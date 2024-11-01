Skrócenie czasu do rozpoczęcia leczenia

Rozwiązanie to pozwala na sprawne przechodzenie od etapu obrazowania do planowania dzięki wbudowanym w tomograf narzędziom do wirtualnej symulacji i umieszczania znaczników na ciele pacjenta. Aplikacja TumorLOC firmy Philips zapewnia precyzyjne wyniki oraz sprawne dodawanie znaczników i wykonywanie wirtualnej symulacji bezpośrednio z poziomu konsoli tomografu. Dostępne narzędzia wspomagają lokalizację izocentrum, generowanie projekcji maksymalnej, minimalnej i średniej intensywności, konturowanie objętości docelowych i krytycznych struktur, umieszczanie wiązki oraz ustalanie parametrów na potrzeby badań rutynowych i z bramkowaniem oddechem.