Obrazowanie dyfuzyjne single-shot EPI (DWI) można stosować jako nieinwazyjną metodę oceny struktur tkankowych i w celu uwidaczniania zmian chorobowych na podstawie stanu przepływu płynów na poziomie komórkowym. Dodatkowe impulsy wstępne gradientu dyfuzji mogą stosować trzy kierunki dyfuzji i maksymalnie 16 wartości b. Obrazowanie single-shot jest wysoce niezależne od ruchu i pozwala na uzyskiwanie obrazów DWI oraz map ADC/eADC.
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