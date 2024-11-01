Affiniti 70 Elevate to najbardziej zaawansowane rozwiązanie wśród ultrasonografów Affiniti. Zapewnia obrazy wyjątkowej jakości i cały szereg najwyższej klasy funkcji klinicznych, oferując wyższy poziom pewności i powtarzalności. Dzięki sprawniejszemu przebiegowi badań i niezawodności doskonale sprawdzi się w pracowniach badających bardzo dużą liczbę pacjentów, pozwalając codziennie zapewnić każdemu z nich najwyższy poziom diagnostyki.
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Funkcja Auto ElastQ pozwala przeprowadzać automatyczne pomiary elastografii wątroby i zapewnić pacjentom całkowicie nowy poziom diagnostyki stanu tego narządu. Dzięki przeprowadzanym w czasie rzeczywistym ilościowym pomiarom fal poprzecznych w czasie rzeczywistym funkcja upraszcza też przebieg całego badania.
Auto ElastQ
Funkcja Auto ElastQ pozwala przeprowadzać automatyczne pomiary elastografii wątroby i zapewnić pacjentom całkowicie nowy poziom diagnostyki stanu tego narządu. Dzięki przeprowadzanym w czasie rzeczywistym ilościowym pomiarom fal poprzecznych w czasie rzeczywistym funkcja upraszcza też przebieg całego badania.
Auto ElastQ
Funkcja Auto ElastQ pozwala przeprowadzać automatyczne pomiary elastografii wątroby i zapewnić pacjentom całkowicie nowy poziom diagnostyki stanu tego narządu. Dzięki przeprowadzanym w czasie rzeczywistym ilościowym pomiarom fal poprzecznych w czasie rzeczywistym funkcja upraszcza też przebieg całego badania.
Funkcja Auto ElastQ pozwala przeprowadzać automatyczne pomiary elastografii wątroby i zapewnić pacjentom całkowicie nowy poziom diagnostyki stanu tego narządu. Dzięki przeprowadzanym w czasie rzeczywistym ilościowym pomiarom fal poprzecznych w czasie rzeczywistym funkcja upraszcza też przebieg całego badania.
Ultrasonografia kontrastowa (CEUS)
Ultrasonografia kontrastowa (CEUS)
Badania CEUS mogą zrewolucjonizować rolę badań ultrasonograficznych wątroby, umożliwiając analizę cech wzmocnienia podejrzanych zmian w wątrobie w czasie rzeczywistym, a także zapewnić alternatywne badanie odpływu pęcherzowo-moczowodowego u pacjentów pediatrycznych bez ekspozycji na promieniowanie jonizujące.
Ultrasonografia kontrastowa (CEUS)
Badania CEUS mogą zrewolucjonizować rolę badań ultrasonograficznych wątroby, umożliwiając analizę cech wzmocnienia podejrzanych zmian w wątrobie w czasie rzeczywistym, a także zapewnić alternatywne badanie odpływu pęcherzowo-moczowodowego u pacjentów pediatrycznych bez ekspozycji na promieniowanie jonizujące.
Ultrasonografia kontrastowa (CEUS)
Badania CEUS mogą zrewolucjonizować rolę badań ultrasonograficznych wątroby, umożliwiając analizę cech wzmocnienia podejrzanych zmian w wątrobie w czasie rzeczywistym, a także zapewnić alternatywne badanie odpływu pęcherzowo-moczowodowego u pacjentów pediatrycznych bez ekspozycji na promieniowanie jonizujące.
Badania CEUS mogą zrewolucjonizować rolę badań ultrasonograficznych wątroby, umożliwiając analizę cech wzmocnienia podejrzanych zmian w wątrobie w czasie rzeczywistym, a także zapewnić alternatywne badanie odpływu pęcherzowo-moczowodowego u pacjentów pediatrycznych bez ekspozycji na promieniowanie jonizujące.
Auto Segmental Wall Motion Scoring
Auto Segmental Wall Motion Scoring
Dokonuje automatycznej oceny ruchu ścian z użyciem standardowego podziału na 17 segmentów, aby ułatwić obiektywną ocenę ściany lewej komory. Funkcja Auto SWMS pozwala zwiększyć powtarzalność oraz usprawnia przebieg badania.
Auto Segmental Wall Motion Scoring
Dokonuje automatycznej oceny ruchu ścian z użyciem standardowego podziału na 17 segmentów, aby ułatwić obiektywną ocenę ściany lewej komory. Funkcja Auto SWMS pozwala zwiększyć powtarzalność oraz usprawnia przebieg badania.
Auto Segmental Wall Motion Scoring
Dokonuje automatycznej oceny ruchu ścian z użyciem standardowego podziału na 17 segmentów, aby ułatwić obiektywną ocenę ściany lewej komory. Funkcja Auto SWMS pozwala zwiększyć powtarzalność oraz usprawnia przebieg badania.
Dokonuje automatycznej oceny ruchu ścian z użyciem standardowego podziału na 17 segmentów, aby ułatwić obiektywną ocenę ściany lewej komory. Funkcja Auto SWMS pozwala zwiększyć powtarzalność oraz usprawnia przebieg badania.
AutoSCAN nowej generacji
AutoSCAN nowej generacji
Funkcja AutoSCAN nowej generacji firmy Philips poprawia jednorodność obrazów, adaptacyjnie dostosowując jasność obrazu na poziomie każdego piksela i ograniczając potrzebę dostosowań przez użytkownika przy jednoczesnej poprawie działania głowicy. AutoSCAN nowej generacji ogranicza liczbę naciśnięć przycisków o 54% poprzez optymalizację piksel za pikselem w czasie rzeczywistym.
AutoSCAN nowej generacji
Funkcja AutoSCAN nowej generacji firmy Philips poprawia jednorodność obrazów, adaptacyjnie dostosowując jasność obrazu na poziomie każdego piksela i ograniczając potrzebę dostosowań przez użytkownika przy jednoczesnej poprawie działania głowicy. AutoSCAN nowej generacji ogranicza liczbę naciśnięć przycisków o 54% poprzez optymalizację piksel za pikselem w czasie rzeczywistym.
AutoSCAN nowej generacji
Funkcja AutoSCAN nowej generacji firmy Philips poprawia jednorodność obrazów, adaptacyjnie dostosowując jasność obrazu na poziomie każdego piksela i ograniczając potrzebę dostosowań przez użytkownika przy jednoczesnej poprawie działania głowicy. AutoSCAN nowej generacji ogranicza liczbę naciśnięć przycisków o 54% poprzez optymalizację piksel za pikselem w czasie rzeczywistym.
Funkcja AutoSCAN nowej generacji firmy Philips poprawia jednorodność obrazów, adaptacyjnie dostosowując jasność obrazu na poziomie każdego piksela i ograniczając potrzebę dostosowań przez użytkownika przy jednoczesnej poprawie działania głowicy. AutoSCAN nowej generacji ogranicza liczbę naciśnięć przycisków o 54% poprzez optymalizację piksel za pikselem w czasie rzeczywistym.
Flow Viewer
Flow Viewer
Flow Viewer to opracowany przez firmę Philips dodatek do wizualizacji struktur naczyniowych i serca płodu w kolorze. Flow Viewer rekonstruuje dane obrazowania przepływu w quasi-trójwymiarowej przestrzeni, aby lepiej uwidocznić struktury serca i naczyń oraz wzmocnić estetykę we wszystkich trybach obrazowania w kolorze. Funkcja jest dostępna we wszystkich trybach obrazowania w kolorze (CFM, CPA, CPAd, MFI, MFI HD).
Flow Viewer
Flow Viewer to opracowany przez firmę Philips dodatek do wizualizacji struktur naczyniowych i serca płodu w kolorze. Flow Viewer rekonstruuje dane obrazowania przepływu w quasi-trójwymiarowej przestrzeni, aby lepiej uwidocznić struktury serca i naczyń oraz wzmocnić estetykę we wszystkich trybach obrazowania w kolorze. Funkcja jest dostępna we wszystkich trybach obrazowania w kolorze (CFM, CPA, CPAd, MFI, MFI HD).
Flow Viewer
Flow Viewer to opracowany przez firmę Philips dodatek do wizualizacji struktur naczyniowych i serca płodu w kolorze. Flow Viewer rekonstruuje dane obrazowania przepływu w quasi-trójwymiarowej przestrzeni, aby lepiej uwidocznić struktury serca i naczyń oraz wzmocnić estetykę we wszystkich trybach obrazowania w kolorze. Funkcja jest dostępna we wszystkich trybach obrazowania w kolorze (CFM, CPA, CPAd, MFI, MFI HD).
Flow Viewer to opracowany przez firmę Philips dodatek do wizualizacji struktur naczyniowych i serca płodu w kolorze. Flow Viewer rekonstruuje dane obrazowania przepływu w quasi-trójwymiarowej przestrzeni, aby lepiej uwidocznić struktury serca i naczyń oraz wzmocnić estetykę we wszystkich trybach obrazowania w kolorze. Funkcja jest dostępna we wszystkich trybach obrazowania w kolorze (CFM, CPA, CPAd, MFI, MFI HD).
MFI
MFI
Funkcja opracowana w celu wykrywania powolnego i słabego przepływu krwi w tkankach. Ta technologia firmy Philips technologia pokonuje wiele z barier związanych z konwencjonalnymi metodami wykrywania przepływu krwi w drobnych naczyniach przy wysokiej rozdzielczości i minimalnej liczbie artefaktów. Obrazowanie MicroFlow zachowuje wysoką częstość klatek i jakość obrazu 2D, stosując przy tym zaawansowane techniki redukcji artefaktów w celu uwidocznienia anatomii drobnych naczyń.
MFI
Funkcja opracowana w celu wykrywania powolnego i słabego przepływu krwi w tkankach. Ta technologia firmy Philips technologia pokonuje wiele z barier związanych z konwencjonalnymi metodami wykrywania przepływu krwi w drobnych naczyniach przy wysokiej rozdzielczości i minimalnej liczbie artefaktów. Obrazowanie MicroFlow zachowuje wysoką częstość klatek i jakość obrazu 2D, stosując przy tym zaawansowane techniki redukcji artefaktów w celu uwidocznienia anatomii drobnych naczyń.
MFI
Funkcja opracowana w celu wykrywania powolnego i słabego przepływu krwi w tkankach. Ta technologia firmy Philips technologia pokonuje wiele z barier związanych z konwencjonalnymi metodami wykrywania przepływu krwi w drobnych naczyniach przy wysokiej rozdzielczości i minimalnej liczbie artefaktów. Obrazowanie MicroFlow zachowuje wysoką częstość klatek i jakość obrazu 2D, stosując przy tym zaawansowane techniki redukcji artefaktów w celu uwidocznienia anatomii drobnych naczyń.
Funkcja opracowana w celu wykrywania powolnego i słabego przepływu krwi w tkankach. Ta technologia firmy Philips technologia pokonuje wiele z barier związanych z konwencjonalnymi metodami wykrywania przepływu krwi w drobnych naczyniach przy wysokiej rozdzielczości i minimalnej liczbie artefaktów. Obrazowanie MicroFlow zachowuje wysoką częstość klatek i jakość obrazu 2D, stosując przy tym zaawansowane techniki redukcji artefaktów w celu uwidocznienia anatomii drobnych naczyń.
Funkcja FlexVue z trybem Orthogonal View
Funkcja FlexVue z trybem Orthogonal View
Łatwe w obsłudze narzędzia przeznaczone do wyodrębniania z obrazów 3D wymagających płaszczyzn anatomicznych. Ta zaawansowana funkcja oferuje wyjątkową elastyczność w akwizycji płaszczyzn oraz pakiet wszechstronnych pomiarów zapewniających precyzyjną ocenę ilościową.
Funkcja FlexVue z trybem Orthogonal View
Łatwe w obsłudze narzędzia przeznaczone do wyodrębniania z obrazów 3D wymagających płaszczyzn anatomicznych. Ta zaawansowana funkcja oferuje wyjątkową elastyczność w akwizycji płaszczyzn oraz pakiet wszechstronnych pomiarów zapewniających precyzyjną ocenę ilościową.
Funkcja FlexVue z trybem Orthogonal View
Łatwe w obsłudze narzędzia przeznaczone do wyodrębniania z obrazów 3D wymagających płaszczyzn anatomicznych. Ta zaawansowana funkcja oferuje wyjątkową elastyczność w akwizycji płaszczyzn oraz pakiet wszechstronnych pomiarów zapewniających precyzyjną ocenę ilościową.
Łatwe w obsłudze narzędzia przeznaczone do wyodrębniania z obrazów 3D wymagających płaszczyzn anatomicznych. Ta zaawansowana funkcja oferuje wyjątkową elastyczność w akwizycji płaszczyzn oraz pakiet wszechstronnych pomiarów zapewniających precyzyjną ocenę ilościową.
Funkcja Auto ElastQ pozwala przeprowadzać automatyczne pomiary elastografii wątroby i zapewnić pacjentom całkowicie nowy poziom diagnostyki stanu tego narządu. Dzięki przeprowadzanym w czasie rzeczywistym ilościowym pomiarom fal poprzecznych w czasie rzeczywistym funkcja upraszcza też przebieg całego badania.
Auto ElastQ
Funkcja Auto ElastQ pozwala przeprowadzać automatyczne pomiary elastografii wątroby i zapewnić pacjentom całkowicie nowy poziom diagnostyki stanu tego narządu. Dzięki przeprowadzanym w czasie rzeczywistym ilościowym pomiarom fal poprzecznych w czasie rzeczywistym funkcja upraszcza też przebieg całego badania.
Auto ElastQ
Funkcja Auto ElastQ pozwala przeprowadzać automatyczne pomiary elastografii wątroby i zapewnić pacjentom całkowicie nowy poziom diagnostyki stanu tego narządu. Dzięki przeprowadzanym w czasie rzeczywistym ilościowym pomiarom fal poprzecznych w czasie rzeczywistym funkcja upraszcza też przebieg całego badania.
Funkcja Auto ElastQ pozwala przeprowadzać automatyczne pomiary elastografii wątroby i zapewnić pacjentom całkowicie nowy poziom diagnostyki stanu tego narządu. Dzięki przeprowadzanym w czasie rzeczywistym ilościowym pomiarom fal poprzecznych w czasie rzeczywistym funkcja upraszcza też przebieg całego badania.
Ultrasonografia kontrastowa (CEUS)
Ultrasonografia kontrastowa (CEUS)
Badania CEUS mogą zrewolucjonizować rolę badań ultrasonograficznych wątroby, umożliwiając analizę cech wzmocnienia podejrzanych zmian w wątrobie w czasie rzeczywistym, a także zapewnić alternatywne badanie odpływu pęcherzowo-moczowodowego u pacjentów pediatrycznych bez ekspozycji na promieniowanie jonizujące.
Ultrasonografia kontrastowa (CEUS)
Badania CEUS mogą zrewolucjonizować rolę badań ultrasonograficznych wątroby, umożliwiając analizę cech wzmocnienia podejrzanych zmian w wątrobie w czasie rzeczywistym, a także zapewnić alternatywne badanie odpływu pęcherzowo-moczowodowego u pacjentów pediatrycznych bez ekspozycji na promieniowanie jonizujące.
Ultrasonografia kontrastowa (CEUS)
Badania CEUS mogą zrewolucjonizować rolę badań ultrasonograficznych wątroby, umożliwiając analizę cech wzmocnienia podejrzanych zmian w wątrobie w czasie rzeczywistym, a także zapewnić alternatywne badanie odpływu pęcherzowo-moczowodowego u pacjentów pediatrycznych bez ekspozycji na promieniowanie jonizujące.
Badania CEUS mogą zrewolucjonizować rolę badań ultrasonograficznych wątroby, umożliwiając analizę cech wzmocnienia podejrzanych zmian w wątrobie w czasie rzeczywistym, a także zapewnić alternatywne badanie odpływu pęcherzowo-moczowodowego u pacjentów pediatrycznych bez ekspozycji na promieniowanie jonizujące.
Auto Segmental Wall Motion Scoring
Auto Segmental Wall Motion Scoring
Dokonuje automatycznej oceny ruchu ścian z użyciem standardowego podziału na 17 segmentów, aby ułatwić obiektywną ocenę ściany lewej komory. Funkcja Auto SWMS pozwala zwiększyć powtarzalność oraz usprawnia przebieg badania.
Auto Segmental Wall Motion Scoring
Dokonuje automatycznej oceny ruchu ścian z użyciem standardowego podziału na 17 segmentów, aby ułatwić obiektywną ocenę ściany lewej komory. Funkcja Auto SWMS pozwala zwiększyć powtarzalność oraz usprawnia przebieg badania.
Auto Segmental Wall Motion Scoring
Dokonuje automatycznej oceny ruchu ścian z użyciem standardowego podziału na 17 segmentów, aby ułatwić obiektywną ocenę ściany lewej komory. Funkcja Auto SWMS pozwala zwiększyć powtarzalność oraz usprawnia przebieg badania.
Dokonuje automatycznej oceny ruchu ścian z użyciem standardowego podziału na 17 segmentów, aby ułatwić obiektywną ocenę ściany lewej komory. Funkcja Auto SWMS pozwala zwiększyć powtarzalność oraz usprawnia przebieg badania.
AutoSCAN nowej generacji
AutoSCAN nowej generacji
Funkcja AutoSCAN nowej generacji firmy Philips poprawia jednorodność obrazów, adaptacyjnie dostosowując jasność obrazu na poziomie każdego piksela i ograniczając potrzebę dostosowań przez użytkownika przy jednoczesnej poprawie działania głowicy. AutoSCAN nowej generacji ogranicza liczbę naciśnięć przycisków o 54% poprzez optymalizację piksel za pikselem w czasie rzeczywistym.
AutoSCAN nowej generacji
Funkcja AutoSCAN nowej generacji firmy Philips poprawia jednorodność obrazów, adaptacyjnie dostosowując jasność obrazu na poziomie każdego piksela i ograniczając potrzebę dostosowań przez użytkownika przy jednoczesnej poprawie działania głowicy. AutoSCAN nowej generacji ogranicza liczbę naciśnięć przycisków o 54% poprzez optymalizację piksel za pikselem w czasie rzeczywistym.
AutoSCAN nowej generacji
Funkcja AutoSCAN nowej generacji firmy Philips poprawia jednorodność obrazów, adaptacyjnie dostosowując jasność obrazu na poziomie każdego piksela i ograniczając potrzebę dostosowań przez użytkownika przy jednoczesnej poprawie działania głowicy. AutoSCAN nowej generacji ogranicza liczbę naciśnięć przycisków o 54% poprzez optymalizację piksel za pikselem w czasie rzeczywistym.
Funkcja AutoSCAN nowej generacji firmy Philips poprawia jednorodność obrazów, adaptacyjnie dostosowując jasność obrazu na poziomie każdego piksela i ograniczając potrzebę dostosowań przez użytkownika przy jednoczesnej poprawie działania głowicy. AutoSCAN nowej generacji ogranicza liczbę naciśnięć przycisków o 54% poprzez optymalizację piksel za pikselem w czasie rzeczywistym.
Flow Viewer
Flow Viewer
Flow Viewer to opracowany przez firmę Philips dodatek do wizualizacji struktur naczyniowych i serca płodu w kolorze. Flow Viewer rekonstruuje dane obrazowania przepływu w quasi-trójwymiarowej przestrzeni, aby lepiej uwidocznić struktury serca i naczyń oraz wzmocnić estetykę we wszystkich trybach obrazowania w kolorze. Funkcja jest dostępna we wszystkich trybach obrazowania w kolorze (CFM, CPA, CPAd, MFI, MFI HD).
Flow Viewer
Flow Viewer to opracowany przez firmę Philips dodatek do wizualizacji struktur naczyniowych i serca płodu w kolorze. Flow Viewer rekonstruuje dane obrazowania przepływu w quasi-trójwymiarowej przestrzeni, aby lepiej uwidocznić struktury serca i naczyń oraz wzmocnić estetykę we wszystkich trybach obrazowania w kolorze. Funkcja jest dostępna we wszystkich trybach obrazowania w kolorze (CFM, CPA, CPAd, MFI, MFI HD).
Flow Viewer
Flow Viewer to opracowany przez firmę Philips dodatek do wizualizacji struktur naczyniowych i serca płodu w kolorze. Flow Viewer rekonstruuje dane obrazowania przepływu w quasi-trójwymiarowej przestrzeni, aby lepiej uwidocznić struktury serca i naczyń oraz wzmocnić estetykę we wszystkich trybach obrazowania w kolorze. Funkcja jest dostępna we wszystkich trybach obrazowania w kolorze (CFM, CPA, CPAd, MFI, MFI HD).
Flow Viewer to opracowany przez firmę Philips dodatek do wizualizacji struktur naczyniowych i serca płodu w kolorze. Flow Viewer rekonstruuje dane obrazowania przepływu w quasi-trójwymiarowej przestrzeni, aby lepiej uwidocznić struktury serca i naczyń oraz wzmocnić estetykę we wszystkich trybach obrazowania w kolorze. Funkcja jest dostępna we wszystkich trybach obrazowania w kolorze (CFM, CPA, CPAd, MFI, MFI HD).
MFI
MFI
Funkcja opracowana w celu wykrywania powolnego i słabego przepływu krwi w tkankach. Ta technologia firmy Philips technologia pokonuje wiele z barier związanych z konwencjonalnymi metodami wykrywania przepływu krwi w drobnych naczyniach przy wysokiej rozdzielczości i minimalnej liczbie artefaktów. Obrazowanie MicroFlow zachowuje wysoką częstość klatek i jakość obrazu 2D, stosując przy tym zaawansowane techniki redukcji artefaktów w celu uwidocznienia anatomii drobnych naczyń.
MFI
Funkcja opracowana w celu wykrywania powolnego i słabego przepływu krwi w tkankach. Ta technologia firmy Philips technologia pokonuje wiele z barier związanych z konwencjonalnymi metodami wykrywania przepływu krwi w drobnych naczyniach przy wysokiej rozdzielczości i minimalnej liczbie artefaktów. Obrazowanie MicroFlow zachowuje wysoką częstość klatek i jakość obrazu 2D, stosując przy tym zaawansowane techniki redukcji artefaktów w celu uwidocznienia anatomii drobnych naczyń.
MFI
Funkcja opracowana w celu wykrywania powolnego i słabego przepływu krwi w tkankach. Ta technologia firmy Philips technologia pokonuje wiele z barier związanych z konwencjonalnymi metodami wykrywania przepływu krwi w drobnych naczyniach przy wysokiej rozdzielczości i minimalnej liczbie artefaktów. Obrazowanie MicroFlow zachowuje wysoką częstość klatek i jakość obrazu 2D, stosując przy tym zaawansowane techniki redukcji artefaktów w celu uwidocznienia anatomii drobnych naczyń.
Funkcja opracowana w celu wykrywania powolnego i słabego przepływu krwi w tkankach. Ta technologia firmy Philips technologia pokonuje wiele z barier związanych z konwencjonalnymi metodami wykrywania przepływu krwi w drobnych naczyniach przy wysokiej rozdzielczości i minimalnej liczbie artefaktów. Obrazowanie MicroFlow zachowuje wysoką częstość klatek i jakość obrazu 2D, stosując przy tym zaawansowane techniki redukcji artefaktów w celu uwidocznienia anatomii drobnych naczyń.
Funkcja FlexVue z trybem Orthogonal View
Funkcja FlexVue z trybem Orthogonal View
Łatwe w obsłudze narzędzia przeznaczone do wyodrębniania z obrazów 3D wymagających płaszczyzn anatomicznych. Ta zaawansowana funkcja oferuje wyjątkową elastyczność w akwizycji płaszczyzn oraz pakiet wszechstronnych pomiarów zapewniających precyzyjną ocenę ilościową.
Funkcja FlexVue z trybem Orthogonal View
Łatwe w obsłudze narzędzia przeznaczone do wyodrębniania z obrazów 3D wymagających płaszczyzn anatomicznych. Ta zaawansowana funkcja oferuje wyjątkową elastyczność w akwizycji płaszczyzn oraz pakiet wszechstronnych pomiarów zapewniających precyzyjną ocenę ilościową.
Funkcja FlexVue z trybem Orthogonal View
Łatwe w obsłudze narzędzia przeznaczone do wyodrębniania z obrazów 3D wymagających płaszczyzn anatomicznych. Ta zaawansowana funkcja oferuje wyjątkową elastyczność w akwizycji płaszczyzn oraz pakiet wszechstronnych pomiarów zapewniających precyzyjną ocenę ilościową.
Łatwe w obsłudze narzędzia przeznaczone do wyodrębniania z obrazów 3D wymagających płaszczyzn anatomicznych. Ta zaawansowana funkcja oferuje wyjątkową elastyczność w akwizycji płaszczyzn oraz pakiet wszechstronnych pomiarów zapewniających precyzyjną ocenę ilościową.
Korzyści każdego dnia.
Wybierając nowy aparat, szukasz rozwiązania pozwalającego na szybkie uzyskiwanie dokładnych informacji diagnostycznych, wyposażonego w prosty, intuicyjny interfejs użytkownika oraz bezproblemowy dostęp do najważniejszych funkcji, co przekłada się na ograniczenie zmęczenia i pozwala przyspieszyć wykonanie badania.
Przetestowany pod kątem codziennej, intensywnej eksploatacji przez 4500 godzin
Dobra inwestycja – 14 powodów przemawiających za wyborem aparatu Affiniti
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Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.
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