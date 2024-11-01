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Efficia

Zestaw 3 odprowadzeń Efficia, z zaciskami, IEC

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3-odprowadzeniowy zestaw odprowadzeń EKG firmy Philips zgodny z normą IEC jest przeznaczony do użytku u wielu pacjentów w połączeniu z monitorami Efficia. Zestaw ten, należący do naszej oferty medycznych materiałów eksploatacyjnych, pomaga wykonywać w przystępnej cenie pomiary w celach diagnostycznych. Do użytku z kablem zbiorczym Efficia 989803160641 oraz monitorami i defibrylatorami marki Efficia. Długość kabla = 1,0 m.

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Cechy
Oszczędność i jakość, jakich wymagasz.

Ekranowany kabel.

Odprowadzenia EKG firmy Philips zostały zaprojektowane w sposób pozwalający na uzyskiwanie czystego sygnału. Warstwy ekranowania wewnątrz złączy i żył redukują zakłócenia elektryczne i artefakty związane z ruchem. Rezultat? Zredukowane do minimum zakłócenia elektryczne i czysty sygnał umożliwiający stawianie diagnoz.

Ekranowany kabel.

Odprowadzenia EKG firmy Philips zostały zaprojektowane w sposób pozwalający na uzyskiwanie czystego sygnału. Warstwy ekranowania wewnątrz złączy i żył redukują zakłócenia elektryczne i artefakty związane z ruchem. Rezultat? Zredukowane do minimum zakłócenia elektryczne i czysty sygnał umożliwiający stawianie diagnoz.

Ekranowany kabel.

Odprowadzenia EKG firmy Philips zostały zaprojektowane w sposób pozwalający na uzyskiwanie czystego sygnału. Warstwy ekranowania wewnątrz złączy i żył redukują zakłócenia elektryczne i artefakty związane z ruchem. Rezultat? Zredukowane do minimum zakłócenia elektryczne i czysty sygnał umożliwiający stawianie diagnoz.
Wszechstronność zastosowań w różnych obszarach opieki.

Zgodność z wieloma urządzeniami.

Nasze kable do EKG są zgodne z monitorami pacjenta IntelliVue, SureSigns, Efficia i Flex Cardio oraz defibrylatorami HeartStart firmy Philips, a także wieloma monitorami firm konkurencyjnych.

Zgodność z wieloma urządzeniami.

Nasze kable do EKG są zgodne z monitorami pacjenta IntelliVue, SureSigns, Efficia i Flex Cardio oraz defibrylatorami HeartStart firmy Philips, a także wieloma monitorami firm konkurencyjnych.

Zgodność z wieloma urządzeniami.

Nasze kable do EKG są zgodne z monitorami pacjenta IntelliVue, SureSigns, Efficia i Flex Cardio oraz defibrylatorami HeartStart firmy Philips, a także wieloma monitorami firm konkurencyjnych.
Bezpieczeństwo produktu, jakiego oczekujesz.

Wbudowane zabezpieczenia.

Ta seria kabli EKG charakteryzuje się wysokim bezpieczeństwem. Wszystkie odprowadzenia i kable zbiorcze są na przykład standardowo wyposażone w bezpieczne złącze elektryczne, które uniemożliwia przypadkowe połączenie.

Wbudowane zabezpieczenia.

Ta seria kabli EKG charakteryzuje się wysokim bezpieczeństwem. Wszystkie odprowadzenia i kable zbiorcze są na przykład standardowo wyposażone w bezpieczne złącze elektryczne, które uniemożliwia przypadkowe połączenie.

Wbudowane zabezpieczenia.

Ta seria kabli EKG charakteryzuje się wysokim bezpieczeństwem. Wszystkie odprowadzenia i kable zbiorcze są na przykład standardowo wyposażone w bezpieczne złącze elektryczne, które uniemożliwia przypadkowe połączenie.
  • Oszczędność i jakość, jakich wymagasz.
  • Wszechstronność zastosowań w różnych obszarach opieki.
  • Bezpieczeństwo produktu, jakiego oczekujesz.
Zobacz wszystkie cechy
Oszczędność i jakość, jakich wymagasz.

Ekranowany kabel.

Odprowadzenia EKG firmy Philips zostały zaprojektowane w sposób pozwalający na uzyskiwanie czystego sygnału. Warstwy ekranowania wewnątrz złączy i żył redukują zakłócenia elektryczne i artefakty związane z ruchem. Rezultat? Zredukowane do minimum zakłócenia elektryczne i czysty sygnał umożliwiający stawianie diagnoz.

Ekranowany kabel.

Odprowadzenia EKG firmy Philips zostały zaprojektowane w sposób pozwalający na uzyskiwanie czystego sygnału. Warstwy ekranowania wewnątrz złączy i żył redukują zakłócenia elektryczne i artefakty związane z ruchem. Rezultat? Zredukowane do minimum zakłócenia elektryczne i czysty sygnał umożliwiający stawianie diagnoz.

Ekranowany kabel.

Odprowadzenia EKG firmy Philips zostały zaprojektowane w sposób pozwalający na uzyskiwanie czystego sygnału. Warstwy ekranowania wewnątrz złączy i żył redukują zakłócenia elektryczne i artefakty związane z ruchem. Rezultat? Zredukowane do minimum zakłócenia elektryczne i czysty sygnał umożliwiający stawianie diagnoz.
Wszechstronność zastosowań w różnych obszarach opieki.

Zgodność z wieloma urządzeniami.

Nasze kable do EKG są zgodne z monitorami pacjenta IntelliVue, SureSigns, Efficia i Flex Cardio oraz defibrylatorami HeartStart firmy Philips, a także wieloma monitorami firm konkurencyjnych.

Zgodność z wieloma urządzeniami.

Nasze kable do EKG są zgodne z monitorami pacjenta IntelliVue, SureSigns, Efficia i Flex Cardio oraz defibrylatorami HeartStart firmy Philips, a także wieloma monitorami firm konkurencyjnych.

Zgodność z wieloma urządzeniami.

Nasze kable do EKG są zgodne z monitorami pacjenta IntelliVue, SureSigns, Efficia i Flex Cardio oraz defibrylatorami HeartStart firmy Philips, a także wieloma monitorami firm konkurencyjnych.
Bezpieczeństwo produktu, jakiego oczekujesz.

Wbudowane zabezpieczenia.

Ta seria kabli EKG charakteryzuje się wysokim bezpieczeństwem. Wszystkie odprowadzenia i kable zbiorcze są na przykład standardowo wyposażone w bezpieczne złącze elektryczne, które uniemożliwia przypadkowe połączenie.

Wbudowane zabezpieczenia.

Ta seria kabli EKG charakteryzuje się wysokim bezpieczeństwem. Wszystkie odprowadzenia i kable zbiorcze są na przykład standardowo wyposażone w bezpieczne złącze elektryczne, które uniemożliwia przypadkowe połączenie.

Wbudowane zabezpieczenia.

Ta seria kabli EKG charakteryzuje się wysokim bezpieczeństwem. Wszystkie odprowadzenia i kable zbiorcze są na przykład standardowo wyposażone w bezpieczne złącze elektryczne, które uniemożliwia przypadkowe połączenie.

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Specyfikacja

Zestaw odprowadzeń EKG
Zestaw odprowadzeń EKG
Długość zestawu odprowadzeń
  • 1,0 m
Liczba odprowadzeń
  • 3
Kodowanie kolorem
  • IEC
Typ złącza
  • Zacisk
Szczegółowe dane produktu
Szczegółowe dane produktu
Do użytku z wyposażeniem medycznym dostawców innych niż firma Philips
  • Nie
Kategoria produktu
  • EKG
Do użytku z wyposażeniem Philips Healthcare
  • CM10: 863301; CM12: 863303; CM100: 863300, 863320; CM120: 863302, 863321; CM150: 863304, 863322
Do stosowania u jednego pacjenta LUB u wielu pacjentów
  • Do użytku u wielu pacjentów
Posiada certyfikat CE
  • Tak
Do produkcji nie użyto lateksu (kauczuku naturalnego)
  • Tak
Jednostka opakowania
  • 1 szt.
Sterylny LUB niesterylny
  • Niesterylny
Do użytku z innymi materiałami eksploatacyjnymi
  • Do użycia z produktem 989803160641, kabel zbiorczy do EKG 3/5-odprowadzeniowego Efficia, AAMI/IEC.
Zatwierdzone przez FDA
  • Tak
Zestaw odprowadzeń EKG
Zestaw odprowadzeń EKG
Długość zestawu odprowadzeń
  • 1,0 m
Liczba odprowadzeń
  • 3
Szczegółowe dane produktu
Szczegółowe dane produktu
Do użytku z wyposażeniem medycznym dostawców innych niż firma Philips
  • Nie
Kategoria produktu
  • EKG
Zobacz wszystkie specyfikacje
Zestaw odprowadzeń EKG
Zestaw odprowadzeń EKG
Długość zestawu odprowadzeń
  • 1,0 m
Liczba odprowadzeń
  • 3
Kodowanie kolorem
  • IEC
Typ złącza
  • Zacisk
Szczegółowe dane produktu
Szczegółowe dane produktu
Do użytku z wyposażeniem medycznym dostawców innych niż firma Philips
  • Nie
Kategoria produktu
  • EKG
Do użytku z wyposażeniem Philips Healthcare
  • CM10: 863301; CM12: 863303; CM100: 863300, 863320; CM120: 863302, 863321; CM150: 863304, 863322
Do stosowania u jednego pacjenta LUB u wielu pacjentów
  • Do użytku u wielu pacjentów
Posiada certyfikat CE
  • Tak
Do produkcji nie użyto lateksu (kauczuku naturalnego)
  • Tak
Jednostka opakowania
  • 1 szt.
Sterylny LUB niesterylny
  • Niesterylny
Do użytku z innymi materiałami eksploatacyjnymi
  • Do użycia z produktem 989803160641, kabel zbiorczy do EKG 3/5-odprowadzeniowego Efficia, AAMI/IEC.
Zatwierdzone przez FDA
  • Tak
  • Produkt może nie być dostępny w niektórych regionach. Aby uzyskać pełną ofertę produktów w danym kraju, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Philips.

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Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.

Rozumiem

You are about to visit a Philips global content page

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