Dzięki wysokiej czułości SWIp zwiększa kontrast krwi odtlenowanej (żylnej) lub złogów wapnia, a w połączeniu z innymi danymi klinicznymi może pomóc w diagnostyce różnych zaburzeń neurologicznych. SWIp zapewnia zależne od podatności magnetycznej obrazowanie 3D mózgu w wysokiej rozdzielczości, które można z łatwością włączyć w standardową praktykę szpitala.
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