3-odprowadzeniowy zestaw odprowadzeń EKG firmy Philips zgodny z normą IEC jest przeznaczony do użytku u wielu pacjentów w połączeniu z monitorami Efficia. Zestaw ten, należący do naszej oferty medycznych materiałów eksploatacyjnych, pomaga wykonywać w przystępnej cenie pomiary w celach diagnostycznych. Do użytku z kablem zbiorczym Efficia 989803160641 oraz monitorami i defibrylatorami marki Efficia. Długość kabla = 1,0 m.
Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.
Odprowadzenia EKG firmy Philips zostały zaprojektowane w sposób pozwalający na uzyskiwanie czystego sygnału. Warstwy ekranowania wewnątrz złączy i żył redukują zakłócenia elektryczne i artefakty związane z ruchem. Rezultat? Zredukowane do minimum zakłócenia elektryczne i czysty sygnał umożliwiający stawianie diagnoz.
Ekranowany kabel.
Odprowadzenia EKG firmy Philips zostały zaprojektowane w sposób pozwalający na uzyskiwanie czystego sygnału. Warstwy ekranowania wewnątrz złączy i żył redukują zakłócenia elektryczne i artefakty związane z ruchem. Rezultat? Zredukowane do minimum zakłócenia elektryczne i czysty sygnał umożliwiający stawianie diagnoz.
Ekranowany kabel.
Odprowadzenia EKG firmy Philips zostały zaprojektowane w sposób pozwalający na uzyskiwanie czystego sygnału. Warstwy ekranowania wewnątrz złączy i żył redukują zakłócenia elektryczne i artefakty związane z ruchem. Rezultat? Zredukowane do minimum zakłócenia elektryczne i czysty sygnał umożliwiający stawianie diagnoz.
Wszechstronność zastosowań w różnych obszarach opieki.
Zgodność z wieloma urządzeniami.
Nasze kable do EKG są zgodne z monitorami pacjenta IntelliVue, SureSigns, Efficia i Flex Cardio oraz defibrylatorami HeartStart firmy Philips, a także wieloma monitorami firm konkurencyjnych.
Zgodność z wieloma urządzeniami.
Nasze kable do EKG są zgodne z monitorami pacjenta IntelliVue, SureSigns, Efficia i Flex Cardio oraz defibrylatorami HeartStart firmy Philips, a także wieloma monitorami firm konkurencyjnych.
Zgodność z wieloma urządzeniami.
Nasze kable do EKG są zgodne z monitorami pacjenta IntelliVue, SureSigns, Efficia i Flex Cardio oraz defibrylatorami HeartStart firmy Philips, a także wieloma monitorami firm konkurencyjnych.
Bezpieczeństwo produktu, jakiego oczekujesz.
Wbudowane zabezpieczenia.
Ta seria kabli EKG charakteryzuje się wysokim bezpieczeństwem. Wszystkie odprowadzenia i kable zbiorcze są na przykład standardowo wyposażone w bezpieczne złącze elektryczne, które uniemożliwia przypadkowe połączenie.
Wbudowane zabezpieczenia.
Ta seria kabli EKG charakteryzuje się wysokim bezpieczeństwem. Wszystkie odprowadzenia i kable zbiorcze są na przykład standardowo wyposażone w bezpieczne złącze elektryczne, które uniemożliwia przypadkowe połączenie.
Wbudowane zabezpieczenia.
Ta seria kabli EKG charakteryzuje się wysokim bezpieczeństwem. Wszystkie odprowadzenia i kable zbiorcze są na przykład standardowo wyposażone w bezpieczne złącze elektryczne, które uniemożliwia przypadkowe połączenie.
Oszczędność i jakość, jakich wymagasz.
Wszechstronność zastosowań w różnych obszarach opieki.
Odprowadzenia EKG firmy Philips zostały zaprojektowane w sposób pozwalający na uzyskiwanie czystego sygnału. Warstwy ekranowania wewnątrz złączy i żył redukują zakłócenia elektryczne i artefakty związane z ruchem. Rezultat? Zredukowane do minimum zakłócenia elektryczne i czysty sygnał umożliwiający stawianie diagnoz.
Ekranowany kabel.
Odprowadzenia EKG firmy Philips zostały zaprojektowane w sposób pozwalający na uzyskiwanie czystego sygnału. Warstwy ekranowania wewnątrz złączy i żył redukują zakłócenia elektryczne i artefakty związane z ruchem. Rezultat? Zredukowane do minimum zakłócenia elektryczne i czysty sygnał umożliwiający stawianie diagnoz.
Ekranowany kabel.
Odprowadzenia EKG firmy Philips zostały zaprojektowane w sposób pozwalający na uzyskiwanie czystego sygnału. Warstwy ekranowania wewnątrz złączy i żył redukują zakłócenia elektryczne i artefakty związane z ruchem. Rezultat? Zredukowane do minimum zakłócenia elektryczne i czysty sygnał umożliwiający stawianie diagnoz.
Wszechstronność zastosowań w różnych obszarach opieki.
Zgodność z wieloma urządzeniami.
Nasze kable do EKG są zgodne z monitorami pacjenta IntelliVue, SureSigns, Efficia i Flex Cardio oraz defibrylatorami HeartStart firmy Philips, a także wieloma monitorami firm konkurencyjnych.
Zgodność z wieloma urządzeniami.
Nasze kable do EKG są zgodne z monitorami pacjenta IntelliVue, SureSigns, Efficia i Flex Cardio oraz defibrylatorami HeartStart firmy Philips, a także wieloma monitorami firm konkurencyjnych.
Zgodność z wieloma urządzeniami.
Nasze kable do EKG są zgodne z monitorami pacjenta IntelliVue, SureSigns, Efficia i Flex Cardio oraz defibrylatorami HeartStart firmy Philips, a także wieloma monitorami firm konkurencyjnych.
Bezpieczeństwo produktu, jakiego oczekujesz.
Wbudowane zabezpieczenia.
Ta seria kabli EKG charakteryzuje się wysokim bezpieczeństwem. Wszystkie odprowadzenia i kable zbiorcze są na przykład standardowo wyposażone w bezpieczne złącze elektryczne, które uniemożliwia przypadkowe połączenie.
Wbudowane zabezpieczenia.
Ta seria kabli EKG charakteryzuje się wysokim bezpieczeństwem. Wszystkie odprowadzenia i kable zbiorcze są na przykład standardowo wyposażone w bezpieczne złącze elektryczne, które uniemożliwia przypadkowe połączenie.
Wbudowane zabezpieczenia.
Ta seria kabli EKG charakteryzuje się wysokim bezpieczeństwem. Wszystkie odprowadzenia i kable zbiorcze są na przykład standardowo wyposażone w bezpieczne złącze elektryczne, które uniemożliwia przypadkowe połączenie.
Produkt może nie być dostępny w niektórych regionach. Aby uzyskać pełną ofertę produktów w danym kraju, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Philips.
Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.
Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.
Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.
Wchodzisz na polską stronę Philips Healthcare
Please select the checkbox
Strona przeznaczona wyłącznie dla osób, które stosują wyroby medyczne jako profesjonaliści, w tym osób wykonujących zawody medyczne, osób działających na rzecz podmiotów ochrony zdrowia lub podmiotów prowadzących obrót wyrobami medycznymi w charakterze profesjonalnym.