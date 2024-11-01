DynaCAD Breast

Segmentacja zmian usprawniająca pracę

Po oznaczeniu podejrzanego obszaru wystarczy jedno naciśnięcie przycisku, aby uruchomić funkcję automatycznej segmentacji zmiany w systemie, która tworzy trójwymiarowy zarys obszaru zainteresowania. Raport z segmentacji zawiera dane całkowitej objętości zmiany, a także jej położenie oraz odległość od sutka, skóry i ściany klatki piersiowej. Użytkownicy nie muszą już wykonywać tych obliczeń osobno, co pozwala zaoszczędzić sporo cennego czasu.