Akcesorium przeznaczone do stosowania z monitorami do noszenia MX40 oraz zestawami odprowadzeń EKG, jednorazowymi i wielokrotnego użytku, ze złączem typu IntelliVue oraz elektrodami DIN z przewodami. Obsługuje również akcesoria Masimo do pomiaru SpO2 do stosowania z monitorami do noszenia MX40.