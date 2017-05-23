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IntelliVue MX400

Przenośny/przyłóżkowy monitor pacjenta

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Monitor IntelliVue MX400 jest małym, przenośnym urządzeniem, umożliwiającym zaawansowane monitorowanie pacjenta. Dzięki możliwości szybkiego dostarczenia pełnych informacji o stanie pacjenta, może być wyjątkowo przydatny w sytuacji, gdy uwagi wymaga wielu pacjentów i wiele istotnych spraw.

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Cechy
Szeroki, 9-calowy ekran dotykowy

Szeroki, 9-calowy ekran dotykowy zapewnia czytelność i szybki dostęp do danych

Szeroki, 9-calowy ekran dotykowy pozwala natychmiast odnaleźć żądane informacje. Został on wyposażony w łatwy w obsłudze interfejs, analogiczny do stosowanego w innych monitorach IntelliVue, dzięki czemu czas na przeszkolenie personelu w jego obsłudze można poświęcić pacjentom.

Szeroki, 9-calowy ekran dotykowy zapewnia czytelność i szybki dostęp do danych

Szeroki, 9-calowy ekran dotykowy pozwala natychmiast odnaleźć żądane informacje. Został on wyposażony w łatwy w obsłudze interfejs, analogiczny do stosowanego w innych monitorach IntelliVue, dzięki czemu czas na przeszkolenie personelu w jego obsłudze można poświęcić pacjentom.

Szeroki, 9-calowy ekran dotykowy zapewnia czytelność i szybki dostęp do danych

Szeroki, 9-calowy ekran dotykowy pozwala natychmiast odnaleźć żądane informacje. Został on wyposażony w łatwy w obsłudze interfejs, analogiczny do stosowanego w innych monitorach IntelliVue, dzięki czemu czas na przeszkolenie personelu w jego obsłudze można poświęcić pacjentom.
Możliwość dostosowania jasności ekranu do oświetlenia zewnętrznego

Możliwość dostosowania jasności ekranu do oświetlenia zewnętrznego zapewnia czytelność danych w prak

Dzięki czujnikowi światła otoczenia wyświetlacz automatycznie dostosowuje jasność ekranu i pozostaje czytelny w praktycznie każdych warunkach oświetlenia. To właśnie między innymi dzięki możliwości dostosowania do oświetlenia zewnętrznego monitor pacjenta IntelliVue MX400 doskonale sprawdza się na oddziałach intensywnej terapii noworodków. Ponieważ wyświetlacz może być przyciemniany i rozjaśniany w zależności od zmian oświetlenia otoczenia, monitor znacznie ułatwia opiekę nad małymi pacjentami* na oddziałach noworodkowych.

Możliwość dostosowania jasności ekranu do oświetlenia zewnętrznego zapewnia czytelność danych w prak

Dzięki czujnikowi światła otoczenia wyświetlacz automatycznie dostosowuje jasność ekranu i pozostaje czytelny w praktycznie każdych warunkach oświetlenia. To właśnie między innymi dzięki możliwości dostosowania do oświetlenia zewnętrznego monitor pacjenta IntelliVue MX400 doskonale sprawdza się na oddziałach intensywnej terapii noworodków. Ponieważ wyświetlacz może być przyciemniany i rozjaśniany w zależności od zmian oświetlenia otoczenia, monitor znacznie ułatwia opiekę nad małymi pacjentami* na oddziałach noworodkowych.

Możliwość dostosowania jasności ekranu do oświetlenia zewnętrznego zapewnia czytelność danych w prak

Dzięki czujnikowi światła otoczenia wyświetlacz automatycznie dostosowuje jasność ekranu i pozostaje czytelny w praktycznie każdych warunkach oświetlenia. To właśnie między innymi dzięki możliwości dostosowania do oświetlenia zewnętrznego monitor pacjenta IntelliVue MX400 doskonale sprawdza się na oddziałach intensywnej terapii noworodków. Ponieważ wyświetlacz może być przyciemniany i rozjaśniany w zależności od zmian oświetlenia otoczenia, monitor znacznie ułatwia opiekę nad małymi pacjentami* na oddziałach noworodkowych.
Opcje przesyłania danych

Opcje przesyłania danych zapewniają maksymalne wykorzystanie zalet oferowanych przez system elektron

Monitor IntelliVue MX400 umożliwia udostępnianie danych klinicznych systemom informatycznym, pomagając stworzyć wyczerpującą elektroniczną dokumentację medyczną Pomaga także ograniczyć koszty i uprościć komunikację urządzenia przyłóżkowego z systemem elektronicznej dokumentacji medycznej dzięki opcjonalnemu modułowi komunikacji IntelliBridge firmy Philips**, którego zastosowanie eliminuje konieczność posiadania oddzielnego koncentratora urządzeń i serwera konsolidacji danych.

Opcje przesyłania danych zapewniają maksymalne wykorzystanie zalet oferowanych przez system elektron

Monitor IntelliVue MX400 umożliwia udostępnianie danych klinicznych systemom informatycznym, pomagając stworzyć wyczerpującą elektroniczną dokumentację medyczną Pomaga także ograniczyć koszty i uprościć komunikację urządzenia przyłóżkowego z systemem elektronicznej dokumentacji medycznej dzięki opcjonalnemu modułowi komunikacji IntelliBridge firmy Philips**, którego zastosowanie eliminuje konieczność posiadania oddzielnego koncentratora urządzeń i serwera konsolidacji danych.

Opcje przesyłania danych zapewniają maksymalne wykorzystanie zalet oferowanych przez system elektron

Monitor IntelliVue MX400 umożliwia udostępnianie danych klinicznych systemom informatycznym, pomagając stworzyć wyczerpującą elektroniczną dokumentację medyczną Pomaga także ograniczyć koszty i uprościć komunikację urządzenia przyłóżkowego z systemem elektronicznej dokumentacji medycznej dzięki opcjonalnemu modułowi komunikacji IntelliBridge firmy Philips**, którego zastosowanie eliminuje konieczność posiadania oddzielnego koncentratora urządzeń i serwera konsolidacji danych.
Zaawansowane rozwiązania kliniczne

Zaawansowane rozwiązania kliniczne umożliwiają przedstawienie podsumowania oraz wizualizację danych

Monitor IntelliVue MX400 posiada zaawansowane rozwiązania kliniczne obejmujące narzędzia umożliwiające przedstawienie podsumowania oraz wizualizację złożonych danych klinicznych i ich wzajemnych zależności. Informacje pochodzące z wielu źródeł są wyświetlane w jednym, intuicyjnym widoku.

Zaawansowane rozwiązania kliniczne umożliwiają przedstawienie podsumowania oraz wizualizację danych

Monitor IntelliVue MX400 posiada zaawansowane rozwiązania kliniczne obejmujące narzędzia umożliwiające przedstawienie podsumowania oraz wizualizację złożonych danych klinicznych i ich wzajemnych zależności. Informacje pochodzące z wielu źródeł są wyświetlane w jednym, intuicyjnym widoku.

Zaawansowane rozwiązania kliniczne umożliwiają przedstawienie podsumowania oraz wizualizację danych

Monitor IntelliVue MX400 posiada zaawansowane rozwiązania kliniczne obejmujące narzędzia umożliwiające przedstawienie podsumowania oraz wizualizację złożonych danych klinicznych i ich wzajemnych zależności. Informacje pochodzące z wielu źródeł są wyświetlane w jednym, intuicyjnym widoku.
Zaawansowane opcje

Zaawansowane opcje umożliwiają dostosowanie monitorowania do organizacji pracy

Obecnie organizacja pracy na oddziale musi się zmieniać w mgnieniu oka. Monitor pacjenta IntelliVue MX400 można dostosować w zależności od stanu pacjentów do niemal wszystkich potrzeb ich monitorowania na oddziałach intensywnej terapii. Monitor ten obsługuje uniwersalny moduł pomiarowy (MMS), moduł IntelliVue X2 i rozszerzenia serwera pomiarowego (MMSE) firmy Philips. Monitor MX400 został opracowany z myślą o uproszczeniu pracy na oddziale. Ponieważ może on komunikować się z innymi urządzeniami przyłóżkowymi, nie ma konieczności stosowania koncentratora urządzeń przyłóżkowych ani serwera komunikacji.

Zaawansowane opcje umożliwiają dostosowanie monitorowania do organizacji pracy

Obecnie organizacja pracy na oddziale musi się zmieniać w mgnieniu oka. Monitor pacjenta IntelliVue MX400 można dostosować w zależności od stanu pacjentów do niemal wszystkich potrzeb ich monitorowania na oddziałach intensywnej terapii. Monitor ten obsługuje uniwersalny moduł pomiarowy (MMS), moduł IntelliVue X2 i rozszerzenia serwera pomiarowego (MMSE) firmy Philips. Monitor MX400 został opracowany z myślą o uproszczeniu pracy na oddziale. Ponieważ może on komunikować się z innymi urządzeniami przyłóżkowymi, nie ma konieczności stosowania koncentratora urządzeń przyłóżkowych ani serwera komunikacji.

Zaawansowane opcje umożliwiają dostosowanie monitorowania do organizacji pracy

Obecnie organizacja pracy na oddziale musi się zmieniać w mgnieniu oka. Monitor pacjenta IntelliVue MX400 można dostosować w zależności od stanu pacjentów do niemal wszystkich potrzeb ich monitorowania na oddziałach intensywnej terapii. Monitor ten obsługuje uniwersalny moduł pomiarowy (MMS), moduł IntelliVue X2 i rozszerzenia serwera pomiarowego (MMSE) firmy Philips. Monitor MX400 został opracowany z myślą o uproszczeniu pracy na oddziale. Ponieważ może on komunikować się z innymi urządzeniami przyłóżkowymi, nie ma konieczności stosowania koncentratora urządzeń przyłóżkowych ani serwera komunikacji.
Przenośne rozwiązanie

Przenośny monitor do monitorowanie pacjentów podczas transportu

Oddziały ratunkowe, sale zabiegowe czy centra chirurgiczne, zapewniające opiekę medyczną nad chorymi w różnym stanie, obsługują bardzo dużą liczbę pacjentów. Dzięki wbudowanemu uchwytowi i zasilaniu akumulatorowemu monitor IntelliVue MX400 jest wystarczająco wytrzymały, aby sprostać wyzwaniom wynikającym z trudnych warunków transportu wewnątrzszpitalnego, a jego niewielkie rozmiary zapewniają wygodę noszenia.

Przenośny monitor do monitorowanie pacjentów podczas transportu

Oddziały ratunkowe, sale zabiegowe czy centra chirurgiczne, zapewniające opiekę medyczną nad chorymi w różnym stanie, obsługują bardzo dużą liczbę pacjentów. Dzięki wbudowanemu uchwytowi i zasilaniu akumulatorowemu monitor IntelliVue MX400 jest wystarczająco wytrzymały, aby sprostać wyzwaniom wynikającym z trudnych warunków transportu wewnątrzszpitalnego, a jego niewielkie rozmiary zapewniają wygodę noszenia.

Przenośny monitor do monitorowanie pacjentów podczas transportu

Oddziały ratunkowe, sale zabiegowe czy centra chirurgiczne, zapewniające opiekę medyczną nad chorymi w różnym stanie, obsługują bardzo dużą liczbę pacjentów. Dzięki wbudowanemu uchwytowi i zasilaniu akumulatorowemu monitor IntelliVue MX400 jest wystarczająco wytrzymały, aby sprostać wyzwaniom wynikającym z trudnych warunków transportu wewnątrzszpitalnego, a jego niewielkie rozmiary zapewniają wygodę noszenia.
  • Szeroki, 9-calowy ekran dotykowy
  • Możliwość dostosowania jasności ekranu do oświetlenia zewnętrznego
  • Opcje przesyłania danych
  • Zaawansowane rozwiązania kliniczne
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Szeroki, 9-calowy ekran dotykowy

Szeroki, 9-calowy ekran dotykowy zapewnia czytelność i szybki dostęp do danych

Szeroki, 9-calowy ekran dotykowy pozwala natychmiast odnaleźć żądane informacje. Został on wyposażony w łatwy w obsłudze interfejs, analogiczny do stosowanego w innych monitorach IntelliVue, dzięki czemu czas na przeszkolenie personelu w jego obsłudze można poświęcić pacjentom.

Szeroki, 9-calowy ekran dotykowy zapewnia czytelność i szybki dostęp do danych

Szeroki, 9-calowy ekran dotykowy pozwala natychmiast odnaleźć żądane informacje. Został on wyposażony w łatwy w obsłudze interfejs, analogiczny do stosowanego w innych monitorach IntelliVue, dzięki czemu czas na przeszkolenie personelu w jego obsłudze można poświęcić pacjentom.

Szeroki, 9-calowy ekran dotykowy zapewnia czytelność i szybki dostęp do danych

Szeroki, 9-calowy ekran dotykowy pozwala natychmiast odnaleźć żądane informacje. Został on wyposażony w łatwy w obsłudze interfejs, analogiczny do stosowanego w innych monitorach IntelliVue, dzięki czemu czas na przeszkolenie personelu w jego obsłudze można poświęcić pacjentom.
Możliwość dostosowania jasności ekranu do oświetlenia zewnętrznego

Możliwość dostosowania jasności ekranu do oświetlenia zewnętrznego zapewnia czytelność danych w prak

Dzięki czujnikowi światła otoczenia wyświetlacz automatycznie dostosowuje jasność ekranu i pozostaje czytelny w praktycznie każdych warunkach oświetlenia. To właśnie między innymi dzięki możliwości dostosowania do oświetlenia zewnętrznego monitor pacjenta IntelliVue MX400 doskonale sprawdza się na oddziałach intensywnej terapii noworodków. Ponieważ wyświetlacz może być przyciemniany i rozjaśniany w zależności od zmian oświetlenia otoczenia, monitor znacznie ułatwia opiekę nad małymi pacjentami* na oddziałach noworodkowych.

Możliwość dostosowania jasności ekranu do oświetlenia zewnętrznego zapewnia czytelność danych w prak

Dzięki czujnikowi światła otoczenia wyświetlacz automatycznie dostosowuje jasność ekranu i pozostaje czytelny w praktycznie każdych warunkach oświetlenia. To właśnie między innymi dzięki możliwości dostosowania do oświetlenia zewnętrznego monitor pacjenta IntelliVue MX400 doskonale sprawdza się na oddziałach intensywnej terapii noworodków. Ponieważ wyświetlacz może być przyciemniany i rozjaśniany w zależności od zmian oświetlenia otoczenia, monitor znacznie ułatwia opiekę nad małymi pacjentami* na oddziałach noworodkowych.

Możliwość dostosowania jasności ekranu do oświetlenia zewnętrznego zapewnia czytelność danych w prak

Dzięki czujnikowi światła otoczenia wyświetlacz automatycznie dostosowuje jasność ekranu i pozostaje czytelny w praktycznie każdych warunkach oświetlenia. To właśnie między innymi dzięki możliwości dostosowania do oświetlenia zewnętrznego monitor pacjenta IntelliVue MX400 doskonale sprawdza się na oddziałach intensywnej terapii noworodków. Ponieważ wyświetlacz może być przyciemniany i rozjaśniany w zależności od zmian oświetlenia otoczenia, monitor znacznie ułatwia opiekę nad małymi pacjentami* na oddziałach noworodkowych.
Opcje przesyłania danych

Opcje przesyłania danych zapewniają maksymalne wykorzystanie zalet oferowanych przez system elektron

Monitor IntelliVue MX400 umożliwia udostępnianie danych klinicznych systemom informatycznym, pomagając stworzyć wyczerpującą elektroniczną dokumentację medyczną Pomaga także ograniczyć koszty i uprościć komunikację urządzenia przyłóżkowego z systemem elektronicznej dokumentacji medycznej dzięki opcjonalnemu modułowi komunikacji IntelliBridge firmy Philips**, którego zastosowanie eliminuje konieczność posiadania oddzielnego koncentratora urządzeń i serwera konsolidacji danych.

Opcje przesyłania danych zapewniają maksymalne wykorzystanie zalet oferowanych przez system elektron

Monitor IntelliVue MX400 umożliwia udostępnianie danych klinicznych systemom informatycznym, pomagając stworzyć wyczerpującą elektroniczną dokumentację medyczną Pomaga także ograniczyć koszty i uprościć komunikację urządzenia przyłóżkowego z systemem elektronicznej dokumentacji medycznej dzięki opcjonalnemu modułowi komunikacji IntelliBridge firmy Philips**, którego zastosowanie eliminuje konieczność posiadania oddzielnego koncentratora urządzeń i serwera konsolidacji danych.

Opcje przesyłania danych zapewniają maksymalne wykorzystanie zalet oferowanych przez system elektron

Monitor IntelliVue MX400 umożliwia udostępnianie danych klinicznych systemom informatycznym, pomagając stworzyć wyczerpującą elektroniczną dokumentację medyczną Pomaga także ograniczyć koszty i uprościć komunikację urządzenia przyłóżkowego z systemem elektronicznej dokumentacji medycznej dzięki opcjonalnemu modułowi komunikacji IntelliBridge firmy Philips**, którego zastosowanie eliminuje konieczność posiadania oddzielnego koncentratora urządzeń i serwera konsolidacji danych.
Zaawansowane rozwiązania kliniczne

Zaawansowane rozwiązania kliniczne umożliwiają przedstawienie podsumowania oraz wizualizację danych

Monitor IntelliVue MX400 posiada zaawansowane rozwiązania kliniczne obejmujące narzędzia umożliwiające przedstawienie podsumowania oraz wizualizację złożonych danych klinicznych i ich wzajemnych zależności. Informacje pochodzące z wielu źródeł są wyświetlane w jednym, intuicyjnym widoku.

Zaawansowane rozwiązania kliniczne umożliwiają przedstawienie podsumowania oraz wizualizację danych

Monitor IntelliVue MX400 posiada zaawansowane rozwiązania kliniczne obejmujące narzędzia umożliwiające przedstawienie podsumowania oraz wizualizację złożonych danych klinicznych i ich wzajemnych zależności. Informacje pochodzące z wielu źródeł są wyświetlane w jednym, intuicyjnym widoku.

Zaawansowane rozwiązania kliniczne umożliwiają przedstawienie podsumowania oraz wizualizację danych

Monitor IntelliVue MX400 posiada zaawansowane rozwiązania kliniczne obejmujące narzędzia umożliwiające przedstawienie podsumowania oraz wizualizację złożonych danych klinicznych i ich wzajemnych zależności. Informacje pochodzące z wielu źródeł są wyświetlane w jednym, intuicyjnym widoku.
Zaawansowane opcje

Zaawansowane opcje umożliwiają dostosowanie monitorowania do organizacji pracy

Obecnie organizacja pracy na oddziale musi się zmieniać w mgnieniu oka. Monitor pacjenta IntelliVue MX400 można dostosować w zależności od stanu pacjentów do niemal wszystkich potrzeb ich monitorowania na oddziałach intensywnej terapii. Monitor ten obsługuje uniwersalny moduł pomiarowy (MMS), moduł IntelliVue X2 i rozszerzenia serwera pomiarowego (MMSE) firmy Philips. Monitor MX400 został opracowany z myślą o uproszczeniu pracy na oddziale. Ponieważ może on komunikować się z innymi urządzeniami przyłóżkowymi, nie ma konieczności stosowania koncentratora urządzeń przyłóżkowych ani serwera komunikacji.

Zaawansowane opcje umożliwiają dostosowanie monitorowania do organizacji pracy

Obecnie organizacja pracy na oddziale musi się zmieniać w mgnieniu oka. Monitor pacjenta IntelliVue MX400 można dostosować w zależności od stanu pacjentów do niemal wszystkich potrzeb ich monitorowania na oddziałach intensywnej terapii. Monitor ten obsługuje uniwersalny moduł pomiarowy (MMS), moduł IntelliVue X2 i rozszerzenia serwera pomiarowego (MMSE) firmy Philips. Monitor MX400 został opracowany z myślą o uproszczeniu pracy na oddziale. Ponieważ może on komunikować się z innymi urządzeniami przyłóżkowymi, nie ma konieczności stosowania koncentratora urządzeń przyłóżkowych ani serwera komunikacji.

Zaawansowane opcje umożliwiają dostosowanie monitorowania do organizacji pracy

Obecnie organizacja pracy na oddziale musi się zmieniać w mgnieniu oka. Monitor pacjenta IntelliVue MX400 można dostosować w zależności od stanu pacjentów do niemal wszystkich potrzeb ich monitorowania na oddziałach intensywnej terapii. Monitor ten obsługuje uniwersalny moduł pomiarowy (MMS), moduł IntelliVue X2 i rozszerzenia serwera pomiarowego (MMSE) firmy Philips. Monitor MX400 został opracowany z myślą o uproszczeniu pracy na oddziale. Ponieważ może on komunikować się z innymi urządzeniami przyłóżkowymi, nie ma konieczności stosowania koncentratora urządzeń przyłóżkowych ani serwera komunikacji.
Przenośne rozwiązanie

Przenośny monitor do monitorowanie pacjentów podczas transportu

Oddziały ratunkowe, sale zabiegowe czy centra chirurgiczne, zapewniające opiekę medyczną nad chorymi w różnym stanie, obsługują bardzo dużą liczbę pacjentów. Dzięki wbudowanemu uchwytowi i zasilaniu akumulatorowemu monitor IntelliVue MX400 jest wystarczająco wytrzymały, aby sprostać wyzwaniom wynikającym z trudnych warunków transportu wewnątrzszpitalnego, a jego niewielkie rozmiary zapewniają wygodę noszenia.

Przenośny monitor do monitorowanie pacjentów podczas transportu

Oddziały ratunkowe, sale zabiegowe czy centra chirurgiczne, zapewniające opiekę medyczną nad chorymi w różnym stanie, obsługują bardzo dużą liczbę pacjentów. Dzięki wbudowanemu uchwytowi i zasilaniu akumulatorowemu monitor IntelliVue MX400 jest wystarczająco wytrzymały, aby sprostać wyzwaniom wynikającym z trudnych warunków transportu wewnątrzszpitalnego, a jego niewielkie rozmiary zapewniają wygodę noszenia.

Przenośny monitor do monitorowanie pacjentów podczas transportu

Oddziały ratunkowe, sale zabiegowe czy centra chirurgiczne, zapewniające opiekę medyczną nad chorymi w różnym stanie, obsługują bardzo dużą liczbę pacjentów. Dzięki wbudowanemu uchwytowi i zasilaniu akumulatorowemu monitor IntelliVue MX400 jest wystarczająco wytrzymały, aby sprostać wyzwaniom wynikającym z trudnych warunków transportu wewnątrzszpitalnego, a jego niewielkie rozmiary zapewniają wygodę noszenia.

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  • *Altimer, L. & Phillips, R. (2013) The Neonatal Integrative Developmental Care Model: Seven Neuroprotective Core Measures for Family Centered Developmental Care. NAINR: 13(1): 9-22
  • **Wymaga portów interfejsu IntelliBridge. Aby uzyskać informacje na temat zgodnych urządzeń, należy zapoznać się z najnowszą listą urządzeń zewnętrznych zgodnych z modułem IntelliBridge EC10.

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Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.

Rozumiem

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