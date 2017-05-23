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MultiVane XD obrazowanie mózgu

Zastosowania kliniczne obrazowania MR

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MultiVane XD pozwala na akwizycję obrazów diagnostycznych w wysokiej rozdzielczości nawet w przypadku wykonywania przez pacjenta intensywnych ruchów dzięki kompensacji ruchu oraz zapewnia krótki czas skanowania*. Sekwencja MultiVane XD działa w wielu płaszczyznach i można ją stosować w różnych metodach obrazowania (T1-zależnych, T2-zależnych, FLAIR), aby zwiększyć pewność diagnostyczną.

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  • * W porównaniu z MultiVane, dzięki zgodności z techniką obrazowania dS SENSE.

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