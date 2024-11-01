System Philips Incisive CT pomoże sprostać najbardziej nagłym wyzwaniom. Oferuje rozwiązania, w tym bezprecedensową lampę objętą dożywotnią gwarancją¹, niezbędne na każdym etapie badania — od akwizycji po opis obrazu — oraz na wszystkich płaszczyznach: finansowej, klinicznej i operacyjnej, ułatwiając jak nigdy dotąd podejmowanie trafnych decyzji od początku do końca. Obecnie, dzięki wyposażeniu w pakiet Precise Suite, codziennie używane narzędzia mają wsparcie sztucznej inteligencji, pozwalając specjalistom skupić swoją uwagę na pacjencie, a nie na procesie. Precise Suite to nowo opracowany pakiet narzędzi wyposażonych w sztuczną inteligencję, zapewniających najszybszą w branży rekonstrukcję, automatyczne pozycjonowanie pacjenta i wiele innych przydatnych funkcji pozwalających na uzyskiwanie wysokiej jakości obrazów z niską dawką i w krótkim czasie. Od kompensacji ruchu w badaniach serca po pewność w zabiegach interwencyjnych, Precise Suite oferuje korzyści w codziennej pracy radiologa.
Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.
Nasza gwarancja Tube for Life¹ to absolutnie bezprecedensowe rozwiązanie, które może obniżyć szacowane koszty eksploatacji aż o 420 000 dolarów². Ponieważ jesteśmy absolutnie przekonani o niezawodności lampy vMRC, w razie konieczności wymienimy ją nieodpłatnie w okresie eksploatacji systemu¹.
Gwarancja Tube for Life
Nasza gwarancja Tube for Life¹ to absolutnie bezprecedensowe rozwiązanie, które może obniżyć szacowane koszty eksploatacji aż o 420 000 dolarów². Ponieważ jesteśmy absolutnie przekonani o niezawodności lampy vMRC, w razie konieczności wymienimy ją nieodpłatnie w okresie eksploatacji systemu¹.
Gwarancja Tube for Life
Nasza gwarancja Tube for Life¹ to absolutnie bezprecedensowe rozwiązanie, które może obniżyć szacowane koszty eksploatacji aż o 420 000 dolarów². Ponieważ jesteśmy absolutnie przekonani o niezawodności lampy vMRC, w razie konieczności wymienimy ją nieodpłatnie w okresie eksploatacji systemu¹.
Nasza gwarancja Tube for Life¹ to absolutnie bezprecedensowe rozwiązanie, które może obniżyć szacowane koszty eksploatacji aż o 420 000 dolarów². Ponieważ jesteśmy absolutnie przekonani o niezawodności lampy vMRC, w razie konieczności wymienimy ją nieodpłatnie w okresie eksploatacji systemu¹.
Rozwój placówki
Rozwój placówki
Wyobraź sobie, że nie musisz się już martwić o codzienne koszty związane z użytkowaniem aparatu, a zakupiony tomograf est wyposażony w technologie, które są na bieżąco aktualizowane, i możesz go modernizować tak, aby nadążał za tempem rozwoju Twojej placówki. Jeśli podoba Ci się taka wizja, zachęcamy do skorzystania z nowych rozwiązań, dzięki którym zachowasz konkurencyjność i kontrolę nad kosztami, a jednocześnie podniesiesz poziom opieki nad pacjentem.
Rozwój placówki
Wyobraź sobie, że nie musisz się już martwić o codzienne koszty związane z użytkowaniem aparatu, a zakupiony tomograf est wyposażony w technologie, które są na bieżąco aktualizowane, i możesz go modernizować tak, aby nadążał za tempem rozwoju Twojej placówki. Jeśli podoba Ci się taka wizja, zachęcamy do skorzystania z nowych rozwiązań, dzięki którym zachowasz konkurencyjność i kontrolę nad kosztami, a jednocześnie podniesiesz poziom opieki nad pacjentem.
Rozwój placówki
Wyobraź sobie, że nie musisz się już martwić o codzienne koszty związane z użytkowaniem aparatu, a zakupiony tomograf est wyposażony w technologie, które są na bieżąco aktualizowane, i możesz go modernizować tak, aby nadążał za tempem rozwoju Twojej placówki. Jeśli podoba Ci się taka wizja, zachęcamy do skorzystania z nowych rozwiązań, dzięki którym zachowasz konkurencyjność i kontrolę nad kosztami, a jednocześnie podniesiesz poziom opieki nad pacjentem.
Wyobraź sobie, że nie musisz się już martwić o codzienne koszty związane z użytkowaniem aparatu, a zakupiony tomograf est wyposażony w technologie, które są na bieżąco aktualizowane, i możesz go modernizować tak, aby nadążał za tempem rozwoju Twojej placówki. Jeśli podoba Ci się taka wizja, zachęcamy do skorzystania z nowych rozwiązań, dzięki którym zachowasz konkurencyjność i kontrolę nad kosztami, a jednocześnie podniesiesz poziom opieki nad pacjentem.
Konkurencyjność i nowoczesność
Rozwiązanie Technology Maximizer
Przystąpienie do programu Technology Maximizer pozwala zmaksymalizować zwrot z inwestycji i zyskać pewność, że system będzie wyposażony we wszystkie potrzebne funkcje kliniczne. Sprzęt nie będzie pozostał w tyle i zyska szybki dostęp do innowacyjnych rozwiązań, eliminując konieczność dokonywania szeregu kolejnych inwestycji.
Rozwiązanie Technology Maximizer
Przystąpienie do programu Technology Maximizer pozwala zmaksymalizować zwrot z inwestycji i zyskać pewność, że system będzie wyposażony we wszystkie potrzebne funkcje kliniczne. Sprzęt nie będzie pozostał w tyle i zyska szybki dostęp do innowacyjnych rozwiązań, eliminując konieczność dokonywania szeregu kolejnych inwestycji.
Rozwiązanie Technology Maximizer
Przystąpienie do programu Technology Maximizer pozwala zmaksymalizować zwrot z inwestycji i zyskać pewność, że system będzie wyposażony we wszystkie potrzebne funkcje kliniczne. Sprzęt nie będzie pozostał w tyle i zyska szybki dostęp do innowacyjnych rozwiązań, eliminując konieczność dokonywania szeregu kolejnych inwestycji.
Przystąpienie do programu Technology Maximizer pozwala zmaksymalizować zwrot z inwestycji i zyskać pewność, że system będzie wyposażony we wszystkie potrzebne funkcje kliniczne. Sprzęt nie będzie pozostał w tyle i zyska szybki dostęp do innowacyjnych rozwiązań, eliminując konieczność dokonywania szeregu kolejnych inwestycji.
Więcej czynności wykonywanych z poziomu skanera
Sterowanie OnPlan na gantry po stronie pacjenta
Aby ograniczyć ilość czasu, jaki pacjent spędza sam, elementy sterujące OnPlan umieszczono na na gantry w pobliżu pacjenta. Dzięki temu technik może wykonywać część czynności takich jak np. konfiguracja systemu i wstępna regulacja ustawień skanowania bezpośrednio z poziomu aparatu. Inteligentne rozwiązania wdrożone na wszystkich etapach badania zapewniają spójność między operatorami i krótszy o 19% czas oczekiwania na wyniki3.
Sterowanie OnPlan na gantry po stronie pacjenta
Aby ograniczyć ilość czasu, jaki pacjent spędza sam, elementy sterujące OnPlan umieszczono na na gantry w pobliżu pacjenta. Dzięki temu technik może wykonywać część czynności takich jak np. konfiguracja systemu i wstępna regulacja ustawień skanowania bezpośrednio z poziomu aparatu. Inteligentne rozwiązania wdrożone na wszystkich etapach badania zapewniają spójność między operatorami i krótszy o 19% czas oczekiwania na wyniki3.
Sterowanie OnPlan na gantry po stronie pacjenta
Aby ograniczyć ilość czasu, jaki pacjent spędza sam, elementy sterujące OnPlan umieszczono na na gantry w pobliżu pacjenta. Dzięki temu technik może wykonywać część czynności takich jak np. konfiguracja systemu i wstępna regulacja ustawień skanowania bezpośrednio z poziomu aparatu. Inteligentne rozwiązania wdrożone na wszystkich etapach badania zapewniają spójność między operatorami i krótszy o 19% czas oczekiwania na wyniki3.
Aby ograniczyć ilość czasu, jaki pacjent spędza sam, elementy sterujące OnPlan umieszczono na na gantry w pobliżu pacjenta. Dzięki temu technik może wykonywać część czynności takich jak np. konfiguracja systemu i wstępna regulacja ustawień skanowania bezpośrednio z poziomu aparatu. Inteligentne rozwiązania wdrożone na wszystkich etapach badania zapewniają spójność między operatorami i krótszy o 19% czas oczekiwania na wyniki3.
Większa pewność i krótszy czas opisywania badań
Większa pewność i krótszy czas opisywania badań
Funkcja Precise Image, wykorzystująca technologię głębokiego uczenia się opartą na sieciach neuronowych, pozwala radykalnie ograniczyć dawkę promieniowania i szum na obrazach, a jednocześnie znacząco podnieść wykrywanie zmian na obrazach z niskim wzmocnieniem kontrastowym i skrócić czas opisywania badań. Korzystanie z funkcji Precise Image oznacza redukcję dawki promieniowania o nawet 80%, ograniczenie szumu do 85% i poprawę wykrywania zmian przy niskim wzmocnieniu kontrastowym aż o 60%<sup>4</sup>.
Większa pewność i krótszy czas opisywania badań
Funkcja Precise Image, wykorzystująca technologię głębokiego uczenia się opartą na sieciach neuronowych, pozwala radykalnie ograniczyć dawkę promieniowania i szum na obrazach, a jednocześnie znacząco podnieść wykrywanie zmian na obrazach z niskim wzmocnieniem kontrastowym i skrócić czas opisywania badań. Korzystanie z funkcji Precise Image oznacza redukcję dawki promieniowania o nawet 80%, ograniczenie szumu do 85% i poprawę wykrywania zmian przy niskim wzmocnieniu kontrastowym aż o 60%<sup>4</sup>.
Większa pewność i krótszy czas opisywania badań
Funkcja Precise Image, wykorzystująca technologię głębokiego uczenia się opartą na sieciach neuronowych, pozwala radykalnie ograniczyć dawkę promieniowania i szum na obrazach, a jednocześnie znacząco podnieść wykrywanie zmian na obrazach z niskim wzmocnieniem kontrastowym i skrócić czas opisywania badań. Korzystanie z funkcji Precise Image oznacza redukcję dawki promieniowania o nawet 80%, ograniczenie szumu do 85% i poprawę wykrywania zmian przy niskim wzmocnieniu kontrastowym aż o 60%<sup>4</sup>.
Funkcja Precise Image, wykorzystująca technologię głębokiego uczenia się opartą na sieciach neuronowych, pozwala radykalnie ograniczyć dawkę promieniowania i szum na obrazach, a jednocześnie znacząco podnieść wykrywanie zmian na obrazach z niskim wzmocnieniem kontrastowym i skrócić czas opisywania badań. Korzystanie z funkcji Precise Image oznacza redukcję dawki promieniowania o nawet 80%, ograniczenie szumu do 85% i poprawę wykrywania zmian przy niskim wzmocnieniu kontrastowym aż o 60%<sup>4</sup>.
Automatyczne pozycjonowanie wsparte AI
Automatyczne pozycjonowanie wsparte AI
Niedokładne pozycjonowanie pacjenta to powszechny i często opisywany problem w przypadku obrazowania CT, który może prowadzić do niepożądanych konsekwencji, jak konieczność zastosowania zbyt dużej dawki promieniowania dla pacjenta i szum na obrazie<sup>5</sup>. Dzięki funkcji Precise Position sterowana przez sztuczną inteligencję kamera zapewnia w pełni automatyczne i dużo dokładniejsze pozycjonowanie pacjenta oraz zachowanie większej zgodności pomiędzy różnymi operatorami w czasie.
Automatyczne pozycjonowanie wsparte AI
Niedokładne pozycjonowanie pacjenta to powszechny i często opisywany problem w przypadku obrazowania CT, który może prowadzić do niepożądanych konsekwencji, jak konieczność zastosowania zbyt dużej dawki promieniowania dla pacjenta i szum na obrazie<sup>5</sup>. Dzięki funkcji Precise Position sterowana przez sztuczną inteligencję kamera zapewnia w pełni automatyczne i dużo dokładniejsze pozycjonowanie pacjenta oraz zachowanie większej zgodności pomiędzy różnymi operatorami w czasie.
Automatyczne pozycjonowanie wsparte AI
Niedokładne pozycjonowanie pacjenta to powszechny i często opisywany problem w przypadku obrazowania CT, który może prowadzić do niepożądanych konsekwencji, jak konieczność zastosowania zbyt dużej dawki promieniowania dla pacjenta i szum na obrazie<sup>5</sup>. Dzięki funkcji Precise Position sterowana przez sztuczną inteligencję kamera zapewnia w pełni automatyczne i dużo dokładniejsze pozycjonowanie pacjenta oraz zachowanie większej zgodności pomiędzy różnymi operatorami w czasie.
Niedokładne pozycjonowanie pacjenta to powszechny i często opisywany problem w przypadku obrazowania CT, który może prowadzić do niepożądanych konsekwencji, jak konieczność zastosowania zbyt dużej dawki promieniowania dla pacjenta i szum na obrazie<sup>5</sup>. Dzięki funkcji Precise Position sterowana przez sztuczną inteligencję kamera zapewnia w pełni automatyczne i dużo dokładniejsze pozycjonowanie pacjenta oraz zachowanie większej zgodności pomiędzy różnymi operatorami w czasie.
Automatyczne śledzenie igły
Automatyczne śledzenie igły
Funkcja prowadzenia igły Precise Intervention usprawnia prowadzenie zabiegów interwencyjnych pod kontrolą obrazowania CT. Automatyczne obliczanie głębokości, kąta, odległości od końca igły do struktury docelowej oraz odchylenia od planu leczenia pozwalają podnieść prędkość i skuteczność konieczne do szybkiego i pewnego wykonywania zabiegów. Poza funkcją Precise Intervention do dyspozycji lekarzy są również elementy sterujące na gantry OnPlan zapewniające sprawny przebieg pracy.
Automatyczne śledzenie igły
Funkcja prowadzenia igły Precise Intervention usprawnia prowadzenie zabiegów interwencyjnych pod kontrolą obrazowania CT. Automatyczne obliczanie głębokości, kąta, odległości od końca igły do struktury docelowej oraz odchylenia od planu leczenia pozwalają podnieść prędkość i skuteczność konieczne do szybkiego i pewnego wykonywania zabiegów. Poza funkcją Precise Intervention do dyspozycji lekarzy są również elementy sterujące na gantry OnPlan zapewniające sprawny przebieg pracy.
Automatyczne śledzenie igły
Funkcja prowadzenia igły Precise Intervention usprawnia prowadzenie zabiegów interwencyjnych pod kontrolą obrazowania CT. Automatyczne obliczanie głębokości, kąta, odległości od końca igły do struktury docelowej oraz odchylenia od planu leczenia pozwalają podnieść prędkość i skuteczność konieczne do szybkiego i pewnego wykonywania zabiegów. Poza funkcją Precise Intervention do dyspozycji lekarzy są również elementy sterujące na gantry OnPlan zapewniające sprawny przebieg pracy.
Funkcja prowadzenia igły Precise Intervention usprawnia prowadzenie zabiegów interwencyjnych pod kontrolą obrazowania CT. Automatyczne obliczanie głębokości, kąta, odległości od końca igły do struktury docelowej oraz odchylenia od planu leczenia pozwalają podnieść prędkość i skuteczność konieczne do szybkiego i pewnego wykonywania zabiegów. Poza funkcją Precise Intervention do dyspozycji lekarzy są również elementy sterujące na gantry OnPlan zapewniające sprawny przebieg pracy.
Przewidywalność w nieprzewidywalnym świecie
Przewidywalność w nieprzewidywalnym świecie
Tomograf Incisive CT, zaprojektowany z myślą o łatwości obsługi i niezawodności, zapewnia poczucie większej przewidywalności. Dzięki proaktywnemu monitorowaniu 24 godziny na dobę siedem dni w tygodniu Philips jest w stanie rozwiązać ewentualne problemy szybko i bez konieczności interwencji na miejscu oraz zanim sparaliżują one działalność pracowni diagnostyki. Nasz innowacyjny zestaw proaktywnych usług serwisowych zapewnia zdalną obsługę systemu bez zakłócania codziennej pracy placówki.
Przewidywalność w nieprzewidywalnym świecie
Tomograf Incisive CT, zaprojektowany z myślą o łatwości obsługi i niezawodności, zapewnia poczucie większej przewidywalności. Dzięki proaktywnemu monitorowaniu 24 godziny na dobę siedem dni w tygodniu Philips jest w stanie rozwiązać ewentualne problemy szybko i bez konieczności interwencji na miejscu oraz zanim sparaliżują one działalność pracowni diagnostyki. Nasz innowacyjny zestaw proaktywnych usług serwisowych zapewnia zdalną obsługę systemu bez zakłócania codziennej pracy placówki.
Przewidywalność w nieprzewidywalnym świecie
Tomograf Incisive CT, zaprojektowany z myślą o łatwości obsługi i niezawodności, zapewnia poczucie większej przewidywalności. Dzięki proaktywnemu monitorowaniu 24 godziny na dobę siedem dni w tygodniu Philips jest w stanie rozwiązać ewentualne problemy szybko i bez konieczności interwencji na miejscu oraz zanim sparaliżują one działalność pracowni diagnostyki. Nasz innowacyjny zestaw proaktywnych usług serwisowych zapewnia zdalną obsługę systemu bez zakłócania codziennej pracy placówki.
Tomograf Incisive CT, zaprojektowany z myślą o łatwości obsługi i niezawodności, zapewnia poczucie większej przewidywalności. Dzięki proaktywnemu monitorowaniu 24 godziny na dobę siedem dni w tygodniu Philips jest w stanie rozwiązać ewentualne problemy szybko i bez konieczności interwencji na miejscu oraz zanim sparaliżują one działalność pracowni diagnostyki. Nasz innowacyjny zestaw proaktywnych usług serwisowych zapewnia zdalną obsługę systemu bez zakłócania codziennej pracy placówki.
Badania serca z kompensacją ruchu wsparte AI
Badania serca z kompensacją ruchu wsparte AI
Przez długi czas ruch stanowił spore wyzwanie w obrazowaniu serca, zwłaszcza u osób z wysoką częstością tętna. Funkcja Precise Cardiac, stosowana prospektywnie lub retrospektywnie, koryguje ruch przy wysokich częstościach tętna, podnosząc jakość obrazów.
Badania serca z kompensacją ruchu wsparte AI
Przez długi czas ruch stanowił spore wyzwanie w obrazowaniu serca, zwłaszcza u osób z wysoką częstością tętna. Funkcja Precise Cardiac, stosowana prospektywnie lub retrospektywnie, koryguje ruch przy wysokich częstościach tętna, podnosząc jakość obrazów.
Badania serca z kompensacją ruchu wsparte AI
Przez długi czas ruch stanowił spore wyzwanie w obrazowaniu serca, zwłaszcza u osób z wysoką częstością tętna. Funkcja Precise Cardiac, stosowana prospektywnie lub retrospektywnie, koryguje ruch przy wysokich częstościach tętna, podnosząc jakość obrazów.
Nasza gwarancja Tube for Life¹ to absolutnie bezprecedensowe rozwiązanie, które może obniżyć szacowane koszty eksploatacji aż o 420 000 dolarów². Ponieważ jesteśmy absolutnie przekonani o niezawodności lampy vMRC, w razie konieczności wymienimy ją nieodpłatnie w okresie eksploatacji systemu¹.
Gwarancja Tube for Life
Nasza gwarancja Tube for Life¹ to absolutnie bezprecedensowe rozwiązanie, które może obniżyć szacowane koszty eksploatacji aż o 420 000 dolarów². Ponieważ jesteśmy absolutnie przekonani o niezawodności lampy vMRC, w razie konieczności wymienimy ją nieodpłatnie w okresie eksploatacji systemu¹.
Gwarancja Tube for Life
Nasza gwarancja Tube for Life¹ to absolutnie bezprecedensowe rozwiązanie, które może obniżyć szacowane koszty eksploatacji aż o 420 000 dolarów². Ponieważ jesteśmy absolutnie przekonani o niezawodności lampy vMRC, w razie konieczności wymienimy ją nieodpłatnie w okresie eksploatacji systemu¹.
Nasza gwarancja Tube for Life¹ to absolutnie bezprecedensowe rozwiązanie, które może obniżyć szacowane koszty eksploatacji aż o 420 000 dolarów². Ponieważ jesteśmy absolutnie przekonani o niezawodności lampy vMRC, w razie konieczności wymienimy ją nieodpłatnie w okresie eksploatacji systemu¹.
Rozwój placówki
Rozwój placówki
Wyobraź sobie, że nie musisz się już martwić o codzienne koszty związane z użytkowaniem aparatu, a zakupiony tomograf est wyposażony w technologie, które są na bieżąco aktualizowane, i możesz go modernizować tak, aby nadążał za tempem rozwoju Twojej placówki. Jeśli podoba Ci się taka wizja, zachęcamy do skorzystania z nowych rozwiązań, dzięki którym zachowasz konkurencyjność i kontrolę nad kosztami, a jednocześnie podniesiesz poziom opieki nad pacjentem.
Rozwój placówki
Wyobraź sobie, że nie musisz się już martwić o codzienne koszty związane z użytkowaniem aparatu, a zakupiony tomograf est wyposażony w technologie, które są na bieżąco aktualizowane, i możesz go modernizować tak, aby nadążał za tempem rozwoju Twojej placówki. Jeśli podoba Ci się taka wizja, zachęcamy do skorzystania z nowych rozwiązań, dzięki którym zachowasz konkurencyjność i kontrolę nad kosztami, a jednocześnie podniesiesz poziom opieki nad pacjentem.
Rozwój placówki
Wyobraź sobie, że nie musisz się już martwić o codzienne koszty związane z użytkowaniem aparatu, a zakupiony tomograf est wyposażony w technologie, które są na bieżąco aktualizowane, i możesz go modernizować tak, aby nadążał za tempem rozwoju Twojej placówki. Jeśli podoba Ci się taka wizja, zachęcamy do skorzystania z nowych rozwiązań, dzięki którym zachowasz konkurencyjność i kontrolę nad kosztami, a jednocześnie podniesiesz poziom opieki nad pacjentem.
Wyobraź sobie, że nie musisz się już martwić o codzienne koszty związane z użytkowaniem aparatu, a zakupiony tomograf est wyposażony w technologie, które są na bieżąco aktualizowane, i możesz go modernizować tak, aby nadążał za tempem rozwoju Twojej placówki. Jeśli podoba Ci się taka wizja, zachęcamy do skorzystania z nowych rozwiązań, dzięki którym zachowasz konkurencyjność i kontrolę nad kosztami, a jednocześnie podniesiesz poziom opieki nad pacjentem.
Konkurencyjność i nowoczesność
Rozwiązanie Technology Maximizer
Przystąpienie do programu Technology Maximizer pozwala zmaksymalizować zwrot z inwestycji i zyskać pewność, że system będzie wyposażony we wszystkie potrzebne funkcje kliniczne. Sprzęt nie będzie pozostał w tyle i zyska szybki dostęp do innowacyjnych rozwiązań, eliminując konieczność dokonywania szeregu kolejnych inwestycji.
Rozwiązanie Technology Maximizer
Przystąpienie do programu Technology Maximizer pozwala zmaksymalizować zwrot z inwestycji i zyskać pewność, że system będzie wyposażony we wszystkie potrzebne funkcje kliniczne. Sprzęt nie będzie pozostał w tyle i zyska szybki dostęp do innowacyjnych rozwiązań, eliminując konieczność dokonywania szeregu kolejnych inwestycji.
Rozwiązanie Technology Maximizer
Przystąpienie do programu Technology Maximizer pozwala zmaksymalizować zwrot z inwestycji i zyskać pewność, że system będzie wyposażony we wszystkie potrzebne funkcje kliniczne. Sprzęt nie będzie pozostał w tyle i zyska szybki dostęp do innowacyjnych rozwiązań, eliminując konieczność dokonywania szeregu kolejnych inwestycji.
Przystąpienie do programu Technology Maximizer pozwala zmaksymalizować zwrot z inwestycji i zyskać pewność, że system będzie wyposażony we wszystkie potrzebne funkcje kliniczne. Sprzęt nie będzie pozostał w tyle i zyska szybki dostęp do innowacyjnych rozwiązań, eliminując konieczność dokonywania szeregu kolejnych inwestycji.
Więcej czynności wykonywanych z poziomu skanera
Sterowanie OnPlan na gantry po stronie pacjenta
Aby ograniczyć ilość czasu, jaki pacjent spędza sam, elementy sterujące OnPlan umieszczono na na gantry w pobliżu pacjenta. Dzięki temu technik może wykonywać część czynności takich jak np. konfiguracja systemu i wstępna regulacja ustawień skanowania bezpośrednio z poziomu aparatu. Inteligentne rozwiązania wdrożone na wszystkich etapach badania zapewniają spójność między operatorami i krótszy o 19% czas oczekiwania na wyniki3.
Sterowanie OnPlan na gantry po stronie pacjenta
Aby ograniczyć ilość czasu, jaki pacjent spędza sam, elementy sterujące OnPlan umieszczono na na gantry w pobliżu pacjenta. Dzięki temu technik może wykonywać część czynności takich jak np. konfiguracja systemu i wstępna regulacja ustawień skanowania bezpośrednio z poziomu aparatu. Inteligentne rozwiązania wdrożone na wszystkich etapach badania zapewniają spójność między operatorami i krótszy o 19% czas oczekiwania na wyniki3.
Sterowanie OnPlan na gantry po stronie pacjenta
Aby ograniczyć ilość czasu, jaki pacjent spędza sam, elementy sterujące OnPlan umieszczono na na gantry w pobliżu pacjenta. Dzięki temu technik może wykonywać część czynności takich jak np. konfiguracja systemu i wstępna regulacja ustawień skanowania bezpośrednio z poziomu aparatu. Inteligentne rozwiązania wdrożone na wszystkich etapach badania zapewniają spójność między operatorami i krótszy o 19% czas oczekiwania na wyniki3.
Aby ograniczyć ilość czasu, jaki pacjent spędza sam, elementy sterujące OnPlan umieszczono na na gantry w pobliżu pacjenta. Dzięki temu technik może wykonywać część czynności takich jak np. konfiguracja systemu i wstępna regulacja ustawień skanowania bezpośrednio z poziomu aparatu. Inteligentne rozwiązania wdrożone na wszystkich etapach badania zapewniają spójność między operatorami i krótszy o 19% czas oczekiwania na wyniki3.
Większa pewność i krótszy czas opisywania badań
Większa pewność i krótszy czas opisywania badań
Funkcja Precise Image, wykorzystująca technologię głębokiego uczenia się opartą na sieciach neuronowych, pozwala radykalnie ograniczyć dawkę promieniowania i szum na obrazach, a jednocześnie znacząco podnieść wykrywanie zmian na obrazach z niskim wzmocnieniem kontrastowym i skrócić czas opisywania badań. Korzystanie z funkcji Precise Image oznacza redukcję dawki promieniowania o nawet 80%, ograniczenie szumu do 85% i poprawę wykrywania zmian przy niskim wzmocnieniu kontrastowym aż o 60%<sup>4</sup>.
Większa pewność i krótszy czas opisywania badań
Funkcja Precise Image, wykorzystująca technologię głębokiego uczenia się opartą na sieciach neuronowych, pozwala radykalnie ograniczyć dawkę promieniowania i szum na obrazach, a jednocześnie znacząco podnieść wykrywanie zmian na obrazach z niskim wzmocnieniem kontrastowym i skrócić czas opisywania badań. Korzystanie z funkcji Precise Image oznacza redukcję dawki promieniowania o nawet 80%, ograniczenie szumu do 85% i poprawę wykrywania zmian przy niskim wzmocnieniu kontrastowym aż o 60%<sup>4</sup>.
Większa pewność i krótszy czas opisywania badań
Funkcja Precise Image, wykorzystująca technologię głębokiego uczenia się opartą na sieciach neuronowych, pozwala radykalnie ograniczyć dawkę promieniowania i szum na obrazach, a jednocześnie znacząco podnieść wykrywanie zmian na obrazach z niskim wzmocnieniem kontrastowym i skrócić czas opisywania badań. Korzystanie z funkcji Precise Image oznacza redukcję dawki promieniowania o nawet 80%, ograniczenie szumu do 85% i poprawę wykrywania zmian przy niskim wzmocnieniu kontrastowym aż o 60%<sup>4</sup>.
Funkcja Precise Image, wykorzystująca technologię głębokiego uczenia się opartą na sieciach neuronowych, pozwala radykalnie ograniczyć dawkę promieniowania i szum na obrazach, a jednocześnie znacząco podnieść wykrywanie zmian na obrazach z niskim wzmocnieniem kontrastowym i skrócić czas opisywania badań. Korzystanie z funkcji Precise Image oznacza redukcję dawki promieniowania o nawet 80%, ograniczenie szumu do 85% i poprawę wykrywania zmian przy niskim wzmocnieniu kontrastowym aż o 60%<sup>4</sup>.
Automatyczne pozycjonowanie wsparte AI
Automatyczne pozycjonowanie wsparte AI
Niedokładne pozycjonowanie pacjenta to powszechny i często opisywany problem w przypadku obrazowania CT, który może prowadzić do niepożądanych konsekwencji, jak konieczność zastosowania zbyt dużej dawki promieniowania dla pacjenta i szum na obrazie<sup>5</sup>. Dzięki funkcji Precise Position sterowana przez sztuczną inteligencję kamera zapewnia w pełni automatyczne i dużo dokładniejsze pozycjonowanie pacjenta oraz zachowanie większej zgodności pomiędzy różnymi operatorami w czasie.
Automatyczne pozycjonowanie wsparte AI
Niedokładne pozycjonowanie pacjenta to powszechny i często opisywany problem w przypadku obrazowania CT, który może prowadzić do niepożądanych konsekwencji, jak konieczność zastosowania zbyt dużej dawki promieniowania dla pacjenta i szum na obrazie<sup>5</sup>. Dzięki funkcji Precise Position sterowana przez sztuczną inteligencję kamera zapewnia w pełni automatyczne i dużo dokładniejsze pozycjonowanie pacjenta oraz zachowanie większej zgodności pomiędzy różnymi operatorami w czasie.
Automatyczne pozycjonowanie wsparte AI
Niedokładne pozycjonowanie pacjenta to powszechny i często opisywany problem w przypadku obrazowania CT, który może prowadzić do niepożądanych konsekwencji, jak konieczność zastosowania zbyt dużej dawki promieniowania dla pacjenta i szum na obrazie<sup>5</sup>. Dzięki funkcji Precise Position sterowana przez sztuczną inteligencję kamera zapewnia w pełni automatyczne i dużo dokładniejsze pozycjonowanie pacjenta oraz zachowanie większej zgodności pomiędzy różnymi operatorami w czasie.
Niedokładne pozycjonowanie pacjenta to powszechny i często opisywany problem w przypadku obrazowania CT, który może prowadzić do niepożądanych konsekwencji, jak konieczność zastosowania zbyt dużej dawki promieniowania dla pacjenta i szum na obrazie<sup>5</sup>. Dzięki funkcji Precise Position sterowana przez sztuczną inteligencję kamera zapewnia w pełni automatyczne i dużo dokładniejsze pozycjonowanie pacjenta oraz zachowanie większej zgodności pomiędzy różnymi operatorami w czasie.
Automatyczne śledzenie igły
Automatyczne śledzenie igły
Funkcja prowadzenia igły Precise Intervention usprawnia prowadzenie zabiegów interwencyjnych pod kontrolą obrazowania CT. Automatyczne obliczanie głębokości, kąta, odległości od końca igły do struktury docelowej oraz odchylenia od planu leczenia pozwalają podnieść prędkość i skuteczność konieczne do szybkiego i pewnego wykonywania zabiegów. Poza funkcją Precise Intervention do dyspozycji lekarzy są również elementy sterujące na gantry OnPlan zapewniające sprawny przebieg pracy.
Automatyczne śledzenie igły
Funkcja prowadzenia igły Precise Intervention usprawnia prowadzenie zabiegów interwencyjnych pod kontrolą obrazowania CT. Automatyczne obliczanie głębokości, kąta, odległości od końca igły do struktury docelowej oraz odchylenia od planu leczenia pozwalają podnieść prędkość i skuteczność konieczne do szybkiego i pewnego wykonywania zabiegów. Poza funkcją Precise Intervention do dyspozycji lekarzy są również elementy sterujące na gantry OnPlan zapewniające sprawny przebieg pracy.
Automatyczne śledzenie igły
Funkcja prowadzenia igły Precise Intervention usprawnia prowadzenie zabiegów interwencyjnych pod kontrolą obrazowania CT. Automatyczne obliczanie głębokości, kąta, odległości od końca igły do struktury docelowej oraz odchylenia od planu leczenia pozwalają podnieść prędkość i skuteczność konieczne do szybkiego i pewnego wykonywania zabiegów. Poza funkcją Precise Intervention do dyspozycji lekarzy są również elementy sterujące na gantry OnPlan zapewniające sprawny przebieg pracy.
Funkcja prowadzenia igły Precise Intervention usprawnia prowadzenie zabiegów interwencyjnych pod kontrolą obrazowania CT. Automatyczne obliczanie głębokości, kąta, odległości od końca igły do struktury docelowej oraz odchylenia od planu leczenia pozwalają podnieść prędkość i skuteczność konieczne do szybkiego i pewnego wykonywania zabiegów. Poza funkcją Precise Intervention do dyspozycji lekarzy są również elementy sterujące na gantry OnPlan zapewniające sprawny przebieg pracy.
Przewidywalność w nieprzewidywalnym świecie
Przewidywalność w nieprzewidywalnym świecie
Tomograf Incisive CT, zaprojektowany z myślą o łatwości obsługi i niezawodności, zapewnia poczucie większej przewidywalności. Dzięki proaktywnemu monitorowaniu 24 godziny na dobę siedem dni w tygodniu Philips jest w stanie rozwiązać ewentualne problemy szybko i bez konieczności interwencji na miejscu oraz zanim sparaliżują one działalność pracowni diagnostyki. Nasz innowacyjny zestaw proaktywnych usług serwisowych zapewnia zdalną obsługę systemu bez zakłócania codziennej pracy placówki.
Przewidywalność w nieprzewidywalnym świecie
Tomograf Incisive CT, zaprojektowany z myślą o łatwości obsługi i niezawodności, zapewnia poczucie większej przewidywalności. Dzięki proaktywnemu monitorowaniu 24 godziny na dobę siedem dni w tygodniu Philips jest w stanie rozwiązać ewentualne problemy szybko i bez konieczności interwencji na miejscu oraz zanim sparaliżują one działalność pracowni diagnostyki. Nasz innowacyjny zestaw proaktywnych usług serwisowych zapewnia zdalną obsługę systemu bez zakłócania codziennej pracy placówki.
Przewidywalność w nieprzewidywalnym świecie
Tomograf Incisive CT, zaprojektowany z myślą o łatwości obsługi i niezawodności, zapewnia poczucie większej przewidywalności. Dzięki proaktywnemu monitorowaniu 24 godziny na dobę siedem dni w tygodniu Philips jest w stanie rozwiązać ewentualne problemy szybko i bez konieczności interwencji na miejscu oraz zanim sparaliżują one działalność pracowni diagnostyki. Nasz innowacyjny zestaw proaktywnych usług serwisowych zapewnia zdalną obsługę systemu bez zakłócania codziennej pracy placówki.
Tomograf Incisive CT, zaprojektowany z myślą o łatwości obsługi i niezawodności, zapewnia poczucie większej przewidywalności. Dzięki proaktywnemu monitorowaniu 24 godziny na dobę siedem dni w tygodniu Philips jest w stanie rozwiązać ewentualne problemy szybko i bez konieczności interwencji na miejscu oraz zanim sparaliżują one działalność pracowni diagnostyki. Nasz innowacyjny zestaw proaktywnych usług serwisowych zapewnia zdalną obsługę systemu bez zakłócania codziennej pracy placówki.
Badania serca z kompensacją ruchu wsparte AI
Badania serca z kompensacją ruchu wsparte AI
Przez długi czas ruch stanowił spore wyzwanie w obrazowaniu serca, zwłaszcza u osób z wysoką częstością tętna. Funkcja Precise Cardiac, stosowana prospektywnie lub retrospektywnie, koryguje ruch przy wysokich częstościach tętna, podnosząc jakość obrazów.
Badania serca z kompensacją ruchu wsparte AI
Przez długi czas ruch stanowił spore wyzwanie w obrazowaniu serca, zwłaszcza u osób z wysoką częstością tętna. Funkcja Precise Cardiac, stosowana prospektywnie lub retrospektywnie, koryguje ruch przy wysokich częstościach tętna, podnosząc jakość obrazów.
Badania serca z kompensacją ruchu wsparte AI
Przez długi czas ruch stanowił spore wyzwanie w obrazowaniu serca, zwłaszcza u osób z wysoką częstością tętna. Funkcja Precise Cardiac, stosowana prospektywnie lub retrospektywnie, koryguje ruch przy wysokich częstościach tętna, podnosząc jakość obrazów.
¹Okres eksploatacji produktu został określony przez firmę Philips na 10 lat. Dostępność gwarancji Tube for Life zależy od kraju. Szczegółowe informacje można uzyskać, kontaktując się z lokalnym przedstawicielem firmy Philips.
²Rzeczywiste koszty operacyjne mogą się znacznie różnić z uwagi na liczne zmienne, jak marka i model tomografu, wielkość szpitala/ośrodka diagnostyki obrazowej, różnorodność przypadków czy intensywność eksploatacji. Potencjalne oszczędności szacowane są w oparciu o wyeliminowaną konieczność zakupu nowej lampy (której średnia cena wynosi 140 000 USD) w trakcie 10-letniego okresu eksploatacji tomografu oraz szacowany okres eksploatacji lampy wynoszący trzy lata. Nie ma gwarancji, że wszyscy osiągną taki rezultat.
³W oparciu o badanie Oz Radiology Group. Wyniki studiów przypadków nie pozwalają przewidzieć wyników w innych przypadkach, które mogą się różnić.
<sup>4</sup>Niższy szum, lepsza wykrywalność przy niższym wzmocnieniu kontrastowym i/lub ograniczenie dawki testowano z użyciem referencyjnych protokołów do obrazowania ciała. Wszystkie wskaźniki badano na fantomach. Testy wykrywalności przeprowadzono przy zastosowaniu warstw 1,0 mm na fantomie jakości obrazu MITA CT IQ Phantom (CCT183, The Phantom Laboratory) z użyciem automatycznego narzędzia „CHO” (Channelized Hotelling Observer). Dane na podstawie badań własnych.
⁵Na podstawie oceny wewnętrznej pięciu ekspertów firmy Philips, w której porównano pozycjonowanie ręczne z pozycjonowaniem z pomocą funkcji Precise Positioning w 40 przypadkach klinicznych z użyciem fantomu ludzkiego ciała. Uzyskane wyniki nie pozwalają przewidzieć wyników w innych przypadkach, które mogą być inne.
Niniejsza treść nie jest przeznaczona dla odbiorców z USA.
Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.
Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.
Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.
Wchodzisz na polską stronę Philips Healthcare
Please select the checkbox
Strona przeznaczona wyłącznie dla osób, które stosują wyroby medyczne jako profesjonaliści, w tym osób wykonujących zawody medyczne, osób działających na rzecz podmiotów ochrony zdrowia lub podmiotów prowadzących obrót wyrobami medycznymi w charakterze profesjonalnym.