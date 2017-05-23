Sztywna cewka o otwartej konstrukcji, która może być używana samodzielnie lub w połączeniu ze stołem FlexTrak Mammo. Zapewnia doskonałe pokrycie obszaru dołu pachowego i pełny dostęp do piersi na potrzeby biopsji. Regulowany podgłówek i miękka podpora pozwalają natomiast poczuć się komfortowo podczas badania.
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