Do użytku z wyposażeniem Philips Healthcare
Do użytku z: monitorami pacjenta Efficia (863300, 863301, 863302, 863303, 863304) i defibrylatorem (867172).
Do użytku z wyposażeniem medycznym dostawców innych niż firma Philips
Akcesoria CapnoTrak zostały zatwierdzone do użytku z wbudowanym mechanizmem CapnoTrak. Nie zweryfikowano stosowania akcesoriów innych niż marki Respironics i nie można zagwarantować ich prawidłowego działania.
Kategoria produktu
Kapnografia
Typ produktu
Linie próbkujące
Do stosowania u jednego pacjenta LUB u wielu pacjentów
Do stosowania u jednego pacjenta
Posiada certyfikat CE
Tak
Masa opakowania
80 gramów
Do produkcji nie użyto lateksu (kauczuku naturalnego)
Tak
Jednostka opakowania
25 szt. w torebce
Minimalny okres przydatności do użytku
nie dotyczy
Sterylny LUB niesterylny
Niesterylny
Do użytku z innymi materiałami eksploatacyjnymi
Akcesoria CapnoTrak zostały zatwierdzone do użytku z modułem CapnoTrak.
Technologia
SideStream
Do stosowania na ciele pacjenta
Dorośli
Pacjenci zaintubowani lub niezaintubowani
Oba zastosowania
Z tlenem
Tak