Kabel pacjenta z zestawem 10 odprowadzeń, wielokrotnego użytku, długi: 3,8 m. Szare przewody, oznakowanie barwne zgodne z normą IEC. Kabel pacjenta podłącza się z jednej strony do elektrokardiografu PageWriter TC20 (nr kat. 860332), a z drugiej — za pomocą wtyku bananowego (ze sprężynowym zaciskiem) do łącznika/elektrody EKG. Jednoczęściowa konstrukcja kabla umożliwiająca rozdzielenie na zespół z 2 odprowadzeniami kończynowymi, zespół 2 × 3 odprowadzenia przedsercowe i zespół 2 odprowadzeń kończynowych. 1 opakowanie = 1 kabel wielokrotnego użytku. * Produkt niedostępny w USA i Kanadzie
Zawsze jesteśmy zainteresowani współpracą.
Daj nam znać, jak możemy Ci pomóc.
|Do stosowania na ciele pacjenta
|
|Miejsce zamocowania
|
|Długość zestawu odprowadzeń
|
|Ekranowany
|
|Liczba odprowadzeń
|
|Sposób mocowania elektrod
|
|Kodowanie kolorem
|
|Kategoria produktu
|
|Do użytku z wyposażeniem medycznym dostawców innych niż firma Philips
|
|Do użytku z wyposażeniem Philips Healthcare
|
|Typ produktu
|
|Do stosowania u jednego pacjenta LUB u wielu pacjentów
|
|Posiada certyfikat CE
|
|Masa opakowania
|
|Do produkcji nie użyto lateksu (kauczuku naturalnego)
|
|Jednostka opakowania
|
|Minimalny okres przydatności do użytku
|
|Sterylny LUB niesterylny
|
|Do użytku z innymi materiałami eksploatacyjnymi
|
|Do stosowania na ciele pacjenta
|
|Miejsce zamocowania
|
|Kategoria produktu
|
|Do użytku z wyposażeniem medycznym dostawców innych niż firma Philips
|
|Do stosowania na ciele pacjenta
|
|Miejsce zamocowania
|
|Długość zestawu odprowadzeń
|
|Ekranowany
|
|Liczba odprowadzeń
|
|Sposób mocowania elektrod
|
|Kodowanie kolorem
|
|Kategoria produktu
|
|Do użytku z wyposażeniem medycznym dostawców innych niż firma Philips
|
|Do użytku z wyposażeniem Philips Healthcare
|
|Typ produktu
|
|Do stosowania u jednego pacjenta LUB u wielu pacjentów
|
|Posiada certyfikat CE
|
|Masa opakowania
|
|Do produkcji nie użyto lateksu (kauczuku naturalnego)
|
|Jednostka opakowania
|
|Minimalny okres przydatności do użytku
|
|Sterylny LUB niesterylny
|
|Do użytku z innymi materiałami eksploatacyjnymi
|
Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.
Strona przeznaczona wyłącznie dla osób, które stosują wyroby medyczne jako profesjonaliści, w tym osób wykonujących zawody medyczne, osób działających na rzecz podmiotów ochrony zdrowia lub podmiotów prowadzących obrót wyrobami medycznymi w charakterze profesjonalnym.
Czy jesteś osobą spełniającą powyższe kryteria?