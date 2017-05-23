Dwie średniej wielkości elastyczne, uniwersalne cewki. W połączeniu z cewką FlexCoverage Posterior umożliwiają uzyskanie rozszerzonego pokrycia. Możliwość pozycjonowania blisko obrazowanej struktury anatomicznej w celu zwiększenia stosunku sygnału do szumu. Kształt i rozmiar elastycznych elementów cewek pozwalają na ich wykorzystanie w szerokiej gamie badań, w tym w obrazowaniu struktur anatomicznych średniej wielkości.
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