System PIC iX to integralna część ekosystemu monitorowania firmy Philips przeznaczona dla placówek zapewniających opiekę pacjentom wymagającym ścisłego, okresowego, doraźnego i specjalistycznego nadzoru. Umożliwia przepływ danych pacjentów w tych obszarach opieki, przesyłając je z urządzeń firmy Philips i innych firm. Pozwala usprawnić wykonywanie codziennych zadań, pomagając wykrywać zmiany stanu pacjentów i reagować na nie również zdalnie, a także chronić bezpieczeństwo danych pacjentów dzięki rygorystycznym standardom branży medycznej. System PIC iX można zintegrować z istniejącą infrastrukturą, co pozwala na jego szybkie wdrożenie i zapewnia możliwość dostosowania na wypadek zmian w zakresie świadczonej opieki. A ponieważ skalowalność i elastyczność mają kluczowe znaczenie, oferujemy rozwiązanie do zdalnego zarządzania urządzeniami, umożliwiające informatykom i inżynierom biomedycznym poprawę bezawaryjności systemu, śledzenie wydajności i obniżenie kosztów operacyjnych.