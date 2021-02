W przypadku samoistnej utraty pola, temperatura cewek nadprzewodzących i ciśnienie w układzie chłodzenia podnoszą się do średniego poziomu, co jest wzrostem kontrolowanym. Ciśnienie to jest czterokrotnie niższe niż to stosowane podczas produkcji (w temperaturze pokojowej). Magnes jest tak zaprojektowany, aby uwzględnić tę zmianę i spełnia normy ASME i PED dotyczące zbiorników ciśnieniowych.