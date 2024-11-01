Korzystanie z detektorów w różnych systemach

Możliwość używania detektorów SkyPlate w różnych zgodnych systemach firmy Philips pozwala ograniczyć liczbę detektorów w pracowni, a tym samym zmniejszyć koszty. Ze względu na szeroki zakres zastosowań mały detektor SkyPlate firmy Philips nadaje się do użytku w różnych pracowniach radiografii cyfrowej i fluoroskopii, także w systemach mobilnych. Duży detektor SkyPlate firmy Philips może być używany do wykonywania ekspozycji swobodnych w różnych badaniach, a dodatkowo można go umieszczać w statywach kostno-płucnych oraz w szufladzie stołu.