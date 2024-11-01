Wyszukiwane terminy

PW TC20 Long 10-Lead Patient IEC

Kable i odprowadzenia do diagnostycznego zapisu EKG pacjenta

Znajdź podobne produkty

Kabel pacjenta z zestawem 10 odprowadzeń, wielokrotnego użytku, długi: 3,8 m. Szare przewody, oznakowanie barwne zgodne z normą IEC. Kabel pacjenta podłącza się z jednej strony do elektrokardiografu PageWriter TC20 (nr kat. 860332), a z drugiej — za pomocą wtyku bananowego (ze sprężynowym zaciskiem) do łącznika/elektrody EKG. Jednoczęściowa konstrukcja kabla umożliwiająca rozdzielenie na zespół z 2 odprowadzeniami kończynowymi, zespół 2 × 3 odprowadzenia przedsercowe i zespół 2 odprowadzeń kończynowych. 1 opakowanie = 1 kabel wielokrotnego użytku. * Produkt niedostępny w USA i Kanadzie

Kontakt z nami

Szukasz dokumentacji dotyczącej naszych produktów?

Szukaj tutaj

Specyfikacja

Kable i odprowadzenia do diagnostycznego zapisu EKG pacjenta
Kable i odprowadzenia do diagnostycznego zapisu EKG pacjenta
Do stosowania na ciele pacjenta
  • Dzieci; dorośli
Miejsce zamocowania
  • Kończynowe; przedsercowe
Długość zestawu odprowadzeń
  • 3,8 m
Ekranowany
  • Ekranowany
Liczba odprowadzeń
  • 10
Sposób mocowania elektrod
  • Zacisk krokodylkowy
Kodowanie kolorem
  • IEC
Szczegółowe dane produktu
Szczegółowe dane produktu
Kategoria produktu
  • EKG
Do użytku z wyposażeniem medycznym dostawców innych niż firma Philips
  • Nie
Do użytku z wyposażeniem Philips Healthcare
  • 860332
Typ produktu
  • Kable i odprowadzenia do diagnostycznego zapisu EKG pacjenta
Do stosowania u jednego pacjenta LUB u wielu pacjentów
  • Do użytku u wielu pacjentów
Posiada certyfikat CE
  • Tak
Masa opakowania
  • 385 g
Do produkcji nie użyto lateksu (kauczuku naturalnego)
  • Tak
Jednostka opakowania
  • 1
Minimalny okres przydatności do użytku
  • Brak
Sterylny LUB niesterylny
  • Niesterylny
Do użytku z innymi materiałami eksploatacyjnymi
  • nie dotyczy
Kable i odprowadzenia do diagnostycznego zapisu EKG pacjenta
Kable i odprowadzenia do diagnostycznego zapisu EKG pacjenta
Do stosowania na ciele pacjenta
  • Dzieci; dorośli
Miejsce zamocowania
  • Kończynowe; przedsercowe
Szczegółowe dane produktu
Szczegółowe dane produktu
Kategoria produktu
  • EKG
Do użytku z wyposażeniem medycznym dostawców innych niż firma Philips
  • Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Kable i odprowadzenia do diagnostycznego zapisu EKG pacjenta
Kable i odprowadzenia do diagnostycznego zapisu EKG pacjenta
Do stosowania na ciele pacjenta
  • Dzieci; dorośli
Miejsce zamocowania
  • Kończynowe; przedsercowe
Długość zestawu odprowadzeń
  • 3,8 m
Ekranowany
  • Ekranowany
Liczba odprowadzeń
  • 10
Sposób mocowania elektrod
  • Zacisk krokodylkowy
Kodowanie kolorem
  • IEC
Szczegółowe dane produktu
Szczegółowe dane produktu
Kategoria produktu
  • EKG
Do użytku z wyposażeniem medycznym dostawców innych niż firma Philips
  • Nie
Do użytku z wyposażeniem Philips Healthcare
  • 860332
Typ produktu
  • Kable i odprowadzenia do diagnostycznego zapisu EKG pacjenta
Do stosowania u jednego pacjenta LUB u wielu pacjentów
  • Do użytku u wielu pacjentów
Posiada certyfikat CE
  • Tak
Masa opakowania
  • 385 g
Do produkcji nie użyto lateksu (kauczuku naturalnego)
  • Tak
Jednostka opakowania
  • 1
Minimalny okres przydatności do użytku
  • Brak
Sterylny LUB niesterylny
  • Niesterylny
Do użytku z innymi materiałami eksploatacyjnymi
  • nie dotyczy
  • Produkt może nie być dostępny w niektórych regionach. Aby uzyskać pełną ofertę produktów w danym kraju, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Philips.

Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.

Rozumiem

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.

Rozumiem

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.

Wchodzisz na polską stronę Philips Healthcare
Please select the checkbox

Strona przeznaczona wyłącznie dla osób, które stosują wyroby medyczne jako profesjonaliści, w tym osób wykonujących zawody medyczne, osób działających na rzecz podmiotów ochrony zdrowia lub podmiotów prowadzących obrót wyrobami medycznymi w charakterze profesjonalnym.

Czy jesteś osobą spełniającą powyższe kryteria?

TAK NIE