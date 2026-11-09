Do użytku z wyposażeniem medycznym dostawców innych niż firma Philips
Nie
Kategoria produktu
Telemetria
Do stosowania u jednego pacjenta LUB u wielu pacjentów
Do użytku u wielu pacjentów
Posiada certyfikat CE
Tak
Do produkcji nie użyto lateksu (kauczuku naturalnego)
Tak
Jednostka opakowania
1
Sterylny LUB niesterylny
Niesterylny
Do użytku z innymi materiałami eksploatacyjnymi
1943A, M1680A, 989803145171 (M1681A), 989803210401, 989803211031
Zatwierdzone przez FDA
Tak
Do użytku z wyposażeniem Philips Healthcare
MX40
Liczba odprowadzeń
6