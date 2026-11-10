Moduł CapnoTrak to wewnętrzne rozwiązanie do kapnografii przeznaczone do monitorowania EtCO₂ i częstości oddechów. Jedyne potrzebne elementy zewnętrzne to zestaw filtrów wielokrotnego użytku, przewód do osuszania oraz kaniula lub łącznik oddechowy. Akcesoria CapnoTrak są dostępne w różnych rozmiarach do stosowania u pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych. Kaniule nosowe i łączniki oddechowe można używać w szerokim zakresie zastosowań klinicznych u dorosłych, dzieci i niemowląt. Przewody przedłużające można używać opcjonalnie, gdy wymagane jest pobieranie próbek z większej odległości.