Zaawansowane obrazowanie układu nerwowego z akwizycją danych BOLD umożliwia uwidocznienie aktywnych obszarów czynności zadaniowych w mózgu. Dostarczanie i sterowanie impulsami stymulacyjnymi uwzględniono w specjalistycznych protokołach ExamCard, co ułatwia, przyspiesza i poprawia uzyskiwanie sekwencji fMRI. Pakiet iView BOLD Analysis służy do przetwarzania w czasie rzeczywistym danych sekwencji BOLD w mapy czynnościowe obszarów aktywności.
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