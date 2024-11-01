DynaCAD Breast to system analizy obrazów MR piersi wykonanych przy użyciu urządzeń różnych producentów, stworzony z myślą o ułatwieniu przetwarzania i wyświetlania wielu obrazów klinicznych oraz danych. Dzięki zaawansowanemu silnikowi post-processingu system DynaCAD może korzystać z szybkich, dedykowanych procedur obejmujących gotowe do użycia konfigurowalne protokoły wyświetlania i zautomatyzowane procesy. Wchodzący w skład systemu kompleksowy zestaw narzędzi zwiększa pewność podczas formułowania rozpoznań klinicznych.
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Konfiguracja sposobu wyświetlania danych po post-processingu
Konfiguracja sposobu wyświetlania danych po post-processingu
Dostępne dzięki oprogramowaniu DynaCAD przetwarzanie, przeglądanie i synchronizowanie obrazów MR uzyskanych za pomocą urządzeń różnych producentów zwiększa pewność diagnostyczną i wydajność pracy. Konfigurowalne układy widoków w oprogramowaniu DynaCAD są łatwe w obsłudze i zawierają różne rodzaje danych poddanych post-processingowi.
Konfiguracja sposobu wyświetlania danych po post-processingu
Dostępne dzięki oprogramowaniu DynaCAD przetwarzanie, przeglądanie i synchronizowanie obrazów MR uzyskanych za pomocą urządzeń różnych producentów zwiększa pewność diagnostyczną i wydajność pracy. Konfigurowalne układy widoków w oprogramowaniu DynaCAD są łatwe w obsłudze i zawierają różne rodzaje danych poddanych post-processingowi.
Konfiguracja sposobu wyświetlania danych po post-processingu
Dostępne dzięki oprogramowaniu DynaCAD przetwarzanie, przeglądanie i synchronizowanie obrazów MR uzyskanych za pomocą urządzeń różnych producentów zwiększa pewność diagnostyczną i wydajność pracy. Konfigurowalne układy widoków w oprogramowaniu DynaCAD są łatwe w obsłudze i zawierają różne rodzaje danych poddanych post-processingowi.
Konfiguracja sposobu wyświetlania danych po post-processingu
Konfiguracja sposobu wyświetlania danych po post-processingu
Dostępne dzięki oprogramowaniu DynaCAD przetwarzanie, przeglądanie i synchronizowanie obrazów MR uzyskanych za pomocą urządzeń różnych producentów zwiększa pewność diagnostyczną i wydajność pracy. Konfigurowalne układy widoków w oprogramowaniu DynaCAD są łatwe w obsłudze i zawierają różne rodzaje danych poddanych post-processingowi.
Segmentacja zmian usprawniająca pracę
Segmentacja zmian usprawniająca pracę
Po oznaczeniu podejrzanego obszaru wystarczy jedno naciśnięcie przycisku, aby uruchomić funkcję automatycznej segmentacji zmiany w systemie, która tworzy trójwymiarowy zarys obszaru zainteresowania. Raport z segmentacji zawiera dane całkowitej objętości zmiany, a także jej położenie oraz odległość od sutka, skóry i ściany klatki piersiowej. Użytkownicy nie muszą już wykonywać tych obliczeń osobno, co pozwala zaoszczędzić sporo cennego czasu.
Segmentacja zmian usprawniająca pracę
Po oznaczeniu podejrzanego obszaru wystarczy jedno naciśnięcie przycisku, aby uruchomić funkcję automatycznej segmentacji zmiany w systemie, która tworzy trójwymiarowy zarys obszaru zainteresowania. Raport z segmentacji zawiera dane całkowitej objętości zmiany, a także jej położenie oraz odległość od sutka, skóry i ściany klatki piersiowej. Użytkownicy nie muszą już wykonywać tych obliczeń osobno, co pozwala zaoszczędzić sporo cennego czasu.
Segmentacja zmian usprawniająca pracę
Po oznaczeniu podejrzanego obszaru wystarczy jedno naciśnięcie przycisku, aby uruchomić funkcję automatycznej segmentacji zmiany w systemie, która tworzy trójwymiarowy zarys obszaru zainteresowania. Raport z segmentacji zawiera dane całkowitej objętości zmiany, a także jej położenie oraz odległość od sutka, skóry i ściany klatki piersiowej. Użytkownicy nie muszą już wykonywać tych obliczeń osobno, co pozwala zaoszczędzić sporo cennego czasu.
Po oznaczeniu podejrzanego obszaru wystarczy jedno naciśnięcie przycisku, aby uruchomić funkcję automatycznej segmentacji zmiany w systemie, która tworzy trójwymiarowy zarys obszaru zainteresowania. Raport z segmentacji zawiera dane całkowitej objętości zmiany, a także jej położenie oraz odległość od sutka, skóry i ściany klatki piersiowej. Użytkownicy nie muszą już wykonywać tych obliczeń osobno, co pozwala zaoszczędzić sporo cennego czasu.
Bardziej wydajne opisywane badań dzięki wyraźniejszym obrazom
Bardziej wydajne opisywane badań dzięki wyraźniejszym obrazom
Funkcja korekty ruchu zmniejsza niepożądane artefakty obrazu, usprawniając pracę i podnosząc pewność podczas opisywania badań. System może wyświetlać obrazy po korekcie domyślnie lub mogą one być wyświetlane i ukrywane przez użytkownika.
Bardziej wydajne opisywane badań dzięki wyraźniejszym obrazom
Funkcja korekty ruchu zmniejsza niepożądane artefakty obrazu, usprawniając pracę i podnosząc pewność podczas opisywania badań. System może wyświetlać obrazy po korekcie domyślnie lub mogą one być wyświetlane i ukrywane przez użytkownika.
Bardziej wydajne opisywane badań dzięki wyraźniejszym obrazom
Funkcja korekty ruchu zmniejsza niepożądane artefakty obrazu, usprawniając pracę i podnosząc pewność podczas opisywania badań. System może wyświetlać obrazy po korekcie domyślnie lub mogą one być wyświetlane i ukrywane przez użytkownika.
Bardziej wydajne opisywane badań dzięki wyraźniejszym obrazom
Bardziej wydajne opisywane badań dzięki wyraźniejszym obrazom
Funkcja korekty ruchu zmniejsza niepożądane artefakty obrazu, usprawniając pracę i podnosząc pewność podczas opisywania badań. System może wyświetlać obrazy po korekcie domyślnie lub mogą one być wyświetlane i ukrywane przez użytkownika.
Wygodne przeglądanie obrazów z obecnych/poprzednich badań ułatwia przeprowadzanie analizy porównawczej
Wygodne przeglądanie obrazów z obecnych/poprzednich badań ułatwia przeprowadzanie analizy porównawczej
Obrazy z bieżących/poprzednich badań można wyświetlać jeden obok drugiego, co ułatwia porównanie zmian zachodzących w czasie, a funkcja powiązania obecnego badania z poprzednimi pomaga w przeprowadzeniu analizy porównawczej obszarów zainteresowania.
Wygodne przeglądanie obrazów z obecnych/poprzednich badań ułatwia przeprowadzanie analizy porównawczej
Obrazy z bieżących/poprzednich badań można wyświetlać jeden obok drugiego, co ułatwia porównanie zmian zachodzących w czasie, a funkcja powiązania obecnego badania z poprzednimi pomaga w przeprowadzeniu analizy porównawczej obszarów zainteresowania.
Wygodne przeglądanie obrazów z obecnych/poprzednich badań ułatwia przeprowadzanie analizy porównawczej
Obrazy z bieżących/poprzednich badań można wyświetlać jeden obok drugiego, co ułatwia porównanie zmian zachodzących w czasie, a funkcja powiązania obecnego badania z poprzednimi pomaga w przeprowadzeniu analizy porównawczej obszarów zainteresowania.
Wygodne przeglądanie obrazów z obecnych/poprzednich badań ułatwia przeprowadzanie analizy porównawczej
Wygodne przeglądanie obrazów z obecnych/poprzednich badań ułatwia przeprowadzanie analizy porównawczej
Obrazy z bieżących/poprzednich badań można wyświetlać jeden obok drugiego, co ułatwia porównanie zmian zachodzących w czasie, a funkcja powiązania obecnego badania z poprzednimi pomaga w przeprowadzeniu analizy porównawczej obszarów zainteresowania.
Zapis i udostępnianie istotnych danych w automatycznie tworzonych opisach
Zapis i udostępnianie istotnych danych w automatycznie tworzonych opisach
Opisy badań pacjentów można skonfigurować tak, aby automatycznie zapisywały wcześniej wybrane sekwencje obrazów, krzywe kinetyczne, wyniki pomiarów oraz adnotacje. Informacje o składzie i lokalizacji zmiany są uwzględniane w ustandaryzowanym szablonie. Po zakończeniu opis można wydrukować, zapisać jako plik PDF lub udostępnić w formie obrazów DICOM.
Zapis i udostępnianie istotnych danych w automatycznie tworzonych opisach
Opisy badań pacjentów można skonfigurować tak, aby automatycznie zapisywały wcześniej wybrane sekwencje obrazów, krzywe kinetyczne, wyniki pomiarów oraz adnotacje. Informacje o składzie i lokalizacji zmiany są uwzględniane w ustandaryzowanym szablonie. Po zakończeniu opis można wydrukować, zapisać jako plik PDF lub udostępnić w formie obrazów DICOM.
Zapis i udostępnianie istotnych danych w automatycznie tworzonych opisach
Opisy badań pacjentów można skonfigurować tak, aby automatycznie zapisywały wcześniej wybrane sekwencje obrazów, krzywe kinetyczne, wyniki pomiarów oraz adnotacje. Informacje o składzie i lokalizacji zmiany są uwzględniane w ustandaryzowanym szablonie. Po zakończeniu opis można wydrukować, zapisać jako plik PDF lub udostępnić w formie obrazów DICOM.
Zapis i udostępnianie istotnych danych w automatycznie tworzonych opisach
Zapis i udostępnianie istotnych danych w automatycznie tworzonych opisach
Opisy badań pacjentów można skonfigurować tak, aby automatycznie zapisywały wcześniej wybrane sekwencje obrazów, krzywe kinetyczne, wyniki pomiarów oraz adnotacje. Informacje o składzie i lokalizacji zmiany są uwzględniane w ustandaryzowanym szablonie. Po zakończeniu opis można wydrukować, zapisać jako plik PDF lub udostępnić w formie obrazów DICOM.
Sprawny przebieg zabiegów biopsji
Sprawny przebieg zabiegów biopsji
Aplikacja DynaCAD Breast używana wraz ze wskazówkami wizualnymi zapewnianymi przez aplikację DynaLOC pomaga planować procedury biopsji piersi. Interfejs aplikacji DynaLOC oparty na menu pomaga użytkownikom na każdym kroku — począwszy od wstępnej konfiguracji sprzętu po moment potwierdzenia lokalizacji celu biopsji. Szeroka gama obsługiwanych przez oprogramowanie narzędzi do badań interwencyjnych i sprzętu ułatwia pracę zgodnie z procedurami obowiązującymi w danej placówce. Rekonstruowane komputerowo ilustracje pokazują ułożenie pacjenta, przyrządu, obszar docelowy oraz tor igły.
Sprawny przebieg zabiegów biopsji
Aplikacja DynaCAD Breast używana wraz ze wskazówkami wizualnymi zapewnianymi przez aplikację DynaLOC pomaga planować procedury biopsji piersi. Interfejs aplikacji DynaLOC oparty na menu pomaga użytkownikom na każdym kroku — począwszy od wstępnej konfiguracji sprzętu po moment potwierdzenia lokalizacji celu biopsji. Szeroka gama obsługiwanych przez oprogramowanie narzędzi do badań interwencyjnych i sprzętu ułatwia pracę zgodnie z procedurami obowiązującymi w danej placówce. Rekonstruowane komputerowo ilustracje pokazują ułożenie pacjenta, przyrządu, obszar docelowy oraz tor igły.
Sprawny przebieg zabiegów biopsji
Aplikacja DynaCAD Breast używana wraz ze wskazówkami wizualnymi zapewnianymi przez aplikację DynaLOC pomaga planować procedury biopsji piersi. Interfejs aplikacji DynaLOC oparty na menu pomaga użytkownikom na każdym kroku — począwszy od wstępnej konfiguracji sprzętu po moment potwierdzenia lokalizacji celu biopsji. Szeroka gama obsługiwanych przez oprogramowanie narzędzi do badań interwencyjnych i sprzętu ułatwia pracę zgodnie z procedurami obowiązującymi w danej placówce. Rekonstruowane komputerowo ilustracje pokazują ułożenie pacjenta, przyrządu, obszar docelowy oraz tor igły.
Aplikacja DynaCAD Breast używana wraz ze wskazówkami wizualnymi zapewnianymi przez aplikację DynaLOC pomaga planować procedury biopsji piersi. Interfejs aplikacji DynaLOC oparty na menu pomaga użytkownikom na każdym kroku — począwszy od wstępnej konfiguracji sprzętu po moment potwierdzenia lokalizacji celu biopsji. Szeroka gama obsługiwanych przez oprogramowanie narzędzi do badań interwencyjnych i sprzętu ułatwia pracę zgodnie z procedurami obowiązującymi w danej placówce. Rekonstruowane komputerowo ilustracje pokazują ułożenie pacjenta, przyrządu, obszar docelowy oraz tor igły.
Konfiguracja sposobu wyświetlania danych po post-processingu
Segmentacja zmian usprawniająca pracę
Bardziej wydajne opisywane badań dzięki wyraźniejszym obrazom
Wygodne przeglądanie obrazów z obecnych/poprzednich badań ułatwia przeprowadzanie analizy porównawczej
Konfiguracja sposobu wyświetlania danych po post-processingu
Konfiguracja sposobu wyświetlania danych po post-processingu
Dostępne dzięki oprogramowaniu DynaCAD przetwarzanie, przeglądanie i synchronizowanie obrazów MR uzyskanych za pomocą urządzeń różnych producentów zwiększa pewność diagnostyczną i wydajność pracy. Konfigurowalne układy widoków w oprogramowaniu DynaCAD są łatwe w obsłudze i zawierają różne rodzaje danych poddanych post-processingowi.
Konfiguracja sposobu wyświetlania danych po post-processingu
Dostępne dzięki oprogramowaniu DynaCAD przetwarzanie, przeglądanie i synchronizowanie obrazów MR uzyskanych za pomocą urządzeń różnych producentów zwiększa pewność diagnostyczną i wydajność pracy. Konfigurowalne układy widoków w oprogramowaniu DynaCAD są łatwe w obsłudze i zawierają różne rodzaje danych poddanych post-processingowi.
Konfiguracja sposobu wyświetlania danych po post-processingu
Dostępne dzięki oprogramowaniu DynaCAD przetwarzanie, przeglądanie i synchronizowanie obrazów MR uzyskanych za pomocą urządzeń różnych producentów zwiększa pewność diagnostyczną i wydajność pracy. Konfigurowalne układy widoków w oprogramowaniu DynaCAD są łatwe w obsłudze i zawierają różne rodzaje danych poddanych post-processingowi.
Konfiguracja sposobu wyświetlania danych po post-processingu
Konfiguracja sposobu wyświetlania danych po post-processingu
Dostępne dzięki oprogramowaniu DynaCAD przetwarzanie, przeglądanie i synchronizowanie obrazów MR uzyskanych za pomocą urządzeń różnych producentów zwiększa pewność diagnostyczną i wydajność pracy. Konfigurowalne układy widoków w oprogramowaniu DynaCAD są łatwe w obsłudze i zawierają różne rodzaje danych poddanych post-processingowi.
Segmentacja zmian usprawniająca pracę
Segmentacja zmian usprawniająca pracę
Po oznaczeniu podejrzanego obszaru wystarczy jedno naciśnięcie przycisku, aby uruchomić funkcję automatycznej segmentacji zmiany w systemie, która tworzy trójwymiarowy zarys obszaru zainteresowania. Raport z segmentacji zawiera dane całkowitej objętości zmiany, a także jej położenie oraz odległość od sutka, skóry i ściany klatki piersiowej. Użytkownicy nie muszą już wykonywać tych obliczeń osobno, co pozwala zaoszczędzić sporo cennego czasu.
Segmentacja zmian usprawniająca pracę
Po oznaczeniu podejrzanego obszaru wystarczy jedno naciśnięcie przycisku, aby uruchomić funkcję automatycznej segmentacji zmiany w systemie, która tworzy trójwymiarowy zarys obszaru zainteresowania. Raport z segmentacji zawiera dane całkowitej objętości zmiany, a także jej położenie oraz odległość od sutka, skóry i ściany klatki piersiowej. Użytkownicy nie muszą już wykonywać tych obliczeń osobno, co pozwala zaoszczędzić sporo cennego czasu.
Segmentacja zmian usprawniająca pracę
Po oznaczeniu podejrzanego obszaru wystarczy jedno naciśnięcie przycisku, aby uruchomić funkcję automatycznej segmentacji zmiany w systemie, która tworzy trójwymiarowy zarys obszaru zainteresowania. Raport z segmentacji zawiera dane całkowitej objętości zmiany, a także jej położenie oraz odległość od sutka, skóry i ściany klatki piersiowej. Użytkownicy nie muszą już wykonywać tych obliczeń osobno, co pozwala zaoszczędzić sporo cennego czasu.
Po oznaczeniu podejrzanego obszaru wystarczy jedno naciśnięcie przycisku, aby uruchomić funkcję automatycznej segmentacji zmiany w systemie, która tworzy trójwymiarowy zarys obszaru zainteresowania. Raport z segmentacji zawiera dane całkowitej objętości zmiany, a także jej położenie oraz odległość od sutka, skóry i ściany klatki piersiowej. Użytkownicy nie muszą już wykonywać tych obliczeń osobno, co pozwala zaoszczędzić sporo cennego czasu.
Bardziej wydajne opisywane badań dzięki wyraźniejszym obrazom
Bardziej wydajne opisywane badań dzięki wyraźniejszym obrazom
Funkcja korekty ruchu zmniejsza niepożądane artefakty obrazu, usprawniając pracę i podnosząc pewność podczas opisywania badań. System może wyświetlać obrazy po korekcie domyślnie lub mogą one być wyświetlane i ukrywane przez użytkownika.
Bardziej wydajne opisywane badań dzięki wyraźniejszym obrazom
Funkcja korekty ruchu zmniejsza niepożądane artefakty obrazu, usprawniając pracę i podnosząc pewność podczas opisywania badań. System może wyświetlać obrazy po korekcie domyślnie lub mogą one być wyświetlane i ukrywane przez użytkownika.
Bardziej wydajne opisywane badań dzięki wyraźniejszym obrazom
Funkcja korekty ruchu zmniejsza niepożądane artefakty obrazu, usprawniając pracę i podnosząc pewność podczas opisywania badań. System może wyświetlać obrazy po korekcie domyślnie lub mogą one być wyświetlane i ukrywane przez użytkownika.
Bardziej wydajne opisywane badań dzięki wyraźniejszym obrazom
Bardziej wydajne opisywane badań dzięki wyraźniejszym obrazom
Funkcja korekty ruchu zmniejsza niepożądane artefakty obrazu, usprawniając pracę i podnosząc pewność podczas opisywania badań. System może wyświetlać obrazy po korekcie domyślnie lub mogą one być wyświetlane i ukrywane przez użytkownika.
Wygodne przeglądanie obrazów z obecnych/poprzednich badań ułatwia przeprowadzanie analizy porównawczej
Wygodne przeglądanie obrazów z obecnych/poprzednich badań ułatwia przeprowadzanie analizy porównawczej
Obrazy z bieżących/poprzednich badań można wyświetlać jeden obok drugiego, co ułatwia porównanie zmian zachodzących w czasie, a funkcja powiązania obecnego badania z poprzednimi pomaga w przeprowadzeniu analizy porównawczej obszarów zainteresowania.
Wygodne przeglądanie obrazów z obecnych/poprzednich badań ułatwia przeprowadzanie analizy porównawczej
Obrazy z bieżących/poprzednich badań można wyświetlać jeden obok drugiego, co ułatwia porównanie zmian zachodzących w czasie, a funkcja powiązania obecnego badania z poprzednimi pomaga w przeprowadzeniu analizy porównawczej obszarów zainteresowania.
Wygodne przeglądanie obrazów z obecnych/poprzednich badań ułatwia przeprowadzanie analizy porównawczej
Obrazy z bieżących/poprzednich badań można wyświetlać jeden obok drugiego, co ułatwia porównanie zmian zachodzących w czasie, a funkcja powiązania obecnego badania z poprzednimi pomaga w przeprowadzeniu analizy porównawczej obszarów zainteresowania.
Wygodne przeglądanie obrazów z obecnych/poprzednich badań ułatwia przeprowadzanie analizy porównawczej
Wygodne przeglądanie obrazów z obecnych/poprzednich badań ułatwia przeprowadzanie analizy porównawczej
Obrazy z bieżących/poprzednich badań można wyświetlać jeden obok drugiego, co ułatwia porównanie zmian zachodzących w czasie, a funkcja powiązania obecnego badania z poprzednimi pomaga w przeprowadzeniu analizy porównawczej obszarów zainteresowania.
Zapis i udostępnianie istotnych danych w automatycznie tworzonych opisach
Zapis i udostępnianie istotnych danych w automatycznie tworzonych opisach
Opisy badań pacjentów można skonfigurować tak, aby automatycznie zapisywały wcześniej wybrane sekwencje obrazów, krzywe kinetyczne, wyniki pomiarów oraz adnotacje. Informacje o składzie i lokalizacji zmiany są uwzględniane w ustandaryzowanym szablonie. Po zakończeniu opis można wydrukować, zapisać jako plik PDF lub udostępnić w formie obrazów DICOM.
Zapis i udostępnianie istotnych danych w automatycznie tworzonych opisach
Opisy badań pacjentów można skonfigurować tak, aby automatycznie zapisywały wcześniej wybrane sekwencje obrazów, krzywe kinetyczne, wyniki pomiarów oraz adnotacje. Informacje o składzie i lokalizacji zmiany są uwzględniane w ustandaryzowanym szablonie. Po zakończeniu opis można wydrukować, zapisać jako plik PDF lub udostępnić w formie obrazów DICOM.
Zapis i udostępnianie istotnych danych w automatycznie tworzonych opisach
Opisy badań pacjentów można skonfigurować tak, aby automatycznie zapisywały wcześniej wybrane sekwencje obrazów, krzywe kinetyczne, wyniki pomiarów oraz adnotacje. Informacje o składzie i lokalizacji zmiany są uwzględniane w ustandaryzowanym szablonie. Po zakończeniu opis można wydrukować, zapisać jako plik PDF lub udostępnić w formie obrazów DICOM.
Zapis i udostępnianie istotnych danych w automatycznie tworzonych opisach
Zapis i udostępnianie istotnych danych w automatycznie tworzonych opisach
Opisy badań pacjentów można skonfigurować tak, aby automatycznie zapisywały wcześniej wybrane sekwencje obrazów, krzywe kinetyczne, wyniki pomiarów oraz adnotacje. Informacje o składzie i lokalizacji zmiany są uwzględniane w ustandaryzowanym szablonie. Po zakończeniu opis można wydrukować, zapisać jako plik PDF lub udostępnić w formie obrazów DICOM.
Sprawny przebieg zabiegów biopsji
Sprawny przebieg zabiegów biopsji
Aplikacja DynaCAD Breast używana wraz ze wskazówkami wizualnymi zapewnianymi przez aplikację DynaLOC pomaga planować procedury biopsji piersi. Interfejs aplikacji DynaLOC oparty na menu pomaga użytkownikom na każdym kroku — począwszy od wstępnej konfiguracji sprzętu po moment potwierdzenia lokalizacji celu biopsji. Szeroka gama obsługiwanych przez oprogramowanie narzędzi do badań interwencyjnych i sprzętu ułatwia pracę zgodnie z procedurami obowiązującymi w danej placówce. Rekonstruowane komputerowo ilustracje pokazują ułożenie pacjenta, przyrządu, obszar docelowy oraz tor igły.
Sprawny przebieg zabiegów biopsji
Aplikacja DynaCAD Breast używana wraz ze wskazówkami wizualnymi zapewnianymi przez aplikację DynaLOC pomaga planować procedury biopsji piersi. Interfejs aplikacji DynaLOC oparty na menu pomaga użytkownikom na każdym kroku — począwszy od wstępnej konfiguracji sprzętu po moment potwierdzenia lokalizacji celu biopsji. Szeroka gama obsługiwanych przez oprogramowanie narzędzi do badań interwencyjnych i sprzętu ułatwia pracę zgodnie z procedurami obowiązującymi w danej placówce. Rekonstruowane komputerowo ilustracje pokazują ułożenie pacjenta, przyrządu, obszar docelowy oraz tor igły.
Sprawny przebieg zabiegów biopsji
Aplikacja DynaCAD Breast używana wraz ze wskazówkami wizualnymi zapewnianymi przez aplikację DynaLOC pomaga planować procedury biopsji piersi. Interfejs aplikacji DynaLOC oparty na menu pomaga użytkownikom na każdym kroku — począwszy od wstępnej konfiguracji sprzętu po moment potwierdzenia lokalizacji celu biopsji. Szeroka gama obsługiwanych przez oprogramowanie narzędzi do badań interwencyjnych i sprzętu ułatwia pracę zgodnie z procedurami obowiązującymi w danej placówce. Rekonstruowane komputerowo ilustracje pokazują ułożenie pacjenta, przyrządu, obszar docelowy oraz tor igły.
Aplikacja DynaCAD Breast używana wraz ze wskazówkami wizualnymi zapewnianymi przez aplikację DynaLOC pomaga planować procedury biopsji piersi. Interfejs aplikacji DynaLOC oparty na menu pomaga użytkownikom na każdym kroku — począwszy od wstępnej konfiguracji sprzętu po moment potwierdzenia lokalizacji celu biopsji. Szeroka gama obsługiwanych przez oprogramowanie narzędzi do badań interwencyjnych i sprzętu ułatwia pracę zgodnie z procedurami obowiązującymi w danej placówce. Rekonstruowane komputerowo ilustracje pokazują ułożenie pacjenta, przyrządu, obszar docelowy oraz tor igły.
Specyfikacja
Systemy operacyjne i platformy SQL obsługiwane przez serwer
Systemy operacyjne i platformy SQL obsługiwane przez serwer
Windows Server 2012 R2 Standard
SQL Server 2016 SP2
Windows Server 2012 R2 Data
SQL Server 2016 SP2
Windows Server 2008 R2 Standard SP1
SQL Server 2012 SP4
Windows 7 Enterprise
SQL Server 2012 SP4
Windows 7 Professional SP1 w wersji 64-bitowej
SQL Server 2012 SP4
Sprzęt serwera — konfiguracja „low volume”
Sprzęt serwera — konfiguracja „low volume”
Procesor
Procesor z rodziny Intel XEON® E5-2600, dwa układy z czterema rdzeniami fizycznymi i obsługa hyper-threadingu w każdym procesorze
RAM
32 GB
Dysk twardy
100 GB partycja systemowa + ok. 300 GB na przechowywanie danych
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Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.
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