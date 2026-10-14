TOMTEC DATACENTER

Platforma obsługi przepływu pracy w systemie opieki z rozwiązaniami do zarządzania obrazami i repozytorium danych. TOMTEC DATACENTER umożliwia lekarzom współpracę, wymianę danych oraz opracowywanie i zarządzanie badaniami echokardiograficznymi w ramach kompleksowej opieki.