Ten produkt zastępuje bezpośrednio produkt o nr. kat. M2744A (989803144421). Monitorowanie w strumieniu bocznym to dobre rozwiązanie w przypadku pacjentów niezaintubowanych, oddychających spontanicznie, a także pacjentów wymagających krótkotrwałej intubacji podczas zabiegów wykonywanych w sedacji lub znieczuleniu. Czujniki LoFlo do pomiaru EtCO₂ w strumieniu bocznym korzystają z jednego modułu do kapnografii, dzięki czemu pomiary są wyświetlane na tym samym monitorze. Kalibracja nie jest wymagana. Czujniki zachowują stabilność pomiaru na przestrzeni czasu dzięki ciągłym, automatycznym zatwierdzonym danym kalibracyjnym. Do użytku z rurką dotchawiczą > 4 mm. Dołączony przewód osuszający do pomieszczeń o wysokiej wilgotności.