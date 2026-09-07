Kategoria produktu
EKG
Do użytku z wyposażeniem medycznym dostawców innych niż firma Philips
Nie
Do użytku z wyposażeniem Philips Healthcare
M3000A, M3001A, M8102AMP2, M1001B, M1002B, M3002AX2, M8105A
Typ produktu
Kabel telemetryczny
Do stosowania u jednego pacjenta LUB u wielu pacjentów
Do użytku u wielu pacjentów
Posiada certyfikat CE
Tak
Do produkcji nie użyto lateksu (kauczuku naturalnego)
Tak
Jednostka opakowania
1 opakowanie = 1 kabel
Minimalny okres przydatności do użytku
Brak
Sterylny LUB niesterylny
Niesterylny
Do użytku z innymi materiałami eksploatacyjnymi
Zestawy odprowadzeń do monitora MX40; 3, 5, 6 odprowadzeń