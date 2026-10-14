Processor
Intel i5 lub nowszy, zalecany i7
Operating System
Windows 7 SP1 (64-bitowy) lub Windows 10
Memory
8 GB RAM, zalecane 32 GB Procesor graficzny Nvidia, AMD, Intel z programem DirectX 9.0c lub nowszym
Monitor
Rozdzielczość minimalna 1280 × 1024
Zalecana 1920 × 1080
Obsługa 32-bitowej głębi kolorów
Hard Drive
Program MSSQL + aplikacja TOMTEC: 100 MB
Baza danych TOMTEC: minimum 500 GB
Network
100 Mb/s; zalecane 1 GB
Port 51080 musi być dostępny ze wszystkich stacji roboczych klienta
Browser compatibility for remote access
Microsoft Edge ×86, ×64, wersja 15 (lub wyższa)