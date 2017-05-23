Dzięki doskonałej czułości i wysokiemu stosunkowi sygnału do szumu cewka wewnątrzjamowa dS umożliwia doskonałe obrazowanie ściany odbytnicy i prostaty. Większe pole obrazowania można uzyskać, łącząc z cewkami FlexCoverage Posterior i Anterior.
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