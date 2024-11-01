Cewka zapewnia bardzo wysoki stosunek sygnału do szumu w poszerzonym polu widzenia stawu kolanowego. Dwa zachodzące na siebie pierścienie ośmiu elementów cewki pozwalają uzyskać większy obszar pokrycia, jednocześnie ograniczając potrzebę precyzyjnego pozycjonowania. Cewka umożliwia również wybór dowolnego kierunku zaawansowanego obrazowania równoległego dS-SENSE. Dzięki kilkuelementowej konstrukcji cewka dStream T/R Knee 16ch ułatwia ułożenie do badania, natomiast wyprofilowana podkładka zapewnia wygodę pacjenta.
Zawsze jesteśmy zainteresowani współpracą.
Daj nam znać, jak możemy Ci pomóc.
Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.
Strona przeznaczona wyłącznie dla osób, które stosują wyroby medyczne jako profesjonaliści, w tym osób wykonujących zawody medyczne, osób działających na rzecz podmiotów ochrony zdrowia lub podmiotów prowadzących obrót wyrobami medycznymi w charakterze profesjonalnym.
Czy jesteś osobą spełniającą powyższe kryteria?