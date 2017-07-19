Wyszukiwane terminy

Nagłówek obrazu diagnostycznego

Zobacz, jaką przewagę daje tomograf komputerowy z detektorem spektralnym

 

Opracowany przez firmę Philips tomograf komputerowy w pełni oparty na detektorze spektralnym pozwala uzyskać konwencjonalne i spektralne dane z użyciem niskiej dawki — bez konieczności zmiany sposobu pracy. Tomografia komputerowa oparta na detektorze spektralnym daje możliwość uzyskania żądanych obrazów w ramach pojedynczej ekspozycji, bez stosowania specjalnych trybów skanowania, a jej wyniki są dostępne natychmiast. Konieczność dokonywania wyboru pomiędzy uwidocznieniem struktur anatomicznych a identyfikacją składu chemicznego to już przeszłość.

 

Przewiń na dół, aby zobaczyć porównanie

Kontakt z nami

Jeden przypadek, dwie metody

 

W celu zobrazowania możliwości tomografu komputerowego z detektorem spektralnym prezentujemy dwóch hipotetycznych pacjentów o takim samym profilu zdrowotnym, narzekających na ból brzucha. Ich lekarze zlecili badanie metodą tomografii komputerowej, aby uzyskać więcej danych. Jeden z pacjentów został poddany badaniu metodą konwencjonalnej tomografii komputerowej, a drugi — tomografii komputerowej z użyciem detektora spektralnego. W przypadku obu pacjentów przebieg procedury jest taki sam. Niemal identyczny jest również sposób pracy personelu szpitala.

Konwencjonalny skan CT

Connor P.

Wiek: 51

Wzrost: 183 cm"

Masa ciała: 79 kg

 

Skan CTA jamy brzusznej z 70-sekundowym opóźnieniem wstrzyknięcia środka kontrastowego

Skan CT z użyciem detektora spektralnego

Tom M.

Wiek: 50

Wzrost: 180 cm"

Masa ciała: 75 kg

 

Skan CTA jamy brzusznej z 70-sekundowym opóźnieniem wstrzyknięcia środka kontrastowego

Podczas skanowania CT uzyskiwany jest konwencjonalny obraz CT przedstawiający struktury anatomiczne w jamie brzusznej.

Konwencjonalny obraz CT

Tradycyjny obraz CT

Obraz uzyskany z użyciem tomografu komputerowego z detektorem spektralnym

Obraz uzyskany z użyciem aparatu IQon Spectral CT

Co jednak zrobić w sytuacji, gdy pojedyncza projekcja to za mało?

 

W celu ustalenia jednoznacznego rozpoznania w tym hipotetycznym przypadku radiolodzy potrzebują większej ilości informacji na temat guza widocznego w trzustce.

Konwencjonalny obraz CT

Jeśli obraz uzyskany tradycyjną techniką tomografii komputerowej nie daje jednoznacznych odpowiedzi, konieczne może być poddanie pacjenta dodatkowemu obrazowaniu.

Obraz uzyskany tradycyjną techniką tomografii komputerowej

Obraz uzyskany z użyciem tomografu komputerowego z detektorem spektralnym

W przeciwieństwie do tradycyjnych obrazów CT obrazy uzyskane z użyciem detektora spektralnego za każdym razem dostarczają pełnych danych spektralnych — bez konieczności jakichkolwiek niestandardowych przygotowań czy specjalnej konfiguracji. Daje to możliwość retrospektywnej analizy danych spektralnych na dowolnym obrazie i z użyciem szerokiej gamy narzędzi do wizualizacji danych spektralnych. Możliwe jest np. dostosowanie poziomu monoenergetycznego czy uzyskanie map efektywnej liczby atomowej (Z effective). Spójrz niżej, aby się przekonać.

Suwak energii

Suwak energii

Mapowanie składu

Mapowanie składu

Dodatkowy widok MonoE

Dodatkowy widok MonoE

Banner portalu Portal

Podstawowe cechy

Jak to działa

 

Detektor spektralny równocześnie pochłania i różnicuje wysoką i niską energię (zawarte w pojedynczej wieloenergetycznej wiązce RTG). Wyniki spektralne są pozyskiwane w ramach pojedynczego skanowania — bez konieczności stosowania specjalnych trybów.

Rozmowa z Orenem Zarchinem

Wyniki analizy spektralnej dostępne w dowolnym momencie i w każdym miejscu. Pojedynczy obiekt DICOM zawiera wystarczającą ilość informacji do analizy retrospektywnej.

Jak działa spektralna tomografia komputerowa

Tomografia komputerowa oparta na detektorze spektralnym umożliwia równoczesne pochłanianie i różnicowanie wysokiej i niskiej energii (zawartych w pojedynczej wieloenergetycznej wiązce RTG) na poziomie detektora.

Kontakt

Kontakt

 

Aby uzyskać więcej informacji na temat tomografu komputerowego z detektorem spektralnym, prosimy o kontakt.

Uzyskaj informacje
*

Informacje kontaktowe

* To pole jest wymagane

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Prosimy o doprecyzowanie czego oczekujesz w odpowiedzi

We work with partners and distributors who may contact you about this Philips product on our behalf.

*
*

Co to oznacza?

Final CEE consent

Prezentacja obrazu

To coś więcej niż tylko obraz.
To kluczowy moment.


Dowiedz się, w jaki sposób tomograf komputerowy z detektorem spektralnym łączy aspekty związane z jakością obrazów, dawką i przebiegiem pracy.

Dowiedz się więcej

Zawsze jesteśmy zainteresowani współpracą.

Daj nam znać, jak możemy Ci pomóc.

1
Wybierz interesujący Cię obszar
2
Szczegóły kontaktu

Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.

Rozumiem

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.

Rozumiem

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.

Wchodzisz na polską stronę Philips Healthcare
Please select the checkbox

Strona przeznaczona wyłącznie dla osób, które stosują wyroby medyczne jako profesjonaliści, w tym osób wykonujących zawody medyczne, osób działających na rzecz podmiotów ochrony zdrowia lub podmiotów prowadzących obrót wyrobami medycznymi w charakterze profesjonalnym.

Czy jesteś osobą spełniającą powyższe kryteria?

TAK NIE