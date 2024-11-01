Dzięki innowacyjnym narzędziom upraszczającym przebieg obrazowania system umożliwia przebadanie większej liczby pacjentów w ciągu dnia i skrócenie czasu oczekiwania na rozpoznanie. Zamontowana na interfejsie dotykowym lampy systemu DigitalDiagnost C90 kamera rejestrująca obraz w czasie rzeczywistym, wybór różnorodnych konfiguracji i technologie automatyzacji przebiegu badań umożliwiają wyjątkowo szybkie wykonywanie badań.
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Dobrze znany użytkownikom produktów firmy Philips interfejs stanowiska akwizycyjnego Eleva umożliwia radiologom i technikom dostosowanie ustawień w celu usprawnienia pracy, dzięki czemu całą uwagę można poświęcić pacjentowi. Indywidualnie dostosowywane ustawienia i automatyzacja procesów znacznie zwiększają wydajność personelu. Dodatkową oszczędność czasu zapewnia dotykowy wyświetlacz, który przyspiesza pracę i minimalizuje liczbę kliknięć.
Intuicyjny przebieg pracy
Dobrze znany użytkownikom produktów firmy Philips interfejs stanowiska akwizycyjnego Eleva umożliwia radiologom i technikom dostosowanie ustawień w celu usprawnienia pracy, dzięki czemu całą uwagę można poświęcić pacjentowi. Indywidualnie dostosowywane ustawienia i automatyzacja procesów znacznie zwiększają wydajność personelu. Dodatkową oszczędność czasu zapewnia dotykowy wyświetlacz, który przyspiesza pracę i minimalizuje liczbę kliknięć.
Intuicyjny przebieg pracy
Dobrze znany użytkownikom produktów firmy Philips interfejs stanowiska akwizycyjnego Eleva umożliwia radiologom i technikom dostosowanie ustawień w celu usprawnienia pracy, dzięki czemu całą uwagę można poświęcić pacjentowi. Indywidualnie dostosowywane ustawienia i automatyzacja procesów znacznie zwiększają wydajność personelu. Dodatkową oszczędność czasu zapewnia dotykowy wyświetlacz, który przyspiesza pracę i minimalizuje liczbę kliknięć.
Dobrze znany użytkownikom produktów firmy Philips interfejs stanowiska akwizycyjnego Eleva umożliwia radiologom i technikom dostosowanie ustawień w celu usprawnienia pracy, dzięki czemu całą uwagę można poświęcić pacjentowi. Indywidualnie dostosowywane ustawienia i automatyzacja procesów znacznie zwiększają wydajność personelu. Dodatkową oszczędność czasu zapewnia dotykowy wyświetlacz, który przyspiesza pracę i minimalizuje liczbę kliknięć.
Pewność diagnostyczna
Pewność diagnostyczna
Oprogramowanie do przetwarzania obrazów UNIQUE 2 wykorzystuje rozwiązania następnej generacji zapewniające świetną jakość obrazów wszystkich obszarów anatomicznych. Oprogramowanie zapewnia szybkie uzyskiwanie cyfrowych obrazów wyjątkowej jakości. Dzięki jednolitemu czarnemu tłu, zmniejszeniu szumu oraz automatycznemu uwydatnianiu drobnych szczegółów obrazy są znacznie czytelniejsze.
Pewność diagnostyczna
Oprogramowanie do przetwarzania obrazów UNIQUE 2 wykorzystuje rozwiązania następnej generacji zapewniające świetną jakość obrazów wszystkich obszarów anatomicznych. Oprogramowanie zapewnia szybkie uzyskiwanie cyfrowych obrazów wyjątkowej jakości. Dzięki jednolitemu czarnemu tłu, zmniejszeniu szumu oraz automatycznemu uwydatnianiu drobnych szczegółów obrazy są znacznie czytelniejsze.
Pewność diagnostyczna
Oprogramowanie do przetwarzania obrazów UNIQUE 2 wykorzystuje rozwiązania następnej generacji zapewniające świetną jakość obrazów wszystkich obszarów anatomicznych. Oprogramowanie zapewnia szybkie uzyskiwanie cyfrowych obrazów wyjątkowej jakości. Dzięki jednolitemu czarnemu tłu, zmniejszeniu szumu oraz automatycznemu uwydatnianiu drobnych szczegółów obrazy są znacznie czytelniejsze.
Oprogramowanie do przetwarzania obrazów UNIQUE 2 wykorzystuje rozwiązania następnej generacji zapewniające świetną jakość obrazów wszystkich obszarów anatomicznych. Oprogramowanie zapewnia szybkie uzyskiwanie cyfrowych obrazów wyjątkowej jakości. Dzięki jednolitemu czarnemu tłu, zmniejszeniu szumu oraz automatycznemu uwydatnianiu drobnych szczegółów obrazy są znacznie czytelniejsze.
Szybkie przeprowadzanie badań dzięki interfejsowi dotykowemu lampy Eleva
Szybkie przeprowadzanie badań dzięki interfejsowi dotykowemu lampy Eleva
Nowoczesny, intuicyjny interfejs dotykowy lampy Eleva pozwala na szybką zmianę większości istotnych parametrów obrazowania bezpośrednio z poziomu lampy. Zapewnia on również opcjonalny widok z kamery rejestrującej obraz w czasie rzeczywistym, który pomaga w pozycjonowaniu pacjenta.
Szybkie przeprowadzanie badań dzięki interfejsowi dotykowemu lampy Eleva
Nowoczesny, intuicyjny interfejs dotykowy lampy Eleva pozwala na szybką zmianę większości istotnych parametrów obrazowania bezpośrednio z poziomu lampy. Zapewnia on również opcjonalny widok z kamery rejestrującej obraz w czasie rzeczywistym, który pomaga w pozycjonowaniu pacjenta.
Szybkie przeprowadzanie badań dzięki interfejsowi dotykowemu lampy Eleva
Nowoczesny, intuicyjny interfejs dotykowy lampy Eleva pozwala na szybką zmianę większości istotnych parametrów obrazowania bezpośrednio z poziomu lampy. Zapewnia on również opcjonalny widok z kamery rejestrującej obraz w czasie rzeczywistym, który pomaga w pozycjonowaniu pacjenta.
Szybkie przeprowadzanie badań dzięki interfejsowi dotykowemu lampy Eleva
Szybkie przeprowadzanie badań dzięki interfejsowi dotykowemu lampy Eleva
Nowoczesny, intuicyjny interfejs dotykowy lampy Eleva pozwala na szybką zmianę większości istotnych parametrów obrazowania bezpośrednio z poziomu lampy. Zapewnia on również opcjonalny widok z kamery rejestrującej obraz w czasie rzeczywistym, który pomaga w pozycjonowaniu pacjenta.
Wartość ekonomiczna
Wartość ekonomiczna
Konfigurację systemu DigitalDiagnost można dostosować do możliwości finansowych i potrzeb klinicznych placówki. System DigitalDiagnost C90 dostępny jest w wielu wariantach różniących się detektorami oraz funkcjami, np. znacząco obniżającą koszty możliwością używania jednego detektora SkyPlate w różnych systemach radiografii cyfrowej firmy Philips.
Wartość ekonomiczna
Konfigurację systemu DigitalDiagnost można dostosować do możliwości finansowych i potrzeb klinicznych placówki. System DigitalDiagnost C90 dostępny jest w wielu wariantach różniących się detektorami oraz funkcjami, np. znacząco obniżającą koszty możliwością używania jednego detektora SkyPlate w różnych systemach radiografii cyfrowej firmy Philips.
Wartość ekonomiczna
Konfigurację systemu DigitalDiagnost można dostosować do możliwości finansowych i potrzeb klinicznych placówki. System DigitalDiagnost C90 dostępny jest w wielu wariantach różniących się detektorami oraz funkcjami, np. znacząco obniżającą koszty możliwością używania jednego detektora SkyPlate w różnych systemach radiografii cyfrowej firmy Philips.
Konfigurację systemu DigitalDiagnost można dostosować do możliwości finansowych i potrzeb klinicznych placówki. System DigitalDiagnost C90 dostępny jest w wielu wariantach różniących się detektorami oraz funkcjami, np. znacząco obniżającą koszty możliwością używania jednego detektora SkyPlate w różnych systemach radiografii cyfrowej firmy Philips.
Kamera do rejestracji obrazu w czasie rzeczywistym
Kamera do rejestracji obrazu w czasie rzeczywistym
System DigitalDiagnost C90 wyposażono w lampę Eleva z interfejsem dotykowym oraz kamerą rejestrującą obraz w czasie rzeczywistym, która pozwala na sterowanie ustawieniami lampy bezpośrednio w sali badań. Zapewniająca czytelny widok obszaru kolimacji kamera do transmisji obrazu w czasie rzeczywistym pomaga w układaniu pacjenta, pozwalając uniknąć potencjalnych błędów dotyczących nieprecyzyjnych ustawień kolimacji, np. w przypadku pacjentów otyłych.
Kamera do rejestracji obrazu w czasie rzeczywistym
System DigitalDiagnost C90 wyposażono w lampę Eleva z interfejsem dotykowym oraz kamerą rejestrującą obraz w czasie rzeczywistym, która pozwala na sterowanie ustawieniami lampy bezpośrednio w sali badań. Zapewniająca czytelny widok obszaru kolimacji kamera do transmisji obrazu w czasie rzeczywistym pomaga w układaniu pacjenta, pozwalając uniknąć potencjalnych błędów dotyczących nieprecyzyjnych ustawień kolimacji, np. w przypadku pacjentów otyłych.
Kamera do rejestracji obrazu w czasie rzeczywistym
System DigitalDiagnost C90 wyposażono w lampę Eleva z interfejsem dotykowym oraz kamerą rejestrującą obraz w czasie rzeczywistym, która pozwala na sterowanie ustawieniami lampy bezpośrednio w sali badań. Zapewniająca czytelny widok obszaru kolimacji kamera do transmisji obrazu w czasie rzeczywistym pomaga w układaniu pacjenta, pozwalając uniknąć potencjalnych błędów dotyczących nieprecyzyjnych ustawień kolimacji, np. w przypadku pacjentów otyłych.
Kamera do rejestracji obrazu w czasie rzeczywistym
Kamera do rejestracji obrazu w czasie rzeczywistym
System DigitalDiagnost C90 wyposażono w lampę Eleva z interfejsem dotykowym oraz kamerą rejestrującą obraz w czasie rzeczywistym, która pozwala na sterowanie ustawieniami lampy bezpośrednio w sali badań. Zapewniająca czytelny widok obszaru kolimacji kamera do transmisji obrazu w czasie rzeczywistym pomaga w układaniu pacjenta, pozwalając uniknąć potencjalnych błędów dotyczących nieprecyzyjnych ustawień kolimacji, np. w przypadku pacjentów otyłych.
Korzystanie z detektorów w różnych systemach
Korzystanie z detektorów w różnych systemach
Możliwość używania detektorów SkyPlate w różnych zgodnych systemach firmy Philips pozwala ograniczyć liczbę detektorów w pracowni, a tym samym zmniejszyć koszty. Ze względu na szeroki zakres zastosowań mały detektor SkyPlate firmy Philips nadaje się do użytku w różnych pracowniach radiografii cyfrowej i fluoroskopii, także w systemach mobilnych. Duży detektor SkyPlate firmy Philips może być używany do wykonywania ekspozycji swobodnych w różnych badaniach, a dodatkowo można go umieszczać w statywach kostno-płucnych oraz w szufladzie stołu.
Korzystanie z detektorów w różnych systemach
Możliwość używania detektorów SkyPlate w różnych zgodnych systemach firmy Philips pozwala ograniczyć liczbę detektorów w pracowni, a tym samym zmniejszyć koszty. Ze względu na szeroki zakres zastosowań mały detektor SkyPlate firmy Philips nadaje się do użytku w różnych pracowniach radiografii cyfrowej i fluoroskopii, także w systemach mobilnych. Duży detektor SkyPlate firmy Philips może być używany do wykonywania ekspozycji swobodnych w różnych badaniach, a dodatkowo można go umieszczać w statywach kostno-płucnych oraz w szufladzie stołu.
Korzystanie z detektorów w różnych systemach
Możliwość używania detektorów SkyPlate w różnych zgodnych systemach firmy Philips pozwala ograniczyć liczbę detektorów w pracowni, a tym samym zmniejszyć koszty. Ze względu na szeroki zakres zastosowań mały detektor SkyPlate firmy Philips nadaje się do użytku w różnych pracowniach radiografii cyfrowej i fluoroskopii, także w systemach mobilnych. Duży detektor SkyPlate firmy Philips może być używany do wykonywania ekspozycji swobodnych w różnych badaniach, a dodatkowo można go umieszczać w statywach kostno-płucnych oraz w szufladzie stołu.
Możliwość używania detektorów SkyPlate w różnych zgodnych systemach firmy Philips pozwala ograniczyć liczbę detektorów w pracowni, a tym samym zmniejszyć koszty. Ze względu na szeroki zakres zastosowań mały detektor SkyPlate firmy Philips nadaje się do użytku w różnych pracowniach radiografii cyfrowej i fluoroskopii, także w systemach mobilnych. Duży detektor SkyPlate firmy Philips może być używany do wykonywania ekspozycji swobodnych w różnych badaniach, a dodatkowo można go umieszczać w statywach kostno-płucnych oraz w szufladzie stołu.
Technologia ukrywania struktur kostnych Bone Suppression firmy Philips
Technologia ukrywania struktur kostnych Bone Suppression firmy Philips
Oprogramowanie Philips Bone Suppression* pomaga usunąć struktury kostne z obrazów klatki piersiowej w celu uzyskania przejrzystego widoku tkanki miękkiej, który może ułatwić dokładniejsze opisanie obrazu. Technologia Bone Suppression stanowi część platformy Eleva firmy Philips i można z niej korzystać podczas wykonywania wszystkich badań.
Technologia ukrywania struktur kostnych Bone Suppression firmy Philips
Oprogramowanie Philips Bone Suppression* pomaga usunąć struktury kostne z obrazów klatki piersiowej w celu uzyskania przejrzystego widoku tkanki miękkiej, który może ułatwić dokładniejsze opisanie obrazu. Technologia Bone Suppression stanowi część platformy Eleva firmy Philips i można z niej korzystać podczas wykonywania wszystkich badań.
Technologia ukrywania struktur kostnych Bone Suppression firmy Philips
Oprogramowanie Philips Bone Suppression* pomaga usunąć struktury kostne z obrazów klatki piersiowej w celu uzyskania przejrzystego widoku tkanki miękkiej, który może ułatwić dokładniejsze opisanie obrazu. Technologia Bone Suppression stanowi część platformy Eleva firmy Philips i można z niej korzystać podczas wykonywania wszystkich badań.
Technologia ukrywania struktur kostnych Bone Suppression firmy Philips
Technologia ukrywania struktur kostnych Bone Suppression firmy Philips
Oprogramowanie Philips Bone Suppression* pomaga usunąć struktury kostne z obrazów klatki piersiowej w celu uzyskania przejrzystego widoku tkanki miękkiej, który może ułatwić dokładniejsze opisanie obrazu. Technologia Bone Suppression stanowi część platformy Eleva firmy Philips i można z niej korzystać podczas wykonywania wszystkich badań.
Kontrast zbliżony do osiąganego przy użyciu kratki
Kontrast zbliżony do osiąganego przy użyciu kratki
Podczas wykonywania badań radiograficznych bez użycia kratki oprogramowanie SkyFlow Plus firmy Philips tworzy obrazy o kontraście zbliżonym do tego osiąganego przy użyciu kratki. Pozwala to ograniczyć występowanie efektu rozproszonego promieniowania podczas wykonywania badań klatki piersiowej przy łóżku pacjenta bez użycia kratki. SkyFlow Plus to pierwszy w branży algorytm korekcji promieniowania rozproszonego dla mobilnych aparatów do badań klatki piersiowej. Zapewnia wzmocnienie kontrastu na podstawie ilości rozproszonego promieniowania u danego pacjenta.
Kontrast zbliżony do osiąganego przy użyciu kratki
Podczas wykonywania badań radiograficznych bez użycia kratki oprogramowanie SkyFlow Plus firmy Philips tworzy obrazy o kontraście zbliżonym do tego osiąganego przy użyciu kratki. Pozwala to ograniczyć występowanie efektu rozproszonego promieniowania podczas wykonywania badań klatki piersiowej przy łóżku pacjenta bez użycia kratki. SkyFlow Plus to pierwszy w branży algorytm korekcji promieniowania rozproszonego dla mobilnych aparatów do badań klatki piersiowej. Zapewnia wzmocnienie kontrastu na podstawie ilości rozproszonego promieniowania u danego pacjenta.
Kontrast zbliżony do osiąganego przy użyciu kratki
Podczas wykonywania badań radiograficznych bez użycia kratki oprogramowanie SkyFlow Plus firmy Philips tworzy obrazy o kontraście zbliżonym do tego osiąganego przy użyciu kratki. Pozwala to ograniczyć występowanie efektu rozproszonego promieniowania podczas wykonywania badań klatki piersiowej przy łóżku pacjenta bez użycia kratki. SkyFlow Plus to pierwszy w branży algorytm korekcji promieniowania rozproszonego dla mobilnych aparatów do badań klatki piersiowej. Zapewnia wzmocnienie kontrastu na podstawie ilości rozproszonego promieniowania u danego pacjenta.
Kontrast zbliżony do osiąganego przy użyciu kratki
Kontrast zbliżony do osiąganego przy użyciu kratki
Podczas wykonywania badań radiograficznych bez użycia kratki oprogramowanie SkyFlow Plus firmy Philips tworzy obrazy o kontraście zbliżonym do tego osiąganego przy użyciu kratki. Pozwala to ograniczyć występowanie efektu rozproszonego promieniowania podczas wykonywania badań klatki piersiowej przy łóżku pacjenta bez użycia kratki. SkyFlow Plus to pierwszy w branży algorytm korekcji promieniowania rozproszonego dla mobilnych aparatów do badań klatki piersiowej. Zapewnia wzmocnienie kontrastu na podstawie ilości rozproszonego promieniowania u danego pacjenta.
Intuicyjny przebieg pracy
Pewność diagnostyczna
Szybkie przeprowadzanie badań dzięki interfejsowi dotykowemu lampy Eleva
Dobrze znany użytkownikom produktów firmy Philips interfejs stanowiska akwizycyjnego Eleva umożliwia radiologom i technikom dostosowanie ustawień w celu usprawnienia pracy, dzięki czemu całą uwagę można poświęcić pacjentowi. Indywidualnie dostosowywane ustawienia i automatyzacja procesów znacznie zwiększają wydajność personelu. Dodatkową oszczędność czasu zapewnia dotykowy wyświetlacz, który przyspiesza pracę i minimalizuje liczbę kliknięć.
Intuicyjny przebieg pracy
Dobrze znany użytkownikom produktów firmy Philips interfejs stanowiska akwizycyjnego Eleva umożliwia radiologom i technikom dostosowanie ustawień w celu usprawnienia pracy, dzięki czemu całą uwagę można poświęcić pacjentowi. Indywidualnie dostosowywane ustawienia i automatyzacja procesów znacznie zwiększają wydajność personelu. Dodatkową oszczędność czasu zapewnia dotykowy wyświetlacz, który przyspiesza pracę i minimalizuje liczbę kliknięć.
Intuicyjny przebieg pracy
Dobrze znany użytkownikom produktów firmy Philips interfejs stanowiska akwizycyjnego Eleva umożliwia radiologom i technikom dostosowanie ustawień w celu usprawnienia pracy, dzięki czemu całą uwagę można poświęcić pacjentowi. Indywidualnie dostosowywane ustawienia i automatyzacja procesów znacznie zwiększają wydajność personelu. Dodatkową oszczędność czasu zapewnia dotykowy wyświetlacz, który przyspiesza pracę i minimalizuje liczbę kliknięć.
Dobrze znany użytkownikom produktów firmy Philips interfejs stanowiska akwizycyjnego Eleva umożliwia radiologom i technikom dostosowanie ustawień w celu usprawnienia pracy, dzięki czemu całą uwagę można poświęcić pacjentowi. Indywidualnie dostosowywane ustawienia i automatyzacja procesów znacznie zwiększają wydajność personelu. Dodatkową oszczędność czasu zapewnia dotykowy wyświetlacz, który przyspiesza pracę i minimalizuje liczbę kliknięć.
Pewność diagnostyczna
Pewność diagnostyczna
Oprogramowanie do przetwarzania obrazów UNIQUE 2 wykorzystuje rozwiązania następnej generacji zapewniające świetną jakość obrazów wszystkich obszarów anatomicznych. Oprogramowanie zapewnia szybkie uzyskiwanie cyfrowych obrazów wyjątkowej jakości. Dzięki jednolitemu czarnemu tłu, zmniejszeniu szumu oraz automatycznemu uwydatnianiu drobnych szczegółów obrazy są znacznie czytelniejsze.
Pewność diagnostyczna
Oprogramowanie do przetwarzania obrazów UNIQUE 2 wykorzystuje rozwiązania następnej generacji zapewniające świetną jakość obrazów wszystkich obszarów anatomicznych. Oprogramowanie zapewnia szybkie uzyskiwanie cyfrowych obrazów wyjątkowej jakości. Dzięki jednolitemu czarnemu tłu, zmniejszeniu szumu oraz automatycznemu uwydatnianiu drobnych szczegółów obrazy są znacznie czytelniejsze.
Pewność diagnostyczna
Oprogramowanie do przetwarzania obrazów UNIQUE 2 wykorzystuje rozwiązania następnej generacji zapewniające świetną jakość obrazów wszystkich obszarów anatomicznych. Oprogramowanie zapewnia szybkie uzyskiwanie cyfrowych obrazów wyjątkowej jakości. Dzięki jednolitemu czarnemu tłu, zmniejszeniu szumu oraz automatycznemu uwydatnianiu drobnych szczegółów obrazy są znacznie czytelniejsze.
Oprogramowanie do przetwarzania obrazów UNIQUE 2 wykorzystuje rozwiązania następnej generacji zapewniające świetną jakość obrazów wszystkich obszarów anatomicznych. Oprogramowanie zapewnia szybkie uzyskiwanie cyfrowych obrazów wyjątkowej jakości. Dzięki jednolitemu czarnemu tłu, zmniejszeniu szumu oraz automatycznemu uwydatnianiu drobnych szczegółów obrazy są znacznie czytelniejsze.
Szybkie przeprowadzanie badań dzięki interfejsowi dotykowemu lampy Eleva
Szybkie przeprowadzanie badań dzięki interfejsowi dotykowemu lampy Eleva
Nowoczesny, intuicyjny interfejs dotykowy lampy Eleva pozwala na szybką zmianę większości istotnych parametrów obrazowania bezpośrednio z poziomu lampy. Zapewnia on również opcjonalny widok z kamery rejestrującej obraz w czasie rzeczywistym, który pomaga w pozycjonowaniu pacjenta.
Szybkie przeprowadzanie badań dzięki interfejsowi dotykowemu lampy Eleva
Nowoczesny, intuicyjny interfejs dotykowy lampy Eleva pozwala na szybką zmianę większości istotnych parametrów obrazowania bezpośrednio z poziomu lampy. Zapewnia on również opcjonalny widok z kamery rejestrującej obraz w czasie rzeczywistym, który pomaga w pozycjonowaniu pacjenta.
Szybkie przeprowadzanie badań dzięki interfejsowi dotykowemu lampy Eleva
Nowoczesny, intuicyjny interfejs dotykowy lampy Eleva pozwala na szybką zmianę większości istotnych parametrów obrazowania bezpośrednio z poziomu lampy. Zapewnia on również opcjonalny widok z kamery rejestrującej obraz w czasie rzeczywistym, który pomaga w pozycjonowaniu pacjenta.
Szybkie przeprowadzanie badań dzięki interfejsowi dotykowemu lampy Eleva
Szybkie przeprowadzanie badań dzięki interfejsowi dotykowemu lampy Eleva
Nowoczesny, intuicyjny interfejs dotykowy lampy Eleva pozwala na szybką zmianę większości istotnych parametrów obrazowania bezpośrednio z poziomu lampy. Zapewnia on również opcjonalny widok z kamery rejestrującej obraz w czasie rzeczywistym, który pomaga w pozycjonowaniu pacjenta.
Wartość ekonomiczna
Wartość ekonomiczna
Konfigurację systemu DigitalDiagnost można dostosować do możliwości finansowych i potrzeb klinicznych placówki. System DigitalDiagnost C90 dostępny jest w wielu wariantach różniących się detektorami oraz funkcjami, np. znacząco obniżającą koszty możliwością używania jednego detektora SkyPlate w różnych systemach radiografii cyfrowej firmy Philips.
Wartość ekonomiczna
Konfigurację systemu DigitalDiagnost można dostosować do możliwości finansowych i potrzeb klinicznych placówki. System DigitalDiagnost C90 dostępny jest w wielu wariantach różniących się detektorami oraz funkcjami, np. znacząco obniżającą koszty możliwością używania jednego detektora SkyPlate w różnych systemach radiografii cyfrowej firmy Philips.
Wartość ekonomiczna
Konfigurację systemu DigitalDiagnost można dostosować do możliwości finansowych i potrzeb klinicznych placówki. System DigitalDiagnost C90 dostępny jest w wielu wariantach różniących się detektorami oraz funkcjami, np. znacząco obniżającą koszty możliwością używania jednego detektora SkyPlate w różnych systemach radiografii cyfrowej firmy Philips.
Konfigurację systemu DigitalDiagnost można dostosować do możliwości finansowych i potrzeb klinicznych placówki. System DigitalDiagnost C90 dostępny jest w wielu wariantach różniących się detektorami oraz funkcjami, np. znacząco obniżającą koszty możliwością używania jednego detektora SkyPlate w różnych systemach radiografii cyfrowej firmy Philips.
Kamera do rejestracji obrazu w czasie rzeczywistym
Kamera do rejestracji obrazu w czasie rzeczywistym
System DigitalDiagnost C90 wyposażono w lampę Eleva z interfejsem dotykowym oraz kamerą rejestrującą obraz w czasie rzeczywistym, która pozwala na sterowanie ustawieniami lampy bezpośrednio w sali badań. Zapewniająca czytelny widok obszaru kolimacji kamera do transmisji obrazu w czasie rzeczywistym pomaga w układaniu pacjenta, pozwalając uniknąć potencjalnych błędów dotyczących nieprecyzyjnych ustawień kolimacji, np. w przypadku pacjentów otyłych.
Kamera do rejestracji obrazu w czasie rzeczywistym
System DigitalDiagnost C90 wyposażono w lampę Eleva z interfejsem dotykowym oraz kamerą rejestrującą obraz w czasie rzeczywistym, która pozwala na sterowanie ustawieniami lampy bezpośrednio w sali badań. Zapewniająca czytelny widok obszaru kolimacji kamera do transmisji obrazu w czasie rzeczywistym pomaga w układaniu pacjenta, pozwalając uniknąć potencjalnych błędów dotyczących nieprecyzyjnych ustawień kolimacji, np. w przypadku pacjentów otyłych.
Kamera do rejestracji obrazu w czasie rzeczywistym
System DigitalDiagnost C90 wyposażono w lampę Eleva z interfejsem dotykowym oraz kamerą rejestrującą obraz w czasie rzeczywistym, która pozwala na sterowanie ustawieniami lampy bezpośrednio w sali badań. Zapewniająca czytelny widok obszaru kolimacji kamera do transmisji obrazu w czasie rzeczywistym pomaga w układaniu pacjenta, pozwalając uniknąć potencjalnych błędów dotyczących nieprecyzyjnych ustawień kolimacji, np. w przypadku pacjentów otyłych.
Kamera do rejestracji obrazu w czasie rzeczywistym
Kamera do rejestracji obrazu w czasie rzeczywistym
System DigitalDiagnost C90 wyposażono w lampę Eleva z interfejsem dotykowym oraz kamerą rejestrującą obraz w czasie rzeczywistym, która pozwala na sterowanie ustawieniami lampy bezpośrednio w sali badań. Zapewniająca czytelny widok obszaru kolimacji kamera do transmisji obrazu w czasie rzeczywistym pomaga w układaniu pacjenta, pozwalając uniknąć potencjalnych błędów dotyczących nieprecyzyjnych ustawień kolimacji, np. w przypadku pacjentów otyłych.
Korzystanie z detektorów w różnych systemach
Korzystanie z detektorów w różnych systemach
Możliwość używania detektorów SkyPlate w różnych zgodnych systemach firmy Philips pozwala ograniczyć liczbę detektorów w pracowni, a tym samym zmniejszyć koszty. Ze względu na szeroki zakres zastosowań mały detektor SkyPlate firmy Philips nadaje się do użytku w różnych pracowniach radiografii cyfrowej i fluoroskopii, także w systemach mobilnych. Duży detektor SkyPlate firmy Philips może być używany do wykonywania ekspozycji swobodnych w różnych badaniach, a dodatkowo można go umieszczać w statywach kostno-płucnych oraz w szufladzie stołu.
Korzystanie z detektorów w różnych systemach
Możliwość używania detektorów SkyPlate w różnych zgodnych systemach firmy Philips pozwala ograniczyć liczbę detektorów w pracowni, a tym samym zmniejszyć koszty. Ze względu na szeroki zakres zastosowań mały detektor SkyPlate firmy Philips nadaje się do użytku w różnych pracowniach radiografii cyfrowej i fluoroskopii, także w systemach mobilnych. Duży detektor SkyPlate firmy Philips może być używany do wykonywania ekspozycji swobodnych w różnych badaniach, a dodatkowo można go umieszczać w statywach kostno-płucnych oraz w szufladzie stołu.
Korzystanie z detektorów w różnych systemach
Możliwość używania detektorów SkyPlate w różnych zgodnych systemach firmy Philips pozwala ograniczyć liczbę detektorów w pracowni, a tym samym zmniejszyć koszty. Ze względu na szeroki zakres zastosowań mały detektor SkyPlate firmy Philips nadaje się do użytku w różnych pracowniach radiografii cyfrowej i fluoroskopii, także w systemach mobilnych. Duży detektor SkyPlate firmy Philips może być używany do wykonywania ekspozycji swobodnych w różnych badaniach, a dodatkowo można go umieszczać w statywach kostno-płucnych oraz w szufladzie stołu.
Możliwość używania detektorów SkyPlate w różnych zgodnych systemach firmy Philips pozwala ograniczyć liczbę detektorów w pracowni, a tym samym zmniejszyć koszty. Ze względu na szeroki zakres zastosowań mały detektor SkyPlate firmy Philips nadaje się do użytku w różnych pracowniach radiografii cyfrowej i fluoroskopii, także w systemach mobilnych. Duży detektor SkyPlate firmy Philips może być używany do wykonywania ekspozycji swobodnych w różnych badaniach, a dodatkowo można go umieszczać w statywach kostno-płucnych oraz w szufladzie stołu.
Technologia ukrywania struktur kostnych Bone Suppression firmy Philips
Technologia ukrywania struktur kostnych Bone Suppression firmy Philips
Oprogramowanie Philips Bone Suppression* pomaga usunąć struktury kostne z obrazów klatki piersiowej w celu uzyskania przejrzystego widoku tkanki miękkiej, który może ułatwić dokładniejsze opisanie obrazu. Technologia Bone Suppression stanowi część platformy Eleva firmy Philips i można z niej korzystać podczas wykonywania wszystkich badań.
Technologia ukrywania struktur kostnych Bone Suppression firmy Philips
Oprogramowanie Philips Bone Suppression* pomaga usunąć struktury kostne z obrazów klatki piersiowej w celu uzyskania przejrzystego widoku tkanki miękkiej, który może ułatwić dokładniejsze opisanie obrazu. Technologia Bone Suppression stanowi część platformy Eleva firmy Philips i można z niej korzystać podczas wykonywania wszystkich badań.
Technologia ukrywania struktur kostnych Bone Suppression firmy Philips
Oprogramowanie Philips Bone Suppression* pomaga usunąć struktury kostne z obrazów klatki piersiowej w celu uzyskania przejrzystego widoku tkanki miękkiej, który może ułatwić dokładniejsze opisanie obrazu. Technologia Bone Suppression stanowi część platformy Eleva firmy Philips i można z niej korzystać podczas wykonywania wszystkich badań.
Technologia ukrywania struktur kostnych Bone Suppression firmy Philips
Technologia ukrywania struktur kostnych Bone Suppression firmy Philips
Oprogramowanie Philips Bone Suppression* pomaga usunąć struktury kostne z obrazów klatki piersiowej w celu uzyskania przejrzystego widoku tkanki miękkiej, który może ułatwić dokładniejsze opisanie obrazu. Technologia Bone Suppression stanowi część platformy Eleva firmy Philips i można z niej korzystać podczas wykonywania wszystkich badań.
Kontrast zbliżony do osiąganego przy użyciu kratki
Kontrast zbliżony do osiąganego przy użyciu kratki
Podczas wykonywania badań radiograficznych bez użycia kratki oprogramowanie SkyFlow Plus firmy Philips tworzy obrazy o kontraście zbliżonym do tego osiąganego przy użyciu kratki. Pozwala to ograniczyć występowanie efektu rozproszonego promieniowania podczas wykonywania badań klatki piersiowej przy łóżku pacjenta bez użycia kratki. SkyFlow Plus to pierwszy w branży algorytm korekcji promieniowania rozproszonego dla mobilnych aparatów do badań klatki piersiowej. Zapewnia wzmocnienie kontrastu na podstawie ilości rozproszonego promieniowania u danego pacjenta.
Kontrast zbliżony do osiąganego przy użyciu kratki
Podczas wykonywania badań radiograficznych bez użycia kratki oprogramowanie SkyFlow Plus firmy Philips tworzy obrazy o kontraście zbliżonym do tego osiąganego przy użyciu kratki. Pozwala to ograniczyć występowanie efektu rozproszonego promieniowania podczas wykonywania badań klatki piersiowej przy łóżku pacjenta bez użycia kratki. SkyFlow Plus to pierwszy w branży algorytm korekcji promieniowania rozproszonego dla mobilnych aparatów do badań klatki piersiowej. Zapewnia wzmocnienie kontrastu na podstawie ilości rozproszonego promieniowania u danego pacjenta.
Kontrast zbliżony do osiąganego przy użyciu kratki
Podczas wykonywania badań radiograficznych bez użycia kratki oprogramowanie SkyFlow Plus firmy Philips tworzy obrazy o kontraście zbliżonym do tego osiąganego przy użyciu kratki. Pozwala to ograniczyć występowanie efektu rozproszonego promieniowania podczas wykonywania badań klatki piersiowej przy łóżku pacjenta bez użycia kratki. SkyFlow Plus to pierwszy w branży algorytm korekcji promieniowania rozproszonego dla mobilnych aparatów do badań klatki piersiowej. Zapewnia wzmocnienie kontrastu na podstawie ilości rozproszonego promieniowania u danego pacjenta.
Kontrast zbliżony do osiąganego przy użyciu kratki
Kontrast zbliżony do osiąganego przy użyciu kratki
Podczas wykonywania badań radiograficznych bez użycia kratki oprogramowanie SkyFlow Plus firmy Philips tworzy obrazy o kontraście zbliżonym do tego osiąganego przy użyciu kratki. Pozwala to ograniczyć występowanie efektu rozproszonego promieniowania podczas wykonywania badań klatki piersiowej przy łóżku pacjenta bez użycia kratki. SkyFlow Plus to pierwszy w branży algorytm korekcji promieniowania rozproszonego dla mobilnych aparatów do badań klatki piersiowej. Zapewnia wzmocnienie kontrastu na podstawie ilości rozproszonego promieniowania u danego pacjenta.
Specyfikacja
Panel dotykowy Eleva
Panel dotykowy Eleva
Szerokość kolorowego ekranu dotykowego LCD
12,1 cala
Minimalny kąt widzenia w pionie i w poziomie
+/- 80°
Przyciski do sterowania
6 oznaczonych kolorami przycisków do sterowania oraz czujnik pojemnościowy 3-osiowego mechanizmu blokowania/włączania ruchu
Dane wyświetlane na ekranie interfejsu dotykowego lampy Eleva (między innymi)
Dane pacjenta, podgląd obrazu, ustawienia generatora, widok z kamery w czasie rzeczywistym
Stół o regulowanej wysokości
Stół o regulowanej wysokości
Regulacja wysokości
Od 51,5 cm do 91,5 cm
Wymiary blatu stołu
240 cm × 75 cm
Zakres przesuwu blatu stołu
wzdłużny +/- 56 cm, poprzeczny +/- 12,8 cm
Maks. masa ciała pacjenta
375 kg
Ruchomy statyw kostno-płucny
Ruchomy statyw kostno-płucny
Zakres ruchu w pionie
Od 35 cm do 185 cm
Maksymalny ruch w poziomie
5,5 m
Wymiary obudowy detektora (szer. × wys.)
59,6 cm × 57,5 cm
Kąt pochylenia
Oś pozioma: od -20° do +90° (zmotoryzowane), oś pionowa: od +45° do -23° (ręczne)
Ruchome zawieszenie sufitowe
Ruchome zawieszenie sufitowe
Ruch z motoryzacją Comfort Track i Comfort Move
Ruch wzdłużny: 3,41 m
Ruch z pełną motoryzacją Comfort Position (opcja)
Ruch wzdłużny: 3,26 m
Wysokość pomieszczenia przy odległości źródło-detektor 110 cm
Kolorowy monitor LCD o przekątnej 21,3 cala z ekranem dotykowym
Maksymalna skalibrowana jasność
400 cd/m2 +/- 10%
Napęd CD/DVD
Nagrywarka płyt CD o prędkości zapisu ×24 Nagrywarka płyt DVD o prędkości zapisu ×8
Detektor SkyPlate, duży
Detektor SkyPlate, duży
Typ
Cyfrowy detektor płaski na bazie jodku cezu
Wymiary detektora
35 cm × 43 cm
Powierzchnia aktywna
34,48 cm × 42,12 cm
Wymiary matrycy obrazu
2330 pikseli × 2846 pikseli
Rozmiar piksela
148 μm
Detektor wbudowany
Detektor wbudowany
Typ
Cyfrowy detektor płaski na bazie jodku cezu
Wymiary detektora
43 cm × 43 cm
Powierzchnia aktywna
42 cm × 42,5 cm
Wymiary matrycy obrazu
2840 pikseli × 2874 pikseli
Rozmiar piksela
148 μm
* Technologia ClearRead Bone Suppression firmy Riverain Technologies: https://www.riveraintech.com/
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Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.
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