Więcej możliwości w zakresie obrazowania serca

Funkcja Precise Image do zaawansowanych badań kardiologicznych³ pomaga wejść na wyższy poziom pewności diagnostycznej. To dlatego tomograf CT 5300 jest idealnym rozwiązaniem do badań kardiologicznych. Funkcja Precise Cardiac retrospektywnie kompensuje ruchy serca, aby uzyskać lepszą wizualizację tętnic wieńcowych na obrazach CT. Poprawia to pewność diagnostyczną w przypadku pacjentów trudnych do obrazowania z uwagi na wysoką częstość akcji serca.