Incisive CT Skaner CT

System Philips Incisive CT pomoże sprostać najbardziej nagłym wyzwaniom. Oferuje rozwiązania, w tym bezprecedensową lampę objętą dożywotnią gwarancją¹, niezbędne na każdym etapie badania — od akwizycji po opis obrazu — oraz na wszystkich płaszczyznach: finansowej, klinicznej i operacyjnej, ułatwiając jak nigdy dotąd podejmowanie trafnych decyzji od początku do końca. Obecnie, dzięki wyposażeniu w pakiet Precise Suite, codziennie używane narzędzia mają wsparcie sztucznej inteligencji, pozwalając specjalistom skupić swoją uwagę na pacjencie, a nie na procesie. Precise Suite to nowo opracowany pakiet narzędzi wyposażonych w sztuczną inteligencję, zapewniających najszybszą w branży rekonstrukcję, automatyczne pozycjonowanie pacjenta i wiele innych przydatnych funkcji pozwalających na uzyskiwanie wysokiej jakości obrazów z niską dawką i w krótkim czasie. Od kompensacji ruchu w badaniach serca po pewność w zabiegach interwencyjnych, Precise Suite oferuje korzyści w codziennej pracy radiologa.