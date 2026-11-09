Zestawy odprowadzeń zakończone zaciskami, przeznaczone do stosowania na salach operacyjnych, są wyposażone we wbudowane filtry chroniące przed zakłóceniami powodowanymi przez urządzenia do elektrochirurgii. Nie umożliwiają pomiaru czynności oddechowej. Zestaw odprowadzeń z kolorowymi oznaczeniami ułatwiającymi identyfikację. Jedno opakowanie zawiera jeden zestaw. Pomarańczowy blok złącza ułatwia identyfikację odprowadzeń na sali operacyjnej. Zastępuje poprzedni zestaw odprowadzeń M1611A. Należy go używać z nowymi kablami zbiorczymi: M1668A, M1669A, M1663A, M1949A.