System telemetryczny IntelliVue wykorzystuje technologię Smart-hopping opartą na protokole opracowanym do komunikacji głosowej. Zapewnia to utrzymanie odpowiedniego połączenia między stacją centralną a urządzeniami telemetrycznymi, a dodatkowo skalowalność systemu i dobrą jakość połączeń.
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Przełączanie zakresów częstotliwości umożliwia stałe połączenie urządzeń
Dzięki technologii Smart-hopping nadajnik zmienia częstotliwość tylko w celu uniknięcia zakłóceń lub gdy znajdzie silniejszy sygnał.
Przełączanie zakresów częstotliwości umożliwia stałe połączenie urządzeń
Dzięki technologii Smart-hopping nadajnik zmienia częstotliwość tylko w celu uniknięcia zakłóceń lub gdy znajdzie silniejszy sygnał.
Przełączanie zakresów częstotliwości umożliwia stałe połączenie urządzeń
Dzięki technologii Smart-hopping nadajnik zmienia częstotliwość tylko w celu uniknięcia zakłóceń lub gdy znajdzie silniejszy sygnał.
Efektywne wykorzystanie szerokości pasma
Efektywne wykorzystanie szerokości pasma pozwala na nawiązanie połączenia z wieloma urządzeniami jed
Sieć IntelliVue Smart-hopping to wspólna infrastruktura bezprzewodowa dla przyłóżkowych oraz przeznaczonych do noszenia przez pacjenta monitorów IntelliVue, która umożliwia dwukierunkową bezprzewodową komunikację między urządzeniami z serii IntelliVue a Systemem Informacyjnym IntelliVue. Może ona współistnieć z sieciami 802.11 i systemami telemetrycznymi UHF, a dodatkowo jest na tyle skalowalna, że może obsłużyć do 1024 urządzeń.
Efektywne wykorzystanie szerokości pasma pozwala na nawiązanie połączenia z wieloma urządzeniami jed
Sieć IntelliVue Smart-hopping to wspólna infrastruktura bezprzewodowa dla przyłóżkowych oraz przeznaczonych do noszenia przez pacjenta monitorów IntelliVue, która umożliwia dwukierunkową bezprzewodową komunikację między urządzeniami z serii IntelliVue a Systemem Informacyjnym IntelliVue. Może ona współistnieć z sieciami 802.11 i systemami telemetrycznymi UHF, a dodatkowo jest na tyle skalowalna, że może obsłużyć do 1024 urządzeń.
Efektywne wykorzystanie szerokości pasma pozwala na nawiązanie połączenia z wieloma urządzeniami jed
Sieć IntelliVue Smart-hopping to wspólna infrastruktura bezprzewodowa dla przyłóżkowych oraz przeznaczonych do noszenia przez pacjenta monitorów IntelliVue, która umożliwia dwukierunkową bezprzewodową komunikację między urządzeniami z serii IntelliVue a Systemem Informacyjnym IntelliVue. Może ona współistnieć z sieciami 802.11 i systemami telemetrycznymi UHF, a dodatkowo jest na tyle skalowalna, że może obsłużyć do 1024 urządzeń.
Przełączanie zakresów częstotliwości umożliwia stałe połączenie urządzeń
Dzięki technologii Smart-hopping nadajnik zmienia częstotliwość tylko w celu uniknięcia zakłóceń lub gdy znajdzie silniejszy sygnał.
Przełączanie zakresów częstotliwości umożliwia stałe połączenie urządzeń
Dzięki technologii Smart-hopping nadajnik zmienia częstotliwość tylko w celu uniknięcia zakłóceń lub gdy znajdzie silniejszy sygnał.
Przełączanie zakresów częstotliwości umożliwia stałe połączenie urządzeń
Dzięki technologii Smart-hopping nadajnik zmienia częstotliwość tylko w celu uniknięcia zakłóceń lub gdy znajdzie silniejszy sygnał.
Efektywne wykorzystanie szerokości pasma
Efektywne wykorzystanie szerokości pasma pozwala na nawiązanie połączenia z wieloma urządzeniami jed
Sieć IntelliVue Smart-hopping to wspólna infrastruktura bezprzewodowa dla przyłóżkowych oraz przeznaczonych do noszenia przez pacjenta monitorów IntelliVue, która umożliwia dwukierunkową bezprzewodową komunikację między urządzeniami z serii IntelliVue a Systemem Informacyjnym IntelliVue. Może ona współistnieć z sieciami 802.11 i systemami telemetrycznymi UHF, a dodatkowo jest na tyle skalowalna, że może obsłużyć do 1024 urządzeń.
Efektywne wykorzystanie szerokości pasma pozwala na nawiązanie połączenia z wieloma urządzeniami jed
Sieć IntelliVue Smart-hopping to wspólna infrastruktura bezprzewodowa dla przyłóżkowych oraz przeznaczonych do noszenia przez pacjenta monitorów IntelliVue, która umożliwia dwukierunkową bezprzewodową komunikację między urządzeniami z serii IntelliVue a Systemem Informacyjnym IntelliVue. Może ona współistnieć z sieciami 802.11 i systemami telemetrycznymi UHF, a dodatkowo jest na tyle skalowalna, że może obsłużyć do 1024 urządzeń.
Efektywne wykorzystanie szerokości pasma pozwala na nawiązanie połączenia z wieloma urządzeniami jed
Sieć IntelliVue Smart-hopping to wspólna infrastruktura bezprzewodowa dla przyłóżkowych oraz przeznaczonych do noszenia przez pacjenta monitorów IntelliVue, która umożliwia dwukierunkową bezprzewodową komunikację między urządzeniami z serii IntelliVue a Systemem Informacyjnym IntelliVue. Może ona współistnieć z sieciami 802.11 i systemami telemetrycznymi UHF, a dodatkowo jest na tyle skalowalna, że może obsłużyć do 1024 urządzeń.
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Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.
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