4D-TRANCE jest techniką czasowo-rozdzielczej angiografii bez kontrastu, która poprawia komfort pacjenta i umożliwia ocenę drożności naczyń mózgowych przy użyciu kontrastu endogennego. 4D-TRANCE zapewnia wysoką rozdzielczość czasową wynoszącą do 160 ms i pozwala tworzyć wielofazowe wizualizacje MIP.
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