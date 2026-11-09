Do użytku z wyposażeniem medycznym dostawców innych niż firma Philips
Nie
Kategoria produktu
EKG
Do użytku z wyposażeniem Philips Healthcare
M3000A, M3001A, M3002A, M8102A, M8105A, M1001B, M1002B, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863077, M3535A, M3536A, M3536M, M4735A
Typ produktu
Zestaw odprowadzeń
Posiada certyfikat CE
Tak
Do stosowania u jednego pacjenta LUB u wielu pacjentów
Do użytku u wielu pacjentów
Masa opakowania
0,180 kg
Jednostka opakowania
1 zestaw odprowadzeń
Do produkcji nie użyto lateksu (kauczuku naturalnego)
Tak
Minimalny okres przydatności do użytku
Brak
Sterylny LUB niesterylny
Niesterylny
Do użytku z innymi materiałami eksploatacyjnymi
M1669A