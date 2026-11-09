Do użytku z wyposażeniem medycznym dostawców innych niż firma Philips
Nie
Kategoria produktu
EKG
Do użytku z wyposażeniem Philips Healthcare
M1001B, M1002B, M3000A, M3001A, M8105A, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863077, M3536A, M3535A
Typ produktu
Zestaw odprowadzeń
Do stosowania u jednego pacjenta LUB u wielu pacjentów
Do stosowania u jednego pacjenta
Posiada certyfikat CE
Tak
Masa opakowania
1,66 kg
Do produkcji nie użyto lateksu (kauczuku naturalnego)
Tak
Jednostka opakowania
20 zestawów odprowadzeń
Sterylny LUB niesterylny
Niesterylny
Minimalny okres przydatności do użytku
Brak
Do użytku z innymi materiałami eksploatacyjnymi
M1668A; 989803170181