MultiVane XD pozwala na akwizycję obrazów diagnostycznych w wysokiej rozdzielczości nawet w przypadku wykonywania przez pacjenta intensywnych ruchów dzięki kompensacji ruchu oraz zapewnia krótki czas skanowania*. Sekwencja MultiVane XD działa w wielu płaszczyznach i można ją stosować w różnych metodach obrazowania (T1-zależnych, T2-zależnych, FLAIR), aby zwiększyć pewność diagnostyczną.
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