Kategoria produktu
EKG
Do użytku z wyposażeniem medycznym dostawców innych niż firma Philips
Nie
Do użytku z wyposażeniem Philips Healthcare
865350, 865351
Typ produktu
Zestawy odprowadzeń telemetrycznych
Do stosowania u jednego pacjenta LUB u wielu pacjentów
Do użytku u wielu pacjentów
Posiada certyfikat CE
Tak
Jednostka opakowania
1 opakowanie = 1 zestaw odprowadzeń
Do produkcji nie użyto lateksu (kauczuku naturalnego)
Tak
Minimalny okres przydatności do użytku
Brak
Sterylny LUB niesterylny
Niesterylny
Do użytku z innymi materiałami eksploatacyjnymi
989803172241; 989803172221