Cewkę dStream Shoulder 16ch opracowano w celu zapewnienia wysokiej jakości obrazu w całym obszarze stawu barkowego oraz jednorodności sygnału i doskonałej penetracji obrąbka stawowego. Składa się z podstawy i regulowanej części przedniej, którą można unosić i odchylać w celu wygodnego ułożenia pacjenta. Cewkę można umieszczać po lewej lub prawej stronie stołu w zależności od tego, czy badany jest lewy czy prawy staw.
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