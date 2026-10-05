System Ingenia Ambition X z nowym, rewolucyjnym, całkowicie szczelnym magnesem BlueSeal umożliwia wykonywanie badań MR bez konieczności uzupełniania helu, co przekłada się na większą produktywność¹. System Ingenia Ambition X pozwala uzyskać wyjątkową jakość obrazowania nawet w trudnych przypadkach oraz skrócić czas badań nawet o 50%² dzięki przyspieszającej skanowanie funkcji Compressed SENSE. Dotyczy to obrazowania wszystkich struktur anatomicznych, zarówno 2D, jak i 3D. Osiągnięcie takiego rezultatu było możliwe dzięki zastosowaniu bezkontaktowego systemu monitorowania pacjenta skracającego czas potrzebny na jego ułożenie. System Ingenia Ambition umożliwia ponadto wybór koloru oświetlenia, rodzaju muzyki i elementów graficznych, które pomagają pacjentom zrelaksować się i odprężyć oraz informują ich o przebiegu badania.