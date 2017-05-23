Zaawansowane opcje umożliwiają dostosowanie monitorowania do organizacji pracy

Obecnie organizacja pracy na oddziale musi się zmieniać w mgnieniu oka. Monitor pacjenta IntelliVue MX400 można dostosować w zależności od stanu pacjentów do niemal wszystkich potrzeb ich monitorowania na oddziałach intensywnej terapii. Monitor ten obsługuje uniwersalny moduł pomiarowy (MMS), moduł IntelliVue X2 i rozszerzenia serwera pomiarowego (MMSE) firmy Philips. Monitor MX400 został opracowany z myślą o uproszczeniu pracy na oddziale. Ponieważ może on komunikować się z innymi urządzeniami przyłóżkowymi, nie ma konieczności stosowania koncentratora urządzeń przyłóżkowych ani serwera komunikacji.