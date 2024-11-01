dStream TotalSpine to zintegrowane rozwiązanie do stosowania w obrazowaniu (całego) kręgosłupa. Obejmuje cewki dStream Base i dStream Posterior połączone ze stołem. Cyfrowa architektura RF technologii dStream pozwala uzyskać wyjątkowy stosunek sygnału do szumu (SNR) poprzez digitalizację sygnału w cewce, a także wykonywać zaawansowane obrazowanie równoległe dS SENSE. Lustro zapewnia otwarte pole widzenia. W systemach z dużym otworem sekcję głowy można odchylić, aby ułatwić pozycjonowanie i poprawić komfort pacjenta.
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