Cewka w kształcie buta narciarskiego zapewnia doskonałe pokrycie stawu skokowego i wysoką rozdzielczość umożliwiającą wizualizację szczegółów struktur chrzęstnych, jak również całej stopy, nawet dużego rozmiaru, wraz z palcami. Konstrukcja cewki i układ segmentów zapewniają zarówno obrazowanie całej stopy o dużym polu widzenia, jak i obrazowanie stawu skokowego o wysokiej rozdzielczości i małym polu widzenia. Ustawianie cewki do badania, nawet w przypadku osób wysokich, jest łatwe. Aby zapewnić komfort pacjentowi, cewkę można odchylić w pozycji pionowej, a stopę ustawić w położeniu zgięcia podeszwowego do 20 stopni.
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