych
Zaprojektowany w celu ograniczenia kosztów montażu i innych kosztów konstrukcyjnych
Ponieważ wprowadzony do szczelnego układu magnesu BlueSeal hel nie ma możliwości ucieczki, aparat nie wymaga stosowania przewodów awaryjnego wyrzutu, co zmniejsza koszty konstrukcyjne. Magnes BlueSeal firmy Philips jest także w przybliżeniu o 900 kg lżejszy niż aparat poprzedniej generacji¹, co może ułatwić jego montaż, ograniczyć konieczność przystosowywania stropu, a tym samym dodatkowo obniżyć koszty konstrukcyjne.
Cel: wyeliminowanie przerw w pracy pracowni rezonansu magnetycznego
Cel: wyeliminowanie przerw w pracy pracowni rezonansu magnetycznego
Magnes BlueSeal firmy Philips — wyposażony w cyfrowe urządzenia kontrolujące oraz możliwość wysyłania elektronicznych alarmów przez całą dobę siedem dni w tygodniu³ — jest pierwszym magnesem z systemem inteligencji adaptacyjnej wspomagającej unikalne funkcje serwisowe EasySwitch. Ich celem jest zminimalizowanie nieplanowanych przerw w pracy pracowni rezonansu magnetycznego spowodowanych problemami technicznymi systemu.
Cel: wyeliminowanie przerw w pracy pracowni rezonansu magnetycznego
Magnes BlueSeal firmy Philips — wyposażony w cyfrowe urządzenia kontrolujące oraz możliwość wysyłania elektronicznych alarmów przez całą dobę siedem dni w tygodniu³ — jest pierwszym magnesem z systemem inteligencji adaptacyjnej wspomagającej unikalne funkcje serwisowe EasySwitch. Ich celem jest zminimalizowanie nieplanowanych przerw w pracy pracowni rezonansu magnetycznego spowodowanych problemami technicznymi systemu.
Cel: wyeliminowanie przerw w pracy pracowni rezonansu magnetycznego
Magnes BlueSeal firmy Philips — wyposażony w cyfrowe urządzenia kontrolujące oraz możliwość wysyłania elektronicznych alarmów przez całą dobę siedem dni w tygodniu³ — jest pierwszym magnesem z systemem inteligencji adaptacyjnej wspomagającej unikalne funkcje serwisowe EasySwitch. Ich celem jest zminimalizowanie nieplanowanych przerw w pracy pracowni rezonansu magnetycznego spowodowanych problemami technicznymi systemu.
Cel: wyeliminowanie przerw w pracy pracowni rezonansu magnetycznego
Cel: wyeliminowanie przerw w pracy pracowni rezonansu magnetycznego
Magnes BlueSeal firmy Philips — wyposażony w cyfrowe urządzenia kontrolujące oraz możliwość wysyłania elektronicznych alarmów przez całą dobę siedem dni w tygodniu³ — jest pierwszym magnesem z systemem inteligencji adaptacyjnej wspomagającej unikalne funkcje serwisowe EasySwitch. Ich celem jest zminimalizowanie nieplanowanych przerw w pracy pracowni rezonansu magnetycznego spowodowanych problemami technicznymi systemu.
Skrócenie czasu badań nawet o 50%
Skrócenie czasu badań nawet o 50%
Funkcja Compressed SENSE systemu Ingenia Ambition skraca czas trwania obrazowania 2D i 3D – nie tylko sekwencji, ale całego badania pacjenta – nawet o 50%² przy porównywalnej jakości obrazowania. Dzięki temu można umówić na badania większą liczbę pacjentów.
Skrócenie czasu badań nawet o 50%
Funkcja Compressed SENSE systemu Ingenia Ambition skraca czas trwania obrazowania 2D i 3D – nie tylko sekwencji, ale całego badania pacjenta – nawet o 50%² przy porównywalnej jakości obrazowania. Dzięki temu można umówić na badania większą liczbę pacjentów.
Skrócenie czasu badań nawet o 50%
Funkcja Compressed SENSE systemu Ingenia Ambition skraca czas trwania obrazowania 2D i 3D – nie tylko sekwencji, ale całego badania pacjenta – nawet o 50%² przy porównywalnej jakości obrazowania. Dzięki temu można umówić na badania większą liczbę pacjentów.
Funkcja Compressed SENSE systemu Ingenia Ambition skraca czas trwania obrazowania 2D i 3D – nie tylko sekwencji, ale całego badania pacjenta – nawet o 50%² przy porównywalnej jakości obrazowania. Dzięki temu można umówić na badania większą liczbę pacjentów.
Skrócenie czasu wstrzymywania oddechu i lepsze wykonywanie poleceń przez pacjentów
Skrócenie czasu wstrzymywania oddechu i lepsze wykonywanie poleceń przez pacjentów
Funkcja Compressed SENSE skraca czas obrazowania nawet o 40% oraz pozwala ograniczyć czas wstrzymywania oddechu do mniej niż 5 s przy porównywalnej jakości obrazowania serca i jamy brzusznej². W połączeniu z wizualnymi i głosowymi komunikatami dotyczącymi wstrzymywania oddechu system Ingenia Ambition zapewni komfort badań wszystkim Twoim pacjentom.
Skrócenie czasu wstrzymywania oddechu i lepsze wykonywanie poleceń przez pacjentów
Funkcja Compressed SENSE skraca czas obrazowania nawet o 40% oraz pozwala ograniczyć czas wstrzymywania oddechu do mniej niż 5 s przy porównywalnej jakości obrazowania serca i jamy brzusznej². W połączeniu z wizualnymi i głosowymi komunikatami dotyczącymi wstrzymywania oddechu system Ingenia Ambition zapewni komfort badań wszystkim Twoim pacjentom.
Skrócenie czasu wstrzymywania oddechu i lepsze wykonywanie poleceń przez pacjentów
Funkcja Compressed SENSE skraca czas obrazowania nawet o 40% oraz pozwala ograniczyć czas wstrzymywania oddechu do mniej niż 5 s przy porównywalnej jakości obrazowania serca i jamy brzusznej². W połączeniu z wizualnymi i głosowymi komunikatami dotyczącymi wstrzymywania oddechu system Ingenia Ambition zapewni komfort badań wszystkim Twoim pacjentom.
Skrócenie czasu wstrzymywania oddechu i lepsze wykonywanie poleceń przez pacjentów
Skrócenie czasu wstrzymywania oddechu i lepsze wykonywanie poleceń przez pacjentów
Funkcja Compressed SENSE skraca czas obrazowania nawet o 40% oraz pozwala ograniczyć czas wstrzymywania oddechu do mniej niż 5 s przy porównywalnej jakości obrazowania serca i jamy brzusznej². W połączeniu z wizualnymi i głosowymi komunikatami dotyczącymi wstrzymywania oddechu system Ingenia Ambition zapewni komfort badań wszystkim Twoim pacjentom.
Możliwość obrazowania pacjentów z implantami warunkowo dopuszczonymi do obrazowania MR
Możliwość obrazowania pacjentów z implantami warunkowo dopuszczonymi do obrazowania MR
Oprogramowanie ScanWise Implant⁴ upraszcza badanie pacjentów z implantami warunkowo dopuszczonymi do obrazowania MR, prowadząc technika krok po kroku przez procedurę konfiguracji parametrów wskazanych przez producenta implantu. System obrazowania MR automatycznie stosuje te wartości podczas całego badania. Oprogramowanie ScanWise Implant⁴ daje pewność prawidłowego wykonywania badań u coraz większej grupy tego typu pacjentów, dzięki czemu Twoja placówka może czerpać korzyści z większej liczby skierowań.
Możliwość obrazowania pacjentów z implantami warunkowo dopuszczonymi do obrazowania MR
Oprogramowanie ScanWise Implant⁴ upraszcza badanie pacjentów z implantami warunkowo dopuszczonymi do obrazowania MR, prowadząc technika krok po kroku przez procedurę konfiguracji parametrów wskazanych przez producenta implantu. System obrazowania MR automatycznie stosuje te wartości podczas całego badania. Oprogramowanie ScanWise Implant⁴ daje pewność prawidłowego wykonywania badań u coraz większej grupy tego typu pacjentów, dzięki czemu Twoja placówka może czerpać korzyści z większej liczby skierowań.
Możliwość obrazowania pacjentów z implantami warunkowo dopuszczonymi do obrazowania MR
Oprogramowanie ScanWise Implant⁴ upraszcza badanie pacjentów z implantami warunkowo dopuszczonymi do obrazowania MR, prowadząc technika krok po kroku przez procedurę konfiguracji parametrów wskazanych przez producenta implantu. System obrazowania MR automatycznie stosuje te wartości podczas całego badania. Oprogramowanie ScanWise Implant⁴ daje pewność prawidłowego wykonywania badań u coraz większej grupy tego typu pacjentów, dzięki czemu Twoja placówka może czerpać korzyści z większej liczby skierowań.
Możliwość obrazowania pacjentów z implantami warunkowo dopuszczonymi do obrazowania MR
Możliwość obrazowania pacjentów z implantami warunkowo dopuszczonymi do obrazowania MR
Oprogramowanie ScanWise Implant⁴ upraszcza badanie pacjentów z implantami warunkowo dopuszczonymi do obrazowania MR, prowadząc technika krok po kroku przez procedurę konfiguracji parametrów wskazanych przez producenta implantu. System obrazowania MR automatycznie stosuje te wartości podczas całego badania. Oprogramowanie ScanWise Implant⁴ daje pewność prawidłowego wykonywania badań u coraz większej grupy tego typu pacjentów, dzięki czemu Twoja placówka może czerpać korzyści z większej liczby skierowań.
Rozdzielczość obrazów układu mięśniowo-szkieletowego wyższa nawet o 60%
Rozdzielczość obrazów układu mięśniowo-szkieletowego wyższa nawet o 60%
Dzięki szerokopasmowej architekturze cyfrowej dStream oraz funkcji Compressed SENSE system Ingenia Ambition zapewnia znakomitą wizualizację tkanek miękkich i kości, pozwalając uwidocznić nawet najdrobniejsze detale anatomiczne struktury kostnej, chrząstki i łękotki. Obecnie w aparacie z o połowę słabszym polem magnetycznym (1,5 T) można uzyskać obrazy 3D o rozdzielczości izotropowej poniżej milimetra (0,7 mm lub mniej) w czasie krótszym niż 5 minut i z doskonałym stosunkiem sygnału do szumu.
Rozdzielczość obrazów układu mięśniowo-szkieletowego wyższa nawet o 60%
Dzięki szerokopasmowej architekturze cyfrowej dStream oraz funkcji Compressed SENSE system Ingenia Ambition zapewnia znakomitą wizualizację tkanek miękkich i kości, pozwalając uwidocznić nawet najdrobniejsze detale anatomiczne struktury kostnej, chrząstki i łękotki. Obecnie w aparacie z o połowę słabszym polem magnetycznym (1,5 T) można uzyskać obrazy 3D o rozdzielczości izotropowej poniżej milimetra (0,7 mm lub mniej) w czasie krótszym niż 5 minut i z doskonałym stosunkiem sygnału do szumu.
Rozdzielczość obrazów układu mięśniowo-szkieletowego wyższa nawet o 60%
Dzięki szerokopasmowej architekturze cyfrowej dStream oraz funkcji Compressed SENSE system Ingenia Ambition zapewnia znakomitą wizualizację tkanek miękkich i kości, pozwalając uwidocznić nawet najdrobniejsze detale anatomiczne struktury kostnej, chrząstki i łękotki. Obecnie w aparacie z o połowę słabszym polem magnetycznym (1,5 T) można uzyskać obrazy 3D o rozdzielczości izotropowej poniżej milimetra (0,7 mm lub mniej) w czasie krótszym niż 5 minut i z doskonałym stosunkiem sygnału do szumu.
Rozdzielczość obrazów układu mięśniowo-szkieletowego wyższa nawet o 60%
Rozdzielczość obrazów układu mięśniowo-szkieletowego wyższa nawet o 60%
Dzięki szerokopasmowej architekturze cyfrowej dStream oraz funkcji Compressed SENSE system Ingenia Ambition zapewnia znakomitą wizualizację tkanek miękkich i kości, pozwalając uwidocznić nawet najdrobniejsze detale anatomiczne struktury kostnej, chrząstki i łękotki. Obecnie w aparacie z o połowę słabszym polem magnetycznym (1,5 T) można uzyskać obrazy 3D o rozdzielczości izotropowej poniżej milimetra (0,7 mm lub mniej) w czasie krótszym niż 5 minut i z doskonałym stosunkiem sygnału do szumu.
Badanie MR całego ciała w czasie poniżej 30 minut
Badanie MR całego ciała w czasie poniżej 30 minut
Korzystając z unikatowej funkcji Compressed SENSE, sekwencji mDIXON XD i techniki zależnego od dyfuzji obrazowania całego ciała DWIBS, system Ingenia Ambition umożliwia wykonanie wysokiej jakości badań całego ciała – w ramach protokołów ExamCard – w ciągu niespełna 30 minut. Duże pole obrazowania i liniowe gradienty magnesu BlueSeal umożliwiają szybkie przełączanie w tryb wysokiej jakości obrazowania całego ciała DWIBS w płaszczyźnie czołowej, co ma kluczowe znacznie w przypadku większej liczy skierowań.
Badanie MR całego ciała w czasie poniżej 30 minut
Korzystając z unikatowej funkcji Compressed SENSE, sekwencji mDIXON XD i techniki zależnego od dyfuzji obrazowania całego ciała DWIBS, system Ingenia Ambition umożliwia wykonanie wysokiej jakości badań całego ciała – w ramach protokołów ExamCard – w ciągu niespełna 30 minut. Duże pole obrazowania i liniowe gradienty magnesu BlueSeal umożliwiają szybkie przełączanie w tryb wysokiej jakości obrazowania całego ciała DWIBS w płaszczyźnie czołowej, co ma kluczowe znacznie w przypadku większej liczy skierowań.
Badanie MR całego ciała w czasie poniżej 30 minut
Korzystając z unikatowej funkcji Compressed SENSE, sekwencji mDIXON XD i techniki zależnego od dyfuzji obrazowania całego ciała DWIBS, system Ingenia Ambition umożliwia wykonanie wysokiej jakości badań całego ciała – w ramach protokołów ExamCard – w ciągu niespełna 30 minut. Duże pole obrazowania i liniowe gradienty magnesu BlueSeal umożliwiają szybkie przełączanie w tryb wysokiej jakości obrazowania całego ciała DWIBS w płaszczyźnie czołowej, co ma kluczowe znacznie w przypadku większej liczy skierowań.
Korzystając z unikatowej funkcji Compressed SENSE, sekwencji mDIXON XD i techniki zależnego od dyfuzji obrazowania całego ciała DWIBS, system Ingenia Ambition umożliwia wykonanie wysokiej jakości badań całego ciała – w ramach protokołów ExamCard – w ciągu niespełna 30 minut. Duże pole obrazowania i liniowe gradienty magnesu BlueSeal umożliwiają szybkie przełączanie w tryb wysokiej jakości obrazowania całego ciała DWIBS w płaszczyźnie czołowej, co ma kluczowe znacznie w przypadku większej liczy skierowań.
Większe możliwości kliniczne dzięki proaktywnym aktualizacjom
Większe możliwości kliniczne dzięki okresowym modernizacjom
Aby nasi klienci mogli cieszyć się nowoczesnym systemem przez cały czas jego eksploatacji, stworzyliśmy program Technology Maximizer mający na celu jego okresową modernizację pozwalającą na wprowadzanie najnowszych rozwiązań technicznych. Członkostwo w programie Technology Maximizer Pro umożliwia automatyczne aktualizowanie także najnowszych aplikacji specjalistycznych z preferowanych obszarów klinicznych.
Większe możliwości kliniczne dzięki okresowym modernizacjom
Aby nasi klienci mogli cieszyć się nowoczesnym systemem przez cały czas jego eksploatacji, stworzyliśmy program Technology Maximizer mający na celu jego okresową modernizację pozwalającą na wprowadzanie najnowszych rozwiązań technicznych. Członkostwo w programie Technology Maximizer Pro umożliwia automatyczne aktualizowanie także najnowszych aplikacji specjalistycznych z preferowanych obszarów klinicznych.
Większe możliwości kliniczne dzięki okresowym modernizacjom
Aby nasi klienci mogli cieszyć się nowoczesnym systemem przez cały czas jego eksploatacji, stworzyliśmy program Technology Maximizer mający na celu jego okresową modernizację pozwalającą na wprowadzanie najnowszych rozwiązań technicznych. Członkostwo w programie Technology Maximizer Pro umożliwia automatyczne aktualizowanie także najnowszych aplikacji specjalistycznych z preferowanych obszarów klinicznych.
Większe możliwości kliniczne dzięki proaktywnym aktualizacjom
Większe możliwości kliniczne dzięki okresowym modernizacjom
Aby nasi klienci mogli cieszyć się nowoczesnym systemem przez cały czas jego eksploatacji, stworzyliśmy program Technology Maximizer mający na celu jego okresową modernizację pozwalającą na wprowadzanie najnowszych rozwiązań technicznych. Członkostwo w programie Technology Maximizer Pro umożliwia automatyczne aktualizowanie także najnowszych aplikacji specjalistycznych z preferowanych obszarów klinicznych.
Relaks i zdyscyplinowanie pacjentów
Relaks i zdyscyplinowanie pacjentów
Od momentu umieszczenia pacjenta w tunelu magnesu (uważanym za najbardziej stresujący) do czasu zakończenia badania rozwiązanie In-Bore Connect firmy Philips pomaga mu zrelaksować się, wykonywać polecania oraz ograniczyć ruch. Badanie przeprowadzone w Szpitalu Uniwersyteckim Herlev w Gentofte w Danii pokazało, że zastosowanie rozwiązania In-Bore Connect pozwoliło ograniczyć liczbę ponownych badań aż o 70%⁵.
Relaks i zdyscyplinowanie pacjentów
Od momentu umieszczenia pacjenta w tunelu magnesu (uważanym za najbardziej stresujący) do czasu zakończenia badania rozwiązanie In-Bore Connect firmy Philips pomaga mu zrelaksować się, wykonywać polecania oraz ograniczyć ruch. Badanie przeprowadzone w Szpitalu Uniwersyteckim Herlev w Gentofte w Danii pokazało, że zastosowanie rozwiązania In-Bore Connect pozwoliło ograniczyć liczbę ponownych badań aż o 70%⁵.
Relaks i zdyscyplinowanie pacjentów
Od momentu umieszczenia pacjenta w tunelu magnesu (uważanym za najbardziej stresujący) do czasu zakończenia badania rozwiązanie In-Bore Connect firmy Philips pomaga mu zrelaksować się, wykonywać polecania oraz ograniczyć ruch. Badanie przeprowadzone w Szpitalu Uniwersyteckim Herlev w Gentofte w Danii pokazało, że zastosowanie rozwiązania In-Bore Connect pozwoliło ograniczyć liczbę ponownych badań aż o 70%⁵.
Od momentu umieszczenia pacjenta w tunelu magnesu (uważanym za najbardziej stresujący) do czasu zakończenia badania rozwiązanie In-Bore Connect firmy Philips pomaga mu zrelaksować się, wykonywać polecania oraz ograniczyć ruch. Badanie przeprowadzone w Szpitalu Uniwersyteckim Herlev w Gentofte w Danii pokazało, że zastosowanie rozwiązania In-Bore Connect pozwoliło ograniczyć liczbę ponownych badań aż o 70%⁵.
Z myślą o pacjentach
Z myślą o pacjentach
VitalEye – rewolucyjna technologia bezkontaktowego monitorowania pacjenta. Jakość sygnału czynności życiowych uzyskiwana z systemu VitalEye jest znacznie wyższa niż w przypadku metody wykorzystującej pas oddechowy. Operator otrzymuje ciągłe, wiarygodne sygnały czynności oddechowej bez konieczności wykonywania jakichkolwiek czynności.
Z myślą o pacjentach
VitalEye – rewolucyjna technologia bezkontaktowego monitorowania pacjenta. Jakość sygnału czynności życiowych uzyskiwana z systemu VitalEye jest znacznie wyższa niż w przypadku metody wykorzystującej pas oddechowy. Operator otrzymuje ciągłe, wiarygodne sygnały czynności oddechowej bez konieczności wykonywania jakichkolwiek czynności.
Z myślą o pacjentach
VitalEye – rewolucyjna technologia bezkontaktowego monitorowania pacjenta. Jakość sygnału czynności życiowych uzyskiwana z systemu VitalEye jest znacznie wyższa niż w przypadku metody wykorzystującej pas oddechowy. Operator otrzymuje ciągłe, wiarygodne sygnały czynności oddechowej bez konieczności wykonywania jakichkolwiek czynności.
Wydajność z myślą o pacjentach
Wydajność z myślą o pacjentach
Rosnące wykorzystanie rezonansu magnetycznego sprawiło, że pracownie zaczęły poszukiwać sposobów na zwiększenie wydajności swojej pracy. Wydawało się jednak, że wysoka produktywność stoi w sprzeczności z poświęcaniem pacjentom czasu i uwagi, jakich oczekiwali od personelu wykonującego badanie. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, opracowano rozwiązania z zakresu usprawniania organizacji pracy SmartWorkflow pozwalające na sprawne wykonywanie badań bez uszczerbku dla zainteresowania i uwagi, jakiej oczekują pacjenci.
Wydajność z myślą o pacjentach
Rosnące wykorzystanie rezonansu magnetycznego sprawiło, że pracownie zaczęły poszukiwać sposobów na zwiększenie wydajności swojej pracy. Wydawało się jednak, że wysoka produktywność stoi w sprzeczności z poświęcaniem pacjentom czasu i uwagi, jakich oczekiwali od personelu wykonującego badanie. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, opracowano rozwiązania z zakresu usprawniania organizacji pracy SmartWorkflow pozwalające na sprawne wykonywanie badań bez uszczerbku dla zainteresowania i uwagi, jakiej oczekują pacjenci.
Wydajność z myślą o pacjentach
Rosnące wykorzystanie rezonansu magnetycznego sprawiło, że pracownie zaczęły poszukiwać sposobów na zwiększenie wydajności swojej pracy. Wydawało się jednak, że wysoka produktywność stoi w sprzeczności z poświęcaniem pacjentom czasu i uwagi, jakich oczekiwali od personelu wykonującego badanie. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, opracowano rozwiązania z zakresu usprawniania organizacji pracy SmartWorkflow pozwalające na sprawne wykonywanie badań bez uszczerbku dla zainteresowania i uwagi, jakiej oczekują pacjenci.
Specyfikacja
Magnes o szczelnie zamkniętej konstrukcji
Magnes o szczelnie zamkniętej konstrukcji
Masa magnesu
2300 kg
Typowa jednorodność V-RMS
≤ 1,1 ppm (przy DSV 45 cm)
Technologia mikrochłodzenia
Tak
Maksymalne pole widzenia
do 55 cm (w osi X, Y), do 50 cm (w osi Z)
Typ urządzeń kontrolujących magnesu
Cyfrowy, z inteligencją adaptacyjną
Współczynnik parowania czynnika chłodzącego
Nie dotyczy, całkowicie szczelna konstrukcja
Wymagania dot. przewodów wentylacyjnych
Nie dotyczy, całkowicie szczelna konstrukcja
Gradient Xtend — 3.0T Omega HP
Gradient Xtend — 3.0T Omega HP
Maks. amplituda dla każdej osi
45 mT/m
Maks. szybkość narastania gradientu dla każdej osi
200 mT/m
Wytyczne instalacyjne
Wytyczne instalacyjne
Minimalne wymagania instalacyjne
3,4 m × 5,3 m
Wysokość pomieszczenia (minimalna)
2,56 m
Minimalne wymagane obciążenie
3700 kg
Odbiornik RF
Odbiornik RF
Liczba niezależnych kanałów odbioru
System niezależny od kanałów
Lokalizacja konwertera analogowo-cyfrowego (ADC)
Wewnątrz cewki, w pobliżu elementów odbiorczych
Tor sygnału od cewki do rekonstruktora
W pełni cyfrowy
dStream
Tak
Obsługa przez jednego operatora
Obsługa przez jednego operatora
SmartSelect
Tak
SmartExam
Tak
SmartTouch
Yes
SmartLink
Tak
AutoStart
Tak
SmartLine
Tak
Magnes o szczelnie zamkniętej konstrukcji
Magnes o szczelnie zamkniętej konstrukcji
Masa magnesu
2300 kg
Typowa jednorodność V-RMS
≤ 1,1 ppm (przy DSV 45 cm)
Gradient Xtend — 3.0T Omega HP
Gradient Xtend — 3.0T Omega HP
Maks. amplituda dla każdej osi
45 mT/m
Maks. szybkość narastania gradientu dla każdej osi
1. W porównaniu z magnesem ZBO systemu Ingenia 1.5T.
2. W porównaniu ze skanami uzyskanymi za pomocą systemów firmy Philips bez funkcji Compressed SENSE.
3. Wymagane zdalne połączenie.
4. Wyłącznie do stosowania z implantami dopuszczonymi lub warunkowo dopuszczonymi do obrazowania MR przy ścisłym przestrzeganiu instrukcji użycia.
5. W porównaniu z pięcioma innymi skanerami MR Ingenia firmy Philips bez rozwiązania Ambient Experience oraz In-Bore Connect. Wyniki przedstawionych tu studiów przypadków nie pozwalają przewidzieć wyników w innych przypadkach. W innych przypadkach wyniki mogą się różnić.
6. Nawet w rzadkich przypadkach utraty szczelności przez magnes niewielka ilość helu, która przedostałaby się na zewnątrz, nie miałaby wpływu na stężenie tlenu w pomieszczeniu.
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Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.
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